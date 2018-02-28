17:39 28 февраля

Проект «ЗЗ». Молодёжь за Путина. Или за айфон?

Кремлёвские советники пытаются сделать предвыборную ставку на молодёжь. Особенно на тех, кто родился в 1999—2000 годах и кому уже исполнилось восемнадцать. На тех, кто недавно получил право голоса. На тех, кто отдаст этот голос 18 марта на выборах — и, возможно, отдаст его вовсе не за Путина. Третьего марта состоится массовое мероприятие в поддержку Путина. СМИ и форумы сообщают, что те, кто придёт на митинг-концерт «За сильную Россию!» в Лужниках, получит 500 рублей.


Фото: http://www.globallookpress.com


Сотни тысяч подростков и молодых людей, которые всю свою юную жизнь прожили при правлении Путина, находятся ныне в самой гуще предвыборных баталий, пишет в «The Times» журналист Том Пэрфитт.


18-летняя молодёжь — это «поколение П», иронизирует автор. Эти молодые люди появились на свет как раз в том году, когда Путин впервые занял высокий пост. Теперь эта молодёжь получила право голосовать на выборах. Поэтому юноши и девушки — «целевая группа» для советников, ведущих кампанию президента. Ведь эти восемнадцатилетние ребята «уязвимы» — как для апатии, так и для протестных настроений.

Через свою кампанию Кремль пытается апеллировать к «преемственности», тем самым возражая оппозиции, которая призывает к другому: не голосовать на выборах.

Позиция путинских консультантов и советников британскому журналисту понятна. Иные из молодых людей — верные сторонники Навального и его соратников. Объяснить их предвыборную «ярость» тоже легко: лидера российской оппозиции Алексея Навального не допустили к регистрации в качестве кандидата на пост президента. Именно по этой причине Навальный и призвал к бойкоту выборов.

Это не значит, что все послушаются Навального и не станут голосовать 18 марта.

В материале журналиста приводятся мнения некоторых молодых людей. Это восемнадцатилетние студенты, которые присутствовали на занятии по журналистике, проведённое прокремлёвской организацией «Сеть». Все пятеро сказали британскому корреспонденту, что 18 марта будут голосовать.

Е. Кафизова открыто призналась, что проголосует «за Путина». Почему? Ей «нравится стабильность».

А. Трубина ответила иначе: она готова отдать свой голос Ксении Собчак. «Стабильность» Трубина высмеивает. По её словам, можно твердить о «стабильности», однако бабушки в России живут в нищете, а люди в той самой стране, где «навалом нефти и газа», получают пенсии по восемь тысяч рублей. В такой стране что-то идёт не так. «Я хочу перемен», — говорит она.

М. Пантуахина отдаст голос Путину — и как раз потому, что Россия «к внезапным переменам» не готова. Вместе с тем нельзя сказать, что она безоговорочно доверяет Путину и Медведеву, составляющим «линию». По её мнению, «линия Путин — Медведев, Путин — Медведев в определённый момент должна прекратиться». Что это за момент? Неизвестно.

Д. Нургалиев — сторонник А. Нававльного и даже трудится в штабе Навального в городе Казани. Он сделает так, как велит Навальный. Юноша собирается бойкотировать выборы.

По его словам, гражданам следует втягиваться в движение протеста. Он считает, что «каждый гражданин» рано или поздно «должен» втянуться в это движение, поскольку «ужас» реальности касается всех. Поэтому «ты осознаёшь, что должен властям сопротивляться».

Корреспондент напоминает, что ради явки молодёжи в день выборов близ избирательных участков состоятся концерты. Ещё в январе, указывает далее журналист, в прессу попал «кремлёвский документ», в котором сообщалось, что на конкурсах за «селфи» на избирательных участках лучшие авторы получат ценные призы: айфоны и айпады.

Если побродить по московским форумам, заметим, то можно найти упоминания не только об айфонах.

Посмотрите на скриншот ниже. Он сделан утром 28 февраля. Это картинка с сетевого форума о заработках на съёмках и промоакциях «Массовки». Тема страницы уже закрыта, но содержание сохранилось.



Страница посвящена набору участников митинга-концерта на стадионе «Лужники» в Москве. 3-го марта в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах состоится митинг «За сильную Россию». Для участия требуется публика.

Сбор желающих назначен на 13 часов. Концерт состоится в 14 часов. За участие в мероприятии обещают плату в размере пятисот рублей.

К сообщению прикреплено всего несколько комментариев с именами и данными. Очевидно, мало кто из москвичей спешит поддержать кандидата Путина за пять сотен.

Впрочем, есть другой, по-видимому, куда более эффективный способ собрать «стотысячный» митинг во славу кандидата.

Как сообщил Telegram-канал «Протестная Москва», студентов ГУУ (госуниверситета управления) «приглашают» прибыть в Лужники на «концерт».

Канал напоминает, что секретарь «Единой России» Андрей Турчак недавно сообщал, что в Лужниках пройдёт митинг в поддержку Путина. «Мы узнали, — сообщает канал, — что подготовка к митингу уже идёт полным ходом. Причём в лучших традиция «Единой России».

«В студенческие конфы ГУУ во вконтакте рассылают сообщения, в которых говорится о концерте 3 марта в Лужниках, на который, возможно, приедет Путин. Поэтому будет проверка ФСО и, чтобы попасть на этот прекрасный концерт, надо прислать свои ФИО, паспортные данные и прописку. Как вам такое техно? […] От каждого института (а их в ГУУ всего десять) требуется прислать по десять человек. Вот и считайте. Студенты с нескольких десятков московских вузов, бюджетники, пенсионеры, врачи, учителя, — стотысячный митинг в поддержку президента готов».


(Текст приводится без правки. — О. Ч.). Скриншот с призывом «С каждого института нужно по 10 человек» смотрите ниже.



Сообщения о митинге-концерте, деньгах и айфонах, которые заинтересовали даже крупную иностранную прессу вроде «The Times», возникли не на пустом месте. Концерт в Лужниках действительно анонсирован (ссылка). В нём будут участвовать Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков, Валерия, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Зара, Ольга Кормухина, хор Турецкого, Диана Гурцкая, Тимати, Алексей Воробьёв и Денис Майданов.

Также сообщается, что на митинге «За сильную Россию» в поддержку Путина выступят с речами примерно десять человек, среди них режиссёр Никита Михалков, певец Тимати, лётчик-космонавт Сергей Рязанский и другие именитые персоны.

Проект «ЗЗ». Молодёжь за Путина. Или за айфон?


Очевидно, на митинге появится и сам Путин.

Как сообщил прессе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин может появиться на этом митинге. «Мы не можем исключать этого», — цитируют Пескова «Ведомости».

Что касается денег на это крупное мероприятие (а Басков с Киркоровым — это крупное, даже очень), то тут пока мало что известно. «РБК» сообщает, что митинг-концерт будет оплачен из избирательного фонда кандидата Путина, однако пресс-секретарь штаба затруднился назвать точную сумму: «оплаты ещё идут». Позднее информация будет представлена в финансовом отчёте кандидата.

