Кедми: Россия поставила под удар весь южный фланг НАТО

Российская база в Сирии уже сейчас изменила баланс сил в ближневосточном регионе. Российская авиация и системы ПВО контролируют все в радиусе более 400 км. А в ближайшем будущем, когда пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а также авиабаза в Хмеймим будут переоборудованы в пункты постоянного базирования, Вооруженные силы РФ смогут поставить под удар весь южный фланг НАТО, вплоть до Португалии.Израильский эксперт Яков Кедми уверен, что после окончания антитеррористической операции в Сирии, российские ВКС перебросят в эту стану дальнюю авиацию. Бомбардировщики Ту-22М3, несущие крылатые ракеты, будут способны наносит удары по всем морским базам НАТО в Средиземном море.Именно поэтому, как считает Кедми, американцам крайне важно не дать Дамаску стабилизировать обстановку внутри страны.