05:20 28 февраля

Русский «Штиль-1» станет ураганом для авиации НАТО

Новейший российский комплекс ПВО «Штиль-1» базируется на различных классах кораблей, водоизмещением от 1,5 тысяч тонн. Модульный принцип конструкции пусковой установки обеспечивает ее размещение в любой части корабля.

В составил зенитно-ракетного комплекса входят: трехканальная система управления огнем, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами и управляемыми ракетами. Модульная пусковая установка обеспечивает вертикальное катапультирование ракет с подпалубного положения. В зависимости от варианта компоновки, установка может иметь от одного до трех модулей. Глубина корабельного погреба составляет чуть более 6 метров.

Модуль состоит из 12 ячеек под транспортно-пусковые контейнеры. Масса модуля без боезапаса - не более 10 тонн. Масса одного транспортно-пускового контейнера составляет 1055 кг.




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Комментарии 5

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  1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:33
    Судя по мультику не только для
    станет ураганом для авиации НАТО
    Но для всего что плавает, летает и просто стоит на берегу.Лижбы в радиусе поражения цели были.
    Наблюдатель2014
  2. Egorovich Вчера, 20:52
    Если и в натуре также будет хорошо, то "Штиль-1" великолепное оружие! good
    Egorovich
  3. Borik Вчера, 22:26
    Цитата: Наблюдатель2014
    Судя по мультику не только для
    станет ураганом для авиации НАТО
    Но для всего что плавает, летает и просто стоит на берегу.Лижбы в радиусе поражения цели были.


    Мультик он и есть мультик, а в реальности бывает несколько иначе.
    Borik
  4. tchoni Вчера, 22:52
    А шо твкое? Редут уже не "самое лучшее наше оружие"!?
    tchoni
  5. медведик Вчера, 22:57
    Продайте мультик Соросу. Пусть сам смотрит и друзьям показывает.
    медведик
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