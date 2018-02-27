05:16 28 февраля
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Джонсон: Британия нанесет удары по Сирии в случае доказательства вины Дамаска в химатаках

Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Великобритания может присоединиться к ударам США по сирийской правительственной армии в случае доказательств того, что она использует химоружие против мирного населения.

Джонсон: Британия нанесет удары по Сирии в случае доказательства вины Дамаска в химатаках


Если мы узнаем, что это произошло, и сможем это продемонстрировать, если появится вариант, при котором Великобритания сможет быть полезной, я думаю, мы должны серьезно над этим задуматься
— сказал Джонсон в интервью Би-би-си.


В случае, если подобные действия Дамаска будут доказаны, и "если будет ситуация, в которой действия Великобритании могут быть полезны", Лондон рассмотрит вариант нанесения удара, добавил он

Напомним, в начале февраля США заявили, что Сирия может разрабатывать новые виды химоружия. Как сообщало Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, сирийские власти скрывают старые хранилища и продолжают применять химоружие, нарушая договор 2013 года о его уничтожении и запрете.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Россия ожидает новых вбросов о якобы имевшем место применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. faiver Вчера, 16:38
    борзянки обожрались...

    про липовую пробирку уже забыли чтоль?
    faiver
    1. okko077 Вчера, 16:42
      НУ ,а Сирия нанесёт ответный удар по Великобритании, ибо химического оружия у неё нет и это зафиксировали в своё время соответствующие организации, да и не нужно оно Сирии... Если Великобритания допускает применение химического оружия против своего населения, то Сирия - нет...
      okko077
      1. Владимир16 Вчера, 17:54
        Нужно и нам донести до англоязычных, что применившие хим оружие будут уничтожены немедленно. И мы сами решим кто именно применил.
        И бармалеям это сказать. И реально уничтожать тех, кто причастен не взирая на место нахождения этих уродов. Дабы понимали, что англоязычные черти им не помогут. А кто именно применяет хим оружие должна сказать наша разведка.
        А также объяснить тупоголовым, что ответка будет за любые военные действия против наших в Сирии. А кто именно относится к нашим пусть сами догадываются.
        Но мочить нужно всех кто против нас. Не забывать про сартиры.
        Владимир16
    2. Chertt Вчера, 16:44
      Как измельчала западная элитка. Даже, как то грустно
      Chertt
      1. Охотовед 2 Вчера, 16:53
        Цитата: Chertt
        Как измельчала западная элитка. Даже, как то грустно

        Она не измельчала, она Деградировала! А этот «боевой Попуас» - конкретно клиент психиатрии! fool
        Охотовед 2
        1. Chertt Вчера, 17:03
          Вы правы. Мысленно представте глав Европейских стран, стоящих рядом. Это же очередь к психиатру
          Chertt
          1. ul_vitalii Вчера, 18:26
            Цитата: Chertt
            Вы правы. Мысленно представте глав Европейских стран, стоящих рядом. Это же очередь к психиатру

            Согласен, будем перемигиваться, четверо мертворожденных, увы crying
            ul_vitalii
            1. Chertt Вчера, 18:31
              Что есть, то есть bully А вообще веселая ситуация wink
              Chertt
        2. Angel_and_Demon Вчера, 17:24
          Цитата: Охотовед 2
          Она не измельчала, она Деградировала!

          Angel_and_Demon
        3. 30 вис Вчера, 19:12
          Да ...не Сэр Уи́нстон Леона́рд Спе́нсер-Че́рчилль !
          30 вис
        4. урман Вчера, 19:34
          Цитата: Охотовед 2
          она Деградировала!

          Расчёску борьке надо купить и губо закаточную машинку, Дурилка блин картонная!
          урман
        5. Чёрный Вчера, 20:53
          У Борьки в попе зачесалось wassat
          Чёрный
      2. Piramidon Вчера, 17:18
        Не даром сейчас эту страну называют "мелкобритания"
        Piramidon
      3. Svarog Вчера, 17:29
        Цитата: Chertt
        Как измельчала западная элитка. Даже, как то грустно

        И все стало очень предсказуемо, коли собачка ручная за тявкала , знать уже план есть..
        Svarog
    3. Андрей К Вчера, 16:44
      ...Если мы узнаем, что это произошло, и сможем это продемонстрировать, если появится вариант, при котором Великобритания...

