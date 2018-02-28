17:33 28 февраля
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Крым готовит десятки исков к Киеву

Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков, в которых потребуют возместить ущерб, нанесенный энергетической блокадой полуострова, передает РИА Новости.



Напомним, в ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блокаду удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста из Кубани.


Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление,
рассказал агентству глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

Иски планируется подавать в течение года.

Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно,
подчеркнул он.

Молохов напомнил, что «хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году» после воссоединения Крыма с Россией.

Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге,
заключил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Андрей К Сегодня, 11:40
    Что можно отсудить у нищего евроБОМЖа???
    ...У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге...

    ЕСПЧ пятый год не видит сожжённых заживо людей, а уж ущерб от блэкаута в евросудилище точно рассматривать не будут. Или затянут рассмотрение до того времени, когда недогосударства 404 вообще на карте не будет.
    Андрей К
    1. Владимир16 Сегодня, 11:44
      Цитата: Андрей К
      Что можно отсудить с евробомжа???

      Земли русские. От побережья Черного моря, до границ польских.
      Владимир16
      1. Андрей К Сегодня, 11:49
        Цитата: Владимир16
        ...Земли русские. От побережья Черного моря, до границ польских...

        Земли русские надо отбирать, а не в "европах" позволения спрашивать hi
        Андрей К
        1. Shurik70 Сегодня, 13:30
          А почему только теперь? Чего ждали-то?
          Что можно отсудить у нищего евроБОМЖа?

          В украинских судах - ничего. А вот когда их в Киеве пошлют далеко и надолго, можно уже и в европейский суд обратиться. Любопытно будет послушать, как они будут обосновывать европейскими ценностями теракты.
          Shurik70
          1. Андрей К Сегодня, 14:31
            Цитата: Shurik70
            ...А почему только теперь? Чего ждали-то?...

            Вопрос не ко мне.
            Моё личное мнение - никаких исков вообще не подавать, не пытаться апеллировать к "европравосудию" - много чести, чтоб они навязывали свои правила нам. Своими неумными движениями, кУев сам отрезал от себя возможность, даже теоретически поднять вопрос Крыма. Он отрезал его от единых украинских систем, сделал нам услугу.
            Наоборот, в случае стонов кУева - своим "блэкаутом", они вообще себе яму вырыли yes
            Андрей К
      2. Охотовед 2 Сегодня, 12:16
        Цитата: Владимир16
        Цитата: Андрей К
        Что можно отсудить с евробомжа???

        Земли русские. От побережья Черного моря, до границ польских.

        Россия (Русские) - всегда были Воинами, а не сутяжниками и торгашами! Земли Русские вернутся при помощи - Армии, Флота и ВКС... и Политической Воли.
        Суды, торги и ... озабоченности - это не наши методы! Были am ... и Будут!
        Охотовед 2
      3. Антарес Сегодня, 12:23
        ага, они хотят возвратить, другие не намерены кормить...
        третьи хотят все забыть и забить на это.
        Как обычно нет единства.
        Антарес
        1. Setrac Сегодня, 13:17
          Цитата: Антарес
          ага, они хотят возвратить, другие не намерены кормить...

          Поэтому и не забирают, ПОКА, Россия не готова вытягивать экономику столь крупного региона.
          Setrac
    2. Лелёк Сегодня, 11:48
      Цитата: Андрей К
      Что можно отсудить у нищего евроБОМЖа?

      hi
      Что отсудить не знаю, а вот возвратиь - Новороссию.
      Лелёк
      1. Андрей К Сегодня, 11:51
        Цитата: Лелёк
        ..Что отсудить не знаю, а вот возвратиь - Новороссию...

        Ключевое слово - ВОЗВРАТИТЬ!
        Согласен hi
        Андрей К
      2. домохозяйка Сегодня, 11:53
        А Малороссию? Россия - это Россия! Там пока фашисты окопались, но это не навсегда.
        домохозяйка
        1. Лелёк Сегодня, 11:58
          Цитата: домохозяйка
          А Малороссию? Россия - это Россия!

          hi
          Вы правы. Россия - это государство, а Украина - искусственно созданное образование.
          Лелёк
    3. сибиралт Сегодня, 11:59
      Что-то 3 миллиарда украинского суверенного долга мы взыскать никак не может, а тут какая-то мелочевка.
      сибиралт
    4. Starover_Z Сегодня, 12:15
      «хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году»

      И с другими исками так же будет. Проще обратится в Европейский Суд со всеми исками, но в адрес Фашингтонского Обкома ! Мол так и так, ваш вассал напуршил, вам и компенсировать и отдавать !
      Starover_Z
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:42
    Чтобы дойти до международных судов надо сначала пройти украинские . С точки зрения юристов всё правильно . Посмотрим как будет по факту . Моё мнение , что бесполезно это всё...Пока...
    КВУ-НСвД
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:44
    направят в украинские суды
    Решение судов уже можно предположить. Может стоило сразу в
    в Европейский суд по правам человека в Страсбурге,
    ? Решение тоже под вопросом, но хоть огласка будет.
    rotmistr60
  4. Лелёк Сегодня, 11:45
    Вряд ли эти иски будут удовлетворены, но подавать их надо - бить врага аналогичным оружием. Насмешило заявление генического стратега А.Воробьёва о способе присоединения Крыма к Руине.
    Лелёк
  5. KonoGon Сегодня, 12:03
    Чудно вы думаете. Вот Израиль, за действия радикалов посылает ответку Сирии, что тутошним диваноаналистам не ндравицца. Чегож вы, за действия украинских радикалов всю Украину в суд тянете? Двойные стандарты, уже говорили?
    KonoGon
    1. helmi8 Сегодня, 12:16
      Цитата: KonoGon
      Чегож вы, за действия украинских радикалов всю Украину в суд тянете? Двойные стандарты, уже говорили?

      Здравая мысль, однако. За действия украинских радикалов в морду надо давать звездно-полосатым без всякого суда - и так все ясно...
      helmi8
      1. KonoGon Сегодня, 13:00
        Цитата: helmi8
        в морду надо давать звездно-полосатым
        На международный скандал нарываетесь? А ведь кто ищет тот всегда найдёт. Спасибо за согласие.
        KonoGon
        1. Incvizitor Сегодня, 14:25
          Это полосатые нарываются когда фашистский переворот на окраинах России устраивают и кстать радикалы вовсю укрохунтой поддерживаются, а в Сирии они враги Асада.
          Incvizitor
          1. KonoGon Сегодня, 14:52
            Цитата: Incvizitor
            кстать радикалы вовсю укрохунтой поддерживаются, а в Сирии они враги Асада.
            Не верно. Часть тех кто обсреливали Израиль (Хизбалла например) были напрямую связаны с режимом Ассада. А также иранские посланцы.
            KonoGon
            1. Incvizitor Сегодня, 17:27
              Обстрелы со стороны "умеренных" как раз которых Израиль и Фша поддерживают.
              Incvizitor
  6. Антарес Сегодня, 12:25
    Украинцы судятся с россиянами(и наоборот) по всем фронтам
    очередной раунд "судейской войны"
    Антарес
  7. Alexey-74 Сегодня, 12:58
    Сразу со Страсбурга и начинайте.....
    Alexey-74
  8. Incvizitor Сегодня, 14:23
    Надо за 23х летнюю оккупацию с ними судиться, все разворовали гады.
    Incvizitor
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