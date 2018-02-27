16:52 27 февраля
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NYT: Талибы предложили властям США сесть за стол переговоров

В американской газете The New York Times публикуется материал, в котором утверждается якобы о предложении талибов по вступлению в переговорный процесс с США. В материале заявлено, что представители политического крыла движения «Талибан» (*террористическая группировка, запрещена в РФ) призвали американскую администрацию «начать диалог, чтобы прекратить 17-летнее кровопролитие в Афганистане».

В материале говорится, что талибы предлагают переговоры с Соединёнными Штатами по «мирному каналу» и без «попыток оказывать давление». При этом талибы в своём обращении заявляют, что представляют интересы подавляющего числа населения Афганистана.

NYT: Талибы предложили властям США сесть за стол переговоров



Нужно отметить, что 1 марта в Кабуле начинается встреча региональных лидеров. При этом нет данных, что на встречу приглашены представители так называемого политического крыла «Талибан»*.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп принял решение о переброске в Афганистан дополнительных военных сил в количестве 4 -х тыс. военнослужащих. Около 800 американских военных на минувшей неделе уже прибыли в Афганистан, где их встретил командующий сводным натовским контингентом.

Некоторое время назад бывший президент Афганистана Хамид Карзай обвинил США в том, что ведут с талибами тайные переговоры, не посвящая в них руководство Исламской Республики.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Maaheepar
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Комментарии 14

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  1. Дормидонт Сегодня, 14:33
    Выкурить трубку мира?
    Дормидонт
    1. Vard Сегодня, 14:35
      Трубку то они выкурят... только что за табачок там будет?
      Vard
      1. Балу Сегодня, 14:42
        Цитата: Vard
        Трубку то они выкурят... только что за табачок там будет?

        Рискну предположить: Газопровод из Туркмении через Пакистан в Индию начали строить на днях. Тема че-почем охрана? Опять таки американские агрономы... wink
        Балу
        1. LiSiCyn Сегодня, 14:56
          Цитата: Балу
          Газопровод из Туркмении через Пакистан в Индию

          Китайцы разрешили ?? Опять же Туркменистан, разве граничит с Пакистаном ?? Там сейчас в "треугольнике" границ, черные (ИГ) концентрируются..
          LiSiCyn
          1. Балу Сегодня, 15:10
            Цитата: LiSiCyn
            Цитата: Балу
            Газопровод из Туркмении через Пакистан в Индию

            Китайцы разрешили ?? Опять же Туркменистан, разве граничит с Пакистаном ?? Там сейчас в "треугольнике" границ, черные (ИГ) концентрируются..

            За пару лет до американского вторжения в Афганистан в Туркмении открыли крупное месторождение газа, на 1\3 на территории Афганистана (видел карту в ТВ новостях). Итальянцев оттерли амерзы, потом инфа о 120 лямах за охрану трубопровода, потом в один день американский персонал свалил побросав все. Местные по инерции еще недели походили в офис, а потом вторжение амерзов.
            А концентрация 8 тыс контингента ИГИЛ, как бы они теперь себя не называли, на севере Афганистана +дополнительный 4 тыс контингент амерзов-все идет к обострению ситуации в Средней Азии. Как быстро газопровод построят-поживем увидим, но Катару и саудитам эта идея может не понравиться. Значит появятся еще какие-нибудь бармалеи на катарском подсосе. winked
            Балу
            1. LiSiCyn Сегодня, 15:41
              Туркмены, плотничком сидят на китайских кредитах... Китай, просто так не отпустит...
              Есть мысль, что амерзы, будут "шатать" Пакистан... Уж слишком он, с Китаем задружился... Заодно, можно перетянуть индусов... Для них, что те, что те враги...
              LiSiCyn
    2. Svarog Сегодня, 14:46
      Нашли с кем за стол переговоров садиться.. Талибом должно быть стыдно.. не умный это шаг... но видно понимают, что США им сейчас других бармалеев завезут..
      Svarog
    3. сибиралт Сегодня, 14:51
      Ну, талибы дают! Пообещали американцев не трогать на переговорах. belay
      сибиралт
  2. Alex-a832 Сегодня, 14:35
    Наверное талибы пообещают матрасникам зеленый коридор под наркотрафик и неприкосновенность плантаций, если полосатые прекратят болтаться у них между ног...
    Alex-a832
    1. Chertt Сегодня, 14:38
      Цитата: Alex-a832
      Наверное талибы обещают матрасникам зеленый коридор под наркотрафик и неприкосновенность плантаций,

      Вот это и будет плохо, и ведь есть мнение, что договорятся
      Chertt
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:29
        Цитата: Chertt
        ведь есть мнение, что договорятся

        Вероятность очень велика. Талибам нужен относительный покой, чтобы подмять под себя все возможные силы, в.т.ч. остатки ИГ. Вот тогда они с матрасниками снова сцепятся.
        Alex-a832
  3. seregatara1969 Сегодня, 14:37
    призвали американскую администрацию «начать диалог, чтобы прекратить 17-летнее кровопролитие

    призвали - значит принудили сесть за стол переговоров!
    seregatara1969
  4. Комментарий был удален.
  5. Алексей N Сегодня, 15:17
    У талибов с переговорной позицией не очень.
    Для начала надо пару гарнизонов амерских вырезать, патрули пощипать, вертушку - другую сбить.
    Потом можно и поговорить.
    А так с ними только пошептаться могут.
    Алексей N
    1. rotmistr60 Сегодня, 16:16
      Для начала надо пару гарнизонов амерских вырезать, патрули пощипать, вертушку - другую сбить.
      Так поэтому и предлагают поговорить (если это правда), что ранее была очевидная договоренность - мы вас (американцев ) не слишком беспокоим, вы нас (талибов) не слишком напрягаете. Поэтому американцы почти спокойно занимались охраной самих себя и контролем за плантациями.
      rotmistr60
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