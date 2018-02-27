Польскому журналисту-русофобу Мацейчуку грозит депортация из России с закрытием въезда

Он не сказал, в какую сторону стрелял, отмечу это. Но он признался, что стрелял. Это было последней каплей и они решили это дело дальше пустить и начать наводить порядок

Польского журналиста и политолога Томаша Мацейчука задержали в его квартире в подмосковных Мытищах, сообщает "Говорит Москва".Завсегдатай российских ТВ шоу, Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями. Весной в 2017 году он в эфире канала НТВ назвал советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами". В ответ на это российский политолог Руслан Осташко устроил с ним драку.Осташко прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" информацию о задержании Мацейчука. По его словам, правоохранительные структуры давно за ним следят, последней каплей стали высказывания о стрельбе в Донбассе.— пояснил он.В тоже время пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова сообщила, что польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан за нарушение миграционного законодательства, ему грозит депортация из России с закрытием въездаКак заявил сам Мацейчук, обыски в его квартире, которые проводились в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК России), не дали результатов. Он подтвердил, что в соответствии со ст. 19.27 российского Кодекса об административных правонарушениях (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) его может ждать либо штраф, либо выдворение из страны.