      А чего Бориске заморачиваться - узнает и покажет.
      Зря что ли "Сирийскую обсерваторию по правам человека" создал. Не беда, что там один бывший сирийский зэк в штате. Самое главное, что в точно указанный срок нужное количество навоза поставлет.

      Другое дело, что грозит кого-то "наказать" - это уже "жесть".
      У мелкобританцев что-то ещё летает?
      Коллеги серьёзно, возник вопрос - решил Боря наказать, даёт команду своим асам бомбить. Сколько самолётов смогут выполнить команду?
      Андрей К
      1. Владыка Ситх Вчера, 16:50
        Есть информация, что Сирия выдаст Джонсону расчёстку, которую он так боится, в случае попытки Англией нанести удары по Сирии.
        Владыка Ситх
      2. Касым Вчера, 17:10
        ВВС Великобритании могут выставить Торнадо и Тайфуны (Еврофайтер). Торнадо (70-х г. разработка) проверянный и принимал участие в боевых действиях (76 единиц). А вот Тайфун до конца так и не доработали. Писали, что есть проблемы в конструкции (обнаружение трещин), хотя кто его знает. Никто из стран-участников не выбрал заявленного кол-ва. Было поставленно 148 машин из 232 желаемых. Ф-35 они не пустят в ход - их еще мало, да и освоить надо.
        ПВО и ВВС Сирии могут потрепать англичан, если те осмелятся на удары. Да и Джонсон еще тот балабол. hi
        Касым
        1. Андрей К Вчера, 17:20
          Касым
          Благодарю Даурен hi
          Разжевал ленивому пенсионеру yes
          Андрей К
        2. bouncyhunter Вчера, 17:39
          Даурен , привет ! hi
          Цитата: Касым
          ПВО и ВВС Сирии могут потрепать англичан, если те осмелятся на удары.

          Выставить себя жертвами - вполне в духе наглосаксов . yes
          Цитата: Касым
          Да и Джонсон еще тот балабол.

          Эта тряпка ссаная на ветру болтает всем , чем может . Пока не оторвут . wink
          bouncyhunter
          1. Касым Вчера, 17:44
            Паша, здравствуй! Как только сирийцы завалят первую машину (если англичане посмеют), то сразу сдуются - неприемлемый ущерб - и конечно устроят ор на весь свет. Это они умеют лучше всего.
            А сирийцам дадут повод для просьб по усилению своих ПВО и ВВС (РФ, Иран, КНР). hi
            Касым
            1. bouncyhunter Вчера, 17:47
              Цитата: Касым
              конечно устроят ор на весь свет

              Ну , с этих точно станется ! lol
              Цитата: Касым
              А сирийцам дадут повод для просьб для усиления своих ПВО и ВВС (РФ, Иран, КНР).

