Сетчатые экраны для бронетехники AmSafe Tarian (Великобритания)



Сетчатые экраны Tarian на броневике Husky TSV



Сеть крупным планом



Процесс установки сети на стойки



Сетка, прикрытая тканевыми экранами. При необходимости последние могут иметь камуфляжную окраску



Один из вариантов применения сетчатых экранов



Другой вариант установки изделий "Тэриен"



Экраны на бронемашине FNSS Pars 6x6 турецкой разработки



БМП MCV-80 с разными экранами. Скуловая решетка удалена, проем закрыт системой Tarian QuickShield



Бойцы натягивают сетку QuickShield

По материалам сайтов:

https://amsafebridport.com/

https://defenseindustrydaily.com/

http://defense-update.com/

http://janes.com/

http://army-guide.com/

В локальных конфликтах последних десятилетий главной угрозой для боевых бронированных машин было легкое противотанковое оружие с кумулятивными боеприпасами. Такие особенности войн привели к появлению разных вариантов средств усиления защиты, дополняющих собственную броню танка или иной боевой машины. В частности, появились и закрепились на рынке мягкие сетчатые экраны. Один из образцов такого рода был разработан британской компанией AmSafe Bridport и представлен на рынке под названием Tarian.По результатам первых боев в Ираке, к середине двухтысячных годов, британская армия заинтересовалась перспективными средствами дополнительной защиты бронетехники. Среди прочего изучались различные навесные экраны, способные предотвратить поражение собственного корпуса боевой машины. В 2005 году к работам в этом направлении была привлечена компания AmSafe Bridport, до этого не имевшая никакого опыта в сфере средств защиты для людей или военной техники.Впрочем, приглашение этой компании было вполне обоснованным и логичным. Основная сфера деятельности «ЭмСейф» – специальные текстильные материалы. Она разрабатывает и выпускает различное грузовое оборудование для авиации, в первую очередь паллеты с сетями, страховочные тросы и т.д. В частности, несколько лет назад она вывела на рынок сетчатую систему, способную удерживать на месте объекты при перегрузках до 9 единиц. Опыт компании в деле создания особо прочных нитей и текстильных изделий можно было использовать в целях защиты бронетехники.В 2007 году компания AmSafe Bridport совместно с лабораторией министерства обороны Великобритании Defence Science & Technology Laboratory (DSTL) разработала предварительный проект перспективного средства защиты. Было показано, что использование имеющихся технологий позволяет создать достаточно удачный навесной экран. Новая защита, показывая требуемые характеристики, получалась значительно легче традиционных металлических систем. Кроме того, была найдена возможность упростить установку новых экранов.Вскоре проект компании AmSafe получил собственное название, под которым его предлагалось продвигать на внутреннем и внешнем рынках. Новую систему защиты назвали Tarian. Впоследствии, по мере появления новых вариантов и конфигураций, предлагались соответствующие обозначения, такие как Tarian Xtreme или Tarian QuickShield.В основе изделия «Тэриен» лежит специальная синтетическая нить, разработанная компанией «ЭмСейф» в соответствии с предъявленными требованиями. Из такой нити, отличающейся сравнительно большой толщиной, предлагается сплетать тросы, которые, в свою очередь, должны соединяться в сетку. По информации разработчика, новый материал отличается высокой механической прочностью и способен выдерживать нагрузки разного рода. Так, трос крайне трудно перерезать вручную, а пули или осколки наносят ему минимальный вред. Контакт с теми или иными объектами не приводит к быстрому истиранию волокон и сетки в целом. Кроме того, тросы из новой нити не горят, что в определенной мере повышает эффективность защиты от разных угроз.В самой простой конфигурации сетчатый экран Tarian RPG Armour представляет собой сетку с ромбовидными ячейками, образованную множеством переплетенных отдельных тросов. Размеры ячеек сети определены в соответствии с габаритами основных угроз. Попав между отдельными тросами, противотанковый боеприпас все равно не сможет ударить по броне. Производитель предлагает навешивать сеть на стойки или рамы требуемых размеров и устанавливать на боевые машины подобно экранам других типов. По желанию заказчика, могут использоваться рамы, унифицированные с агрегатами существующих режущих экранов.