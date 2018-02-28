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Крым готовит десятки исков к Киеву
Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков, в которых потребуют возместить ущерб, нанесенный энергетической блокадой полуострова, передает РИА Новости.
Напомним, в ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блокаду удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста из Кубани.
Иски планируется подавать в течение года.
Молохов напомнил, что «хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году» после воссоединения Крыма с Россией.
Напомним, в ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блокаду удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста из Кубани.
Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление,рассказал агентству глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.
Иски планируется подавать в течение года.
Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно,подчеркнул он.
Молохов напомнил, что «хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году» после воссоединения Крыма с Россией.
Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге,заключил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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