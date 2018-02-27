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Путин расширил полномочия ФСО
Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, включив в их число участие в мероприятиях по информационному противоборству и борьбу с кибератаками. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новой редакции положения о ФСО, служба будет "участвовать в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ"
Также служба будет заниматься "обеспечением защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". К полномочиям ФСО отнесена дача согласия на обработку персональных данных охраняемых лиц и членов их семей, за исключением сведений, подлежащих официальному опубликованию или раскрытию. Кроме того, ФСО уполномочена определять перечень вещей или грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты
Согласно новой редакции положения о ФСО, служба будет "участвовать в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ"
Также служба будет заниматься "обеспечением защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". К полномочиям ФСО отнесена дача согласия на обработку персональных данных охраняемых лиц и членов их семей, за исключением сведений, подлежащих официальному опубликованию или раскрытию. Кроме того, ФСО уполномочена определять перечень вещей или грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты
Внести в положение о Федеральной службе охраны России… следующие изменения: пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей— говорится в указе.
Использованы фотографии: Kremlin Pool/Global Look Press