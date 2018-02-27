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Служба безопасности Польши: Президента после ДТП пересаживали в другой автомобиль
Польское издание Gazeta Krakowska сообщает о ДТП с участием лимузина, в котором находился президент страны Анджей Дуда. По опубликованным сведениям, автомобиль польского президента в Кракове протаранил отбойник, который отделял автодорогу от трамвайных путей. После этого лимузин Дуды с пробитым колесом оказался на трамвайном полотне.
Пресс-секретарь Службы государственной безопасности Польши Анна Гдула сообщает, что сотрудники службы в срочном порядке пересадили Анджея Дуду в другой автомобиль президентского кортежа. Пострадавших, по последним данным, нет.
Из заявления Анны Гдулы:
Напомним, что не так давно в ДТП попала тогдашняя премьер-министр Польши Беата Шидло. Её автомобиль столкнулся с «Фиатом» в районе города Освенцим.
Эта информация не была бы достойна хоть какого-то обсуждения, если бы в польских СМИ и соцсетях не заявили, что, «возможно, имеет место спланированная кампания». Неужели экс-министра обороны Антони Мацеревича теперь наделят полномочиями не только по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, но и изучению ДТП с бывшим премьер-министром в Освенциме и президентом в Кракове?.. Тоже будет искать "следы тротила" и "руку Москвы"?
Пресс-секретарь Службы государственной безопасности Польши Анна Гдула сообщает, что сотрудники службы в срочном порядке пересадили Анджея Дуду в другой автомобиль президентского кортежа. Пострадавших, по последним данным, нет.
Из заявления Анны Гдулы:
Инцидент произошёл в тот момент, когда президент направлялся на встречу с представителями еврейской общины Кракова для обсуждения недавно принятого закона об Институте национальной памяти.
Напомним, что не так давно в ДТП попала тогдашняя премьер-министр Польши Беата Шидло. Её автомобиль столкнулся с «Фиатом» в районе города Освенцим.
Эта информация не была бы достойна хоть какого-то обсуждения, если бы в польских СМИ и соцсетях не заявили, что, «возможно, имеет место спланированная кампания». Неужели экс-министра обороны Антони Мацеревича теперь наделят полномочиями не только по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, но и изучению ДТП с бывшим премьер-министром в Освенциме и президентом в Кракове?.. Тоже будет искать "следы тротила" и "руку Москвы"?
Использованы фотографии: www.gazetakrakowska.pl
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