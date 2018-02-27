На Нобелевскую премию мира выдвинуты более 300 человек и организаций. И Трамп?

Борьба за мир с применением военной силы.

На Нобелевскую премию мира выдвинуто более 320 кандидатов (людей и организаций). Однако новое число выдвиженцев (329) не смогло превзойти рекорда 2016 года. Тогда соискателей было 376. Соискателей могут выдвигать различного рода правозащитные и иные неправительственные структуры, представляя свою аргументацию.В уставе премии говорится о том, что обладателем Нобелевской премии мира должно становиться лицо (группа лиц), которое добилось наибольших успехов в деле сплочения народов, сокращения уровня военной угрозы, проведения мирных конгрессов.Ранее сообщалось, что несколько американских общественных институтов собирались выдвинуть на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа. Казалось бы, после присуждения «нобелевки» Бараку Обаме что-либо более нелепое придумать сложно, но... учитывая веяния в Нобелевском комитете, всякое может случиться.Аргументация выдвижения Трампа от поклонников:С такой аргументацией любой театр абсурда "отдыхает".Известно, что помимо Трампа на Нобелевскую премию мира собирались выдвинуть президента Южной Кореи, который договорился с Севером о совместном выступлении команд РК и КНДР в зимних Олимпийских играх-2018 (например, в женском хоккее). При этом факт того, что имел место взаимный процесс, и что КНДР со своей стороны к этому тоже прикладывала усилия, проигнорирован.Напомним, что в 2017 году Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия, которая ровным счётом никаких усилий не смогла приложить к делу по ядерному разоружению. Получается, что для получения "нобелевки" о «стремлении к миру» уже достаточно просто заявить, но не обязательно идти по пути реализации своих заявлений...Ранее премию получала Организация по запрещению химического оружия - за "разоружение режима Асада". Теперь эта структура вместе с западными странами больше всех кричит о том, что армия Асада якобы применяет химоружие в Идлибе и Восточной Гуте. Если уверены, что применяет именно "армия Асада" то верните в таком случае премию обратно в Нобелевский комитет...