Растянутая сеть типа Tarian выполняет функции вертикального и режущего экрана одновременно. Противотанковый боеприпас с кумулятивной боевой частью, попадая в сеть из прочных тросов, может деформироваться от удара, вплоть до полной потери работоспособности. В таком случае подрыв боевой части исключается, и защищаемая машина не получает повреждения. Также сеть может сработать подобно жесткому противокумулятивному экрану: подрыв гранаты или ракеты происходит на определенном расстоянии от брони, вследствие чего эффективность кумулятивной струи резко сокращается.Сравнительно мягкая и упругая сеть, натянутая на раму, также может защитить боевую машину от бутылок с зажигательной смесью, ручных гранат и иных подобных угроз. Подлетающий предмет будет отброшен от машины. Если же горючая жидкость попадет на сеть, последняя сохранит работоспособность и продолжит защищать технику.Проектом «Тэриен» предусматривается возможность использования еще одного средства дополнительной защиты, повышающего живучесть машины за счет снижения заметности. Поверх сеток-экранов на раме может навешиваться текстильное полотно с камуфляжной окраской. С его помощью можно быстро и просто привести боевую машину в соответствие с имеющимся ландшафтом. Что важно, тканевая маскировка не затрагивает сетчатый экран, а также не требует никаких доработок базовой техники.Главное преимущество системы Tarian, как считают ее разработчики, заключается в малом весе и компактности. По официальным данным, экран из сетки от «ЭмСейф» имеет удельный вес не более 5,7 кг на квадратный метр площади. Таким образом, он примерно вдвое легче алюминиевой решетки со схожими параметрами защиты. Стальной модуль дополнительного бронирования, показывающий такие же характеристики, будет в семь раз тяжелее. Таким образом, изделия семейства Tarian минимально нагружают боевую машину и почти не расходуют запас ее грузоподъемности.Легкие экраны, отличающиеся простотой установки, также облегчают эксплуатацию техники. В демонтированном и сложенном виде сетка занимает минимальное место, что упрощает переброску бронемашин железнодорожным транспортом или военно-транспортной авиацией. Обратная установка экранов не требует много времени.Вскоре после появления предварительного проекта компания AmSafe Bridport совместно с организацией DSTL изготовили опытную партию перспективных экранов и провели первые испытания. В ходе проверок сетки подвергали различным воздействиям, вплоть до открытого огня и обстрела из пехотного оружия, направленным на изучение эксплуатационных характеристик и общей прочности. Кроме того, экраны проверили в исходной роли – в качестве средства защиты от кумулятивных противотанковых боеприпасов. Было установлено, что система Tarian RPG Armour справляется со своими задачами и действительно способна защитить боевую машину от ряда существующих угроз.В течение нескольких месяцев сетчатые экраны проверялись на полигоне с применением стендов. В 2009 году платформами для новых испытаний стали несколько бронированных машин, состоящих на вооружении британской армии. Характеристики защиты были подтверждены. К этому времени относятся первые упоминания о планах вооруженных сил в контексте будущих закупок и применения новых изделий.Упоминалось, что носителями новых экранов могут стать любые боевые бронемашины и вспомогательная техника, имеющаяся в войсках. Так, система Tarian могла бы заменить имеющиеся решетчатые экраны, устанавливаемые на боевых машинах пехоты MCV-80 Warrior. Также она представляла интерес в контексте переоснащения легких вездеходов BvS-10 Viking. Последние имеют ограниченную грузоподъемность, значительная часть которой расходуется на тяжелые металлические экраны. Наконец, высказывалось предложение о применении сеток на стационарных объектах. Блокпосты или иные сооружения в горячих точках подвергаются известным рискам, и экраны простейшей конструкции могли бы использоваться для повышения их живучести.Весной 2009 года, после проведения ряда проверок, армия Великобритании заказала производство установочной партии экранов «Тэриен». Сети предлагалось монтировать на рамах, предназначенных для грузовиков Oshkosh HET. Первый заказ предусматривал производство 20 полных комплектов для такой техники.