              Так что выходит : Бориска - агент Тёмной стороны ? belay
              bouncyhunter
              1. Касым Вчера, 18:04
                Паша, представляешь как Биби в Тель-Авиве будет "рад", если пойдет усиление.
                Кстати, последний номер Аргументов Недели "Израиль испугался бомбить Сирию" на последней странице. Через неделю после происшествия с Ф-16 Израиль снял цензуру по этому инциденту. Был удар по 3 объектам ПВО Сирии с непонятным результатом, так что нет речи о уничтожении половины ЗРК Сирии. Пишут, что Биби "испугался", что РФ взамен уничтоженных ЗРК поставит современные системы, которые закроют небо Израиля. И еще момент. Во время события, Израиль закрыл аэропорт Тель-Авива, т.к. ракеты рядом "летали". Если по-тяжелой пойдет, то сирийцы могут и гражданские ненароком зацепить - а это потоки туристов и т.д. - не выгодно. Вот и последствия одного сбитого истребителя. Представь, как Лондон верещать начнет: хорошие истребители бьют неправильные ракеты Асада. Ну и т.д.. hi
                Касым
                1. bouncyhunter Вчера, 18:08
                  Некоторые умеют выворачивать неудобные факты так , что только диву даёшься . yes Я не буду объяснять о ком речь веду - не сомневаюсь что ты меня прекрасно понял . drinks
                  bouncyhunter
                  1. Касым Вчера, 18:41
                    Итак понятно. Мне кажется, что Биби этими действиями просто отвлекает общественность страны из-за обвинений в коррупции. А лучшего способа, чем объявить угрозу для суверинитета страны не найти. Тем более вечно воюющего Израиля. Ну и ... А тут еще свою значимость показать: с ВВП и Трампом, как с приятелями общается. Недаром, после инцидента с ВВП созвонился. hi
                    Касым
                    1. bouncyhunter Вчера, 18:45
                      Хоть и не ихняя это тема - наводить тень на плетень , но ими - железобетонно усвоена и принята на вооружение ! wink good
                      bouncyhunter
    4. предки с Дона Вчера, 16:46
      Валите всю авиацию лохматого клоуна. Небо Сирии не проходной двор, вполне можно закрыть,покажите кто в доме хозяин.
      предки с Дона
      1. ul_vitalii Вчера, 17:10
        Из далека стрельнут, вояки ещё те.
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter Вчера, 17:42
          Цитата: ul_vitalii
          Из далека стрельнут, вояки ещё те.

          А порох у них истчо не протух ? Или матрасы по доброте душевной подкинут чем бахнуть ? wink
          bouncyhunter
          1. ul_vitalii Вчера, 18:23
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: ul_vitalii
            Из далека стрельнут, вояки ещё те.

            А порох у них истчо не протух ? Или матрасы по доброте душевной подкинут чем бахнуть ? wink

            Именно подкинут или на кнопку надавить разрешат. hi Добрый вечер, Паша!
            ul_vitalii
            1. bouncyhunter Вчера, 18:25
              Добрый , Виталий ! hi
              Цитата: ul_vitalii
              Именно подкинут или на кнопку надавить разрешат.

              А я вот думаю что только наводиться на цель позволят , а цапу давить сами будут . yes
              bouncyhunter
      2. Ныробский Вчера, 22:36
        Цитата: предки с Дона
        Валите всю авиацию лохматого клоуна. Небо Сирии не проходной двор, вполне можно закрыть,покажите кто в доме хозяин.

        Похоже, что англосаксы напросятся на неприятности...
        Ныробский
    5. сибиралт Вчера, 17:41
      И этот полоумный туда же. request
      сибиралт
  2. seregatara1969 Вчера, 16:39
    дядьки бородатые с автоматами в руках это "мирное население" или не очень ?
    seregatara1969
  3. cniza Вчера, 16:39
    В случае, если подобные действия Дамаска будут доказаны, и "если будет ситуация, в которой действия Великобритании могут быть полезны", Лондон рассмотрит вариант нанесения удара, добавил он


    А доказательства опять будут секретными.
    cniza
    1. Подрезчик Вчера, 16:52
      А доказательства опять будут секретными.

      Виктор, приветствую! hi
      Британия нанесет удары по Сирии в случае доказательства вины Дамаска в химатаках