Более-менее известен другой показатель, не финансовый. Предвыборный штаб Путина рассчитывает, что на акцию в «Лужники» придёт не меньше ста тысяч человек. Об этом агентству ранее поведали «источники».

Как напоминает «РБК», предвыборный митинг в поддержку Путина пройдёт в «Лужниках» не впервые. Обкатана такого рода массовая акция была на стадионе во время кампании 2012 года. По оценкам МВД, на том мероприятии собралось 130 тысяч человек. Путин заявил тогда своим сторонникам, что «мы с вами народ-победитель» и «не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела».

О людях, которые побывали на митинге 2012 года, рассказывал на радио «Коммерсантъ FM» Н. Баталов: «Они не очень охотно идут на контакт, но многие из них говорили, что централизованно приехали на автобусах, и они, когда идут, держатся группками по 50-100 человек, и в основном видно, что эти люди приехали как-то централизованно, но, опять же, не очень охотно они общаются».

* * *


Разумеется, трудно назвать митингом мероприятие, куда «митингующие» идут ради пятисот рублей или по призыву «партии», по десять человек оттуда и отсюда. Согласно определению, митингом следует считать собрание большой группы людей, которые ставят перед собою ясные цели и задачи, к примеру, выдвижение политических требований или выражение отношения к конкретному политику, чиновнику или организации. На настоящем митинге не требуются певцы и «звёзды» из телевизора. И уж конечно, на подлинный митинг никого не сгоняют при помощи известных бюрократических методов. На митинг ты или идёшь сам, если поддерживаешь его идеи, или не идёшь, ежели не согласен с митингующими. Собрание «сторонников» или «противников» ради денег или по указке не есть митинг и таковым являться не может.

Всё это можно было бы назвать общеизвестным, если бы не массовое прибытие в прошлом на аналогичные «митинги» людей, которые, как рассказывают очевидцы и участники событий, «централизованно» приезжают на автобусах.

Мы часто клеймим Запад за его шаткие ценности и двойные стандарты. Так давайте проведём митинг без певцов и знаменитостей. Без денежных купюр и автобусов. Без бюрократических призывов в духе советских обязаловок: «С каждого института нужно по 10 человек». Проведём настоящий митинг. Истинно народный. Пусть на него явится сто тысяч человек или всего десять человек, но он будет честным.

Мы так можем? Или у нас тоже двойные стандарты?
Автор: Олег Чувакин


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Humans War Сегодня, 09:27
    А молодёжи вообще по фиг за кого голосовать.
    Напялит ритузы и пойдёт в клуб лайки собирать.
    Селфи на фоне голых баб делать.
    Humans War
    1. Опасный Сегодня, 09:49
      Будто в СССР молодежь на танцы не ходила? И зачем обобщать и всех под одну гребенку грести?
      Опасный
      1. Humans War Сегодня, 10:03
        Извините, в СССР молодёжь совсем не та была что сейчас, молодёжь СССР я не обобщаю.
        Я про сейчашнюю говорю.
        Да и в то время танцы были добрыми, и жила она тогда не одними танцами.
        А сейчас у молодёжи вся жизнь один праздник.
        Humans War
        1. Опасный Сегодня, 10:43
          [/quote]А сейчас у молодёжи вся жизнь один праздник.[quote]
          Это старость называется laughing . На то она и молодежь, чтобы веселиться. А взрослой жизни еще успеет наесться
          Опасный
        2. dauria Сегодня, 12:08
          Да и в то время танцы были добрыми


          laughing Мда.... Танцплощадка в парке без милиции и ( изредка ) ножевых ранений ? Вы в каком СССР жили ?.
          dauria
      2. Рязанец87 Сегодня, 10:30
        laughing Да вы что, как такое можно было подумать!
        Советская молодежь и баб голых не любила, и джинсы с жвачками презирала, и фильмы американские отвергала. Только труд, только бой! А уж добрые-то все какие были, особенно в Казани. Прямо годов с 70-х это было особенно заметно.
        Рязанец87
    2. сибиралт Сегодня, 09:53
      В Москве за 500 рублей придут разве что дети приезжих узбеков. С другой стороны, представляю какой бы поднялся "партиотический" визг в СМИ, если бы такое организовала собчачка за те же деньги. winked
      сибиралт
      1. seos Сегодня, 11:19
        Эти 500 руб как раз Сабачаки, Грудинины и Навальные такой фейк организовали.... власти нет смысла оплачивать прихожан .... это нонсенс...
        Подобные приходы делаются как раз оппозицией для создание массовки...
        seos
        1. g1washntwn Сегодня, 12:16
          Ни одного факта. Везде тут же удаленные фейки. Делается все так топорно и примитивно, что начинаю переживать за их IQ.
          1. Фейк-акк или аккаунт с перехваченным паролем размещает провокационный месседж
          2. Боты максимально репостят фейковый месседж по другим соцсетям и прочим агрегаторам
          3. Как только фейк-месседж зацепляется в СМИ дальше этих соцсетей, он тут же удаляется
          4. Всё. Дальше действуют все прочие СМИ, ссылаясь на первоисточник которого нет

          Чуть сложнее, чем сразу вбрасывать лажу через купленных/наивных/низкоинтеллектуальных (нужное подчеркнуть) журналистов, зато быстро, эффективно и недорого.
          g1washntwn
          1. Варяг_0711 Сегодня, 12:30
            g1washntwn Сегодня, 12:16 ↑ Новый
            Ни одного факта. Везде тут же удаленные фейки. Делается все так топорно и примитивно, что начинаю переживать за их IQ.
            Так тут же главное что? Правильно, сделать громкий заголовок...
            Проект «ЗЗ». Молодёжь за Путина. Или за айфон?
            СМИ и форумы сообщают, что те, кто придёт на митинг-концерт «За сильную Россию!» в Лужниках, получит 500 рублей.
            то есть главное сделать вброс о том, что какие то СМИ (какие не указывается, чтобы не проверили), где то, что то написали, а дальше по накатанной. Когда это американцы утруждали себя доказательствами? Сказали СМИ, значит СМИ. Потом гораздо позже выяснится, что это был фейк, не было никаких СМИ и по 500 рябчиков никто не платил, но кого это потом будет уже интересовать?

            Верной дорогой идут авторы ВО... "Долой Путина", "даешь Грудинина в президенты", "голосуй сердцем", "голосуй или проиграешь"... Мне кажется, или где то я это уже видел?!
            Варяг_0711
            1. Stas157 Сегодня, 13:32
              Цитата: Варяг_0711
              Верной дорогой идут авторы ВО... "Долой Путина", "даешь Грудинина в президенты", "голосуй сердцем", "голосуй или проиграешь"... Мне кажется, или где то я это уже видел?!

