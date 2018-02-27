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NYT: Талибы предложили властям США сесть за стол переговоров
В американской газете The New York Times публикуется материал, в котором утверждается якобы о предложении талибов по вступлению в переговорный процесс с США. В материале заявлено, что представители политического крыла движения «Талибан» (*террористическая группировка, запрещена в РФ) призвали американскую администрацию «начать диалог, чтобы прекратить 17-летнее кровопролитие в Афганистане».
В материале говорится, что талибы предлагают переговоры с Соединёнными Штатами по «мирному каналу» и без «попыток оказывать давление». При этом талибы в своём обращении заявляют, что представляют интересы подавляющего числа населения Афганистана.
Нужно отметить, что 1 марта в Кабуле начинается встреча региональных лидеров. При этом нет данных, что на встречу приглашены представители так называемого политического крыла «Талибан»*.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп принял решение о переброске в Афганистан дополнительных военных сил в количестве 4 -х тыс. военнослужащих. Около 800 американских военных на минувшей неделе уже прибыли в Афганистан, где их встретил командующий сводным натовским контингентом.
Некоторое время назад бывший президент Афганистана Хамид Карзай обвинил США в том, что ведут с талибами тайные переговоры, не посвящая в них руководство Исламской Республики.
В материале говорится, что талибы предлагают переговоры с Соединёнными Штатами по «мирному каналу» и без «попыток оказывать давление». При этом талибы в своём обращении заявляют, что представляют интересы подавляющего числа населения Афганистана.
Нужно отметить, что 1 марта в Кабуле начинается встреча региональных лидеров. При этом нет данных, что на встречу приглашены представители так называемого политического крыла «Талибан»*.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп принял решение о переброске в Афганистан дополнительных военных сил в количестве 4 -х тыс. военнослужащих. Около 800 американских военных на минувшей неделе уже прибыли в Афганистан, где их встретил командующий сводным натовским контингентом.
Некоторое время назад бывший президент Афганистана Хамид Карзай обвинил США в том, что ведут с талибами тайные переговоры, не посвящая в них руководство Исламской Республики.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Maaheepar
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