      Думаю, да, или опять будут секретными, или их предоставят...белые каски! wink
      Подрезчик
      1. cniza Вчера, 16:55
        Доброго времени Александр! hi , думаю что скоро будет много интересной информации , если общественные организации побывают в Ракке.
        cniza
  4. КВУ-НСвД Вчера, 16:41
    Если мы узнаем, что это произошло, и сможем это продемонстрировать, если появится вариант, при котором Великобритания сможет быть полезной, я думаю, мы должны серьезно над этим задуматься
    Один их премьер в своё время "узнал" о подобном про Ирак и потом долго оправдывался...А так толкание таких речей про присоединение похоже на тявканье шавки в стае за спиной вожака и присоединение потом к добиванию....
    КВУ-НСвД
  5. Кочегаркин Вчера, 16:41
    да уже пора давно в кредит продать САР комплексы С-300, этого вполне достаточно чтоб посадить на пятую точку СШпу и Грейт биртом...:))
    Кочегаркин
    1. sapporo1959 Вчера, 16:46
      Так там же кривизна земли как наше министерство обороны сообщало? Так что боюсь что наше прославленное которое на С может и не помочь...
      sapporo1959
      1. Кочегаркин Вчера, 16:48
        для начало надо продать С-300, а о кривизне земли или рук говорить будем потом....
        Кочегаркин
        1. sapporo1959 Вчера, 17:07
          Продать то можно,но кто купит?
          sapporo1959
      2. Туз Бубен Вчера, 22:10
        а разве кривизна Земли не исправляется Кузькиной мамой ?
        Туз Бубен
  6. rotmistr60 Вчера, 16:41
    За последние годы, глядя на западных политиков, становится очевидной их полная деградация, как политическая, так и умственная. Особенно это заметно по англосаксам и младоевропейцам. Одним словом полный абзац.
    rotmistr60
  7. Околоточный Вчера, 16:42
    С Макроном вместе накурились что ли? Тот "провёл красные лини", теперь этот гей-активист провести пытается.
    Околоточный
  8. Masya Masya Вчера, 16:44
    Великобритания может присоединиться к ударам США по сирийской правительственной армии в случае доказательств того, что она использует химоружие против мирного населения.

    Когда это им нужны были доказательства? Придумают, запустят фейк в сми и пустились во все тяжкие...
    P.S. может хоть кто- нибудь подарит ему расческу... в конце концов? recourse
    Masya Masya
    1. cniza Вчера, 16:57
      Пусть его сквозняки причесывают. hi
      cniza
  9. Геркулесыч Вчера, 16:49
    По генеталиям себе лучше ударь, сестра "ваучера "! fool Мозгов нету, только инстинкты, на уровне кусательных! fool Политический труп! fool
    Геркулесыч
  10. Blue Fox Вчера, 16:49
    "Борис, ты не прав!" (С)
    Blue Fox
  11. NEOZ Вчера, 16:51
    ААА!!!!!! так только присоединится!!!!!! шестерка?
    NEOZ
  12. mavrus Вчера, 16:54
    Вот из-за таких ypoдов и гибнут дети в Сирии. Сейчас его слова "белые каски" и прочие игиловцы воспримут как руководство к действию, траванут наркотой детишек, а затем, снимая на видео, добьют инъекцией в сердце... И начнут вопить: "Ах какие плохие и сирийцы, и русские"...
    mavrus
  13. лысова Вчера, 16:56
    По " волчьи " поступить. Подкидывать, куда нужно нанести удар. Учить козлов надо.
    лысова
  14. Симон Вчера, 16:58
    Что, еще один трампуша нашелся! Теперь будет пулять без разбора fool Нужно этих придурков на место ставить. negative
    Симон
  15. afrikanez Вчера, 16:58
    Ну если в качестве доказательства опять будет "пробирка", то ни чего удивительного тут не будет. Только ленивый не знает про такие "доказательства. Если говорят, что будут бомбить, значит скоро стоит ждать. Сирийскому ПВО, надо быть на чеку!
    afrikanez
  16. Homos Вчера, 16:59
    Нужно подать в суд на всех кто подписывался под уничтожением сирийского хим. оружия и расставить точки над i. Нас итак завиноватили, так что если будут лишние обвинения, что якобы мы чего-то где-то оставили будет пофиг. Зато будет повод делать мозг остальным гарантам, либо если признают что все обязательства были выполнены, то тряпками с известной пропиткой гонять СМИ которые распространяют ложь.
    Homos
  17. Valter1364 Вчера, 17:01
    Лучше бы ты, Боря овец стриг.
    Valter1364
    1. cniza Вчера, 17:09
      Для него это очень сложно , судя по его прическе.
      cniza
  18. Комментарий был удален.
  19. К-50 Вчера, 17:07
    Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Великобритания может присоединиться к ударам США по сирийской правительственной армии в случае доказательств того, что она использует химоружие против мирного населения.

