05:13 28 февраля
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Самый длиннокрылый самолет испытали с полностью собранным планером

Американская компания Stratolaunch Systems провела испытания прототипа самолета Stratolaunch с полностью собранным планером. Об этом в своем твиттере написал основатель компании и сооснователь Microsoft Пол Аллен. По его словам, полностью собранный самолет с самым большим в мире размахом крыла 24-25 февраля 2018 года выполнил серию пробежек по взлетно-посадочной полосе.

Самый длиннокрылый самолет испытали с полностью собранным планером


Самолет Stratolaunch начал выполнять пробежки в декабре прошлого года. До сих пор в планере самолета отсутствовали некоторые элементы, включая передние кромки крыла в районе крепления двигателей. На стадии предполетных испытаний это допустимо особенно на стадии первого прототипа. Самолет с полностью собранным планером во время пробежек в феврале текущего года развил скорость в 40 узлов (74 километра в час).


Stratolaunch выполнен по двухфюзеляжной схеме. Размах его крыла составляет 117,3 метра. Длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра. Самолет имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу — 589,7 тонны. Для взлета Stratolaunch необходима полоса длиной 3,7 километра.

Перспективный самолет будет использоваться в качестве платформы воздушного старта — с него в воздухе будут запускаться небольшие ракеты для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны.

Согласно действующим планам Stratolaunch Systems, первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году. Он запустит крылатую ракету-носитель Pegasus XL, масса которой составляет 23,1 тонны. Какую полезную нагрузку будет нести ракета, пока неизвестно. В целом, Stratolaunch может обеспечить одновременный запуск трех ракет типа Pegasus, передает научный портал "N+1".


Использованы фотографии: Stratolaunch Systems
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Комментарии 67

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  1. fedor13 Вчера, 19:59
    Бред!!! И в никуда!!!
    fedor13
    1. ПАМ Вчера, 20:07
      Сомневаешься, что полетит?
      Думаешь, что его скрутит и развалится?
      Или не отобьется на выводе аппаратов на низкую орбиту?
      ПАМ
      1. Симаргл Вчера, 20:27
        По ходу дела - пора рисовать список, как для Маска и его Спёсикса.
        Симаргл
        1. Shurik70 Вчера, 21:59
          с него в воздухе будут запускаться небольшие ракеты для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны

          Фига се !!! belay Больше, чем Мрия ! Интересный самолёт. Если отвлечься от политики - шаг вперёд для человечества.
          На счёт того, что "развалится" - бред, по-моему. Если уж деньги вкладывают в опытный образец, то всё посчитали. Да, крыло кажется "узким", но у Мрии тоже кажется узким, для её нагрузки.
          Shurik70
          1. 30 вис Вчера, 23:43
            А разве Мрия не первый пробный шар . Наши ,как всегда начинают воплощают в жизнь самые смелые идеи ... Потом американцы или кто другой выдаёт их за свои .. https://www.youtube.com/watch?v=k96LbowglLU&f
            eature=youtu.be
            30 вис
            1. Shurik70 Вчера, 23:57
              Идея космического старта с самолёта или дирижабля обсуждается ещё с 60-ых годов. Проектов было много, но ни один в реальности не воплощён. Точнее, воплощён, но только в военной модификации, когда несут ракету с ядерной боеголовкой. Так можно запустить мелкий спутник, не больше.
              Мрия не годится для космического старта, это просто самый тяжёлый самолет в мире. Он оказался коммерчески не востребован, и проект тихо загнулся после развала СССР.
              Так что как сверхтяжёлый самолёт - американцы вторые, как космический старт для тяжёлого спутника - первые.
              Shurik70
      2. poquello Вчера, 21:38
        Цитата: ПАМ
        его скрутит и развалится?

        вот как-то да, разные потоки на одну общую плоскость - сомнительное мероприятие, ну да время покажет
        poquello
        1. Вадим237 Вчера, 23:17
          Скорее у крыла от первого до шестого двигателя усиленная сердцевина - сталь с композитами, специально сделанная на, знакопеременные, кручение и изгиб.
          Вадим237
          1. FalconD Вчера, 23:40
            Не..там фанера и железо из которого китайские смесители делают...)
            Ну не считайте инженеров идиотами!
            FalconD
          2. poquello Сегодня, 00:13
            Цитата: Вадим237
            Скорее у крыла от первого до шестого двигателя усиленная сердцевина - сталь с композитами, специально сделанная на, знакопеременные, кручение и изгиб.