              Сам выдумал, и сам же этому возмутился!
              Голосовать сердцем, и свято верить, что прислужник олигархов Путин переживает за народ, могут только Запутены. Адекватным людям, голосовать сердцем и верить во что то, совсем не требуется. Сентенции нужны только тем, у кого позиции шаткие! Все предельно очевидно, и ясно как день. Путин за олигархов! Грудинин и коммунисты, за народ.
              Stas157
              1. Варяг_0711 Сегодня, 13:40
                Stas157 Сегодня, 13:32 ↑
                Грудинин и коммунисты, за народ.
                belay fool laughing laughing laughing
                Честно говоря, больше добавить нечего! Пчелы против мёда, олигарх за народ... request Железная логика!recourse
                Варяг_0711
                1. Stas157 Сегодня, 13:57
                  Цитата: Варяг_0711
                  Пчелы против мёда, олигарх за народ... request Железная логика!

                  Вы определение, что такое олигарх посмотрите. А потом ярлыки навешивайте! Грудинин не бедный, но он не олигарх. К власти он ни какого отношения не имеет.
                  Напомню, дворянство не помешало Ленину и другим революционерам из высокого сословия создать первую в мире социалистическую страну. Грудинину тоже его богатство не помешало, а скорее помогло, построить прекрасные садик и школу, и платить колхозникам зарплаты, которым позавидовали бы городские.
                  Stas157
                  1. dsk Сегодня, 16:10
                    Цитата: Stas157
                    Напомню, дворянство не помешало Ленину и другим революционерам

                    "Красный террор" повторите? А "гегемоном" кто на этот раз будет?
                    dsk
                  2. Андрей ВОВ Сегодня, 17:06
                    Школа не на балансе его зАО,А на полях во время уборки посмотрите,кто работает и за что,и миллиардное состояние на клубника и на его поголовье не сделаешь,а что касается зарплат....Ну да,по больнице тоже средняя температура,у кого то 42,а у кого то 0,вот и средняя .......
                    Андрей ВОВ
        2. uskrabut Сегодня, 13:13
          Цитата: seos
          власти нет смысла оплачивать прихожан .... это нонсенс...

          Вы очень плохо знаете российскую власть, особенно "одобрямсов"! Да они за "100%" свою задницу на английский флаг порвут, а тут, тьфу, митинг организовать! Да раз плюнуть! Эт мы могём!
          uskrabut
          1. dsk Сегодня, 16:34
            Исход выборов решат не те кто сутками сидит в социальных сетях, а кто пашет на "земле": крестьяне - христиане, работяги у станка. hi
            dsk
      2. Вас Влад Сегодня, 17:29
        Цитата: сибиралт
        В Москве за 500 рублей придут разве что дети приезжих узбеков. С другой стороны, представляю какой бы поднялся "партиотический" визг в СМИ, если бы такое организовала собчачка за те же деньги.

        Не ну вы нормальный?Вы в Москве жили?Там знаете сколько желающих на халяву на концерт сходить?Обычный фэйк это от Радио Свобода где и работает данный автор Чувакин!!Редакция ВО может хватит нас помоями кормить?Примите наконец меры!!!!Автор нет слов...
        Вас Влад
  2. Aleksandr21 Сегодня, 09:51
    Молодежь разная бывает и даже в одном социальном классе могут быть очень разные точки зрения, возьмём к примеру Высший средний класс и Высший класс, одна молодежь будет голосовать за Ксюшу потому что это модно и им близка её точка зрения, другие из той же группы будут голосовать и поддерживать Путина, да-да вы не ослышались... потому что их устраивает та стабильность (финансовая, и статус их родителей в обществе), и они не хотят перемен, у них есть деньги - власть, зачем что-то менять ? А их папы-мамы точно будут голосовать за Путина.

    А встречаются и такие точки зрения: "А. Трубина ответила иначе: она готова отдать свой голос Ксении Собчак. «Стабильность» Трубина высмеивает. По её словам, можно твердить о «стабильности», однако бабушки в России живут в нищете, а люди в той самой стране, где «навалом нефти и газа», получают пенсии по восемь тысяч рублей. В такой стране что-то идёт не так. «Я хочу перемен», — говорит она." и тут невозможно не согласиться, не про кандидата конечно, а про ситуацию в стране.
    Aleksandr21
  3. Опасный Сегодня, 09:54
    Статья грустная конечно. Чем дальше, тем безальтернативнее выборы. Удивляюсь, когда читаю или слышу, как люди всерьез обсуждают того или иного кандидата, его программу, доходы, частную жизнь. Власть за все эти годы выстроила действительно эффективную систему по недопуску достойных кандидатов на пост Президента, с целью сохранения власти нынешнего. И когда говорят, что кто, если не Путин, хочется ответить - действительно нет никого. Но не из-за недостатков у нас грамотных политиков и управленцев, а из-за того, что в выборах принимают участие специально отобранные люди. И вся олигархическая власть продержится еще хз сколько времени. Но 6 лет точно
    Опасный
    1. Андрей ВОВ Сегодня, 17:08
      А кто по Вашему на 2018 год достойный и почему?прямой вопрос,хотелось бы такой же ответ
      Андрей ВОВ
  4. tolyasik0577 Сегодня, 10:06
    500 рублей?!!! что такое 500 рублей для Москвы? Вот если б они к нам в мухоьск бы приехали, да еще с Стасом Михайловым, то не знаю как молодежь, а вот бабки бы точно проголосовали...за Стаса Михайлова. Мне 40, и я иду голосовать впервые. Потому что раньше я не мог разобраться во всей каше что творится у нас на выборах. Да и сейчас-кто такой Грудинин и откуда он вдруг взялся. Прикольно было бы-"Клубничный король и Шоколадный договорились выпускать плитку с клубникой". Или Ксения..., сами знаете какая-"даешь всей России по Ольге Бузовой и дом 2 в каждую отдельно взятую деревню". За кого голосовать?!! А?!!! Кто из них сделал что то стоящее? А сапоги мыть в индийском океане я не хочу, возраст уже не тот.
    tolyasik0577
  5. К.А.С Сегодня, 10:09
    Двойные стандарты у всех всегда и навсегда.
    А вот за 500 рублей по моему это бред и подстава.
    Когда нужно выбить слезу лучшее упомянут ь бабушек с маленькими пенсиями ( при этом умолчать о причине этого и намекнуть что при другом кандитате бабушки будут получать пенсии как президент)
    Ну и что бы вызвать возмущение электората и показать антинародную сущность власти нужно упомянуть про нефть газ и его стоимость. При этом умолчать что из стоимости газанеыти выплачиваются бюджетные расходы социальные платежи бюджетникам например пенсии пенсионерам которых у нас за предельное количество. Я говорю не про стариков пенсионерах которые горбатились за эту пенсию всю жизнь а за здоровых 40 летних лбов которые стали пенсам.
    К.А.С
    1. sapporo1959 Сегодня, 10:27
      Это пенсионеры думаете мешают нам наконец то встать с колен? Действительно развелось их немерено,тут да же пишут иные как богато и счастливо мол стали жить..Может Греф и прав,что эти зажравшиеся пенсионеры страну у нас объели?
      sapporo1959
    2. Опасный Сегодня, 10:38
      Ну да, лучше закрыть на факты глаза и перевести стрелки. Пенсии, к слову, не только от доходов с продажи нефти и газа, а и от любых заводов, организаций, фирмочек и ИПэшников идут. И почему вы не задаетесь тогда вопросом, что если наши народные достояния имеют сверхприбыли, то почему пенсии нищенские?
      Опасный
    3. Балу Сегодня, 10:58
      К.А.С А вот за 500 рублей по моему это бред и подстава
      Вполне реалистично, повод для проверке. Прокуратура не спи.
      Балу
    4. uskrabut Сегодня, 13:19
      Цитата: К.А.С
      При этом умолчать что из стоимости газанеыти выплачиваются бюджетные расходы социальные платежи бюджетникам например пенсии пенсионерам которых у нас за предельное количество

