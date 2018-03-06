Сатана существовал. И жил в Париже

Когда вскрылась деятельность француза Марселя Петио, журналисты начали соревноваться друг с другом в остроумии и острословии. Петио называли и «парижским мясником», и «демоническим людоедом», и «монстром с улицы Лезер», и даже «Синей Бородой двадцатого века». Однако в истории криминалистики за ним закрепилось другое, не менее зловещее прозвище – «Доктор Сатана».Одиннадцатое марта 1944 года утро полицейских шестнадцатого округа Парижа началось буднично и привычно. Однако вскоре пресловутый «день сурка» был отменен. Местные обратились к ним с жалобой, заявив, что из трубы дома под номером двадцать один уже который день валит жутко неприятный, вызывающий приступы тошноты дым. Поскольку этот особняк и близлежащие строения находились в центре города, то их жильцы были людьми состоятельными и влиятельными. Поэтому полицейским пришлось в тот же день отправиться к дому двадцать один, чтобы выяснить причину отвратительного запаха.Прибыв на место, полицейские убедились, что богатые обитатели шестнадцатого округа не обманывают и не капризничают. Из трубы особняка действительно валил дым, от которого разило далеко не «альпийской свежестью». Сам дом оказался закрытым. Капрал выяснил, что принадлежит он уважаемому человеку – доктору Марселю Петио. Полицейский сумел связаться с ним по телефону и попросил приехать. Но спустя час Петио так и не появился. Поэтому капрал приказал своим подчиненным выбить дверь. Оказавшись внутри стражи порядка поняли, что источник мерзкого запаха находится внизу, в подвале. Они спустились по лестнице. В подвале обнаружилась огромная печь, в которой бушевало пламя. А из топки торчала обугленная человеческая рука… Рядом с печью полицейские увидели большую кучу угля перемешанного с костями. Надо отдать должное капралу и его подчиненным, они стоически выдержали испытание адской картиной. Вскоре к ним на подмогу прибыла бригада криминальной полиции. Теперь дело дома двадцать один переходило под их юрисдикцию. А вслед за криминалистами приехал и владелец ужасного особняка.По факту, улик, обнаруженных в подвале, хватало для того чтобы сразу арестовать Петио, но… На дворе был 1944 год, Франция находилась в оккупированном состоянии. На этом и сыграл доктор. Полицейским (к слову, французам) он заявил, что входит в Сопротивление, а останки принадлежат немцам и коллаборационистам. Мол, таким образом, он борется с ненавистными захватчиками. И если его сейчас арестуют, то совершат преступление против родины, ведь он убивал во имя гордого и светлого чувства долга перед своей страной. Капрал, полицейские и криминалисты расчувствовались от такой душещипательной и патриотичной речи. Поэтому Петио посоветовали быть более скрытным, после чего покинули особняк. А Марсель, недолго думая, тут же отправился в бега. Он понимал, что вскоре вместо французов придут немцы и тогда ему не удастся выкрутиться.Но дело «Особняка на Лезер, двадцать один», так или иначе, не было закрыто. Хотя и медленно, но расследование продолжилось. Во время обыска в подвале были обнаружены останки как минимум шестидесяти человек. Скорее всего, их было больше, но поскольку многие кости были сильно измельчены, точное количество жертв установить не удалось. Зато получилось выяснить личности более двадцати семи погибших – в доме были обнаружены их документы. Тогда-то и вскрылся обман Петио. Жертвы оказались не оккупантами, а французами и евреями. Причем останки принадлежали мужчинам, женщинам и детям. Всплыло дело двухгодичной давности, когда на протяжении нескольких месяцев полицейским пришлось вылавливать из Сены человеческие останки. Тогда точное количество жертв тоже не удалось установить, по примерным подсчетам – тринадцать человек. Кроме того, в период с декабря 1941 года по май 1943 в разных частях Парижа полицейские находили человеческие останки, в которых эксперты выявляли следы наркотиков и яда кураре. По Парижу поползли слухи, что в городе завелся серийный убийца. Однако с мая 1943 года страшные находки больше не появлялись. Тогда стражи порядка сделали вывод, что маньяк либо покончил с собой, либо с ним произошел какой-то несчастный случай. Дело благополучно закрыли. А после обыска в доме Петио все встало на свои места. Серийный убийца не погиб, он просто нашел новый, более безопасный способ избавления от трупов.Полиции повезло. В ее рядах продолжал работу эксперт, которому уже приходилось сталкиваться с «творчеством» Петио. Еще тогда, несколько лет назад он обратил на «метку», которой преступник, словно ставил свое "авторство". Он всегда вонзал скальпель в бедро жертвы. Точно такие же ранения были обнаружены и на человеческих останках в особняке Марселя. Стало понятно, что серийный убийца и доктор – это один и тот же человек.