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Пентагон: Россия мешает доминированию США
Русские на Ближнем Востоке мешают американцам, заявил в своем докладе глава Центрального командования вооруженных сил страны Джозеф Вотел, при этом пожаловавшись на российское ПВО.
В документе говорится, что российское присутствие в Сирии сделало Москву одним из основных игроков в регионе на длительный срок. Кремль же использует сирийский конфликт для испытания своих систем вооружения и не учитывает ущерб от проводимых операций, как и потери среди гражданского населения страны, считают в Пентагоне.
Кроме того, Вотел выразил недовольство российским влиянием в Центральной Азии, поскольку из-за этого у "США остается меньше военных возможностей", а также это может причинить вред линиям обеспечения НАТО в Афганистан.
Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве— считает он. По его словам, необходимо бороться с Россией за влияние на Ближнем Востоке.
В документе говорится, что российское присутствие в Сирии сделало Москву одним из основных игроков в регионе на длительный срок. Кремль же использует сирийский конфликт для испытания своих систем вооружения и не учитывает ущерб от проводимых операций, как и потери среди гражданского населения страны, считают в Пентагоне.
Кроме того, Вотел выразил недовольство российским влиянием в Центральной Азии, поскольку из-за этого у "США остается меньше военных возможностей", а также это может причинить вред линиям обеспечения НАТО в Афганистан.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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