      Не знал, что в России население больше, чем в Китае и Индии вместе взятых!!!!!
      uskrabut
      1. К.А.С Сегодня, 13:39
        вы много чего не знаете. например про пенсии в китае. или уровень жизни в индии, поинтересуйтесь какая зарплата у рабочих в индии и китае, вы за эту зарплдату дже молоток не подняли бы! поинтересуйтесь что такое экономика. а потом пишите ехидные комментарии.
        К.А.С
        1. лис Сегодня, 14:35
          Цитата: К.А.С
          зарплата у рабочих в индии и китае, вы за эту зарплдату дже молоток не подняли бы!

          в китае станочник получает от 1000 енотов.у нас,где я трудился,от 15 тыров...
          лис
          1. К.А.С Сегодня, 14:40
            а откуда знаете что 1000 енотов?
            а не думаете что Вы такой станочник, что только на 15 тыров? а зачем вы работали за такие деньги?
            Станочник хороший и хорошо получает. просто знаю станочников (если Вы про токарку фрезеровку и прочее)
            К.А.С
  6. Sadko88 Сегодня, 10:11
    Мы же понимаем, что при наличии нескольких аккаунтов такие простые провокации не сложно организовать и без специальной подготовки
    Sadko88
    1. Опасный Сегодня, 10:39
      Вполне вероятно. Может и нет 500 рублей. Но вот в то, что участие в митинге добровольно-принудительное уверен на 100%
      Опасный
      1. uskrabut Сегодня, 13:22
        Вы не поверите! Есть! Есть 500 рублей! Ододбрямсы из жополизов считают, что этим они осчастливят недалёкий российский электорат. Если руководители всерьёз обсуждают, что зарплата в 7 тыщ рублей при полном рабочем дне это для простого россиянина много, то не сомневайтесь 500 рублей реальная сумма! Могла быть и меньше!
        uskrabut
  7. Невеселый Сегодня, 10:15
    Экономика РФ с каждым годом упрощается, сокращается количество рабочих мест, доходы падают, рынок труда сломан неконтролируемой эмиграцией - так что не удивительно то, что молодые люди настроены по отношению к власти оппозиционно. Власть ничего не может им предложить.
    Невеселый
  8. aybolyt678 Сегодня, 10:16
    каким боком эта статья относится к ВО?? думаю моральный дух защитников отечества важен для оборонной безопасности. Поэтому возмущает откровенная "продажность" некоторых представителей "народа"
    aybolyt678
    1. Опасный Сегодня, 10:40
      То есть про денежные вознаграждения в навальновских митингах писать можно, а в путинских нельзя?))
      Опасный
      1. g1washntwn Сегодня, 12:21
        Доказательства, пожалуйста, вот сюда положите.
        Нет, ваше честное пионерское слово не подходит.
        g1washntwn
        1. Опасный Сегодня, 12:58
          Пожалуйста - была статья про заказные митинги навального на ВО, была куча комментариев. Теперь тоже самое про Путина. Правда или нет - концов не найдешь, что тогда, что сейчас. Но человек выше спросил, зачем эту статью тут выкладывать, типа авторитет подрывает и обороноспособность. Но раз тогда выложили, то почему бы и сейчас не выложить?
          Опасный
          1. g1washntwn Сегодня, 13:07
            А вы знаете, что палка всегда о двух концах. Все зависит от того в чьих она руках. Можно и утопающему протянуть, а со злым умыслом оба ее конца в работе. Так и с фейками - своих с уточками зазываем, чужих обвиняем. Но вот в чем проблема, фейк он фейком и останется, останутся обманутые недоросли которым недодали $5000 за селфи в автозаке, останутся пустые месседжи в СМИ не подтвержденные ни одной 500 рублевкой. Но, как в той поговорке про "А и Б на трубе", останется "и".
            g1washntwn
        2. Stas157 Сегодня, 13:51
          Цитата: g1washntwn
          Доказательства, пожалуйста, вот сюда положите.
          Нет, ваше честное пионерское слово не подходит.

          Вы считаете, что власть не запачканная до сих пор? Разве на прошлых выборах мы этого не проходили? Разве не было в организациях, на заводах, в больницах, в армии, у нефтянников и газовиков... призывов начальства ОБЯЗАТЕЛЬНО идти на выборы и голосовать за Путина? Кое где и автобусы заказывали(собирались на работе), а где то решали, якобы для удобства устроить голосование прямо в своей организации... ну, чтобы начальник проконтролировать мог! Но, впереди России всей, на голосовании за власть, это в Чеченской Республике.
          Stas157
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    Ситуация изложенная с позиции именно британского журналиста понятна до безобразия. Как понятна и позиция "РБК", Ъ" и др. либеральных СМИ. Призывы прийти за 500 руб или обязаловка (по 10 чел с ВУЗа) может исходить либо от провокаторов, либо это такая "медвежья" услуга, в которую не хочется верить. А молодежью нужно было заниматься, а не бросать ее на произвол судьбы с начала 90-х. Поэтому кто подумывал о будущем, тот подбирал эту молодежь и старался воспитать по своим стандартам.
    rotmistr60
    1. Опасный Сегодня, 10:41
      на любое мероприятие (спортивное, развлекательное или политическое) принуждают идти работников бюджетной сферы. Не британский журналист в этом виноват, а действующая система
      Опасный
      1. g1washntwn Сегодня, 12:29
        Рассказ про то как система заставляет вас есть хамон, купленный в ипотеку, выглядит более правдоподобно. Или, как вариант, вы только что из капсулы времени которую закопали пионеры в 70-х гг
        Давай, развивай, раскручивай: Лай служебных собак, плач детей - под проливным дождем автоматчики выгоняли жителей из бараков и по узкому коридору из колючей проволоки заставляли идти на выборы...
        (больше клубники! еще больше!) :)
        g1washntwn
        1. Опасный Сегодня, 12:44
          Че курим, дядя? Ты о чем вообще? Трезветь пора уже и работать, солнце еще высоко!
          Опасный
          1. g1washntwn Сегодня, 13:11
            На ваш идиотский пост про тотальное принуждение - идиотский ответ. Все по-честному.
            g1washntwn
            1. Опасный Сегодня, 13:51
              ниже уже ответил на этот вопрос, наверняка прочитали. не стоит думать, что принуждение было раньше, а сейчас этого нет. Все по-брежнему так же!
              Опасный
    2. Silvestr Сегодня, 10:50
      Цитата: rotmistr60
      обязаловка (по 10 чел с ВУЗа) может исходить либо от провокаторов, либо это такая "медвежья" услуга, в которую не хочется верить.