            понятно что считали, но 100 метров - многовато, а мобыть в штиль летать будет (хихихи)
            poquello
      3. самый главный Вчера, 22:41
        Цитата: ПАМ
        Сомневаешься, что полетит?

        Страус - самая большая птица!!! Но она не летает. Это чудо надо было СТРАУСОМ назвать. Не полетит!!!
        самый главный
        1. Вадим237 Вчера, 23:09
          Ещё как полетит - конструкция рассчитана и сделана правильно.
          Вадим237
        2. Vlad.by Вчера, 23:19
          полетит. Только, наверняка,в разные стороны. Массы огромные, колебания и резонансы никто еще отменить не смог. Не в первом, так во втором или в десятом полете, будут проблемы.
          Ну или, как вариант, капиталка после каждого полета.
          А вдруг это выгоднее по деньгам чем первая, разгонная ступень?
          Vlad.by
        3. FalconD Вчера, 23:40
          А если полетит, то кто страус??
          FalconD
    2. Alex_Rarog Вчера, 21:15
      Нашими же дорожками и идут которые у нас при развале союза под сукно засунули...
      Alex_Rarog
      1. Вадим237 Вчера, 21:39
        Большая часть наших дорожек осталась в предварительном проектировании - макетировании.
        Вадим237
      2. FalconD Вчера, 23:42
        В контексте новостей из российского посольства в Бразилии, слово "дорожка" звучит не политкорректно!))
        FalconD
        1. Antidote Сегодня, 05:08
          Аргентины, не впутывайте всех.
          Antidote
    3. FalconD Вчера, 23:37
      Это Вы как кто заявили?
      FalconD
    4. zyablik.olga Сегодня, 03:36
      Цитата: fedor13
      Бред!!! И в никуда!!!

      Вообще-то в создании этого самолёта принимал участие не безызвестный Берт Рутан, создатель знаменитого "Вояджера".

      А вообще, меня очень удручает огульное охаивание чужих достижений! negative
      zyablik.olga
  2. mavrus Вчера, 20:00
    Американский ответ "украинской" Мрии
    mavrus
    1. Angel_and_Demon Вчера, 20:05
      Цитата: mavrus
      Американский ответ "украинской" Мрии

      "мрия" - оказывается заразная
      Angel_and_Demon
    2. Малый Вчера, 20:05
      мрия это продукт СССР свинопасы непостроили ни одного борта....
      Малый
    3. avt Вчера, 20:21
      Цитата: mavrus
      Американский ответ "украинской" Мрии

      Гугель в обе руки -,,Молния -1000 ,Геракл", собсттвенно там USы и паслись и ещё ,,лапоть" -бор сдёрнули.
      avt
    4. FalconD Вчера, 23:44
      Мрия тут причём??? Мрия - это транспортник для перевозки.., а это самолёт для запуска!!!
      FalconD
  3. seregatara1969 Вчера, 20:03
    вот это мандула раздвижная!
    seregatara1969
    1. kit88 Вчера, 20:40
      Оно еще и летает!
      kit88
      1. Orionvit Вчера, 21:24
        Цитата: kit88
        Оно еще и летает!

        Пока только ездит, да и то не быстро.
        Orionvit
  4. Дормидонт Вчера, 20:04
    Чудесная вундервафля
    Дормидонт
  5. Beltasir Matyagu Вчера, 20:08
    Какой уродец. Эстетики ноль. А если посмотреть на проектные эскизы советских аналогов становится понятно что ещё и полная дрянь технически. Какая-то щепка. Какбы ей в воздухе напополам не треснуть и без нагрузки.
    Beltasir Matyagu
    1. Tusv Вчера, 20:19
      Цитата: Beltasir Matyagu
      Какой уродец. Эстетики ноль.

      Нафига эстетика стратосферному монстру. Главное ПН
      Tusv
    2. dauria Вчера, 20:21
      Какой уродец. Эстетики ноль.


