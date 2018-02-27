05:16 28 февраля
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Служба безопасности Польши: Президента после ДТП пересаживали в другой автомобиль

Польское издание Gazeta Krakowska сообщает о ДТП с участием лимузина, в котором находился президент страны Анджей Дуда. По опубликованным сведениям, автомобиль польского президента в Кракове протаранил отбойник, который отделял автодорогу от трамвайных путей. После этого лимузин Дуды с пробитым колесом оказался на трамвайном полотне.

Служба безопасности Польши: Президента после ДТП пересаживали в другой автомобиль


Пресс-секретарь Службы государственной безопасности Польши Анна Гдула сообщает, что сотрудники службы в срочном порядке пересадили Анджея Дуду в другой автомобиль президентского кортежа. Пострадавших, по последним данным, нет.


Из заявления Анны Гдулы:
Инцидент произошёл в тот момент, когда президент направлялся на встречу с представителями еврейской общины Кракова для обсуждения недавно принятого закона об Институте национальной памяти.


Напомним, что не так давно в ДТП попала тогдашняя премьер-министр Польши Беата Шидло. Её автомобиль столкнулся с «Фиатом» в районе города Освенцим.

Эта информация не была бы достойна хоть какого-то обсуждения, если бы в польских СМИ и соцсетях не заявили, что, «возможно, имеет место спланированная кампания». Неужели экс-министра обороны Антони Мацеревича теперь наделят полномочиями не только по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, но и изучению ДТП с бывшим премьер-министром в Освенциме и президентом в Кракове?.. Тоже будет искать "следы тротила" и "руку Москвы"?

Использованы фотографии: www.gazetakrakowska.pl
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Комментарии 40

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  1. Владыка Ситх Вчера, 19:18
    Подать в суд на отбойник! Обвинить Россию и ввести санкции.
    Владыка Ситх
    1. Монос Вчера, 19:21
      Отпечатки пальцев КГБ-ФСБ уже нашли?
      Приветствую, Сергей! hi
      Монос
      1. 210окв Вчера, 20:18
        Виктор hi Смоленская берёза проросла.. lol
        Цитата: Монос
        Отпечатки пальцев КГБ-ФСБ уже нашли?
        Приветствую, Сергей! hi
        210окв
        1. Монос Вчера, 21:35
          Моё почтение, Дмитрий hi
          Цитата: 210окв
          Смоленская берёза проросла..

          smile Корни по всей Польше пустила.
          Монос
          1. Shurik70 Вчера, 22:39
            Это давно спланированная акция. ДТП произошло при въезде на мост Powstańców Śląskich, а его именно русские реставрировали ещё в 1978-ом. Именно они и установили этот отбойник. Только вдумайтесь, на сколько долговременные операции проводит КГБ.
            belay
            http://www.rmf24.pl/fakty/news-kolizja-prezydenck
            iej-limuzyny-w-krakowie,nId,2550765
            Shurik70
      2. Владыка Ситх Вчера, 22:30
        Приветствую, Виктор! hi
        Владыка Ситх
    2. Звездочка Вчера, 19:32
      Сейчас найдут Российские "корни" у водителя..
      Звездочка
      1. Андрей К Вчера, 19:39
        Цитата: Звездочка
        ...Сейчас найдут Российские "корни" у водителя...

        Прошёл по ссылке на оригинал.
        ДТП на мосту через реку было.


        Не мешало бы ему искупаться, от русофобской грязи отмыться.
        Андрей К
    3. Андрей К Вчера, 19:35
      Цитата: Владыка Ситх
      ...Подать в суд на отбойник! Обвинить Россию и ввести санкции..

      Да не, всё проще.
      ...президент направлялся на встречу с представителями еврейской общины...

      Лимузин был не кошерный, звёзды не сошлись.
      Андрей К
    4. Angel_and_Demon Вчера, 19:42
      Цитата: Владыка Ситх
      Подать в суд на отбойник!

      хорошо бы что б цемент не белорусский был recourse
      Angel_and_Demon
      1. zhekazs Вчера, 19:51
        Цитата: Angel_and_Demon
        хорошо бы что б цемент не белорусский был

        И поребрик не Путин отливал laughing
        А если серьезно, и посмотреть на то на какие встречи эти политики ехали, то тут скорее виновата Высшая Справедливость, как и в случае с авиакатастрофой. Пришло время собирать камни Высшим Силам и начали ОНИ с поляков. laughing
        zhekazs
        1. Angel_and_Demon Вчера, 20:01
          Пути Господни - неисповедимы request
          Angel_and_Demon
    5. собаковод Вчера, 19:53
      Владыка Ситх Сегодня, 19:18 Новый
      Подать в суд на отбойник! Обвинить Россию и ввести санкции.
      Наши берёзы круче их отбойников!
      собаковод
      1. pjastolov Вчера, 20:52
        Цитата: собаковод
        Наши берёзы круче их отбойников!

        так то березы - а это отбойники
        pjastolov
  2. hiller Вчера, 19:23
    не надо службе безопасности польского Президента у америкосов учиться...дисквалифицируются...вот у нас Президент сам за рулём гацает...завидуйте!
    hiller
    1. Дормидонт Вчера, 19:28
      Интересно, а на кой охранять польского президента? Они думают, что он кому-то интересен?
      Дормидонт
      1. zhekazs Вчера, 19:55
        Цитата: Дормидонт
        на кой охранять польского президента? Они думают, что он кому-то интересен?