      было такое, на митинг на Васильевский спуск в поддержку Крыма обязательные представители от учреждения
      Silvestr
    3. uskrabut Сегодня, 13:26
      Цитата: rotmistr60
      либо это такая "медвежья" услуга, в которую не хочется верить.

      Мы в глубинке и не такое видим, наши уж стараются так стараются! Как вам субботники по 10 раз в году, То одно чудо приехать изволит - все метут и красят! То другое - опять метём и красим! и всё нахаляву! А как вам продвижение властью волонтёрского движения? Это сколько ж можно зарплат людям не платить, пока есть такие недоумки!
      uskrabut
  10. RedFox11 Сегодня, 10:45
    Несколько лет читаю сайт, без комментирования, ну это просто трындец,как выборы начались каждый день вываливать помои на верховного,уже докатились,в качестве источника информации используете английскую прессу(оппозиция уже подобные объявления и в прошлые выборы размещала, как и негров приводила с глупыми табличками и сама фоткала).То что проплачивают вам это понятно, надеюсь хоть коммунисты, а не Ходорковский.
    RedFox11
    1. Aleksandr21 Сегодня, 11:11
      Цитата: RedFox11
      Несколько лет читаю сайт, без комментирования, ну это просто трындец,как выборы начались каждый день вываливать помои на верховного,уже докатились,в качестве источника информации используете английскую прессу(оппозиция уже подобные объявления и в прошлые выборы размещала, как и негров приводила с глупыми табличками и сама фоткала).То что проплачивают вам это понятно, надеюсь хоть коммунисты, а не Ходорковский.


      А я читаю такие комментарий, как ваши и спрашиваю себя, в одной и той же мы стране живём ? Вы точно живёте в России (за кольцом, для уточнения)? Встречал на сайте любопытный комментарий, точную копию которого нашёл на сайте взгляд в комментах, там человек писал о том что нужно ограничить наше СМИ и всё в таком духе, точь в точь одно и тоже на двух разных сайтов с пунктуацией очень примечательно, а на вопрос его ли, не ответил к сожалению.... вот и думаю может действительно есть люди которые за деньги пишут такие комментарий.
      Aleksandr21
      1. RedFox11 Сегодня, 12:21
        То что за бабки тут помои льют,это любому понятно у кого мозги есть, просто посмотрите на количество материалов и помоев на путина, сразу после начала выборов,причем цитирование вражеской прессы, для помоев, со странами которой уже идёт экономическая война и гибридная(Сирия Украина) переходит допустимую грань.То что у коммунистов денег немного и они сфокусировались на инете так как реальная агитация (билборды и прочее) намного дороже,скупают различные группы ВКонтакте, как например группа автомобилистов 100000 человек становится группой за грудиниа, с чего вы взяли что они не могут миллион или два заплатить здесь за продвижение.Причем здесь таргетная группа,в основном люди низкого достатка.
        RedFox11
        1. Aleksandr21 Сегодня, 12:35
          Ну война идёт по всем фронтам, и наши федеральные СМИ тоже льют помои на других кандидатов, и если тут сравнивать экономические возможности коммунистов, лдпровцев и других, и возможности федерального центра по пропаганде и финансовым ресурсам то победитель тут очевиден. А если брать реальную ситуацию в стране, а не тем чем нас кормит СМИ, то картина очень далека от реальности. И представьте себе, не все поддерживают политику проводимую Путиным. Есть очень много вопросов касательно внутренней политики, начиная от социальных вопросов заканчивая коррупцией в высших эшелонов власти. Есть даже такое известное высказывание: "Кому на Руси жить хорошо" ? только осталось Русь на Россию заменить и станет понятно, какие слои населения поддерживают проводимую политику. Поэтому лить помои на нынешнюю власть и высказывать альтернативную точку зрения на проводимую политику, это немного разные вещи. согласитесь ? Я в этой статьи помоев не увидел, борьбу за голоса избирателей, ведут все стороны и пользуются разными методами в достижение своей цели.
          Aleksandr21
          1. RedFox11 Сегодня, 12:58
            Ну во первых все знают кого поддерживают госсканалы, а этот сайт узкой военной направленности и многие думали что он сохраняет нейтралитет, а такая пропоганда вызывает возмущение.Другие статьи впринципе не переходят грани,но эта перешла ,ведь Путина поддерживает больше половины населения страны (смотрим последний опрос того же Навального брата которого Путин посадил -Путин 75%)Обвинять население страны в продажности, используя вражескую прессу в подтверждение, на военной патриотическом сайте это ниже плинтуса.Основной посыл критики читателей сайта,как так Путин расставил на основные стратегические финансовые направления своих друзей,так это единственный из имеющихся вариантов который был у путина когда он пришел к власти, США экономический центр мира со всеми рычагами влияния на любых олигархов,при первом же противостоянии с США нейтральные олигархи сбежали бы со всеми деньгами или устроили дворцовый переворот.Все коммерсы отказались строить крымский мост из за боязни санкций,кто строит, друг ротенберг уже находящийся под санкциями.
            RedFox11
            1. Aleksandr21 Сегодня, 13:14
              По крайней мере, тут на сайте очень часто появляются статьи в поддержку нынешней власти, и Путина в целом. т.е. он уже никак не может быть нейтральным, а если публикуются такие статьи то почему не могут публиковаться статьи с альтернативной точкой зрения ? Если и не публиковать такие статьи то давайте вообще тему политику на этом сайте закроем, так было бы справедливо. Путина да поддерживает какая то часть населения, но тут надо смотреть конкретно на слои населения, например олигархи, депутаты, чиновники, силовики - будут активно поддерживать нашего президента, потому что у них всё хорошо и они ничего не хотят менять, а на мнение остальных им как то всё равно, есть ещё часть населения которая активно смотрит наши СМИ, программы и политику для которых выбирает федеральный центр. Опросы про 75% есть такие, насколько они достоверные и какие слои населения опрашивают (и опрашивают ли вообще эти 75% а не рисуют цифры) большой вопрос. Про США давайте не будем, то что дети нашей власти учатся за границей, и имеют чиновники/депутаты там недвижимость это не секрет. Остаётся только узнать где у них Родина ? Да какая то часть олигархата является проправительственной и что населению от этого должно быть легче ? Они беспокоятся о население России ? не смешите меня. В такие моменты вспоминаешь рекламу "Газпром - национальное достояние"
              Aleksandr21
              1. RedFox11 Сегодня, 13:43
                Раньше сайт сохранял нейтралитет, сейчас этого и в помине нет практически каждый день редакция пишет предвыборную пропаганд,у причем другие статьи ещё можно было терпеть, но эта перешла грань.При Сталине автора подобной статьи расстреляли бы на следующий день, а статья была бы со ссылкой на гебельса что Сталина народ поддерживают за меок картошки.Еще раз рейтинг путина от Навального и опрос проводился среди всех групп начеления методом случайной выборки,брата Навального Путин посадил Навальный сам много месяцев сидел, так что никто нескажет что Навальный за Путина,также западные стат агенства проводят опросы если нет веры нашим.Дети должны получать лучшее образование, где бы оно не было, главное что они возвращались обратно и приносили пользу своими знаниями.Газпром один из крупнейших налогоплательщиков страны в каждой пенсии или пособии по инвалидности процентов 10 от Газпрома.Зарплаты топ менеджеров Газпрома меньше чем или соответствуют его более мелким западным аналогам,так что не вижу никакой несправедливости.
                RedFox11
                1. Aleksandr21 Сегодня, 13:53
                  При Сталине очень многие сейчас у власти бы сели в лучшем случае, а в худшем.... депутаты, чиновники, олигархи, так что им очень повезло что они живут при Путине, а не при Сталине. На сайте если и запрещать агитацию и поддерживать нейтралитет, то нужно это сделать для всех сторон, а не так чтобы у кого то было преимущества, или закрыть тему политики вообще и писать статьи только по военной тематике. Про опросы сомнительных персонажей давайте не будем, в интернете тоже много всяких опросов на различных сайтах проводятся, на некоторых вообще Грудинин лидирует с большим отрывом, поэтому приводить можно разные результаты, кому какие нравятся :) и про зарплаты топ менеджмента Газпрома и Роснефти (кстати) это отдельная тема дискуссии.
                  Aleksandr21
                  1. RedFox11 Сегодня, 14:13
                    Я не говорю про онлайн головалки,результаты которых можно ботами нагнать по дешёвке,а реальные соцопросы реальных людей.Оновнаой путинский избиратель это вообще женщина после 30 и у других кандидатов 0 шансов этого избирателя переманить,женщины очень осторожны в своём выборе.
                    RedFox11
                    1. Aleksandr21 Сегодня, 14:38
                      Дело то не в опросах, а в выборе людей. У меня например есть знакомые, которые пойдут голосовать за Путина, задаешь вопрос, вам всё нравится в этой стране ? Они, нет и начинают про различные проблемы в экономике, социальной сфере, коррупция и т.д. а за кого голосовать пойдёте ? За Путина. Спрашиваю, почему... отвечают что больше не за кого. Взять например старшие поколение, пенсионеры у которых пенсия 8-9 тысяч рублей, тоже многие ведь за Путина пойдут голосовать, хотя еле как выживают в этой стране. Тут кстати большую роль играют наши СМИ, которые формируют точку зрения и реальная альтернатива которой нету, власть боится конкуренции, поэтому за все эти годы у нас нет нормальной оппозиции к власти, вот Путин после нового срока уйдёт, кто его заменит ? И все такие сразу начинают долго думать... а ведь так не должно быть, когда замены нет, и он не такой крутой управленец чтобы его нельзя было заменить, просто система так построена. Есть один человек который по ресурсам и власти фактически монарх, и его вся ситуация в нашей стране за последние годы всё устраивает, если бы было не так, то давно можно было всё изменить, вся власть у него есть.... но видно желания нет.
                      Aleksandr21
  11. unignm Сегодня, 10:53
    да скорее бы выборы прошли как задолбали пропагандоны
    unignm
    1. Семен1972 Сегодня, 12:39
      Цитата: unignm
      да скорее бы выборы прошли как задолбали пропагандоны