Двадцать четвертого августа 1944 года произошло знаковое событие – Париж был освобожден. А большинство полицейских арестовали, как пособников оккупационного режима. Казалось, дело Петио теперь уже точно затеряется в создавшемся хаосе. Но Марсель неожиданно сам напомнил о себе. Он принялся бомбардировать парижские газеты многочисленными письмами, в которых утверждал, что его подставили немцы, а сам он – истинный патриот, один из участников движения Сопротивления. По словам Марселя, захватчики пытались через него выйти на остальных борцов за независимость, а трупы французов и евреев в подвале – их месть за отказ в сотрудничестве. Сделано это было для того, чтобы очернить его и скомпрометировать. Эти многочисленные послания привлекли внимание новых сотрудников уголовной полиции. И дело было возобновлено. Вскоре стражам порядка удалось задержать брата Марселя – Мориса Петио. В камере с ним обращались, мягко говоря, негуманно. Мориса подвергли изнурительным допросам, которые длились по несколько суток без перерыва. И, в конце концов, он не выдержал. Морис рассказал, что по просьбе брата вывез все личные вещи, которые находились в особых тайниках. После чего спрятал их у своих друзей и знакомых. Полицейские, конечно, навестили «хранителей». Морис не соврал, у них оказалась одежда и обувь, причем разных размеров.Вскоре всплыла и еще одна зацепка по делу Петио. На сей раз, свою роль сыграли архивы парижского гестапо. В них говорилось, что в апреле 1943 года был арестован Иван Дрейфус. В результате допросов с пристрастием он согласился на сотрудничество с немцами. От него требовалось вывести захватчиков на парижских подпольщиков, которые тайно переправляли евреев в Южную Америку. Спустя некоторое время Дрейфус сообщил, что в Париже действует организация, которая помогает им выбраться из страны. Также он назвал имена трех человек: Пинтар, Фуррье и Низонде. А возглавлял организацию некий доктор Эжен. Сам агент после этой информации скрылся. Но гестаповцам удалось арестовать трех французов. Под пытками те рассказали, что доктор Эжен – это Марсель Петио. Больше они никакой информацией не владели. Гестапо установило слежку за Петио, но арестовать его не успели – резко активизировалось Сопротивление. Немцам банально стало не до француза-благодетеля. Поэтому вскоре дело Петио отправили в архив.Полиция Франции начала поиски доктора. Тридцать первого октября 1944 года на станции пригородных поездов «Сен-Манде» стражи порядка проводили плановую проверку документов. Ими был остановлен мужчина, который заметно нервничал. Он продемонстрировал удостоверение на имя Анри Валери Ваттервальда, капитана и сотрудника контрразведки французских внутренних сил, а также бывшего участника Сопротивления. Но жандармам показалось, что Анри похож на разыскиваемого Петио. Подозрительного мужчину задержали и начали разбираться. При обыске у него обнаружили еще несколько разных удостоверений личности. Ваттервальда арестовали. А после очной ставки с женой и братом полицейские убедились – в их руках был тот самый Марсель Петио. Вскоре стало понятно, что многочисленные вещи, найденные в квартирах друзей доктора, принадлежали еврейским беженцам. Следствие принялось распутывать дело Петио с удвоенной силой.Полицейские выяснили, что Марсель Петио родился семнадцатого января 1897 года в Осере. Но вот о его детстве ничего конкретного стражам порядка раскопать не удалось. Единственное, что они узнали – в детстве Марсель подвергался насилию, в связи с чем получил сильную психическую травму. Однако позже это подверглось сомнению. Поэтому истинных причин, по которым Петио начал совершать убийства, так и не узнали. Зато всплыло то, что Марселя несколько раз исключали из школы за плохое поведение, а в марте 1914 года и вовсе медицинская комиссия признала его психически нездоровым. Поэтому Петио доучиваться пришлось уже в специальной академии.Однако в январе 1916 года Марселя призвали в армию, закрыв глаза на заключение медиков. Девятнадцатилетний парень попал в пехоту. В Эне он получил серьезное ранение, а также отравление газом. И вскоре его демобилизовали, в очередной раз, признав психически нездоровым. Лечение Петио проходил в домах отдыха, но полностью курс реабилитации не прошел. Его арестовали за воровство и отправили в тюрьму Орлеана. Но и здесь парень недолго пробыл. Из заключения его перевели в больницу Флери-лез-Обре. И уже оттуда в июне 1918 года Петио вернулся на фронт. Но через пару недель тот попал в госпиталь по ранению. Выяснилось, что он сам себе выстрелил в ногу.