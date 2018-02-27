05:17 28 февраля
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На Нобелевскую премию мира выдвинуты более 300 человек и организаций. И Трамп?

На Нобелевскую премию мира выдвинуто более 320 кандидатов (людей и организаций). Однако новое число выдвиженцев (329) не смогло превзойти рекорда 2016 года. Тогда соискателей было 376. Соискателей могут выдвигать различного рода правозащитные и иные неправительственные структуры, представляя свою аргументацию.

На Нобелевскую премию мира выдвинуты более 300 человек и организаций. И Трамп?


В уставе премии говорится о том, что обладателем Нобелевской премии мира должно становиться лицо (группа лиц), которое добилось наибольших успехов в деле сплочения народов, сокращения уровня военной угрозы, проведения мирных конгрессов.


Ранее сообщалось, что несколько американских общественных институтов собирались выдвинуть на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа. Казалось бы, после присуждения «нобелевки» Бараку Обаме что-либо более нелепое придумать сложно, но... учитывая веяния в Нобелевском комитете, всякое может случиться.

Аргументация выдвижения Трампа от поклонников:
Борьба за мир с применением военной силы.


С такой аргументацией любой театр абсурда "отдыхает".

Известно, что помимо Трампа на Нобелевскую премию мира собирались выдвинуть президента Южной Кореи, который договорился с Севером о совместном выступлении команд РК и КНДР в зимних Олимпийских играх-2018 (например, в женском хоккее). При этом факт того, что имел место взаимный процесс, и что КНДР со своей стороны к этому тоже прикладывала усилия, проигнорирован.

Напомним, что в 2017 году Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия, которая ровным счётом никаких усилий не смогла приложить к делу по ядерному разоружению. Получается, что для получения "нобелевки" о «стремлении к миру» уже достаточно просто заявить, но не обязательно идти по пути реализации своих заявлений...

Ранее премию получала Организация по запрещению химического оружия - за "разоружение режима Асада". Теперь эта структура вместе с западными странами больше всех кричит о том, что армия Асада якобы применяет химоружие в Идлибе и Восточной Гуте. Если уверены, что применяет именно "армия Асада" то верните в таком случае премию обратно в Нобелевский комитет...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Черный_Ватник Вчера, 17:45
    Шнобелевская премия уже давно (возможно, изначально) представляет из себя ангажированный междусобойчик с небольшой претензией на аристократичность.

    Если я завтра напишу книжку про злой режим кровавого Пу, в котором некий либерал-демократ-негр-трансгендер-сын советский диссидентов попал под ФСБшную молотилку и вынужден был отправиться на ГУЛАГ валить лес (Привет от соЛЖЕницина), послезавтра меня с большой вероятностью номинируют на эту премию. А еще через денек по моему шедевру снимут фильмец, который соберет три мешка оскаров... И Мерил Стрип будет со слезами на глазах рассказывать, что после прочтения моей книги она уже никогда не будет преждней
    Черный_Ватник
    1. bouncyhunter Вчера, 17:51
      Аргументация выдвижения Трампа от поклонников:
      Борьба за мир с применением военной силы.

      Угу , ещё один Голубь Мира , способный из ничего произвести 200 кг. дерьма . Прям как Горби и Обезьяныч . Или этот апельсиновый покруче будет ? what
      bouncyhunter
      1. Геркулесыч Вчера, 17:59
        Паша hi -Здоров будь! hi Хорошим то людям эту премию сколько -года три уже не дают! И сейчас ее всучат игилу или нусре, хоть есть все шансы у талибов -хорошо наркоту в Афганистане растят! Местные "стахановцы " прямо! am
        Геркулесыч
        1. bouncyhunter Вчера, 18:03
          И тебе не хворать , Витальевич ! hi Я так понимаю , что сейчас кандидатом для премии Нобеля является тот , кто больше всех косяков всемирного масштаба напорол . Дожили , ити их шваброй дуплетом ...
          bouncyhunter
          1. Монос Вчера, 18:23
            обладателем Нобелевской премии мира должно становиться лицо (группа лиц), которое добилось наибольших успехов в деле СПЛОЧЕНИЯ НАРОДОВ, сокращения уровня военной угрозы, проведения мирных конгрессов.

