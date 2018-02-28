17:38 28 февраля
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Пентагон: Россия мешает доминированию США

Русские на Ближнем Востоке мешают американцам, заявил в своем докладе глава Центрального командования вооруженных сил страны Джозеф Вотел, при этом пожаловавшись на российское ПВО.

Пентагон: Россия мешает доминированию США


Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве
— считает он. По его словам, необходимо бороться с Россией за влияние на Ближнем Востоке.


В документе говорится, что российское присутствие в Сирии сделало Москву одним из основных игроков в регионе на длительный срок. Кремль же использует сирийский конфликт для испытания своих систем вооружения и не учитывает ущерб от проводимых операций, как и потери среди гражданского населения страны, считают в Пентагоне.

Кроме того, Вотел выразил недовольство российским влиянием в Центральной Азии, поскольку из-за этого у "США остается меньше военных возможностей", а также это может причинить вред линиям обеспечения НАТО в Афганистан.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 55

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  1. IMH Сегодня, 12:00
    А США мешают доминированию России.
    IMH
    1. AlexKissner Сегодня, 12:02
      Яйца им мешают, а не Россия !!!
      AlexKissner
      1. cniza Сегодня, 12:04
        Цитата: AlexKissner
        Яйца им мешают, а не Россия !!!


        Скорее их отсутствие , ничего сами себя пусть боятся.
        cniza
        1. амирбек Сегодня, 12:22
          Цитата: cniza
          Скорее их отсутствие

          джозеф ты это ... что ... из-за 2-сушек так рассердился чтоле
          амирбек
          1. Shurik70 Сегодня, 13:27
            Ну, возможность испытать новейший ПЗРК на российских самолётах они уже использовали.
            Теперь можно и визг поднять "они убивают мирных пришлых боевиков и помогают кровожадной местной армии"
            Shurik70
            1. Касым Сегодня, 15:16
              Мне нравится их забота о гражданском населении. По данным анг. медиц. журнала жертв в Ираке до 2007г. было 600 с лишним тыс. человек среди мирного населения. Если прибавить по нынешнее время и с учетом Сирии, то это за миллион. С учетом беженцев это уже куда больше.
              Видимо после Вьетнама натовцы так зауважали ЗРК РФ (СССР), что наверняка их называют главной угрозой демократии. hi
              Касым
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:25
          Цитата: cniza
          ничего сами себя пусть боятся.

          в зеркале laughing
          Angel_and_Demon
        3. mig29mks Сегодня, 13:39
          " я с ним буду дратся- только свяжите его по крепче "
          mig29mks
      2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:05
        Бесполые они.
        Дмитрий Беловецкий
      3. Geisenberg Сегодня, 12:35
        Цитата: AlexKissner
        Яйца им мешают, а не Россия !!!


        Точнее сказать отсутствие оных. Были б яйца так давно бы уже выяснили все вопросы. А пока силёнок хватает только западляны подстравивать.
        Geisenberg
      4. электроОлег Сегодня, 13:12
        Какое доминирование? Когда оно было? Где он его нашёл? laughing
        электроОлег
    2. самоход Сегодня, 12:04
      так они друг другу мешают доминировать уже не одно десятилетие.
      а что касается российских систем ПВО в Сирии - так понимаю учли опыт Югославии и Ирака
      "США остается меньше военных возможностей"
      самоход
    3. Венд Сегодня, 12:06
      у "США остается меньше военных возможностей",
      Вот и результат действий России в Сирии. Значит действуем правильно, раз у США остается все меньше возможности махать военной дубиной.
      Венд
    4. майор Юрик Сегодня, 12:08
      Цитата: IMH
      А США мешают доминированию России.


      Упс, ну вот опять хозяина обидели. надо обозначиться! yes Оно ведь конечно так, только вот от янкесовско-израильского доминирования кругом горы трупов, новые базы нато и ограбленные чужие месторождения нефти! am
      майор Юрик
    5. To be or not to be Сегодня, 12:24
      " Русские на Ближнем Востоке мешают американцам, заявил в своем докладе глава Центрального командования вооруженных сил страны Джозеф Вотел,"
      Мешают РУССКИЕ или РОССИЯ ??

