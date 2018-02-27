17:02 27 февраля
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Польскому журналисту-русофобу Мацейчуку грозит депортация из России с закрытием въезда

Польского журналиста и политолога Томаша Мацейчука задержали в его квартире в подмосковных Мытищах, сообщает "Говорит Москва".

Завсегдатай российских ТВ шоу, Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями. Весной в 2017 году он в эфире канала НТВ назвал советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами". В ответ на это российский политолог Руслан Осташко устроил с ним драку.

Польскому журналисту-русофобу Мацейчуку грозит депортация из России с закрытием въезда



Осташко прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" информацию о задержании Мацейчука. По его словам, правоохранительные структуры давно за ним следят, последней каплей стали высказывания о стрельбе в Донбассе.



Он не сказал, в какую сторону стрелял, отмечу это. Но он признался, что стрелял. Это было последней каплей и они решили это дело дальше пустить и начать наводить порядок
— пояснил он.

В тоже время пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова сообщила, что польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан за нарушение миграционного законодательства, ему грозит депортация из России с закрытием въезда

Как заявил сам Мацейчук, обыски в его квартире, которые проводились в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК России), не дали результатов. Он подтвердил, что в соответствии со ст. 19.27 российского Кодекса об административных правонарушениях (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) его может ждать либо штраф, либо выдворение из страны.






Использованы фотографии: Facebook © Tomasz Maciejczuk
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Комментарии 38

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  1. новичок Сегодня, 15:53
    вот и славненько.
    новичок
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:56
      Славненько hi Гарик, будет когда ему яйца отобьют am !
      Геркулесыч
      1. новичок Сегодня, 16:01
        ну так есть возможность возмездия. не помню, вроде как в Норвегии избили полицаи нашего дипломата, в ответ был избит “неизвестными“ их дипломат. кто мешает это сделать с этим ошибкой природы?
        новичок
        1. loginovich Сегодня, 16:23
          Ваша идея хороша к счастью уже воплощена .

          смотреть последних пятнадцать секунд.
          Эта песня должна длится вечно.
          loginovich
          1. Балу Сегодня, 16:57
            Цитата: loginovich
            Эта песня должна длится вечно.

            Этому представителю государства-гиены европы рожу на НТВ чистили не раз. В т.ч. и за его утверждение, что он стрелял на Донбассе, что наши отцы и деды "красные фашисты".
            Он , геберфренический тип. Хорошо, что выслали и запретили въезд на 5 лет. Мало, надо передать польским правоохранителям материалы о его участии в правом секторе и незаконных бандформированиях. Пусть польское правосудие докажет свою беспристратсность и следование букве закона в свете их закона о запрете проповедования УНА-УНСО.
            Балу
      2. лесовозник Сегодня, 16:09
        Не-е лучше через пресс-хату пропустить,там сменить пол без хирургического вмешательства а потом в турпоход по "хатам" бутырки в качестве рабочего петуха, что б до гробовой доски в памперсе ходил.
        лесовозник
        1. Балу Сегодня, 16:57
          Цитата: лесовозник
          Не-е лучше через пресс-хату пропустить,там сменить пол без хирургического вмешательства а потом в турпоход по "хатам" бутырки в качестве рабочего петуха, что б до гробовой доски в памперсе ходил.

          Это дорого,Ю не стоит он того, чтоб столько денег и времени на это существо тратить.
          Балу
      3. vovanpain Сегодня, 16:30
        Цитата: Геркулесыч
        Славненько hi Гарик, будет когда ему яйца отобьют am !

        Это Геркулесыч надо было делать Весной в 2017 году он в эфире канала НТВ назвал советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами", а не тогда когда почти год прошёл, да всех этих корейб, ковтунов, бомов давным давно пора гнать пинками, где это видано, что бы получали деньги за то что гадят на страну и ее народ платящий эти деньги.
        vovanpain
      4. Андрей К Сегодня, 16:34
        Цитата: Геркулесыч
        ...Славненько hi Гарик, будет когда ему яйца отобьют am !...

        Зачем так-то.
        Руслан Осташко и так, в честном поединке на ринге, "навалял" Томашу Моцейчуку:
        Андрей К
    2. Венд Сегодня, 16:13
      Цитата: новичок
      вот и славненько.

      Русофоб перегнул палку, потерял берега, вот и лишился кормушки. Следующий будет уже хитрей.
      Венд
      1. новичок Сегодня, 16:22
        ох ох ... он и так уже напиарился выше крыши. давно пора было его прессануть. интересно было б посмотреть каждодневные выступления на ляхтв скажем Жириновского или Лимонова.
        новичок
        1. DMB_95 Сегодня, 16:37
          Заодно закрыли бы нАхрен все эти "ток-шоу" . Как телек включишь , так всегда в этот цирк попадаешь , а вменяемых передач и хороших фильмов всё меньше .
          DMB_95
          1. sapporo1959 Сегодня, 16:57
            Ну кто же их закроет? Россиянин должен себя чувствовать великим и могучим вот ему каждый день и показывают эти шоу со специально приглашенными пигмеями...
            sapporo1959
    3. taiga2018 Сегодня, 16:25
      Цитата: новичок
      вот и славненько.