В июне того же года компания AmSafe Bridport впервые показала свою разработку на публичном мероприятии. Вскоре, как утверждалось, дополнительной защитой на основе сетей заинтересовались военные нескольких зарубежных стран. В обозримом будущем ожидалось подписание новых контрактов на поставку, в том числе с зарубежными армиями.Дальнейшее развитие имеющихся технологий привело к появлению новых изделий. В рамках проекта Tarian Xtreme был создан новый трос с требуемыми характеристиками, а также новые рамы для установки сетки. За счет этого удалось дополнительно уменьшить массу системы в сборе. Сеть Xtreme в четыре раза легче алюминиевой решетки и в 10 раз легче стальной. При этом все сравниваемые экраны показывают одинаковые характеристики защиты.В 2011 году в серию пошел новый экран Tarian QuickShield. В основе этого проекта лежали идеи экономии и совмещения разных изделий. В состав системы QuickShield входят синтетическая сеть размером 100х44 см или 170х100 см, набор креплений и инструменты для монтажа. По задумке создателей, в случае повреждения имеющейся металлической решетки экипаж боевой машины должен снять «отработанную» секцию, а на ее месте натянуть сетку. Такой подход позволяет провести необходимый ремонт в полевых условиях и сохранить требуемый уровень защиты самым простым образом.В марте 2011 года британское военное ведомство и компания AmSafe заключили соглашение, в соответствии с которым требовалось поставить несколько сотен комплектов Tarian QuickShield общей стоимостью 2,6 млн фунтов. По всей видимости, серийные изделия нового типа планировалось использовать в рамках эксплуатации техники с жесткими экранами существующих моделей.Осенью того же года британская компания AmSafe Bridport договорилась о сотрудничестве с американской Textron. Две организации планировали вместе продолжить разработку проекта и предложить сетчатые экраны американской армии. Система совместной разработки должна была участвовать в одном из будущих конкурсов Пентагона.По известным данным, к настоящему времени Великобритания успела заказать и получить не менее нескольких сотен сетчатых экранов AmSafe Tarian ряда модификаций. Наиболее массовым представителем этого семейства пока является система QuickShield, предназначенная для полевого ремонта жестких средств дополнительной защиты. Это, в первую очередь, связано с тем, что подобные устройства уже состоят на вооружении и используются войсками. Техника новой постройки, возможно, изначально будет нести экраны «Тэриен».По информации компании-разработчика, экраны линейки Tarian показывают достаточно высокие боевые характеристики, но при этом отличаются простотой эксплуатации и малым весом. Наличие нескольких контрактов на серийный выпуск такой продукции служит своеобразным подтверждением этих данных. Сетки из синтетического троса, сплетенного из особого волокна, действительно могут показывать возможности на уровне металлических режущих решеток.Однако следует признать, что дополнительный сетчатый экран сохраняет все основные недостатки своих жестких предшественников. Он не является универсальной защитой от всех угроз и, к примеру, не сможет защитить бронемашину от ракеты с тандемной боевой частью. Также он бесполезен при попадании противотанкового боеприпаса, поражающего цель за счет своей кинетической энергии. Кроме того, подрыв кумулятивного заряда гарантировано рвет и выводит из строя почти всю секцию сетки и оставляет определенный сектор без защиты.Впрочем, следует учитывать, что целью проекта Tarian не было создание дополнительной защиты бронетехники, способной противостоять любым угрозам, в том числе и самым сложным. Сетчатые экраны должны были стать альтернативой существующим решеткам, отличающейся меньшей массой и большей простотой эксплуатации. Эта задача была успешно решена, и британские сухопутные войска получили желаемые устройства. Теперь они используются вместе с другими навесными средствами дополнительной защиты.Дополнительная защита боевой бронированной машины может осуществляться при помощи навесных модулей разного рода. Один из вариантов такого оснащения – сети из проволоки или синтетических нитей. Как показывает пример проекта AmSafe Tarian, такая защита способна решать возложенные на нее задачи и защищать разные образцы техники, а также отличается большей простотой, удобством и гибкостью применения.