      Не было России на Ближнем Востоке..кто им мешал?
      В Африке -мешают -китайцы ..
      В Европе опять мешает Россия
      В Арктике -снова мешает Россия
      В Латинской Америке -и туда Россия с Китаем добралась и снова мешают
      В Тихоокеанской зоне .,признанной Трампом основной зоной жизненных интересов США ,опять и снова мешают Китай и Россия
      Да и в самой Америке везде вмешиваются из России .в выборы ,,.Вы только подумайте -....самого Президента США..!!
      ..заело старую американскую пластинку..
      To be or not to be
      1. Донской Сегодня, 12:31
        Да хоть как назови страну, а мешать им всегда будут Русские
        Донской
        1. шура матросов Сегодня, 13:52
          Также как они всегда мешают русским. Геополитику никуда не денешь. Почитайте "Капитал" Маркса - без новых рынков сбыта не будет дальнейшего роста. А новые рынки проще занять не в конкурентной борьбе, а будучи монополистом. Вот друг другу и мешают стать монополистами в отдельно взятом регионе
          шура матросов
    6. Vita VKO Сегодня, 12:37
      Политическая элита США явно состоит из одних мазохистов. Ни как не могут получить удовлетворения своих извращенных фантазий без доминирования. Хотя мотивация понятна, без жесткого диктата ни кто не будет обращать внимание ни американские зеленые фантики, а ведь именно операции с американскими "ценными" бумагами приносят США более 80% дохода.
      Vita VKO
    7. Svarog Сегодня, 12:37
      Цитата: IMH
      А США мешают доминированию России.

      Россия, на мой взгляд не пытается доминировать, мы отстаиваем жизненно важные интересы, а вот США насаждают свою кровавую демократию по всему миру.
      Svarog
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:37
        Цитата: Svarog
        Россия, на мой взгляд не пытается доминировать,

        В политике России это не самоцель. Но ничего плохого в том, если такая возможность предоставится. yes Вежливо осведомиться : " Не хочет ли кто-нибудь подоминировать?", и если желающих не отыщется, то:
        Хоп-хоп-хоп, давай-давай!
        Доминируй, унижай !!!
        Из фанатского фольклора. wassat
        Paranoid50
    8. ДОН-100 Сегодня, 13:10
      Вы слышали чтобы Россия заявляла о желании доминировать? Не нужно приписывать России цели, которых у неё нет. Россия желает лишь одного - установления более справедливого миропорядка, прекращения навязывания всему миру гегемонии Запада (читай Американской гегемонии), прекращения вмешательства во внутренние дела государств под гуманитарными предлогами и под прикрытием демократических лозунгов, организации переворотов, цветных революций, интервенций и прочего в этом духе. Даже в Сирии сколько раз предлагали Западу действовать сообща против ИГИЛ, Нусры и прочего отребья. Нет у России цели враждовать и конфликтовать с Западом и не было никогда, всё что сейчас происходит это лишь реакция России на действия Запада, защита наших национальный интересов.
      ДОН-100
  2. Лесс Сегодня, 12:04
    при этом пожаловавшись на российское ПВО
    Наверное опять денег просить будут
    Лесс
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве
    Чешут открытым текстом - хотим доминировать везде. Иногда от непосильной ноши ноги подгибаются и хребет ломается.
    rotmistr60
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:31
      Цитата: rotmistr60
      Чешут открытым текстом - хотим доминировать везде.

      Angel_and_Demon
  4. IMH Сегодня, 12:06
    Цитата: AlexKissner
    Яйца им мешают, а не Россия !!!

    Вы намекаете на то, что они есть у американцев? Ну так это не новость.
    IMH
    1. мерцание Сегодня, 12:18
      Вы намекаете на то, что они есть у американцев?
      Хоть адресовано не мне, но ... намекают на танцора yes
      мерцание
    2. Стилет_71 Сегодня, 12:32
      Цитата: IMH
      Цитата: AlexKissner
      Яйца им мешают, а не Россия !!!
      Вы намекаете на то, что они есть у американцев? Ну так это не новость.

      Вам в Израиле виднее, что там у американцев в штанах yes Есть такая обязанность ублажать старшего союзника laughing
      Стилет_71
  5. Masya Masya Сегодня, 12:08
    а они на что рассчитывали, что мы им зеленый свет включим? привыкайте, это только начало...
    Masya Masya
  6. IMH Сегодня, 12:08
    Цитата: самоход
    так они друг другу мешают доминировать уже не одно десятилетие.
    а что касается российских систем ПВО в Сирии - так понимаю учли опыт Югославии и Ирака
    "США остается меньше военных возможностей"

