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Польскому журналисту-русофобу Мацейчуку грозит депортация из России с закрытием въезда
Польского журналиста и политолога Томаша Мацейчука задержали в его квартире в подмосковных Мытищах, сообщает "Говорит Москва".
Завсегдатай российских ТВ шоу, Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями. Весной в 2017 году он в эфире канала НТВ назвал советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами". В ответ на это российский политолог Руслан Осташко устроил с ним драку.
Осташко прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" информацию о задержании Мацейчука. По его словам, правоохранительные структуры давно за ним следят, последней каплей стали высказывания о стрельбе в Донбассе.
В тоже время пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова сообщила, что польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан за нарушение миграционного законодательства, ему грозит депортация из России с закрытием въезда
Как заявил сам Мацейчук, обыски в его квартире, которые проводились в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК России), не дали результатов. Он подтвердил, что в соответствии со ст. 19.27 российского Кодекса об административных правонарушениях (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) его может ждать либо штраф, либо выдворение из страны.
Завсегдатай российских ТВ шоу, Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями. Весной в 2017 году он в эфире канала НТВ назвал советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами". В ответ на это российский политолог Руслан Осташко устроил с ним драку.
Осташко прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" информацию о задержании Мацейчука. По его словам, правоохранительные структуры давно за ним следят, последней каплей стали высказывания о стрельбе в Донбассе.
Он не сказал, в какую сторону стрелял, отмечу это. Но он признался, что стрелял. Это было последней каплей и они решили это дело дальше пустить и начать наводить порядок— пояснил он.
В тоже время пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова сообщила, что польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан за нарушение миграционного законодательства, ему грозит депортация из России с закрытием въезда
Как заявил сам Мацейчук, обыски в его квартире, которые проводились в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК России), не дали результатов. Он подтвердил, что в соответствии со ст. 19.27 российского Кодекса об административных правонарушениях (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) его может ждать либо штраф, либо выдворение из страны.
Использованы фотографии: Facebook © Tomasz Maciejczuk
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