      Просил бы точности..ПЕРЕВЫБОРЫ )))
      Семен1972
  12. Лесс Сегодня, 10:55
    однако бабушки в России живут в нищете, а люди в той самой стране, где «навалом нефти и газа», получают пенсии по восемь тысяч рублей.
    По поводу нищих бабушек... Я согласен, что бабушки у нас далеко не олигархи, но... Было время, когда сядешь на скамеечку, откроешь бутылочку пивка, а к тебе тут же бабушка/дедушка подходит с просьбой бутылку не выбрасывать, да если ещё и вдвоём одновременно подойдут, так до скандала дело доходило... Вот лезешь в карман, выгребаешь сколько можешь, потому как просто пустую бутылку оставить и уйти - стыдно... А потом пропало это явление, и вряд ли от того, что бабушек меньше стало. А сейчас уже и пиво на улице пить запрещено... Но это я считаю правильное решение. Ещё помню, как те же бабушки/дедушки с протянутой рукой чуть не на каждом углу стояли, стыдно было в глаза смотреть. И этого сейчас нет. Вот тогда была НИЩЕТА. А сейчас нечто другое. Хотя, ради справедливости скажу, что одна бабушка до сих пор время от времени с протянутой рукой стоит, как и 10 лет назад. Она просто на одном и том же месте всегда стояла, поэтому с давних пор помню. Только раньше она выглядела так, что ей хотелось помочь, а сейчас... Будь она помоложе про неё можно было бы сказать - "кровь с молоком", колоритная старушка, и дважды видел её на том же месте в очень приличном пальто, видно забыла "рабочую" одёжку одеть, так что думаю не от безысходности она там стоит, а из "любви к искусству".

    Скриншот с призывом «С каждого института нужно по 10 человек» смотрите ниже.
    10 человек с московского института? В тех институтах учатся тысячи человек, просто напиши объявление что будет концерт - туда придёт намного больше народу. А тут обязаловка 10 человек - глупость, чесслово.
    Ну а то что обратили внимание на молодёжь - так они такие же граждане, как и все, ничего удивительного или нового тут нет.
    А если бы такой концерт организовали в нашем городе в поддержку ... да хоть Навального, хоть Обамы, подозреваю, что туда явилась бы как минимум половина города) Как раз бы 100 тыс. и набралось бы) И пришли бы люди исключительно на концерт, а не за Навального, Обаму или кого бы то ни было. Если концерт бесплатный. Избаловали столицу концертами, ох избаловали. Счас артисты по сельским клубам не ездят... Да и вообще по провинции не особо катаются...
    Лесс
    1. Silvestr Сегодня, 12:26
      Цитата: Лесс
      10 человек с московского института? В тех институтах учатся тысячи человек, просто напиши объявление что будет концерт - туда придёт намного больше народу. А тут обязаловка 10 человек - глупость, чесслово.

      да нет. Вы просто не знаете, как в Москве ценится ВРЕМЯ. Мне вот предлагали контрмарки на Спивакова- не поверите, НЕ КОГДА!
      Silvestr
    2. uskrabut Сегодня, 13:29
      Цитата: Лесс
      По поводу нищих бабушек.