    Не в Югославии, не в Ираке, не в Ливии, ни где бы то нибыло еще, советское ПВО/оружие координально американцам не помешало.
    IMH
    1. jetfors_84 Сегодня, 12:17
      Российских систем ПВО там не было уважаемый.
      jetfors_84
      1. IMH Сегодня, 12:22
        Мое сообщенте внтмательно перечитайте
        IMH
    2. идунавы Сегодня, 12:23
      Во Вьетнаме помешало и не плохо так помешала.И в Сирии выходит помешало,сами признают как видим. Наверно потому что это уже другая история и ПВО. Эпоха Советской техники заканчиваеться.
      идунавы
    3. амирбек Сегодня, 12:39
      Цитата: IMH
      Не в Югославии, не в Ираке, не в Ливии, ни где бы то нибыло еще, советское ПВО/оружие координально американцам не помешало

      то было до квантового перехода ... а теперь все допуски посадки в норме
      амирбек
  7. citlstar Сегодня, 12:10
    На коком основании они вообще находятся в Сирии? Вот вопрос.
    Доминанты хреновы.
    citlstar
    1. helmi8 Сегодня, 12:29
      Цитата: citlstar
      На коком основании они вообще находятся в Сирии? Вот вопрос.
      Доминанты хреновы.

      Пора возвращаться к себе - кукурузу охранять в Колорадо... winked
      helmi8
    2. роман66 Сегодня, 12:39
      вообразили себя доминантным самцом и зашли подоминировать, а коечка-то занята!
      роман66
      1. citlstar Сегодня, 13:05
        хотелось бы мне предложить им доминировать в испражнении постоянно.
        citlstar
        1. роман66 Сегодня, 13:33
          да и вообще хватит доминировать - пусть рукоблудят
          роман66
  8. Azazelo Сегодня, 12:12
    Нууууу, ДА!!! Спасибо КЭП.
    Azazelo
  9. jetfors_84 Сегодня, 12:15
    Еще развернуть там дополнительно пару дивизионов.
    jetfors_84
    1. Аспид 57 Сегодня, 12:33
      На пару дополнительных дивизионов, у них всегда найдётся пара сотен дополнительных Томагавков! Не стоит диванные понты путать с реальной войной!
      Аспид 57
      1. shans2 Сегодня, 13:26
        а ты наивный). главными целями в таких конфликтах являются уже не сами томагавки, а их носители...
        shans2
  10. Oznob Сегодня, 12:16
    Бальзам на душу.
    Oznob
  11. FalconD Сегодня, 12:20
    Если Россия борется с ИГИЛ* и мешает США, то это типа косвенно признаётся, что США на стороне бармалеев!?
    FalconD
  12. Yrec Сегодня, 12:22
    Поживём - увидим, кто кого передоминирует. Военно-политическая камасутра в действии.
    Yrec
  13. astepanov Сегодня, 12:26
    О как! 12 лет матрасники сидят в Афгане, мирно крышуют производство опия-сырца, а теперь им там, оказывается, Россия мешает.
    astepanov
  14. Аспид 57 Сегодня, 12:31
    Возможности России и США несопоставимы! И единственное, что мешает США доминировать это их собственная дурь, непоследовательность и ежесекндная готовность предать тех, кто им доверился!
    Аспид 57
  15. afrikanez Сегодня, 12:32
    возможности доминировать в воздушном пространстве
    Какое к черту доминирование, вам в Сирии вообще не чего делать! Залезли без спросу. а теперь воют. В штатах у себя летайте, ни кто мешать не будет!
    afrikanez
  16. Балу Сегодня, 12:39
    Преступное террористическое государство США мешают жить в мире всем людям на планете Земля.
    Балу
  17. Zubr Сегодня, 13:01
    Хех, мешаем мы им. Доминировать им захотелось. Может вам ещё и ключ от золотовалютных запасов ?
    Zubr
  18. g1washntwn Сегодня, 13:26
    Гарлем. Улица. Прохожий недвусмысленного типа и полицейский:
    - Офицер, не могли бы вы отобрать вон у того прохожего пистолет, он очень мешает мне его грабить...
    :)
    g1washntwn
  19. Esoteric Сегодня, 13:33
    Пентагон: Россия мешает доминированию США

    Как уже достали эти негодные прохвосты! Вот! Здесь ваше доминирование:
    Esoteric
  20. Govorun Сегодня, 13:36
    Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве
    Что за сопливые нытики сидят в Пентагоне..........и они себя еще называют КОМАНДУЮЩИМИ???
    Govorun
  21. BAI Сегодня, 14:37
    А с какого перепугу они должны доминировать в воздушном пространстве Сирии? Кто их вообще туда звал?
    BAI
  22. котовский Сегодня, 15:40
    Людоеды полосатые хоть понимают что говорят?
    Иран мешает в Йемене,Россия в Сирии..
    Обвиняют в том что мы мешаем им убивать.. belay
    Видимо крепко желтки придавили.
    котовский
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