    По любому эти "доказательства" будут "состряпаны".
    Может на наглоссакцах показать ПВО Сирии в действии? what
    Надо же когда их на место ставить, так почему не отбивая атаку? winked
    К-50
  20. Yrec Вчера, 17:08
    Блин, как надоели эти дятлы, манкирующие "ударами" то там то сям. Сами, небось, искренне верят в свою непогрешимость и правоту. Совсем лукавый им мозги загадил, человеческую жизнь ни во что не ставят. Неплохо бы им самим "удар" схватить.
    Yrec
  21. 1536 Вчера, 17:09
    Сирии надо ответным ударом по Британии охладить пыл недоношенных рыцарей.
    1536
  22. zivXP Вчера, 17:16
    Да нехай рассматривают, не мешки ворочать.
    zivXP
  23. Strashila Вчера, 17:23
    Если начали верещать.. то механизм пакости уже запущен... как там у классика "Аннушка масло уже купила, причем не только купила, но и пролила".
    Strashila
  24. Esoteric Вчера, 17:24
    Надо спросить этого лохматого двойника желает ли он проснуться по колено в воде? Маленькая такая волна издалека вдруг...невзначай... belay Какие бойкие петушки. Забыли, где государственные границы Сирии, а где GB? Сбежавшие российские олигархи на вашей территории только потому, что Господь специально там вас всех собрал... lol
    Esoteric
  25. seacap Вчера, 17:39
    А почему бы с нашей стороны не объявить,что они буду все уничтожены при входе в воздушное пространство Сирии,заодно и заокеанским "партнерам"?Или недвижимость свою жалко в фешенебельном районе Лондона,или отпрысков и родню,проживающую в "оплоте демократии",благополучие которых можно разменять на интересы страны и ее престиж?
    seacap
    1. sapporo1959 Вчера, 19:31
      Ну ударить это патриотам оставили.Пускай сидя на диване изгаляются на клавиатуру давя.Хоть так себя героями почувствуют!
      sapporo1959
  26. Alex-a832 Вчера, 17:58
    Одна бабка мне сказала, что химатака проведена спецами из Лондона, по личному указанию Бориса Джонсона. Есть пару распечаток с Гугл-карт с красными кружочками, которыми отведены доказательства.
    Ну вот доказуха есть, можно бомбить мелкобритов, кому они не нраавятся.
    Это больше чем пробирка с отбеливвателем - ваааще верняк!
    Alex-a832
  27. Волька Вчера, 18:05
    сыр, какие ваши доказательства... am
    Волька
  28. Кент0001 Вчера, 18:12
    Круто, они знают что мы "терпилы" и не рыпнемся по защите Сирийцев вот и наглеют. Онизнают все наши слабые места.