      С чего бы уродец ? Грамотно сделан, крыло по максимуму разгрузили , распределив по нему движки и два фюзеляжа. Толковое решение, хоть и в ущерб аэродинамике, но в весе выиграли точно. Контур бы ещё замкнуть по хвостам горизонтальным оперением - но видно, у них причина есть. Может из-за ракет.
      dauria
      1. Вадим237 Вчера, 20:25
        Просто узкое и длинное крыло на средних и больших высотах работает эффективней - обычного.
        Вадим237
      2. Tusv Вчера, 20:40
        Цитата: dauria
        хоть и в ущерб аэродинамике

        Нужна ли в стратосфере аэродинамика, когда воздуху кот наплакал? Главное подъемная сила и тяга. Спроектировано так, чтобы подвесить между фюзеляжами ПН, если тяги не хватает, то дополнительные гондолы с движками, а фюзеляжи помогают. Все по Жуковскому и Бернулли
        Tusv
        1. Orionvit Вчера, 21:27
          Цитата: Tusv
          Нужна ли в стратосфере аэродинамика, когда воздуху кот наплакал? Главное подъемная сила и тяга.

          Здрасте, а что по вашему такое "аэродинамика" для самолёта, если не подъёмная сила?
          Orionvit
    3. demo Вчера, 21:34
      Я думал. Что мне это напоминает.
      И пришло в голову, после прочтения ваших строк: мальчики налево, девочки направо.
      demo
      1. FalconD Сегодня, 00:00
        А Вы куда изволите?
        FalconD
    4. FalconD Вчера, 23:47
      Ваша фамилия не Антонов случайно??? Или может Илюшин??? Чувствуется утонченный вкус маэстро!)
      FalconD
  6. юра харламов Вчера, 20:13
    Самолёт уродец не может нормально летать
    юра харламов
    1. Вадим237 Вчера, 20:22
      С аэродинамической точки зрения - самолёт построен правильно, по этому он полетит.
      Вадим237
    2. Симаргл Вчера, 20:26
      Ему в гражданских аэропортах делать нечего. Главное - чтобы дело делал.
      Симаргл
    3. donavi49 Вчера, 20:38
      А ему и не надо нормально летать. Ему надо набрать эшелон и в нужной точке сбросить нагрузку.

      Если будет нести 3 Пегаса - то это потенциальный лидер в малом весе. 500кг на НОО от каждой ракеты. Программа буксует из-за отсутствия носителя (используют ЛЛ на базе старенького Тристара1011)
      .

      В целом - у них вполне себе активно продвигают все разработки, и классика с одноразовыми, и Маск, и новая система от Безоса, и легкие ракеты от ряда разработчиков, и перспективный Вулкан от ULA, и воздушный старт от Бренсона, и воздушный старт от этих. И надувные модули от Бигелоу (которые можно втиснуть в обычный габарит, а на орбите развернуть нормальный объем под обитание, работу). И огромный ассортимент КубСатов - вон Tyvak уже новое поколение в следующем году анонсирует на универсальном габарите-архитектуре.
      donavi49
      1. АнтиFREEZ Вчера, 21:07
        Здесь статья была (https://topwar.ru/136391-v-seti-poyavilos-sl
        uchayno-otsnyatoe-video-s-novoy-amerikanskoy-rake
        toy.html) о неназванной компании, которая разрабатывает
        Уж не для этого ли пепелаца?
        АнтиFREEZ
        1. donavi49 Вчера, 21:10
          Нет. Астра это просто сверхлегкая ракета наземного старта - для пачек КубСатов нового поколения и просто легких спутников до 200кг НОО.

          Для воздушного старта пока Пегас + Бренсон (Вирджин Галактик) разрабатывает свою ракету воздушного старта и суборбитальный-орбитальный туристический корабль.
          donavi49
    4. Piramidon Вчера, 21:31
      Цитата: юра харламов
      Самолёт уродец не может нормально летать

