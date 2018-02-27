16:57 27 февраля
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В США разворачивается новая кампания по борьбе с зарубежной «пропагандой и дезинформацией»

Госдепартамент разворачивает очередную кампанию борьбы с иностранной «пропагандой и дезинформацией», теперь уже в партнерстве с Пентагоном, передает ТАСС.

В США разворачивается новая кампания по борьбе с зарубежной «пропагандой и дезинформацией»


Как объявил в понедельник Госдеп, Пентагон передал ему по условиям этого партнерства $40 млн из собственных средств на реализацию «различных инициатив по противодействию пропаганде и дезинформации со стороны зарубежных стран».


Мы были бы счастливы принять заявки от любой группы, которая разделяет нашу приверженность борьбе с дезинформацией,
заявил заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

На просьбу уточнить, как в реальности будет разворачиваться работа, Голдстин ответил уклончиво:

Это будет опирающаяся на широкую базу кампания, в ходе которой станет применяться множество новых и инновационных методов, призванных бороться с дезинформацией во многих странах.


Одно из направлений работы – «поддержка общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбой с ними».

Согласно информации Госдепа, право бороться за гранты будут иметь «структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения».

Напомним, в начале года несколько сенаторов опубликовали доклад с очередными обвинениями в адрес России, которая «вмешательство в дела других стран». Законодатели также попеняли белому дому, за его недостаточно активную борьбу с российской пропагандой. Голдстин тогда заверил, что в Госдепе угроза дезинформации воспринимается очень даже серьезно.

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 8

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:58
    Общепланетные лжецы и кливетники против самих себя будут бороться? ??
    Геркулесыч
    1. Б.Т.В. Сегодня, 16:08
      Нет, они будут " осваивать" денежки.
      Б.Т.В.
      1. просто экспл Сегодня, 16:48
        но троллей на разных сайтах и в соцсетях прибавится .
        и снова они будут переживать за наших пенсионеров , врачей , учителей и прочих "обездоленных"
        просто экспл
    2. BerBer Сегодня, 16:13
      Найдут тех, кто будет эффективно распространять американский агитпроп.
      BerBer
    3. Вас Влад Сегодня, 16:37
      Цитата: Геркулесыч
      Общепланетные лжецы и кливетники против самих себя будут бороться? ??

      Ну зачем же вы так!Просто они будут диктовать,что ложь,а что правда!
      Вас Влад
  2. solzh Сегодня, 16:13
    Госдепу надо как-то показывать видимость своей работы на фоне внутри американских проблем вот и придумывают всякую ерунду.
    solzh
  3. rotmistr60 Сегодня, 16:21
    в ходе которой станет применяться множество новых и инновационных методов, призванных бороться с дезинформацией во многих странах
    Значит потоки лжи и фейков только увеличатся, количество необоснованных обвинений в адрес России возрастет. Жизнь продолжается.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 16:49
      И все доводы и доказательства будут засекречены. lol
      cniza
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