Киев: Импульс украинской энергетике придаст Чернобыльская зона отчуждения

Цены, которые на сегодняшний день установлены, завышенные и несправедливые.

В марте Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), заявляя о программе выполнения требования Международного валютного фонда и Еврокомиссии по приватизации госактивов, продолжит проведение аукционов по распродаже энергетических мощностей и инфраструктуры страны. В частности, на неделе на нашем сайте проходила информация о готовности ФГИУ продать один из важных региональных энергопоставщиков («Сумыоблэнерго») по цене, которая в три с лишним раза ниже первоначальной цены лота «аукциона». Речь идёт о реализации 25%-ного акционерного пакета компании (около 106 млн грн). Причём 10% энергопоставщика, имеющего в активе выход на российскую систему поставок электроэнергии, уже находится де-юре в частных руках. А сами эти руки растут из кипрских оффшоров, но, судя по «отпечаткам пальцев», принадлежат украинскому олигархату, добравшегося до верховной власти на майданной волне.В такой ситуации с готовностью распродать важнейшие активы за бесценок обращает на себя внимание заявление председателя Верховной рады Украины (бывшего «коменданта» майдана) Андрея Парубия. По словам Парубия, сложившаяся ситуация с генерацией и транспортировкой электроэнергии, включая ситуацию в облэнерго, «может привести к тому, что новые цены шокируют потребителей».Парубий:А чтобы цены сделать «социальными», та же Верховная рада голосует фактически за продажу энергогенерирующих мощностей и компаний-поставщиков Украины в оффшорные зоны...Главный лозунг: нужно любой ценой выполнить требования европейцев и МВФ для получения новых кредитных траншей. При этом сроки такого получения постоянно сдвигаются, и вот уже слышны заявления от верховных властей Украины о том, что «хорошо бы получить кредит от Европы до начала лета». В конце декабря речь шла о получении «до конца зимы».На этом фоне появляется очередной сигнал о «скорой энергетической перемоге». Речь идёт о планах украинских властей по «мощному рывку альтернативной энергетики». Министерство экологии и природных ресурсов Украины даёт понять, что «украинскую энергетику будет развивать Чернобыль». Казалось бы, это что-то из разряда театра абсурда, но украинские власти всерьёз заявляют о том, что иностранные инвесторы буквально вот-вот вложат свои миллиардные инвестиции в Чернобыльскую зону отчуждения – для создания там «альтернативного энергетического кластера».Украинское Минэкологии отмечает, что французская компания «Engie» в январе провела работы по технико-экономической целесообразности реализации проекта по размещению в Чернобыльской зоне отчуждения объектов солнечной энергетики. В частности, французские эксперты в течение примерно месяца занимались изучением уровня радиоактивного загрязнения территории изотопом цезий-137.При аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году выброс этого вещества составил около 15% от объёма всех радиоактивных изотопов, оказавшихся вне реактора. Около 60% цезия-137 осталось в Чернобыльской зоне отчуждения.Итоги исследования французскими специалистами Чернобыльской зоны пока официально не опубликованы, однако известно, что на 2016-й год 30-км зоны оставалась «красной» - как территория, контроль уровня загрязнённости которой должен быть постоянным. Отсылка именно к 2016 году идёт по той причине, что тогда исполнилось ровно 30 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а период полураспарада цезия-137 составляет именно 30 лет.Тот факт, что в районе ЧАЭС работу вели французские специалисты, говорит либо о том, что ENGIE не доверяет украинским выкладкам по содержанию цезия-137, либо о том, что систематические измерения украинскими специалистами уже не производятся.Так что же собирается «запускать» Киев в зоне отчуждения? Речь идёт о так называемом «европейском хабе альтернативной энергогенерации». Сюда, в планах, должны доставить тысячи квадратных метров солнечных батарей, чтобы превратить Украину в «европейского лидера солнечной энергетики».Здесь нужно подчеркнуть важную деталь: приём заявок на строительство солнечной электростанции в районе Припяти завершился ещё в марте 2017 года. Тогда в Киеве уже объявляли о «перемоге» в области альтернативной энергетики, так как заявки «собирались подать» компании из Дании, США и других стран. Было озвучено и то, что в районе ЧАЭС появится «солнечная электростанция мощностью до 1 ГВт. Внушительно... Для сравнения: мощность всех реакторов Запорожской АЭС (самой крупной АЭС в Европе) составляет 6 ГВт.Однако дальше «процесса технико-экономического обоснования» ситуация по-прежнему не шагнула. Примечательно, что до французов этим же «процессом обоснования» занимались и китайские партнёры Украины. Речь идёт о таких компаниях как GCL System Integration Technology и CNCE (China National Complete Engineering). Занимались год назад, но тоже никаких известий о том, к какому выводу пришли, до сих пор нет.Американские компании не появились даже для «технико-экономического обоснования». Видимо, топ-менеджеры решили сэкономить и попросту заглянули в климатический справочник Украины (а то и в Википедию). А там чёрным по белому - о количестве солнечных дней в районе Припяти: около 130 в среднем в течение года. Решили, что 130 солнечных дней в году для реализации «суперпроекта солнечной электростанции» маловато будет, и тихо слились...Но европейцы не слились. О причинах.Ранее публиковались заявления о том, что земельные участки под Чернобылем фактически перешли в частные руки «европейских инвесторов», действующих через украинские аффилированные компании. Неужели будут возводить ровные ряды солнечных панелей? Может, конечно, оно и так, но первоочередной интерес у европейцев зЕмли в зоне отчуждения вызывают в связи с тем, что их можно использовать как могильники для отработанного ядерного топлива со своих собственных электростанций. Примечательно, что у французской «Engie» в дочерних компаниях фактически состоит GDF Suez, связанная с Nord Stream AG Герхарда Шрёдера – та самая компания, которая отвечает за техническую работоспособность газопровода «Северный поток».Это что же получается... Киев в восторге от того, что компания, связанная со структурой, которая лоббирует реализацию газа в Европу в обход Украины, теперь прощупывает эту самую Украину на предмет расширения площади могильников для ядерных отходов? В общем, от перемоги до зрады один шаг...А украинскую реальную энергетику, конечно, надо продать подешевле в частные (непременно оффшорные) руки - так тарифы для населения и бизнеса точно снизятся... Мы-то, россияне прекрасно знаем... Сам Анатолий Чубайс рассказывал...