США готовы к удару по Дамаску

Наступление на позиции террористов в Восточной Гуте, что под Дамаском, продолжается. С момента начала наземной фазы операции, сирийская армия открыла новый фронт против группировки Хайят Тахрир аш-Шам. На сегодняшний день основные бои ведутся в районе захваченной противником базы бронетехники.Несмотря на объявленную 27 февраля гуманитарную паузу, Минобороны РФ заявляет о постоянных ракетных и артиллерийских обстрелах со стороны боевиков. Это затрудняет выход гражданских из зон боевых действий. Собственно, на это и расчет террористов - они намерены прикрываться мирными жителями как живым щитом.Наравне с боями реальными, началась информационная атака. Террористические группировки стали обвинять "режим Асада" в использовании оружия массового поражения. Эти заявления нацелены не только на то, чтобы остановить наступление правительственных сил, но и на то, чтобы спровоцировать США на действия силового характера.Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ее страна оставляет за собой право военного ответа на действия сирийских властей в Восточной Гуте.