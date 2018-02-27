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Украина презентовала "дрон-камикадзе"
Как сообщает портал defence-blog.com, украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» на выставке UMEX 2018 презентовало линейку беспилотников, среди которых — «дрон-камидзе».
На выставке UMEX 2018, проходящей в эти дни в Абу-Даби, «Спецтехноэкспорт» (входит в состав концерна «Укроборонпром») представил беспилотный аппарат под названием RAM. Он несёт в себе трёхкилограммовую многоцелевую боеголовку и при обнаружении цели может поразить её прямым ударом.
Беспилотник RAM выполнен по самолётной схеме и запускается с помощью катапульты. Благодаря встроенному мотору дрон может находиться в воздухе до 40 минут. Оператор может управлять беспилотником и получать от встроенной в него камеры видео в режиме реального времени, при этом дальность связи достигает 30 км. Длина барражирующего боеприпаса составляет 1,8 м, размах крыла — 2,3 м, максимальный взлётный вес — 8 кг., передает "Warspot"
На выставке UMEX 2018, проходящей в эти дни в Абу-Даби, «Спецтехноэкспорт» (входит в состав концерна «Укроборонпром») представил беспилотный аппарат под названием RAM. Он несёт в себе трёхкилограммовую многоцелевую боеголовку и при обнаружении цели может поразить её прямым ударом.
Беспилотник RAM выполнен по самолётной схеме и запускается с помощью катапульты. Благодаря встроенному мотору дрон может находиться в воздухе до 40 минут. Оператор может управлять беспилотником и получать от встроенной в него камеры видео в режиме реального времени, при этом дальность связи достигает 30 км. Длина барражирующего боеприпаса составляет 1,8 м, размах крыла — 2,3 м, максимальный взлётный вес — 8 кг., передает "Warspot"
Использованы фотографии: defence-blog.com