            Считаю, надо Обаме повторно давать! Для сплочения народов России, больше Обамы и его администрации сделал только ВВП!
            Монос
            1. bouncyhunter Вчера, 18:27
              Цитата: Монос
              Считаю, надо Обаме повторно давать!

              Если по морде - согласен ! angry
              Цитата: Монос
              Для сплочения народов России, больше Обамы и его администрации сделал только ВВП

              Вот Трумп и старается себе орденок отхватить . lol
              bouncyhunter
      2. Ясен Пинь Вчера, 19:21
        Я тоже хочу, я щас такого навыдумываю, только поддержка нужна))) чтоб выдвинули))) ну вот например я против клопов во всем мире, я ними борюсь, к то за???
        Ясен Пинь
    2. APASUS Вчера, 18:36
      Цитата: Черный_Ватник
      Если я завтра напишу книжку про злой режим кровавого Пу, в котором некий либерал-демократ-негр-трансгендер-сын советский диссидентов попал под ФСБшную молотилку и вынужден был отправиться на ГУЛАГ валить лес (Привет от соЛЖЕницина), послезавтра меня с большой вероятностью номинируют на эту премию. А еще через денек по моему шедевру снимут фильмец, который соберет три мешка оскаров... И Мерил Стрип будет со слезами на глазах рассказывать, что после прочтения моей книги она уже никогда не будет преждней

      Мясо для протеста всегда хорошо оплачивалось разведкой ! Их бредовые акции и поступки на грани фола,преподносились западными СМИ как современное искусство ,но только пока ты играешь по их правилам!
      Показательный пример таких" деятелей"
      APASUS
    3. сибиралт Вчера, 18:55
      Нобель в гробу переворачиваться устал. Ужассс! belay
      сибиралт
  2. Александр 3 Вчера, 17:46
    Я так понял Трамп -самовыдвиженец? Если что не так поясните.
    Александр 3
    1. Геркулесыч Вчера, 18:00
      Трамп самовырожденец -так оно вернее! am
      Геркулесыч
      1. Александр 3 Вчера, 18:46
        Я так думаю все страны достойны своих выдвиженцев,или вырожденцев.
        Александр 3
  3. Теренин Вчера, 17:48
    Осталось сделать заявку на Нобелевку предложением сэкономить на выплатах Нобелевских премий wink должно проскочить crying
    Теренин
  4. Равик Вчера, 17:49
    Солженицын, Обама...осталось добавить Баха и Родченкова.
    Равик
    1. taiga2018 Вчера, 17:51
      Цитата: Равик
      Баха и Родченкова.

      Порошенко...
      taiga2018
  5. Yrec Вчера, 17:55
    Мда, лозунг настоящего миротворца: всех убью - один останусь! am Тогда то и наступит мир и благодать. Да. Тащите сюда вашу премию. laughing Себя, что ли, выдвинуть? recourse
    Yrec
  6. Геркулесыч Вчера, 17:55
    Ыну или Асаду нужно дать
    Нобелевку, любой из них ее заслужил и достоин! hi
    Геркулесыч
  7. Волька Вчера, 17:56
    а Путина слабо выдвинуть
    Волька
    1. Теренин Вчера, 18:08
      Цитата: Волька
      а Путина слабо выдвинуть

      Мне нет, с удовольствием выдвигаю! yesне хуже других.
      Теренин
    2. vovanpain Вчера, 18:21
      Цитата: Волька
      а Путина слабо выдвинуть

      Не пройдет request Ни одно происшествие в мире не проходит без участия Путина,Меланья Трамп отказала мужу в супружеском долге,это Путин виноват,да русские хакеры если выбирают американского президента,то уж выбрать Путина им раз плюнуть. yes
      vovanpain
      1. Теренин Вчера, 19:15
        Цитата: vovanpain
        Ни одно происшествие в мире не проходит без участия Путина,Меланья Трамп отказала мужу в супружеском долге,это Путин виноват,да русские хакеры если выбирают американского президента,то уж выбрать Путина им раз плюнуть.

