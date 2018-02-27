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В США разворачивается новая кампания по борьбе с зарубежной «пропагандой и дезинформацией»
Госдепартамент разворачивает очередную кампанию борьбы с иностранной «пропагандой и дезинформацией», теперь уже в партнерстве с Пентагоном, передает ТАСС.
Как объявил в понедельник Госдеп, Пентагон передал ему по условиям этого партнерства $40 млн из собственных средств на реализацию «различных инициатив по противодействию пропаганде и дезинформации со стороны зарубежных стран».
На просьбу уточнить, как в реальности будет разворачиваться работа, Голдстин ответил уклончиво:
Одно из направлений работы – «поддержка общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбой с ними».
Согласно информации Госдепа, право бороться за гранты будут иметь «структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения».
Напомним, в начале года несколько сенаторов опубликовали доклад с очередными обвинениями в адрес России, которая «вмешательство в дела других стран». Законодатели также попеняли белому дому, за его недостаточно активную борьбу с российской пропагандой. Голдстин тогда заверил, что в Госдепе угроза дезинформации воспринимается очень даже серьезно.
Как объявил в понедельник Госдеп, Пентагон передал ему по условиям этого партнерства $40 млн из собственных средств на реализацию «различных инициатив по противодействию пропаганде и дезинформации со стороны зарубежных стран».
Мы были бы счастливы принять заявки от любой группы, которая разделяет нашу приверженность борьбе с дезинформацией,заявил заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.
На просьбу уточнить, как в реальности будет разворачиваться работа, Голдстин ответил уклончиво:
Это будет опирающаяся на широкую базу кампания, в ходе которой станет применяться множество новых и инновационных методов, призванных бороться с дезинформацией во многих странах.
Одно из направлений работы – «поддержка общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбой с ними».
Согласно информации Госдепа, право бороться за гранты будут иметь «структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения».
Напомним, в начале года несколько сенаторов опубликовали доклад с очередными обвинениями в адрес России, которая «вмешательство в дела других стран». Законодатели также попеняли белому дому, за его недостаточно активную борьбу с российской пропагандой. Голдстин тогда заверил, что в Госдепе угроза дезинформации воспринимается очень даже серьезно.
Использованы фотографии: http://ren.tv
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