      там ещё есть такой Корейба,его бы тоже вышвырнуть...
      taiga2018
    4. предки с Дона Сегодня, 16:32
      Перед депортацией ему надо так физиономию отрихтовать, что б польские погранцы его на фото не узнали.
      предки с Дона
    5. 210окв Сегодня, 16:33
      Славненько будет когда опустят под плинтус ответственных за шоу на которые приглашают этих чепушил
      .
      Цитата: новичок
      вот и славненько.
      210окв
      1. новичок Сегодня, 16:43
        так давно пора некоторые шоу прграмки к порядку привести. иной раз смотришь, приглашённых 50/50 _ русофобов против наших. где такое видано? в какой “свободной стране“ приглашают для толкования наших идей целый десант наших? где?
        новичок
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:55
    За базар с него нужно спросить, и дать реальный срок! А все эти шоу уродов на телевидении закрыть -надоело, что нас подонки всякие заливают нечестотами!
    Геркулесыч
    1. Rusland Сегодня, 16:09
      Сами его на откровенность вызвали, вот он и изголялся, вопрос, а кто это организовал и когда это закончится.
      Rusland
  3. Hariton Laptev Сегодня, 15:56
    Давно пора! Сколько можно, в прямом эфире поливает грязью страну в которой зарабатывает деньги. Гнать его в шею и пусть ему его хозяева платят.
    Hariton Laptev
  4. pvv113 Сегодня, 15:56
    Непонятно, зачем такие отбросы не только пускают в страну, но и показывают по центральным телеканалам.
    pvv113
    1. starogil Сегодня, 16:02
      Ещё и деньги платят, каких россиянам за год не заработать.
      starogil
    2. shans2 Сегодня, 16:03
      как раз понятно, те, кто возглавляют телеканалы, ведущие и эти приглашенные повязаны в общем шоу... ФСБ надо было еще позавчера всех их чистить, следы ведут к Соросам...
      shans2
    3. andrej-shironov Сегодня, 16:21
      Да это то как раз понятно! Как ещё заставить поверить людей что нас захватывает польша и госдеп!
      andrej-shironov
  5. Кочегаркин Сегодня, 16:06
    В боксерском поединке между Моцейчуком и Осташко победу присудили Осташко... весь бой не смотрел, хотя можно в Ютюбе глянуть, жаль не нокаутом...
    Кочегаркин
  6. rotmistr60 Сегодня, 16:08
    Наконец обратили внимание не прошло и года. Пора за Якуба Корейбу браться он тоже берегов не видит. Да и "истинных" украинцев пора подчистить. А руководство каналов не мешало бы тоже оштрафовать за поднятие рейтинга через поливание грязью России.
    rotmistr60
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 16:09
    Ну и правильно , можно было б и суток 15 хоть пририсовать..Хотя , когда его видел , то было интересно послушать умного и убеждённого врага , а не глупого клоуна..И ещё всегда хотелось рыло начистить где нибудь наедине и подпортить гладковыбритую и ухмыляющуюся польскую рожу ...Ну ничего..Ещё не всё потеряно , тут ещё Корейба трётся пока , может и повезёт laughing
    КВУ-НСвД
  8. groks Сегодня, 16:10
    Ну оштрафуют. Но Осташко куда свой бред лепит?
    groks
  9. massad1 Сегодня, 16:12
    Никакой нафиг депортации!!! Суд, срок и на зону. Так сказать "бесплатную путевку в Сибирь". Пущай в телогрейке с номером лес повалит лет 5-6, заодно ему там всё доходчиво, по понятиям растолкуют laughing
    massad1
    1. massad1 Сегодня, 16:15
      забыл добавить: к нему в пару еще надо добавить того козла, которому Норкин морду набил в прямом эфире
      massad1
    2. лесовозник Сегодня, 16:46
      Цитата: massad1
      Никакой нафиг депортации!!! Суд, срок и на зону. Так сказать "бесплатную путевку в Сибирь". Пущай в телогрейке с номером лес повалит лет 5-6, заодно ему там всё доходчиво, по понятиям растолкуют laughing

      Согласен, но с поправочкой - по как вы говорите " по понятиям" с понятливыми беседуют , а таких просто " угоняют" на край географии с пробоиной ниже ватерлинии.
      лесовозник
  10. kartalovkolya Сегодня, 16:13
    Что-то долго раскачивались,а ведь кроме этого провокатора на наших каналах еще немало ошивается всякого антироссийского отребья! Пора чистить эти "Авгиевы конюшни" , тем более,что скоро выборы нашего Президента!
    kartalovkolya
  11. solzh Сегодня, 16:16
    Скатертью дорога, без него воздух в нашей стране станет немного чище.
    solzh
  12. Ураган70 Сегодня, 16:17
    Цирк решили закрыть? И зацепки сразу нашлись! Нельзя было сразу, а не когда с голубого глаза всю страну эксрементами залили? Вот тогда бы и зауважали/забоялись... А так... Но все равно я- за двумя руками!!!
    Еще бы додумались по всем каналам, во всех сми раздуть это дело, чтобы другим неповадно было!
    Один вопрос только- что ж такого он нарушил?
    Ураган70
  13. andrej-shironov Сегодня, 16:17
    Да ладно! На ком тогда всякие Солоьёвы и другие будут вырабатывать стойку у ура-патриотически настроенных граждан по поводу войны и госдепа? Через кого у неуравновешенных граждан будет власть вырабатывать стимул голосовать за Путина? Не верю!!!
    andrej-shironov
  14. домохозяйка Сегодня, 16:21
    Скатертью дорога. И лучше б земля пухом.
    домохозяйка
  15. Ураган70 Сегодня, 16:23
    Цитата: pvv113
    Непонятно, зачем такие отбросы не только пускают в страну, но и показывают по центральным телеканалам.

    На ту пору человечество не знало способа варить мыло из человеческого жира, ученые на весь мир уже 100500 раз трындели, еврейские в том числе! Так что стишок ни о чем! Но вот заостренный деревянный кол людям был известен и очень подошел бы и для панов и для прочей русофобской нечисти!
    Ураган70
  16. aikon1974 Сегодня, 16:46
    Какие обыски, какая депортация. Пропал и всё, что цацкаться. Таких дегинератов пол польши и укрстана, на всех внимание обращать, времени не останется.
    aikon1974
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