      нынешние, пенсии при всей своей убогости, порой выше зарплат у молодёжи! А кто будет детей рожать и растить? Бабушки?
      uskrabut
  13. mavrus Сегодня, 10:55
    Цитата: Humans War
    Извините, в СССР молодёжь совсем не та была что сейчас, молодёжь СССР я не обобщаю.
    Я про сейчашнюю говорю.
    Да и в то время танцы были добрыми, и жила она тогда не одними танцами.
    А сейчас у молодёжи вся жизнь один праздник.

    Предлагаешь молодёжи "назад в девяностые" утроить, чтобы жизнь мёдом не казалась?
    mavrus
  14. Ольгович Сегодня, 11:10
    Разумеется, трудно назвать митингом мероприятие, куда «митингующие» идут ради пятисот рублей или по призыву «партии», по десять человек оттуда и отсюда. Согласно определению, митингом следует считать собрание большой группы людей, которые ставят перед собою ясные цели и задачи, к примеру, выдвижение политических требований или выражение отношения к конкретному политику, чиновнику или организации

    Автору бы почитать ссылку, которую он САМ и дал: мероприятие называется .Митинг-КОНЦЕРТ в Лужниках 3
    идут ради пятисот рублей

    Надеюсь автор представит ДОКАЗАТЕЛЬСТВА с митинга об этих фактах: думаю, будет нетрудно среди десятков тысяч получивших деньги, снять видео и взять интервью.
    И уж конечно, на подлинный митинг никого не сгоняют при помощи известных бюрократических методов

    Какие же они, эти "страшные, ужасные" методы, автор? Отчисления из ВУЗа, лишение стипендии, снятие с работы, исключение из комсомола, кпсса? Что?
    Прежде, чем болтать, надо бы представить ФАКТЫ озвученных наказаний за неявку. Если их, наказаний, НЕТ, то это не "методы".
    не массовое прибытие в прошлом на аналогичные «митинги» людей, которые, как рассказывают очевидцы и участники событий, «централизованно» приезжают на автобусах.

    ПОЧЕМУ нельзя приехать на автобусе, автор? А на чем-можно? На метро -можно? А на троллейбусе? А на машине впятером-опять нельзя? fool
    Без бюрократических призывов в духе советских обязаловок: «С каждого института нужно по 10 человек»

    ПРИГЛАСИТЬ имеет право кто угодно и на что угодно. Что будет, если не придут? Ничего? Так в чем вопрос?
    Может, автор расскажет-КАК надо информировать о митинге население и ПОЧЕМУ нельзя людей пригласить на митинг? КАК надо, чтобы было по его, "по-честному"? request
    На выборы-тоже нельзя пригласить-"давление" будет, да? belay

    Странно, что автор с таким увлечением цитирует и пересказывает бредовые английские, высосанные из пальца , "сенсации", "интервью" с навальнятами, с грязью в адрес Президента России и его команды.
    Судя по его заключительному абзацу, он с ними даже... согласен. belay request

    ЗА Президента ПУТИНА выступают ДЕСЯТКИ миллионов граждан России и НИКТО не вправе оскорблять их выбор, обвиняя в продажности за 500 руб, рабской подиненности приказам и глупости.
    Ольгович
    1. Опасный Сегодня, 12:17
      Вы же не вчера родились, к чему эти детские вопросы "а что будет если"?
      И какие десятки миллионов да Путина? Олигархи, ворье и обыватели с мышлением первого канала?
      Опасный
      1. Ольгович Сегодня, 12:35
        Цитата: Опасный
        Вы же не вчера родились, к чему эти детские вопросы "а что будет если"?

        Вы ответьте так, что бы и для детей было понятно.
        Цитата: Опасный
        И какие десятки миллионов да Путина? Олигархи, ворье и обыватели с мышлением первого канала?

        Миллионы ГРАЖДАН России, которых НИКТО не имеет право оскорблять, в том числе и Вы.
        И выбор которых Вы ОБЯЗАНЫ уважать!
        Ольгович
        1. Опасный Сегодня, 12:52
          Оскорблять? Чем? Олигарх оскорбление? Или может "обыватели с мышлением первого канала"? А про воры и так про себя знают, но навряд ли раскаиваются да еще и гордятся. Теперь отвечая на ваш первый вопрос:
          - остаться без премии
          - остаться без повышения
          - отпуск не когда хочешь, а когда отпустят
          - сокращение
          Это так, по памяти из первых уст
          Опасный
          1. Ольгович Сегодня, 13:59
            Цитата: Опасный
            Олигарх оскорбление? Или может "обыватели с мышлением первого канала"?

            Десятки миллионов-все олигархи? А телезрители-зомбированные идиты? Так говорят о россиянах укронацисты-как вы с ними похожи!
            Цитата: Опасный
            - остаться без премии
            - остаться без повышения
            - отпуск не когда хочешь, а когда отпустят
            - сокращение

            А сегодня и ранее, без митингов-не было этого:
            Цитата: Опасный
            остаться без премии
            - остаться без повышения
            - отпуск не когда хочешь, а когда отпустят
            - сокращение
            ?
            Было.
            Приведете ФАКТЫ и именно в этой связи-тогда и поговорим.
            Ольгович
            1. Опасный Сегодня, 14:21
              Ога, запись с подслушивающего устройства главы администрации района? Можно конечно упорно в позе страуса стоять и делать вид, что все хорошо и не замечать очевидных вещей, поза-то эта чревата, попользуюся вами как следует.
              Опасный
              1. Ольгович Сегодня, 15:36
                Цитата: Опасный
                в позе страуса стоять и делать вид,

                Можно делать вид, что уж Вы-то все-все "тайны" знаете и Вас на мякине -не проведешь! lol
                Ольгович
      2. RedFox11 Сегодня, 12:37
        Боже даже Навальный брата которого Путин посадил и который ненавидит его всеми фибрами души,проводил недавно опрос у путина около 75%.Значит по вашему 75% страны ворье, олигархи и с мышлением первого канала.Это печально,что бедность застилает глаза подобной жгучей ненавистью.
        RedFox11
        1. Опасный Сегодня, 13:05
          Себя пожалей, дядя
          Опасный
      3. dsk Сегодня, 16:42
        Цитата: Опасный
        И какие десятки миллионов да Путина? Олигархи, ворье и обыватели с мышлением первого канала?

