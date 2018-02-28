Всенародная война на страже независимости

Принято считать, что в настоящий момент гарантировать государственный суверенитет и возможность проводить независимую политику, основанную на национальных интересах, может только наличие ракетно-ядерного щита.Известно, что после Карибского кризиса, закончившегося выводом советских ракет с Кубы, тогдашний лидер КНДР Ким Ир Сен принял решение о начале национальной ракетно-ядерной программы, как единственном способе защититься от угрозы новой агрессии США.Впрочем, можно отстоять свой суверенитет и без наличия ядерного оружия, как свидетельствует опыт той же Кубы, которая после крушения СССР осталась без внешней защиты и помощи, с весьма ограниченными ресурсами.Несмотря на это, США так и не рискнули совершить агрессию против столь ненавистного им Острова Свободы.Главной причиной этого является понимание Вашингтоном того факта, что нападение на Кубу обойдется неприемлемым количеством потерь. Поскольку эта страна не только обладает хорошо подготовленными и дисциплинированными вооруженными силами, способными стать серьезной проблемой для агрессора, но и подразделениями территориальной народной милицией. Миллион милисанос готовы защищать полторы тысячи заранее подготовленных укрепрайонов и рубежей обороны. А после этого, в случае разгрома регулярной армии, должны сделать так, чтобы земля горела под ногами оккупантов. Десятки тысяч подготовленных снайперов и саперов, тайные склады с минами, взрывчаткой и ПЗРК делают такую перспективу вполне реальной.Эту оборонительную концепцию «Всенародной войны», провозглашенную еще Фиделем Кастро, сегодня берет на вооружение Венесуэла, против которой США развернули гибридную войну.Попытки Вашингтона организовать в стране цветную революцию, а затем и поднять вооруженный мятеж провалились, в том числе, благодаря тому, что вооруженные силы и правоохранительные органы страны оставались верны народу и избранной им власти.Однако, мятежники, не сумев захватить власть, или развернуть гражданскую войну, перешли к саботажу и террору. Так, 23 февраля неизвестные диверсанты взорвали подстанцию, в результате чего сразу восемь штатов Венесуэлы остались без света.Министр электрической энергии страны Луис Мотт Домингес заявил о признаках диверсии, предположив, что саботажники хотят дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами, намеченными на 22 апреля этого года.А 26 февраля министр транспорта Венесуэлы Карлос Осорио рассказал о том, что железнодорожной охране удалось предотвратить теракт, который мог привести к большим жертвам - террористы пытались пустить под откос пассажирский поезд Каракас – Куа.Помимо развернутой оппозицией террористической войны, нельзя исключить угрозу внешней агрессии против Венесуэлы, которая может стать реальной, после практически неизбежных провокаций во время предстоящих выборов.Именно поэтому обратился к кубинской концепции, которая, похоже, легла в основу оборонной доктрины страны, о чем Николас Мадуро заявил десять месяцев назад – в апреле 2017 года, подчеркнув, что намерен довести численность народного ополчения до 500 000 бойцов, вооруженных всем необходимым для противостояния захватчикам.«Мы приблизились к цели в 500 тысяч, чтобы затем двигаться к главной цели, которую завещал нам команданте Чавес, - организация и обучение 1 миллион ополченцев для защиты суверенитета родины», — поставил задачи глава Венесуэлы.Подтверждением того, что намеченные почти год назад цели достигнуты, стали прошедшие 24-25 февраля на всей территории страны широкомасштабные военные учения, в которых, помимо Вооруженных сил и правоохранительных органов, приняли участие и милисанос. Всего в мероприятии участвовало более миллиона венесуэльцев, и они показали высокую эффективность и слаженность действий силовых структур и народного ополчения в обеспечении «многоуровневой и всесторонней обороны».О легенде прошедших учений более чем красноречиво говорит их название – «Независимость 2018».Говоря о специфики военного строительства Венесуэлы необходимо вспомнить о событиях апреля 2002 года, когда часть офицеров предприняла попытку военного переворота, закончившегося неудачей.