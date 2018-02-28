В США признали высокий уровень России и КНР в киберпространстве

Используя те полномочия, которыми я располагаю как руководитель киберкомандования, я отдал приказ спецгруппе по национальным задачам начать определенную работу, однако я не могу обсуждать эту тему на открытых слушаниях,

Россия и Китай являются «равными или практически равными» соперниками Соединенных Штатов в киберпространстве, приводит Взгляд заявление главы АНБ киберкомандования США адмирала Майкла Роджерса.По словам Роджерса, выступавшего на слушаниях в конгрессе, перед американскими национальными интересами и экономикой встают «всё более изощренные, масштабные и интенсивные угрозы».Он отметил, что «у режимов-изгоев, таких, как Иран и Северная Корея, также появляются новые возможности, и они используют агрессивные методы для проведения подрывных операций». В связи с этим, АНБ «активизировало подготовку по противодействию основным противникам».Адмирал сообщил также, что у него нет «полномочий действовать на ежедневной основе» против якобы имеющего места «вмешательства России в американские выборы»: если поступит соответствующий приказ из Белого дома, ведомство сможет предпринять некоторые меры, но пока приказа не было.добавил Роджерс.Он пояснил, что проблема «выходит за пределы компетенции Пентагона и киберкомандования». Она «касается министерства внутренней безопасности США, с которым сейчас идет обсуждение данного вопроса».Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не вмешивалась в американские выборы, и сам критиковал Вашингтон за вмешательство в выборы в других странах. Более того, некоторые американские политики в интервью СМИ признали вмешательство США в прошлые выборы в России – в частности, в 1996 году.