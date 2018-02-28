Пентагон: Россия мешает доминированию США

Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве

Русские на Ближнем Востоке мешают американцам, заявил в своем докладе глава Центрального командования вооруженных сил страны Джозеф Вотел, при этом пожаловавшись на российское ПВО.— считает он. По его словам, необходимо бороться с Россией за влияние на Ближнем Востоке.В документе говорится, что российское присутствие в Сирии сделало Москву одним из основных игроков в регионе на длительный срок. Кремль же использует сирийский конфликт для испытания своих систем вооружения и не учитывает ущерб от проводимых операций, как и потери среди гражданского населения страны, считают в Пентагоне.Кроме того, Вотел выразил недовольство российским влиянием в Центральной Азии, поскольку из-за этого у "США остается меньше военных возможностей", а также это может причинить вред линиям обеспечения НАТО в Афганистан.