        19 февраля ЦИК посчитает каждого.
        dsk
    2. Семен1972 Сегодня, 13:50
      Цитата: Ольгович
      ЗА Президента ПУТИНА выступают ДЕСЯТКИ миллионов граждан России и НИКТО не вправе оскорблять их выбор, обвиняя в продажности за 500 руб, рабской подиненности приказам и глупости

      За Горбачева были те же миллионы и за Ельцина они же.
      А вообще нравится шутка....не относящаяся к людям, никаких аналогий... просто вспомнилась для поднятия настроения.. Г*но — это самый вкусный деликатес. Миллионы мух не могут ошибаться
      Семен1972
      1. Ольгович Сегодня, 14:03
        Цитата: Семен1972
        За Горбачева были те же миллионы за Ельцина они же

        Горбачева НИКТО не выбирал, если не в курсе, против ЕБН было ничуть не меньше, чем за
        Цитата: Семен1972
        .. Г*но — это самый вкусный деликатес. Миллионы мух не могут ошибаться

        Это рассуждение МУХ. Вы-муха? lol
        Ольгович
        1. merlin Сегодня, 15:47
          Цитата: Ольгович
          Это рассуждение МУХ. Вы-муха? lol

          Скорее всего нет. Но похоже, что вкусы одинаковы laughing
          merlin
  15. Vasyav Сегодня, 11:37
    Настоящие митинги собирает Навальный (в полном соответствии с законом РФ), а остальное все путинги.
    Vasyav
    1. К.А.С Сегодня, 12:04
      анальный НЕглупый клоун. который использует детей что бы добится своих целей. выдает сплетни за расседование, и пишет глупые экономичекие обещалки как то он поднимет зарплаты, как снизит банковский процент как поднимет производство! И прочее прочее прочее!
      К.А.С
      1. Семен1972 Сегодня, 12:38
        Цитата: К.А.С
        пишет глупые экономичекие обещалки как то он поднимет зарплаты, как снизит банковский процент как поднимет производство!

        Вот оказывается кто всем кандидатам программы пишет )))))
        Семен1972
  16. turbris Сегодня, 11:50
    Антипутинец Олег Чувакин яро борется против него, сливая не проверенную информацию об оплате митингов молодежи. Сам вбрасывает информацию о оплате и сам же возмущается по поводу этого фейка, ну что можно сказать, какие еще способы воздействия на избирателя автор не испробовал? По моему уже он "окучил" все возрастные категории избирателей, разве что следующий опус будет про продажных пенсионеров, а автору самому не стыдно за свои публикации?
    turbris
    1. atos_kin Сегодня, 12:13
      Запутинец turbris , самому не стыдно за свои комментарии?
      atos_kin
      1. turbris Сегодня, 12:45
        Нет не стыдно! Я отвечаю за каждое свое слово, а вот сможет ли так ответить Олег Чувакин за вбрасываемый "мусор" в своих обзорах?
        turbris
    2. Ольгович Сегодня, 14:12
      Цитата: turbris
      Сам вбрасывает информацию о оплате

      точно! А каких "авторитетов" автор себе выбрал: целую английскую The times"! belay lol

      Тов. Чувакин СМЕЛО может предлагать этот "обзор" в МК, НГ или "Эхо Москвы"-он прекрасно
      впишется с своими антипутинскими материалами в компанию с Альбац, Белковским и прочими собчаками.
      Ольгович
  17. sergo1914 Сегодня, 12:27
    Молодежь - не за Айфон. Молодежь - за Самсунг, Хуавей и Мейзу. За Айфон - другая категория людей. Присмотритесь к аппаратам окружения сами знаете кого. И к окружению его, так называемых, "соперников" на "выборах"...
    sergo1914
    1. Семен1972 Сегодня, 13:48
      Цитата: sergo1914
      Молодежь - не за Айфон. Молодежь - за Самсунг, Хуавей и Мейзу. За Айфон - другая категория людей. Присмотритесь к аппаратам окружения сами знаете кого. И к окружению его, так называемых, "соперников" на "выборах"...

      У кого на что деньги есть) Ребенок у меня все просит айфон так как в классе у всех...ходит с недорогим самсунгом)
      Семен1972
      1. sergo1914 Сегодня, 14:56
        Цитата: Семен1972
        Цитата: sergo1914
        Молодежь - не за Айфон. Молодежь - за Самсунг, Хуавей и Мейзу. За Айфон - другая категория людей. Присмотритесь к аппаратам окружения сами знаете кого. И к окружению его, так называемых, "соперников" на "выборах"...

        У кого на что деньги есть) Ребенок у меня все просит айфон так как в классе у всех...ходит с недорогим самсунгом)


        Работаю в колледже. Студенты технических специальностей (включая информационщиков) крайне отрицательно относятся к продукции яблока. Началось с выхода 8 и 8+. Усугубилось выходом Х.
        sergo1914
  18. Семен1972 Сегодня, 12:37
    Не понял...статья за Грудинина?))))
    Семен1972
  19. Greenwood Сегодня, 12:38
    Концерт в Лужниках действительно анонсирован (ссылка). В нём будут участвовать Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков, Валерия, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Зара, Ольга Кормухина, хор Турецкого, Диана Гурцкая, Тимати, Алексей Воробьёв и Денис Майданов.
    Что-то здесь не то. Где вы видели молодёжь, слушающую этот понос из 90-х? Я понимаю, в 91-ом Metallica и ACDC в разгар путча приезжали в Тушино выступать, так там реально вся молодёжь Москвы и МО была, а тут что.
    Greenwood
    1. Семен1972 Сегодня, 13:46
      Согласен, та еще "молодежная тусовка" ))))
      Семен1972
  20. Rotmistr Сегодня, 12:42
    Молодежь за себя
    Rotmistr
  21. seacap Сегодня, 14:02
    Четверть века уничтожали систему образования и воспитания,готовили "продвинутых потребителей",оказывая услуги в области образовании.Что они хотят получить от егешных выпускников,обучавшихся по соровским учебникам,с трудом изъясняющихся на родном языке на языке Аллочки-людоедочки,с вечным и на все ВАу с рязанским акцентом,не умеющие писать и даже держат авторучки как инвалиды,да еще и левой рукой.Совершенно не умеющие общаться друг с другом,жить в коллективе и обществе.
    seacap
  22. Xscorpion Сегодня, 16:03
    Цитата: Опасный
    Вы же не вчера родились, к чему эти детские вопросы "а что будет если"?
    И какие десятки миллионов да Путина? Олигархи, ворье и обыватели с мышлением первого канала?


    В стране много миллионов действующих и в запасе силовиков(армия,мвд,нацгвардия,фсб,мчс и многие другие),у которых зарплата при Путине выросла в 25-30 раз,которые квартиры получают от государства,приличные пенсии имеют и так далее,так что про них не забывайте тоже.Не говорю про всех,недовольные всегда бывают,даже при зарплате в 80-100 тысяч и квартире,которую получил бесплатно в 25 лет от роду,бывают и такие,вечно недовольные.Без таких никуда.Но любой адекватный человек видит,что было раньше,и что стало сейчас.
    Xscorpion
  23. andrej-shironov Сегодня, 16:50
    Ну всё верно! Выросло поколение секты ЕГЭ, которыми можно легко манипулировать. Не зря во всех сферах идёт сознательная дибилизация населения нынешней властью. Нами то фиг поманипулируешь-всё же советское образование и наличие критического мышления в совокупности с резистентностью к телевизору. А молодёжью-пожалуйста! smile
    andrej-shironov
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