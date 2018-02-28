Крупнейший в мире: «Антей» российской авиации

Согласно древнегреческий мифологии Антей - сын Посейдона, великан, обладавший непоборимой силой. Советский военно-транспортный самолет Ан-22 в полной мере соответствует такому названию. Он является самым большим турбовинтовым самолетом в мире.А-22 "Антей" предназначен для транспортировки тяжелых и крупногабаритных грузов, военной техники, а также десантирования личного состава. Максимальный перевозимый вес - 60 тонн.Несмотря на то, что эксплуатация этих самолетов началась еще в конце 1960-х годов, он до сих пор состоит на вооружении ВКС РФ.На базе "Антея" было создано две весьма интересных модификации.Ан-22ПЛО - противолодочный самолет стратегического назначения. Его особенностью было то, что работу силовых установок обеспечивал ядерный реактор. Предполагалось, что дальность полета такого Ан-22 составит почти 30 тысяч километров.Ан-22Р - носитель ракетного комплекса большой дальности, несущий три ракеты Р-27.