"Джонсон: Британия нанесет удары по Сирии в случае доказательства вины Дамаска в химатаках"

Если мы узнаем, что это произошло, и сможем это продемонстрировать, если появится вариант, при котором Великобритания сможет быть полезной, я думаю, мы должны серьезно над этим задуматься

Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Великобритания может присоединиться к ударам США по сирийской правительственной армии в случае доказательств того, что она использует химоружие против мирного населения.— сказал Джонсон в интервью Би-би-си.В случае, если подобные действия Дамаска будут доказаны, и "если будет ситуация, в которой действия Великобритании могут быть полезны", Лондон рассмотрит вариант нанесения удара, добавил онНапомним, в начале февраля США заявили, что Сирия может разрабатывать новые виды химоружия. Как сообщало Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, сирийские власти скрывают старые хранилища и продолжают применять химоружие, нарушая договор 2013 года о его уничтожении и запрете.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Россия ожидает новых вбросов о якобы имевшем место применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии.