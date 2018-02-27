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Украина презентовала "дрон-камикадзе"

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Как сообщает портал defence-blog.com, украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» на выставке UMEX 2018 презентовало линейку беспилотников, среди которых — «дрон-камидзе».

Украина презентовала "дрон-камикадзе"


На выставке UMEX 2018, проходящей в эти дни в Абу-Даби, «Спецтехноэкспорт» (входит в состав концерна «Укроборонпром») представил беспилотный аппарат под названием RAM. Он несёт в себе трёхкилограммовую многоцелевую боеголовку и при обнаружении цели может поразить её прямым ударом.


Беспилотник RAM выполнен по самолётной схеме и запускается с помощью катапульты. Благодаря встроенному мотору дрон может находиться в воздухе до 40 минут. Оператор может управлять беспилотником и получать от встроенной в него камеры видео в режиме реального времени, при этом дальность связи достигает 30 км. Длина барражирующего боеприпаса составляет 1,8 м, размах крыла — 2,3 м, максимальный взлётный вес — 8 кг., передает "Warspot"

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 29
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. 210окв Сегодня, 15:15 Новый
    А вот у нас как с разработкой подобного?Только не надо говорить что это чушь и у нас есть "Панцири" и "Торы"..
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    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:18 Новый
      Цитата: 210окв
      Украина презентовала "дрон-камикадзе"

      без движка,-офигенный "дрон" ога... laughing
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      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 15:22 Новый
        Благодаря встроенному мотору.....до 40 мин.Без движка?
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: 210окв
        Украина презентовала "дрон-камикадзе"

        без движка,-офигенный "дрон" ога... laughing
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        210окв
    2. vovanpain Сегодня, 15:18 Новый
      Украина это государство камикадзе, управление из-за океана, если грохнется не жаль. yes
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      vovanpain
      1. anjey Сегодня, 15:26 Новый
        какова страна - таков и дрон....
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        anjey
      2. Подрезчик Сегодня, 15:31 Новый
        среди которых — «дрон-камидзе».

        А он случайно назад (к запускающему) не возвращается? belay
        Было бы неплохо... laughing
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        Подрезчик
      3. Angel_and_Demon Сегодня, 15:43 Новый
        Цитата: vovanpain
        Украина это государство камикадзе, управление из-за океана,

        пора РЭБ применять laughing
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        Angel_and_Demon
    3. АнтиFREEZ Сегодня, 16:30 Новый
      Цитата: 210окв
      А вот у нас как с разработкой подобного?

      Видимо бюджет маленький на такую поделку, пилить нечего, а потому - не интересно. wassat
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      АнтиFREEZ
  2. Alex-a832 Сегодня, 15:20 Новый
    Укроджихадрон - подходящее название. Судя по характеристикам, задачи у него соответствующие.
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    Alex-a832
  3. gig334 Сегодня, 15:25 Новый
    Я себе на алиэкспресс такой же заказал беспилотник, он недорогой и тоже запускается с катапульты, в воздухе может держаться 45-50 минут. Надо тоже презентовать.
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    gig334
    1. kit88 Сегодня, 15:30 Новый
      Ну, вот спалил всю контору.
      Как теперь пилить они будут?
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      kit88
  4. LASVEGAS Сегодня, 15:29 Новый
    И назвали дрон "Украина" !
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    LASVEGAS
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 15:31 Новый
    Благодаря встроенному мотору дрон может находиться в воздухе до 40 минут. Оператор может управлять беспилотником и получать от встроенной в него камеры видео в режиме реального времени, при этом дальность связи достигает 30 км. Длина барражирующего боеприпаса составляет 1,8 м, размах крыла — 2,3 м, максимальный взлётный вес — 8 кг.,
    Обязуюсь сделать такой за неделю из магазинных частей и вспомнить авиамодельное детство . Правда , боюсь , в соответствующих органах не оценят , если умудрюсь найти три кг тротила и состряпаю взрыватель laughing Верх ваще технологии и гордость авиастроения . smile
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    КВУ-НСвД
    1. Alexey RA Сегодня, 15:32 Новый
      Цитата: КВУ-НСвД
      Обязуюсь сделать такой за неделю из магазинных частей и вспомнить авиамодельное детство .

      Проще заказать готовый комплект на алиэкспрессе. Там просто не может не быть такого. smile
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      Alexey RA
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:37 Новый
        Проще заказать готовый
        Проще конечно laughing но самому выпиливать нервюры там или управление отлаживать гораздо интересней winked
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        КВУ-НСвД
    2. Strashila Сегодня, 15:55 Новый
      Замени на 3 кг мыла-хозяйственного... и вдобавок мистерам Мускул и Пропер... добавится мистер Дрон.
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      Strashila
  6. Lek38 Сегодня, 15:35 Новый
    8 кг ? А сколько там БЧ ?Для каких целей ,что может теоретически уничтожить ?
    Израильский Хароп например 135 кг и 40 кг БЧ .
    Сомнительная польза тем более на расстоянии 30 км,когда есть другие средства ,очень мало целей для него .
    Какие именно цели? не могу сказать не могу додуматься .
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    Lek38
    1. BerBer Сегодня, 15:40 Новый
      Я о том же. Артиллерийский снаряд дешевле, а дроны для разведки лучше .
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      BerBer
    2. Sancho_SP Сегодня, 15:44 Новый
      Артиллерийские орудия на позициях, грузовики с боеприпасами, группы людей на открытой местности и т.д.

      Главное что бы стоимость изделия позволяла обеспечить должную массовость.

      Отличный, кстати, был бы метод борьбы с отстрелами Донецка, закажи их с али днровцы
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      Sancho_SP
    3. Humans War Сегодня, 15:45 Новый
      Проще ракетой пользовать...
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      Humans War
      1. Sancho_SP Сегодня, 15:50 Новый
        Не факт. Цена такой игрушки может быть существенно ниже, чем отдельные комплексы разведки, целеуказания и поражения.
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        Sancho_SP
  7. Humans War Сегодня, 15:39 Новый
    Презентовали игрушку на пульте управления.
    На базарах бармалеям эти игрушки продавать будут.
    В свободное от бойни время играться будут, только пару гранат для "пикантности" навешают.
    Или сами на Донецких степях "баловаться" будут.
    Эта новая игрушка напоминает фильм "Дрожь земли" если кто смотрел.
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    Humans War
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:50 Новый
    Отлично. Пусть осваивают. Отличный способ заставить укроп выучить третий закон Ньютона. (действие равно противодействию). Перехватил управление, и в точку запуска... wassat
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    Горный стрелок
  9. Троль Сегодня, 15:55 Новый
    У нее нет своего патронного завода, а вы говорите снаряды.. (пусть и баражирующие)
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    Троль
  10. biron Сегодня, 15:56 Новый
    перемога осталось по скакать.
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    biron
  11. Ураган70 Сегодня, 15:59 Новый
    Цитата: 210окв
    А вот у нас как с разработкой подобного?Только не надо говорить что это чушь и у нас есть "Панцири" и "Торы"..

    Звезду не включаем из соображений религии? Не так давно там в новостях говорили и обсуждали...
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    Ураган70
  12. Ураган70 Сегодня, 16:00 Новый
    В стране- камикадзе и беспилотники такие же...
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    Ураган70
  13. alexleony Сегодня, 16:19 Новый
    Дрон из водопроводной трубы и куска ламината способен поразить танк из мусорного контейнера.
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    alexleony
  14. kos 75 Сегодня, 16:26 Новый
    Докатились до катапульт
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    kos 75
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