16:58 27 февраля
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Путин расширил полномочия ФСО

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Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, включив в их число участие в мероприятиях по информационному противоборству и борьбу с кибератаками. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин расширил полномочия ФСО


Согласно новой редакции положения о ФСО, служба будет "участвовать в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ"


Также служба будет заниматься "обеспечением защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". К полномочиям ФСО отнесена дача согласия на обработку персональных данных охраняемых лиц и членов их семей, за исключением сведений, подлежащих официальному опубликованию или раскрытию. Кроме того, ФСО уполномочена определять перечень вещей или грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты

Внести в положение о Федеральной службе охраны России… следующие изменения: пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей
— говорится в указе.


Использованы фотографии: Kremlin Pool/Global Look Press
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Комментарии 16
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. AUL Сегодня, 16:03 Новый
    Ожидаем пополнения числа участников сайта ВО!
    Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, включив в их число участие в мероприятиях по информационному противоборству
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    AUL
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          1. Комментарий был удален.
    2. Геркулесыч Сегодня, 16:21 Новый
      AUL -нужно ожидать усиления контроля за сайтом! hi Это произойдет гораздо раньше, и быстрее, чем мы думаем! !!
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      Геркулесыч
      1. AUL Сегодня, 16:22 Новый
        Так и я о чем...
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        AUL
      2. Глядя Петрович Сегодня, 16:29 Новый
        Цитата: Геркулесыч
        AUL -нужно ожидать усиления контроля за сайтом! hi Это произойдет гораздо раньше, и быстрее, чем мы думаем! !!

        Да, точно. Сумасшедших на сайте с каждым днем все больше и больше становится. Уже пора админам контроль усилить и ряды почистить.
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        Глядя Петрович
        1. krops777 Сегодня, 16:35 Новый
          Да, точно. Сумасшедших на сайте с каждым днем все больше и больше становится. Уже пора админам контроль усилить и ряды почистить.


          Ага не угодных сразу к стенке. laughing
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          krops777
    3. Piramidon Сегодня, 16:44 Новый
      Цитата: AUL
      Ожидаем пополнения числа участников сайта ВО!

      Такие структуры на полемику с либероукробототроллями не размениваются. Тихо, молча IP вычисляют и завтра какой то особо активный ник на ВО исчезает в неизвестность.
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      Piramidon
      1. AUL Сегодня, 16:50 Новый
        Ну, вам изнутри виднее о методах работы, так что спорить не собираюсь. Тем более, что уже пропали несколько участников дискуссий. Не то просто забанили, не то... request
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        AUL
  2. новичок Сегодня, 16:06 Новый
    исходя из предыдущей новости и дополняя этой, можно с уверенностью сказать_ к выборам президента в РФ готовятся очень серъёзно и в РФ и за лужей.
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    новичок
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:13 Новый
      _ к выборам президента в РФ готовятся очень серъёзно и в РФ и за лужей.
      Ну ещё бы ! Крупная провокация назревает . Надеюсь её вовремя купируют и мы о ней даже не узнаем...
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      КВУ-НСвД
      1. Chertt Сегодня, 16:15 Новый
        Цитата: КВУ-НСвД
        Крупная провокация назревает .

        Вот я себе представить не могу, ни какой провокации, которая на что то повлияла бы
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        Chertt
        1. cniza Сегодня, 16:46 Новый
          Ищут способ и причину признать выборы нелегитимными.
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          cniza
      2. новичок Сегодня, 16:17 Новый
        ну, зная на что способны наши правнуки Дзержинского, я даже не беспокоюсь. может чуть слегка.
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        новичок
      3. BerBer Сегодня, 16:21 Новый
        Узнаем, если выгодно будет.
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        BerBer
        1. Rusland Сегодня, 16:47 Новый
          Наши спецслужбы не зря в Америку летали, какие-то оргвыводы сделаны.
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          Rusland
      4. Piramidon Сегодня, 16:49 Новый
        Цитата: КВУ-НСвД
        Крупная провокация назревает

        Самое главное, что западные спецслужбы раскручивают клубничного короля по типу шоколадного в/на Украине. Сценарий однотипный. И многие на это ведутся.
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        Piramidon
  3. серж сибиряк Сегодня, 16:57 Новый
    Да что за проблемма-заменить все компы импортные на наши (там программное обеспечение винде не даст залезать на сеть ЦИКа).Это уже возможно,ну если только "Вести" не дезинформировали народ.А иддея эта витала ужо лет эдак 11-12 тому.Ну ,как говорится:Работайте ребята,удачи ВАМ парни! soldier
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    серж сибиряк
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