В большинстве стран Латинской Америки военные представляют из себя своеобразную закрытую касту, и традиционно придерживаются правых взглядов. Значительная часть офицерского корпуса проходят обучение в США, где некоторые из них подвергаются прямой вербовке со стороны американских спецслужб.Другие превращаются в «друзей США» после «промывания мозгов» в Институте Америк, или через инициацию в тайных обществах. Иными словами среди национальных армий стран Латинской Америки, агентов влияния Вашингтона хоть отбавляй. ВС Венесуэлы не являлись исключением, что и вылилось в путч 2002 года, к счастью, провалившийся.Но после этого в армии и флоте последовали серьезные изменения, не ограничившиеся обычной кадровой чисткой. Произошли глубинные изменения, разрушившие кастовость армии и сил правопорядка. На смену удаленным путчистам пришли новые офицерские кадры, вышедшие из народных масс. Были пересмотрены приоритеты приема в Университет Вооруженных Сил.Более того, на базе этого главного военного учебного заведения страны началась массовая подготовка командиров для народного ополчения – по десятку тысяч слушателей в год.Кроме этого, военные объекты стали использоваться и как учебные классы, благодаря чему люди, проживающие в удаленных уголках страны, имеют возможность обучаться не только владению оружию и иным аспектам военного ремесла, но и общеобразовательным дисциплинам. Благодаря этому не только повышается уровень грамотности населения, нор и укрепляется взаимодействие и уровень доверия между военными и народом, которое способствует осознанию того, что оборона страны – это задача не только Вооруженных Сил.То, что проводимые военные реформы оказались правильными, свидетельствует тот факт, что во время нынешней попытки мятежа верность солдат и офицеров Венесуэльской армии принятой присяге, оказалась незыблемой. А политический кризис вызвал массовый приток добровольцев в ряды народного ополчения. В настоящий момент это хорошо подготовленная и обученная структура. Командуют народным ополчением кадровые военные, однако сами отряды состоят из рабочих, крестьян, учителей, студентов, государственных служащих. Функции младших офицеров выполняют граждане, прошедшие специальную подготовку в Университете Вооруженных сил.Примечательно, что именно Боливарианская народная милиция вызывает особое беспокойство США.В частности, директор ЦРУ Майк Помпео заявлял о росте риска того, что вооруженные ополченцы Венесуэлы «будут действовать без контроля», и расширение их отрядов приведет к «бесконтрольному распространению оружия». Эти свои тревоги Помпео озвучил во время слушаний в Сенате США комитета по разведке по вопросам глобальных угроз.«Риск того, что эти группы будут действовать вне контроля, увеличивается каждую минуту», — с пафосом заявил Помпео, отметив, что «Огромные потоки оружия циркулируют в Венесуэле, и это невероятный реальный и серьезный риск, угроза для Южной Америки, Центральной Америки, а не только для Венесуэлы».Его поддержал директор Национальный разведки Дэн Коутс, который заявил в ходе слушаний, что «в Венесуэле непопулярное автократическое правительство будет прибегать ко все более репрессивным мерам для усмирения политических противников и уличных беспорядков».То есть Коутс попытался провести параллель между Болеварианским народным ополчением, и «эскадронами смерти», которые американские спецслужбы насаждали и насаждают не только в Латинской Америке, но и на Ближнем Востоке, на Балканах, а теперь и на Украине, ни мало не заботясь о связанной с ними «циркуляции огромных потоков оружия».Однако эта спекуляция главы Национальной разведки США слишком очевидна. Ведь отряды народного ополчения предназначены исключительно для борьбы с внешним агрессором, в то время, как с бунтовщиками и участниками массовых беспорядков вполне успешно справляются силы правопорядка.Американцев беспокоит совсем другое – наличие всенародного вооруженного и обученного, в том числе и партизанской войне, высокомотивированного народного ополчения, может сделать интервенцию, даже в эту, богатую нефтью страну, слишком дорогим для США удовольствием.