Когда отгремела Первая Мировая война Марсель получил медицинское образование по ускоренной программе обучения для ветеранов. А после – стал интерном в психиатрической больнице Эвре. В конце 1921 года он получил степень доктора и перебрался в Вильнев-Сюр-Ион. Здесь ему быстро удалось завоевать доверие не только пациентов, но и местного правительства. Пользуясь своим положением Петио начал испытывать на людях различные запрещенные во Франции наркотические вещества. Также он нелегально делал аборты.Судя по всему, как раз в то время Петио и совершил свое первое убийство. Полицейские предположили, что его жертвой вполне могла быть Луиза Делаво, которая исчезла в мае 1926 года. По неподтвержденным данным Марсель и Луиза являлись любовниками. Потом между ними произошел конфликт. Единственной зацепкой стражей порядка были показания соседей, которые видели, как Марсель загружал в машину тяжелый ящик. Конечно, доктор стал главным подозреваемым, но доказать его вину так и не смогли. По официальной версии Делаво просто сбежала, решив начать жизнь с чистого листа. Правда, спустя некоторое время полицейские выловили в реке похожий ящик, в котором обнаружили расчлененное тело. Экспертиза установила, что останки принадлежали молодой женщине, но вот ее личность так и осталась неизвестной. Дело закрыли.Любопытно вот еще что: в 1926 году Петио победил на выборах мэра Вильнев-Сюр-Ион. Получив власть, он начал воровать средства из городской казны. Причем делал это открыто, не боясь правосудия. В 1927 году Марсель женился. Вскоре у него родился сын.Но население городка не давало Петио спокойной жизни. Люди с завидным постоянством жаловались префекту на финансовые махинации своего мэра. Поэтому спустя четыре года Марселю пришлось уйти в отставку. При этом ему каким-то образом удалось замять дело и избежать наказания. Более того, спустя месяц он сумел попасть в Совет района Йонна. Но через полгода на него вновь посыпались жалобы и обвинения. Петио ушел в отставку и перебрался в столицу. На этом его политическая карьера завершилась.В Париже карьера Петио пошла вверх. Он быстро заработал себе репутацию хорошего доктора, хотя и продолжал активно использовать «нетрадиционную» медицину. Однако постепенно по городу поползли слухи, что Марсель делал незаконные аборты, а также выписывал пациентам препараты, которые вызывали привыкание. Вот только на его деятельности это не бросило тень. Скорее наоборот, в 1936 году доктор добился заветной цели – теперь он мог законно составлять свидетельства о смерти.Когда началась Вторая Мировая война и немцы оккупировали Францию, Петио быстро нашел свое место. Он начал продавать справки о состоянии здоровья, которые позволяли избежать принудительной отправки на работу в Германию. В 1942 году, когда оккупационный режим ужесточился, Марсель нащупал золотую жилу. Масса людей в ту пору хотела покинуть Францию. Но законно это сделать было невозможно. Оставался лишь один рисковый путь – нелегальный. И доктор начал предлагать свои услуги. Орудовал он не один – компанию ему составили несколько пособников. Ими как раз и являлись Фуррье, Пинтар и Низонде, позже схваченные гестапо. Правда, они ничего не знали об истинных намерениях Петио. В их задачу входил лишь поиск людей, способных выложить крупную сумму за побег. Причем их национальность, род деятельности и прошлое не играли роли.Марсель за свои услуги просили двадцать пять тысяч франков. По тем временам – это фантастическая сумма. Но желающих сбежать было много. Ведь доктор Эжен обещал, что за эти деньги он сможет организовать побег в Аргентину или любую другую страну Южной Америки через «свои каналы» в Португалии. Люди приходили в особняк, где доктор Эжен делал людям прививки, объясняя это требования властей заокеанских стран. Вот только вместо вакцины он вводил им яд.Поначалу доктор просто сбрасывал трупы в Сену. Затем расчлененные останки (Петио прилагал максимум усилий, чтобы трупы невозможно было опознать) он в буквальном смысле разбрасывал по Парижу. Но в 1943 году Марсель решил, что этот способ уже не годится, поэтому прятал их в подвале. А в 1944 стал планомерно разделывать и сжигать тела в подвале собственного особняка.Суд присяжных признал Марселя Петио виновным в убийстве двадцати шести человек и приговорил к смертной казни. Произошло это двадцать восьмого марта 1946 года. Сколько точно людей отправил на тот свет Доктор Сатана – доподлинно установить не удалось. Полицейские, которые вели дело, были уверены, что на его счету как минимум шесть десятков жертв. Двадцать пятого мая 1946 года Марсель Петио был отправлен на гильотину.В 1990 году Кристиан Шалонж снял фильм «Доктор Петио», в котором роль Марселя сыграл Мишель Серро.В бельгийском фильме «Новый завет» есть фраза: «Бог существует. И живет в Брюсселе». Французы на это вполне могут ответить: «Сатана существовал. И жил в Париже».