        Не забывайте, там у него целая кодла бандеровцев под боком, опасно, однако.
        zhekazs
      2. Николай Грек Сегодня, 02:52
        Цитата: Дормидонт
        Интересно, а на кой охранять польского президента? Они думают, что он кому-то интересен?

        да у них у циФФилизованных там такая обстановка, что кто-нибудь из циФФилизованных же завалит дудку, а свалит на Россию!! wink yes lol lol lol
        Николай Грек
  3. Дормидонт Вчера, 19:26
    А на трамвае доехать гонор не позволил?
    Дормидонт
    1. Геркулесыч Вчера, 19:40
      На трамвае сложно отбойники таранить! wassat
      Геркулесыч
  4. Геркулесыч Вчера, 19:39
    Путин на дороге масло машинное разлил три цестерны! wassat Или четыре wassat !
    Геркулесыч
  5. Кузнец 55 Вчера, 19:49
    Березка не стояла рядом ?
    Кузнец 55
  6. КВУ-НСвД Вчера, 19:50
    У них там , кто президента и вообще верхушку власти возит ? По идее должны суперспецы , а два подряд случая говорят об обратном..
    КВУ-НСвД
  7. Xscorpion Вчера, 20:09
    Цитата: КВУ-НСвД
    У них там , кто президента и вообще верхушку власти возит ? По идее должны суперспецы , а два подряд случая говорят об обратном..


    Чё то не прёт им с президентами.
    Xscorpion
    1. pjastolov Вчера, 20:53
      Цитата: Xscorpion
      Чё то не прёт им с президентами.

      а может все дело в том, что ехали на встречу с евреями?
      pjastolov
  8. Сергей-8848 Вчера, 20:46
    Дай Бог ему здоровья, ибо "ще не сгинела..." Так и будет сейчас ходить, очумев от посттравматического шока. Чуть оклемавшись, найдёт российский след. А здесь уже здравия желать не стоит. Галаперидол не всесилен.
    Сергей-8848
  9. rehev931 Вчера, 20:57
    очередной министр с приказами к водиле полез
    rehev931
  10. Васян1971 Вчера, 21:23
    А трамвай, наверняка, производства УВЗ...
    Васян1971
  11. Tochilka Вчера, 21:30
    какая "потрясающая" новость! Зачем это сюда тащить? belay
    давно пора создать раздел "Всякая всячина" и туда такое помещать
    Tochilka
    1. Офицер запаса Вчера, 22:47
      Алексей, прочитал честно все комментарии. По сути - Ваш самый разумный. Но я Вас прошу - не отказывайте администрации сайта в праве публиковать такие вот комические неурядицы. Не все ж серьезные новости обсуждать. Иногда и поржать тоже можно.
      Офицер запаса
      1. Tochilka Вчера, 23:34
        Потому и надо такое в отдельный раздел. Вот в Вооружении интересно читать про технику. А про клоунов-политиков-русофобов вот совсем нет.
        Tochilka
        1. Офицер запаса Вчера, 23:50
          Есть выход - читать раздел "Вооружение" и не заходить в раздел "Новости".
          И хочется привести цитату из фильма про барона Мюнхгаузена: "Все глупости на земле делаются именно с серьезным выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь."
          Офицер запаса
  12. Sonet Вчера, 22:59
    Я надеюсь трамвайные пути не пострадали.
    Sonet
  13. Berkut-UA Сегодня, 00:07
    Цитата: Монос
    Отпечатки пальцев КГБ-ФСБ уже нашли?
    Приветствую, Сергей! hi

    А зачем еще что-то искать - всем же понятно - лично сам Путин подумал о водителе этой машинны и повел рукой с права на лево....... а водитель повторил это движение....
    Вы хотите доказательств? А зачем... и так известно - все что не происходит в мире -
    Это либо русские хаккеры по личному приказу Путина
    или Путин лично....
    Berkut-UA
  14. Berkut-UA Сегодня, 00:08
    Цитата: Sonet
    Я надеюсь трамвайные пути не пострадали.


    Если даже пострадали - ляхи приглосят холопов с Украйыны на восстановление...
    Berkut-UA
  15. kit88 Сегодня, 00:13
    Объявить выговор отбойнику за не качественное исполнение приказа! am
    kit88
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 02:34
    Не жалеют себя чинуши, сгорают на работе... в смысле в ДТП laughing
    a.s.zzz888
  17. Ураган70 Сегодня, 03:02
    На встречу с кем направлялся? Это звоночек!
    Ураган70
    1. андрей юрьевич Сегодня, 03:35
      Цитата: Ураган70
      На встречу с кем направлялся? Это звоночек!

      а если "штирлиц с борманом..."?
      андрей юрьевич
  18. Злой 55 Сегодня, 04:57
    Возможно,отбойник тоже имеет куратора в ФСБ и ГРУ РФ..Знал же информацию, когда выскочить под колёса президентского кортежа..
    Злой 55
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