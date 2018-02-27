Русский «Штиль-1» станет ураганом для авиации НАТО

Новейший российский комплекс ПВО «Штиль-1» базируется на различных классах кораблей, водоизмещением от 1,5 тысяч тонн. Модульный принцип конструкции пусковой установки обеспечивает ее размещение в любой части корабля.В составил зенитно-ракетного комплекса входят: трехканальная система управления огнем, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами и управляемыми ракетами. Модульная пусковая установка обеспечивает вертикальное катапультирование ракет с подпалубного положения. В зависимости от варианта компоновки, установка может иметь от одного до трех модулей. Глубина корабельного погреба составляет чуть более 6 метров.Модуль состоит из 12 ячеек под транспортно-пусковые контейнеры. Масса модуля без боезапаса - не более 10 тонн. Масса одного транспортно-пускового контейнера составляет 1055 кг.