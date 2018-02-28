17:37 28 февраля

США готовы к удару по Дамаску

Наступление на позиции террористов в Восточной Гуте, что под Дамаском, продолжается. С момента начала наземной фазы операции, сирийская армия открыла новый фронт против группировки Хайят Тахрир аш-Шам. На сегодняшний день основные бои ведутся в районе захваченной противником базы бронетехники.

Несмотря на объявленную 27 февраля гуманитарную паузу, Минобороны РФ заявляет о постоянных ракетных и артиллерийских обстрелах со стороны боевиков. Это затрудняет выход гражданских из зон боевых действий. Собственно, на это и расчет террористов - они намерены прикрываться мирными жителями как живым щитом.

Наравне с боями реальными, началась информационная атака. Террористические группировки стали обвинять "режим Асада" в использовании оружия массового поражения. Эти заявления нацелены не только на то, чтобы остановить наступление правительственных сил, но и на то, чтобы спровоцировать США на действия силового характера.


Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ее страна оставляет за собой право военного ответа на действия сирийских властей в Восточной Гуте.



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Комментарии 11

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  1. Egorovich Сегодня, 11:54
    Ответ матрасии должен быть таким, что Россия оставляет за собой право военного ответа на не правовые действия полосатых в Восточной Гуте, т.к. матрасники находятся в Сирии не законно.
    Egorovich
    1. собаковод Сегодня, 12:26
      Матрасников, как вы изволили их назвать, нужно давить не только на местах их провокаций и конфликтов, ими разжигаемых, но и в таких организациях, как ООН. Для этого нужно провести в этом, и ей подобных институтах, реформы, которые позволят, не взирая на сумму взносов и их местонахождений, конструктивно расследовать, анализировать и корректировать ситуацию в мире.
      собаковод
      1. шура матросов Сегодня, 14:12
        'Нужно', 'надо'... Кто вам даст это сделать? Россию олимпиадой окунули лицом в унитаз и что? - рады золоту хоккеистов; в Сирии разнесли колонну с русскими 'невоенными' и что? - в Гуте уничтожили более 2 тыс. боевиков (часть из них возможно былы представители американской ЧВК)...
        Пока вы там мечтаете о том, что надо было сделать, против вас делают. И все ваши ответные действия выглядят как вытирание соплей, прошу прощения за некоторую грубость, но факт
        шура матросов
  2. Romka47 Сегодня, 12:36
    Собака лает - караван идет. Территория очищается (пусть и медленно) и это хорошо!
    Romka47
  3. сталевар Сегодня, 12:55
    Я не пойму, как боевики игил там существуют?Судя по карте они изолированы. За два года без еды, боеприпасов они сами должны были сдаться. Кто-то объяснит?
    сталевар
    1. казак 471 Сегодня, 14:26
      Арабы как и евреи - суть торгаши .Вот евреи решили обложить налогом магазины и кафе вокруг Храма Гроба Господня и что ? Вопли . стоны как же они жить будут ? А вы вообще к христианской религии имеете какое отношение ? Так . бизнес и всё ... В этой самой Восточной Гуте они днём воюют . а ночью торгуют и в гости друг к другу ходят или наоборот
      казак 471
  4. Ураган70 Сегодня, 13:04
    Цитата: собаковод
    Матрасников, как вы изволили их назвать, нужно давить не только на местах их провокаций и конфликтов, ими разжигаемых, но и в таких организациях, как ООН. Для этого нужно провести в этом, и ей подобных институтах, реформы, которые позволят, не взирая на сумму взносов и их местонахождений, конструктивно расследовать, анализировать и корректировать ситуацию в мире.

    У вас, уважаемый, идеальный коммент о том, что нужно делать!!! Реформы, значит?
    Вот вам идеальный вопрос:
    Кто нам даст, в данный отрезок времени, провести эти, как вы говорите реформы?
    Я уж устал это выкладывать:
    Ну так как, в данный момент кто из стран-членов ООН рискнет вякнуть на хозяина?
    За исключением нас(с23.10.45), КНР(с 25.10.1971), Сирии(с23.10.45), Ирана(с 23.10.45), КНДР(с17.09.1991) и возможно Сербия(с1.11.2000)- Сербам всех труднее, они хоть и братушки, но находятся в самом центре серпентария!!!
    Но делать это, конечно же нужно! Расшатывать эту богомерзкую машину и реформировать либо строить новую!!!
    Ураган70
  5. groks Сегодня, 13:36
    Россия оставляет за собой право военного ответа на не правовые действия полосатых
    Ну зачем писать всякую ерунду? Это ТМВ, значит ничего похожего не будет.
    groks
    1. Pingo Сегодня, 15:21
      Российские ВС уже давно предупредили что терпение в Сирии на самом деле заканчивается у них. Наверное это забылось.
      Pingo
      1. groks Сегодня, 16:36
        И не один уже раз. И продолжают предупреждать. Только ни турки, ни американцы не слушают этих предупреждений. Так что просто и не вспомнилось. А - израильтяне ещё.
        groks
  6. кедр Сегодня, 17:21
    "...Террористические группировки стали обвинять "режим Асада" в использовании оружия массового поражения..."
    ЯО применили..?
    кедр
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