        Если так, тогда уж, со временем и "Путинская премия" в мире не плохо звучать будет laughing
        Теренин
  8. Altona Вчера, 17:58
    Вообще, под громким названием Нобелевская премия скрывается просто вручение медали имени Нобеля с денежным вознаграждением. Именно так и следует рассматривать это сионистко-англосаксонское мероприятие. Никаких целей кроме русофобии оно не преследует. Западопоклонничество способно любое мероприятие вознести до небес.
    Altona
  9. Masya Masya Вчера, 17:58
    сделать нобелевскую премию мира переходящей! wink забрать у обамы и выдать Трампу... во временное пользование... затем следующему президенту штатов... lol
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Вчера, 18:04
      Цитата: Masya Masya
      сделать нобелевскую премию мира переходящей! wink забрать у обамы и выдать Трампу... во временное пользование... затем следующему президенту штатов... lol

      Мариш , нереально в принципе : отбери у голодной обиззяны банан . wassat
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Вчера, 18:10
        да это я так, в плане бреда... шоу должно продолжаться... wink
        Цитата: bouncyhunter
        Мариш , нереально в принципе : отбери у голодной обиззяны банан .

        тем паче, что обиззяна сожрала уже банан- то... lol
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Вчера, 18:12
          Цитата: Masya Masya
          да это я так, в плане бреда... шоу должно продолжаться...

          Так я же понял , но удержаться от прикола не смог . feel
          Цитата: Masya Masya
          тем паче, что обиззяна сожрала уже банан- то...

          Дык ведь аппетит-то нефига не успокоился ... what
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Вчера, 18:17
            Цитата: bouncyhunter
            Дык ведь аппетит-то нефига не успокоился ...

            только обострился... как говорится, аппетит приходит во время еды...
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Вчера, 18:19
              Цитата: Masya Masya
              аппетит приходит во время еды...

              Угу , а уходит после свечки либо в руках на животе , либо в выхлопную трубу - исключительно в зажжённом виде ! bully
              bouncyhunter
  10. Ураган70 Вчера, 18:16
    Чего ж удивительного, Шнобелевка под контролем сионистов, Трампушка признал Иерусалим многоугольным, да за это ему не только Шнобелевку дадут, а и памятники по всему сионогосударству поставят, да улицы назовут... Рука руку моет у этих нехристей...
    Ураган70
  11. Humans War Вчера, 18:17
    ЦИТАТА :

    В уставе премии говорится о том, что обладателем Нобелевской премии мира должно становиться лицо (группа лиц), которое добилось наибольших успехов в деле сплочения народов, сокращения уровня военной угрозы, проведения мирных конгрессов.

    Дааа... Успехи налицо, народ земной главное сплочён... Особенно в нэзалежной.
    Можно спать спокойно...
    Humans War
  12. ротмистр Вчера, 18:43
    Предлагаю дать посмертно Пол Поту.
    ротмистр
  13. Zubr Вчера, 18:58
    Бедолага Нобель, в гробу уже как вентилятор крутится.
    Zubr
  14. Романенко Вчера, 19:54
    На сегодняшний день Нобелевский комитет со своими премиями настолько уже дескредитирован, что наверное скоро станет неприличным получать там какие-либо премии, если ты не президент Юнайтед стейтс оф таки всея америка.
    Просто какая-то придворная лавка с медалями от Пин-до-стана.
    Похоже "партнеры" способны перевернуть с ног на голову и обгадить любые общечеловеческие идеи ради поддержания своего "авторитета".
    Романенко
  15. Mavrikiy Вчера, 23:08
    На Нобелевскую премию мира выдвинуты более 300 человек и организаций. И Трамп?
    Трампа! Трампа! Трампа! Хотя.... А Шойгу чем хуже?
    Mavrikiy
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