      "Нормально" - это как? Или, по принципу - все, что придумано не нами и мне не симпатично - полная фигня?
      Piramidon
      1. FalconD Вчера, 23:50
        Диванные ура-патриоты с наклонностями "экспертов" в любой области...они такие))
        FalconD
  7. gig334 Вчера, 20:32
    реально хрень а не самолёт
    gig334
    1. Вадим237 Вчера, 21:41
      А обосновать почему хрень - видать слабо.
      Вадим237
      1. Ст.пропорщик Вчера, 22:01
        Аэроплан сам и обоснует, когда начнутся подлеты и полеты. Может сила привычки? Красивое и гармоничное летает хорошо, а это самолет какой то корявый, не нравится. Летать он будет, не дураки его просчитывали, вопрос - насколько успешно.
        Ст.пропорщик
      2. FalconD Вчера, 23:52
        А чё ему обосновывать, чувствуется, что парень реально шарит в авиапроме!)))
        FalconD
  8. Геркулесыч Вчера, 20:54
    Гигантомания, она у янки в крови! Могли просто сделать на базе Боинга 787 свой воздушный космодром, а не создавать столь сложный, и явно капризный, сильно зависящий от метеоусловий самолет.
    Геркулесыч
    1. Orionvit Вчера, 21:29
      Скорее всего, это прототип, летающая лаборатория, на которой будет отрабатываться сама концепция стратосферного запуска. А по вопросу, полетит или нет, будем с интересом посмотреть.
      Orionvit
      1. Григорий_45 Вчера, 21:57
        Цитата: Orionvit
        А по вопросу, полетит или нет, будем с интересом посмотреть

        а что бы не полететь? Самолеты подобной схемы летают, законам аэродинамики не противоречит)
        Virgin Atlantic GlobalFlyer. В 2006 году "Глобал-Флайер" преодолел чуть менее 41,5 тысяч километров со средней скоростью 590 км/час.

        White Knight Two, двухфюзеляжный самолёт-носитель для воздушного старта туристического космоплана SpaceShipTwo
        Григорий_45
        1. Orionvit Вчера, 23:34
          Цитата: Григорий_45
          а что бы не полететь?

          Да никто и не против, я же говорю, будем посмотреть.
          Orionvit
    2. Вадим237 Вчера, 21:43
      "Могли просто сделать на базе Боинга 787 свой воздушный космодром" - И стоил бы он пол миллиарда.
      Вадим237
  9. юра харламов Вчера, 21:43
    Правак наверно в своей кабине летит.командир в своей.вот бред
    юра харламов
  10. Григорий_45 Вчера, 21:46
    все новое - хорошо (или не очень) забытое старое. Советский триплан "Геракл", или "Молния-1000",
    который был разработан нашим соотечественником конструктором Глебом Лозино-Лозинским
    Григорий_45
    1. Туз Бубен Вчера, 22:54
      А вот здесь даже визуально развесовка выполнена более грамотно , эта машина летала б...жаль осталась на бумаге и в виде модели...
      Туз Бубен
      1. Григорий_45 Вчера, 23:15
        90-е годы были не самым лучшим временем для рождения каких-либо проектов.. Хотя Золотую медаль Всемирного салона изобретений и научных исследований в Брюсселе "Эврика-95" "Геракл" получил. Он должен был быть почти в два раза тяжелее американца - 900 тонн взлетная, 450 тонн нагрузка
        Григорий_45
      2. Vlad.by Вчера, 23:47
        Да, и колебательные и резонансные нагрузки сведены к минимуму. В отличие от американских пепелацев
        Vlad.by
      3. FalconD Вчера, 23:54
        Вы эпюры в сопромате на глаз рассчитывали?)
        FalconD
  11. Антарес Вчера, 22:44
    Красивый(хотя дело вкуса каждого)
    Но тут главное-чтобы дело делал. И делал хорошо.
    Крыло самое длинное, в остальном Мрия КБ Антонова (Антонов Аирлайнс) превосходит. Но самолеты абсолютно разные.Сравнивать как то не приходиться.
    Антарес
  12. Туз Бубен Вчера, 22:49
    Чес слово, чегой то стрёмно на таком полететь...
    Уж очень смущает...
    Вот как вертолёт например...Никогда в него не сяду...
    Всю физику процесса прекрасно понимаю но не сяду...Боюсь этой лабуды...
    Туз Бубен
  13. Mavrikiy Вчера, 23:13
    Самый длиннокрылый самолет испытали с полностью собранным планером

    Испытали и не грохнулся? "Какая досада!"(Карлсон)
    Уродам в небе не должно быть места. Там и так дышать не чем.
    Mavrikiy
    1. Вадим237 Вчера, 23:52
      Урода не видно.
      Вадим237
    2. FalconD Вчера, 23:56
      В статье речь про самолёт, а не про тех, кого ты не любишь...так что притихни!
      FalconD
  14. Beltasir Matyagu Сегодня, 04:21
    Это не может везти 250 тонн в центре. Там очень длиное крыло и тонкое
    Beltasir Matyagu
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