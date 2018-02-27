В США разворачивается новая кампания по борьбе с зарубежной «пропагандой и дезинформацией»

Мы были бы счастливы принять заявки от любой группы, которая разделяет нашу приверженность борьбе с дезинформацией,

Это будет опирающаяся на широкую базу кампания, в ходе которой станет применяться множество новых и инновационных методов, призванных бороться с дезинформацией во многих странах.