США против инициативы России по отправке миссии Красного креста и полумесяца в Ракку

У боевиков следующий принцип: если они выпустят мирных жителей, значит, они не будут себя чувствовать в безопасности, и по ним будет вестись огонь. С нашей стороны и со стороны сирийского правительства режим прекращения огня соблюдается до сих пор.

Россия предложила Международному комитету Красного креста и полумесяца направить миссию в сирийскую Ракку, где царит гуманитарная катастрофа. Выступая в ходе пресс-конференции, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ситуация в Ракке после так называемого «освобождения» ковровыми бомбардировками далека от какого-либо позитива. Лавров отметил, что основная часть террористов из Ракки успела уйти ещё до начала бомбардировок американской коалицией.В Вашингтоне заявили, что не видят необходимости отправки миссии МККК в Ракку, полагая, что «никакой гуманитарной катастрофы в городе нет». Зато в США громко кричат о «гуманитарной катастрофе в Восточной Гуте».Известно что гражданское население так и не смогло покинуть этот пригород Дамаска. Боевики, которые удерживают под контролем этот населённый пункт (В.Гуту), прикладывают все силы и возможности, чтобы не лишиться живого щита, которым прикрываются при совершении преступлений. Информацию о блокировании боевиками коридоров, организованных для выхода мирных жителей, предоставляет генерал-майор ВС РФ Владимир Золотухин, входящий в командование российским центром по примирению враждующих сторон.Генерал Золотухин отмечает, что сирийские правительственные силы полностью соблюдают достигнутые договорённости о гуманитарном перемирии. При этом боевики осуществляют обстрелы коридоров, по которому мирные жители пытались выходить из Восточной Гуты.Обстрелы во время гуманитарной паузы приводят к тому, что гражданское население пригорода Дамаска попросту не может выйти с оккупируемых террористами территорий. РИА Новости цитирует генерала Золотухина:Всё то время, пока действовала пятичасовая гуманитарная пауза, автобусы и кареты скорой помощи ожидали выхода из Восточной Гуты сотен мирных жителей, однако действия боевиков фактически сорвали гуманитарную операцию.