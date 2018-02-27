Самый длиннокрылый самолет испытали с полностью собранным планером

Американская компания Stratolaunch Systems провела испытания прототипа самолета Stratolaunch с полностью собранным планером. Об этом в своем твиттере написал основатель компании и сооснователь Microsoft Пол Аллен. По его словам, полностью собранный самолет с самым большим в мире размахом крыла 24-25 февраля 2018 года выполнил серию пробежек по взлетно-посадочной полосе.Самолет Stratolaunch начал выполнять пробежки в декабре прошлого года. До сих пор в планере самолета отсутствовали некоторые элементы, включая передние кромки крыла в районе крепления двигателей. На стадии предполетных испытаний это допустимо особенно на стадии первого прототипа. Самолет с полностью собранным планером во время пробежек в феврале текущего года развил скорость в 40 узлов (74 километра в час).Stratolaunch выполнен по двухфюзеляжной схеме. Размах его крыла составляет 117,3 метра. Длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра. Самолет имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу — 589,7 тонны. Для взлета Stratolaunch необходима полоса длиной 3,7 километра.Перспективный самолет будет использоваться в качестве платформы воздушного старта — с него в воздухе будут запускаться небольшие ракеты для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны.Согласно действующим планам Stratolaunch Systems, первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году. Он запустит крылатую ракету-носитель Pegasus XL, масса которой составляет 23,1 тонны. Какую полезную нагрузку будет нести ракета, пока неизвестно. В целом, Stratolaunch может обеспечить одновременный запуск трех ракет типа Pegasus, передает научный портал "N+1".