    А еще новость что МОК не восстановил права нашего олимпийского комитета, а с 1 апреля у нас не будут проводиться никакие международные соревнования. А 15 лямов мы уже заплатили. Крутой развод, как последних лохов. Интересно, а что скажет гарант, эта вся возня с олимпиадой и покаянием его инициатива была. с каждым днем все веселее жить. Скорее бы 18 марта, а то цирк уже зашкаливает.
    Кент0001
    1. казак 471 Вчера, 18:34
      А что он скажет ? Да ничего . что нибудь промямлит про партнеров . Он недавно принимал кого-то из чинуш с докладом о подготовке какой-то олимпиады в 19-м году . Вот уж точно . не знает куда деньги пристроить .
      казак 471
  29. Дормидонт Вчера, 18:23
    Массовые зверские убийства мирного населения - фирменный стиль и многовековая традиция англосаксов
    Дормидонт
  30. Грац Вчера, 18:27
    сбивать всех их не глядя, так прям им в открытую и сказать что будем сбивать не смотря ни на что
    Грац
  31. Рысь33 Вчера, 18:29
    "Посол России в лондоне вызван в британский МИД", для меня эта фраза означает что наши всё таки отомстили за бойцов Вагнера, и положили в Восточной Гуте похоже не одного и не двух англичан. В Сирии похоже действительно скоро камня на камне не останется, правильно бабка Ванга говорила.
    Рысь33
  32. Громобой Вчера, 18:52
    Как хотите можете обзывать британского министра,но если Коалиция начнёт наносить удары по Асаду,то ответить ему будет попросту нечем.
    Громобой
  33. Ясен Пинь Вчера, 19:28
    как говориться, ну кто еще, старший товарищ в деле кто подкакает?))) так то по сути все должны ометиться кто в Нате)))
    Ясен Пинь
  34. КОТ БАЮН Вчера, 19:47
    Причешись сначала! Чучело британское...
    КОТ БАЮН
  35. Романенко Вчера, 19:59
    Похоже, на западе готовится очередная "пробирка" с химией.
    Уж больно часто стали говорить про химоружие, значит решили побомбить Асада.
    Срочно нужно подключать С-400 и активизировать сирийские ПВО на передке, пора уже этим индюкам надавать по заднице.
    Романенко
  36. NeSvyatoy Вчера, 20:34
    casus belli в чистом виде
    NeSvyatoy
  37. muhomor Вчера, 21:26
    Боюсь, что Асад не сможет эффективно ответить на удары запада. Скорее всего удары будут наноситься с дальней дистанции и не самолётами, а Томогавками. Против КР слабенькая ПВО Сирии очень не в дугу. Наши скорее всего впрягаться не будут. После предолимпийского изнасилования и в преддверии выборов ВВП занял какую-то глухую выжидательную позицию. Так что англосаксы вполне смогут безнаказано бить. Конечно ущерб будет не очень, но сам факт ударов будет иметь пропагандистский и имидживый эффект.
    muhomor
  38. PValery53 Вчера, 21:51
    "Джонсон: Британия нанесет удары по Сирии в случае доказательства вины Дамаска в химатаках"
    - Сирия нанесет удары по Британии в случае доказательства вины Б.Джонсона перед Сирией. Иначе говоря, британской "логикой" да по самОй Британии. Наглосаксов кормить их же "кормом".
    PValery53
  39. Govorun Вчера, 22:16
    Джонсон: Британия нанесет удары по Сирии в случае доказательства вины Дамаска в химатаках.
    Видя это ЛИЦО ,думаешь,когда успели нанести удары по Британии- по Борису Джо....
    PS.Пересматриваешь лицо Бориса,понимаешь,да там не только ему удары нанесли,а и потоскали лицом по земле...
    Govorun
  40. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 23:18
    Обалдели бритты со США от счастья. Вырастить террористов в Сирии, спровоцировать войну, влезть в суверенную страну без смазки и без приглашения, убивать мирных, и воевать против легитимной армии Сирии. Еще и права качать и угрожать.
    Я ничего не забыл?
    Генерал Песчаных Карьеров
  41. ушкуйник Сегодня, 00:22
    Только там, на острове, осмелел Борис! А на материке могут угостить, как в одной из песен: "по морде чайником".
    ушкуйник
  42. Комментарий был удален.
  43. hiller Сегодня, 00:30
    клизму этому клоуну "на пол-ведра скиа с патефонными иголками"....
    hiller
  44. Geisenberg Сегодня, 01:26
    Видимо лишние самолёты появились ... Так их недолго утилизировать.
    Geisenberg
  45. LeonidL Сегодня, 04:21
    Рыжий клоун, что тут убавить или добавить? К сожалению этаких типов приходится принимать всерьез и опасаться последствий их глупостей ... примерно так как гамадрила с атомной бомбой или неадекватного ребенка со спичками возле канистры бензина.
    LeonidL
  46. Злой 55 Сегодня, 05:05
    И говорящий поросёнок туда же...
    Злой 55
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