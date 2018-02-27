05:18 28 февраля
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США против инициативы России по отправке миссии Красного креста и полумесяца в Ракку

Россия предложила Международному комитету Красного креста и полумесяца направить миссию в сирийскую Ракку, где царит гуманитарная катастрофа. Выступая в ходе пресс-конференции, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ситуация в Ракке после так называемого «освобождения» ковровыми бомбардировками далека от какого-либо позитива. Лавров отметил, что основная часть террористов из Ракки успела уйти ещё до начала бомбардировок американской коалицией.

США против инициативы России по отправке миссии Красного креста и полумесяца в Ракку


В Вашингтоне заявили, что не видят необходимости отправки миссии МККК в Ракку, полагая, что «никакой гуманитарной катастрофы в городе нет». Зато в США громко кричат о «гуманитарной катастрофе в Восточной Гуте».


Известно что гражданское население так и не смогло покинуть этот пригород Дамаска. Боевики, которые удерживают под контролем этот населённый пункт (В.Гуту), прикладывают все силы и возможности, чтобы не лишиться живого щита, которым прикрываются при совершении преступлений. Информацию о блокировании боевиками коридоров, организованных для выхода мирных жителей, предоставляет генерал-майор ВС РФ Владимир Золотухин, входящий в командование российским центром по примирению враждующих сторон.

Генерал Золотухин отмечает, что сирийские правительственные силы полностью соблюдают достигнутые договорённости о гуманитарном перемирии. При этом боевики осуществляют обстрелы коридоров, по которому мирные жители пытались выходить из Восточной Гуты.
Обстрелы во время гуманитарной паузы приводят к тому, что гражданское население пригорода Дамаска попросту не может выйти с оккупируемых террористами территорий.

РИА Новости цитирует генерала Золотухина:
У боевиков следующий принцип: если они выпустят мирных жителей, значит, они не будут себя чувствовать в безопасности, и по ним будет вестись огонь. С нашей стороны и со стороны сирийского правительства режим прекращения огня соблюдается до сих пор.


Всё то время, пока действовала пятичасовая гуманитарная пауза, автобусы и кареты скорой помощи ожидали выхода из Восточной Гуты сотен мирных жителей, однако действия боевиков фактически сорвали гуманитарную операцию.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 19

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  1. Геркулесыч Вчера, 16:51
    Янки же хотели выйти из Красного Креста? Какого трампа они всем права свои качают? fool Надоели своей безмерной наглостью!
    Геркулесыч
    1. Андрей К Вчера, 17:13
      Цитата: Геркулесыч
      ...Янки же хотели выйти из Красного Креста? Какого трампа они всем права свои качают? fool Надоели своей безмерной наглостью!...

      Там не наглость. Там военные преступления.
      Трупы до сих пор никто не убирает. В завалах скелетированные останки местных жителей.
      На фоне брехни о "победном" штурме Ракки - завуалирована излюбленная меринская тактика выжженной земли.
      Андрей К
      1. bouncyhunter Вчера, 17:33
        Привет , Андрей ! hi Какой же осёл поприветствует того , кто освидетельствует разрытие им грядок ? Тем более если данный осёл - звёздно-полосатый ? request
        bouncyhunter
        1. Андрей К Вчера, 18:12
          Здрав будь Паш hi
          В том-то и дело, что осёл.
          В соседнем Ираке в Мосуле вообще жесть. Что-то около недели назад, по ящику показывали, там фильм ужасов - так себе мультики.
          Андрей К
          1. bouncyhunter Вчера, 18:16
            Так вроде копытно-ушастыми у нас ветеринары занимаются ? Вот и надо им парочку элитных дивизий ветеринаров отправить для карантина в НАШЕМ понимании . wink
            bouncyhunter
      2. cniza Вчера, 17:46
        Там не наглость. Там военные преступления.


        И скрыть его не получится , не те времена.
        cniza
      3. Околоточный Вчера, 18:39
        Вы Профессору ещё об этом скажите. А то сей персонаж возмущался «300-ми погибшими от рук режима», а что творят их хозяева видеть не хотят. Двуличное государство. Израиль имею в виду.
        Околоточный
        1. Андрей К Вчера, 18:53
          Цитата: Околоточный
          ...Двуличное государство. Израиль имею в виду...

          Александр hi
          Это не двуличность, это сионизм. Политика еврейского государства - сталкивать лбами всех вокруг, чтоб не опомнились и не ударили по ним request
          Андрей К
    2. Angel_and_Demon Вчера, 17:15
      Цитата: Геркулесыч
      Какого трампа они всем права свои качают?

      а если все увидят что в Ракке на самом деле? это же не белые каски, что тогда полосатым будет делать?
      Angel_and_Demon
      1. Ныробский Вчера, 23:04
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: Геркулесыч
        Какого трампа они всем права свои качают?

        а если все увидят что в Ракке на самом деле? это же не белые каски, что тогда полосатым будет делать?
        А что им было после Хиросимы и Нагасаки? Что им было после того, как они Вьетнам напалмом выжигали и диоксинами опрыскивали? Так и тут, будет то же самое. Всем мировым сообществом дружно повозмущаются и перевернут неприглядную страницу, дабы написать новую с чистого листа. Для того, что бы этот бардак прекратился, надо что бы США на собственной шкуре испытали что такое война на их же территории.
        Ныробский
    3. сибиралт Вчера, 17:22
      Россия просит, почему Асад не молчит? Или нас опять назначили крайними отвечать теперь и за Сирию?winked
      сибиралт
      1. просто экспл Вчера, 18:03
        +1 надо организовать свое расследование с обнародованием всех фактов .
        пускай утираются если смогут .
        просто экспл
  2. BerBer Вчера, 16:55
    Конечно против. Ещё "исподнее" кто увидит. Не хотят, да и не умеют они никому помогать, только на "демократические бомбардировки" и способны.
    BerBer
  3. Yrec Вчера, 17:02
    Америкосам нужно время, чтоб похоронить и скрыть следы похорон тех, кого они в Ракке "освободили" от ИГ, вот они никого и не пускают. Собственно, они правы в том, что там нет гуманитарной катастрофы - населения же уже нет.
    Yrec
  4. Теренин Вчера, 18:17
    ...США против инициативы России... Наконец то слово "инициатива" появилась в нашем МИДе. Даешь инициативы каждый день! fellow А они (США) пусть соглашаются или возражают, как мы в прежние времена... yes
    Теренин
  5. Ясен Пинь Вчера, 19:25
    мне всё же интересно чем это кончится, главное не пророчеством Ванги..
    Ясен Пинь
  6. hiller Вчера, 19:38
    Сирии самой надо выступить с подобным заявлением! гегемон "совсем берега потерял"!
    hiller
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 02:47
      hiller Вчера, 19:38 Новый Сирии самой надо выступить с подобным заявлением! гегемон "совсем берега потерял"!

      Так то это так, но мерикатосы даже нас не желают слушать, а не то что сирийцев. Не теряю надежды, что бандюги из-за лужи всё таки понесут заслуженное наказание.
      a.s.zzz888
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 02:44
    В Вашингтоне заявили, что не видят необходимости отправки миссии МККК в Ракку, полагая, что «никакой гуманитарной катастрофы в городе нет»

    Мерикатосы наивно полагают. что могут скрыть свои преступления в Ракке. Но ведь полностью разрушенный город не скроешь... angry
    a.s.zzz888
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