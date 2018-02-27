05:15 28 февраля

Кедми: Россия поставила под удар весь южный фланг НАТО

Российская база в Сирии уже сейчас изменила баланс сил в ближневосточном регионе. Российская авиация и системы ПВО контролируют все в радиусе более 400 км. А в ближайшем будущем, когда пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а также авиабаза в Хмеймим будут переоборудованы в пункты постоянного базирования, Вооруженные силы РФ смогут поставить под удар весь южный фланг НАТО, вплоть до Португалии.

Израильский эксперт Яков Кедми уверен, что после окончания антитеррористической операции в Сирии, российские ВКС перебросят в эту стану дальнюю авиацию. Бомбардировщики Ту-22М3, несущие крылатые ракеты, будут способны наносит удары по всем морским базам НАТО в Средиземном море.

Именно поэтому, как считает Кедми, американцам крайне важно не дать Дамаску стабилизировать обстановку внутри страны.




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Комментарии 6

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  1. Vard Вчера, 21:43
    Кто бы сомневался... Когда они в Прибалтике базы строят... Это нормально... Когда мы... Это возмутительно...
    Vard
  2. медведик Вчера, 22:24
    Хорошо бы по парочке "тартусов" и "хмеймим" поставить на Кубе и в Венесуэле.
    медведик
  3. FalconD Вчера, 22:27
    Эксперт он может и эксперт, но про зарин он наврал капитально!
    1. "Конус с шариками" это он про американский снаряд Honest John с элементами М139...чтоб такой оказался у Асада или террористов - это немыслимо...Это спец.боеприпас родом из 60-х и просто так из рогатки его не применишь...нужен носитель в виде американской ракеты..причём старой...Где бы её взять..
    2. Про применение зарина он тоже маху дал..,что только с помощью этих шариков!...Дружно вспоминаем про терракт сектантов в Токийском метро..,что-то я не помню про "конус с шариками"...Зарин хоть из шприца можно применить...Воронки от взрывов могут быть вполне...из чего применять смотря....
    3. Сказал, что его невозможно определить!)) Тут вообще повеселил, а спецы РХБ защиты нервно закурили...И нахрена им ВПХР, ПГО-11,ПХРДД..и прочие девайсы???
    4. Про концентрацию явно ересь ляпнул...не 0,75...
    5. Проникает не только через кожу...Зарин чем и хорош, что при любом воздействии проникает...быстрее всего ингаляцией...

    А так он ПРАВДУ сказал, хоть и неуклюже...не применялся зарин...
    Вся проблема в том, что ПРАВДА - это его правда, она у каждого своя. ПРАВДА-это информация, претендующая на достоверность.
    А вот ИСТИНА - это единственно верная информация, отражающая реальное положение дел...

    Короче мужик толковый...,но на то оно и политическое шоу, чтобы ПРАВДУ рубить, рейтинги делать, а не ИСТИНУ раскрывать)))

    Если не прав, то поправьте..!
    FalconD
    1. serg999 Сегодня, 01:53
      Цитата: FalconD

      Вся проблема в том, что ПРАВДА - это его правда, она у каждого своя. ПРАВДА-это информация, претендующая на достоверность.

      Не знаю, вот меня в детстве учили, что правда и истина это синонимы. И правда всегда одна, а не у каждого своя. Что это за "правда" такая, которая на проверку оказывается ложью???? Как можно ложь называть правдой??? Это какая-то либерастная логика.... Ну а то, что "у каждого своё" - правильнее назвать ЛОЖЬЮ! Это ложь у каждого своя, а правда, как и истина - ОДНА!
      serg999
    2. андрей юрьевич Сегодня, 03:28
      Цитата: FalconD
      Если не прав, то поправьте..!

      Однажды чукча принес в редакцию свой роман. Редактор прочитал и говорит:
      - Понимаете ли, слабовато... Вам бы классику читать. Вы Тургенева читали? А Толстого? А Достоевского?..
      - Однако, нет: чукча - не читатель, чукча - писатель
      .чукча-не химик,чукча политик.
      при всём уважении к Кедми.
      андрей юрьевич
  4. trahterist Сегодня, 00:23
    Цитата: FalconD
    Эксперт он может и эксперт, но про зарин он наврал капитально!
    1. "Конус с шариками" это он про американский снаряд Honest John с элементами М139...чтоб такой оказался у Асада или террористов - это немыслимо...Это спец.боеприпас родом из 60-х и просто так из рогатки его не применишь...нужен носитель в виде американской ракеты..причём старой...Где бы её взять..
    2. Про применение зарина он тоже маху дал..,что только с помощью этих шариков!...Дружно вспоминаем про терракт сектантов в Токийском метро..,что-то я не помню про "конус с шариками"...Зарин хоть из шприца можно применить...Воронки от взрывов могут быть вполне...из чего применять смотря....
    3. Сказал, что его невозможно определить!)) Тут вообще повеселил, а спецы РХБ защиты нервно закурили...И нахрена им ВПХР, ПГО-11,ПХРДД..и прочие девайсы???
    4. Про концентрацию явно ересь ляпнул...не 0,75...
    5. Проникает не только через кожу...Зарин чем и хорош, что при любом воздействии проникает...быстрее всего ингаляцией...

    А так он ПРАВДУ сказал, хоть и неуклюже...не применялся зарин...
    Вся проблема в том, что ПРАВДА - это его правда, она у каждого своя. ПРАВДА-это информация, претендующая на достоверность.
    А вот ИСТИНА - это единственно верная информация, отражающая реальное положение дел...

    Короче мужик толковый...,но на то оно и политическое шоу, чтобы ПРАВДУ рубить, рейтинги делать, а не ИСТИНУ раскрывать)))

    Если не прав, то поправьте..!

    Но ведь никаких воронок то контейнер с зарином не оставляет, не так ли? Это главное, на чем журнашлюшки себя спалили.
    trahterist
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