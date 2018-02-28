17:33 28 февраля
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В США признали высокий уровень России и КНР в киберпространстве

Россия и Китай являются «равными или практически равными» соперниками Соединенных Штатов в киберпространстве, приводит Взгляд заявление главы АНБ киберкомандования США адмирала Майкла Роджерса.



По словам Роджерса, выступавшего на слушаниях в конгрессе, перед американскими национальными интересами и экономикой встают «всё более изощренные, масштабные и интенсивные угрозы».


Он отметил, что «у режимов-изгоев, таких, как Иран и Северная Корея, также появляются новые возможности, и они используют агрессивные методы для проведения подрывных операций». В связи с этим, АНБ «активизировало подготовку по противодействию основным противникам».

Адмирал сообщил также, что у него нет «полномочий действовать на ежедневной основе» против якобы имеющего места «вмешательства России в американские выборы»: если поступит соответствующий приказ из Белого дома, ведомство сможет предпринять некоторые меры, но пока приказа не было.

Используя те полномочия, которыми я располагаю как руководитель киберкомандования, я отдал приказ спецгруппе по национальным задачам начать определенную работу, однако я не могу обсуждать эту тему на открытых слушаниях,
добавил Роджерс.

Он пояснил, что проблема «выходит за пределы компетенции Пентагона и киберкомандования». Она «касается министерства внутренней безопасности США, с которым сейчас идет обсуждение данного вопроса».

Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не вмешивалась в американские выборы, и сам критиковал Вашингтон за вмешательство в выборы в других странах. Более того, некоторые американские политики в интервью СМИ признали вмешательство США в прошлые выборы в России – в частности, в 1996 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:18
    Американцы, закупайте батуты у хохлов.
    Дмитрий Беловецкий
    1. dorz Сегодня, 12:22
      высокий уровень России и КНР в киберпространстве

      До сих пор считают нас второсортными отсталыми странами. Забыли кто Первый в космосе?
      dorz
      1. Shurik70 Сегодня, 13:22
        в киберпространстве ... у режимов-изгоев, таких, как Иран и Северная Корея, также появляются новые возможности, и они используют агрессивные методы для проведения подрывных операций

        То у них в КНДР диктатура народу не даёт доступ в интернет, то у них в КНДР толпы супер-хакеров ... При чём оба этих утверждения могут быть даже в одной статье.
        Shurik70
    2. gippernano Сегодня, 16:04
      Хотят спокойно жить пусть платят за покой. И ваабще это еще не сказка, а присказка, скоро может стать совсем не в моготу. Они же сначала делают, потом думают, и я считаю, что ума у них хватит сделать, что то такое, после чего мы без оглядки на мнение мирового сообщества, и нато устроим им холм на граде
      gippernano
  2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:19
    Одни наши Вован с Лексусом выудили больше информации, чем вся их служба!) Чего уж о хакерах говорить... Киберэлита!
    Vasya_Piterskiy
  3. astepanov Сегодня, 12:20
    О! Наши уже и в гиперпространстве!
    Заголовок порадовал.
    astepanov
    1. Ren Сегодня, 12:24
      Цитата: astepanov
      О! Наши уже и в гиперпространстве!

      А то, да ещё на термоядерном движке, скоро научимся делать гипер-прыжки через ноль-переход, Сириус - держись! wassat
      Ren
  4. Охотовед 2 Сегодня, 12:21
    Модераторы уважаемые! Читайте что выкладываете!!! В каком «Гиперпространстве» ????? belay дальше заголовка - читать стало страшно! Вдруг пропустил - строительство звезды смерти!
    Охотовед 2
  5. Egorovich Сегодня, 12:24
    Как можно совместить киберпространство с гиперпространством автор почему то так и не объяснил.
    Egorovich
  6. Ураган70 Сегодня, 12:28
    "...В США признали высокий уровень России и КНР в гиперпространстве..."
    "...Россия и Китай являются «равными или практически равными» соперниками Соединенных Штатов в киберпространстве..."
    Так в гипер или кибер? А, диванодавы с высоких диванов уже мусолят тему laughing
    Ураган70
    1. Vita VKO Сегодня, 12:42
      Цитата: Ураган70
      Так в гипер или кибер?

      А какая разница? Смысл всей это риторики сводится к "напечатайте нам еще денег".
      Vita VKO
  7. demo Сегодня, 12:29
    В США признали высокий уровень России и КНР в гиперпространстве.

    Гиперпространство (фантастика) — многомерное пространство с более чем четырьмя измерениями, позволяющее при переходе в него перемещаться в нужное место со скоростью, превышающей скорость света.
    Прочитал название статьи и чуть не поперхнулся.
    Прочел и успокоился.

    Модераторы.
    Вы где не надо правите всех и все.
    А где надо людей от инфаркта уберечь, тут вы кофе пьете.
    Не порядок.
    demo
  8. Горный стрелок Сегодня, 12:31
    Может, все таки киберпространство? А то это уже из области фантастики... wassat
    Горный стрелок
  9. Geisenberg Сегодня, 12:32
    О да мы уже в гиперпространстве столкнулись ?!
    Geisenberg
  10. Стилет_71 Сегодня, 12:35

    Мистер Скотти, полный варп! laughing
    Стилет_71
  11. Шевер Сегодня, 12:36
    гиперпространстве


    По моему в статье опечатка: скорее всего вы имели в виду "Киберпространство". А то можно подумать, что они имели в виду варп :)))
    Шевер
  12. Hyperion Сегодня, 12:37
    Цитата: astepanov
    О! Наши уже и в гиперпространстве!
    Заголовок порадовал.

    Всем привет. Вот и я думал, что что-то пропустил.
    Hyperion
  13. Mestny Сегодня, 12:40
    Прочитал заголовок, и упал под стол.
    В гиперпространстве?
    Mestny
  14. iouris Сегодня, 13:11
    Высокий уровень в пространстве? Речь идёт о пространстве, которого нет.
    О превосходстве в сфере контроля информационных потоков заявляет представитель государства, которое полностью контролирует производство аппаратного и программного обеспечения, внедряя "закладки", позволяющие контролировать всё и вся. Такими заявлениями они, видимо, поощряют "ура-патриотов", на самом деле болельщиков. Если проанализировать отзывы, то это очевидно.
    iouris
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