Проект «ЗЗ». Молодёжь за Путина. Или за айфон?

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«В студенческие конфы ГУУ во вконтакте рассылают сообщения, в которых говорится о концерте 3 марта в Лужниках, на который, возможно, приедет Путин. Поэтому будет проверка ФСО и, чтобы попасть на этот прекрасный концерт, надо прислать свои ФИО, паспортные данные и прописку. Как вам такое техно? […] От каждого института (а их в ГУУ всего десять) требуется прислать по десять человек. Вот и считайте. Студенты с нескольких десятков московских вузов, бюджетники, пенсионеры, врачи, учителя, — стотысячный митинг в поддержку президента готов».

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