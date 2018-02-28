17:42 28 февраля

Крупнейший в мире: «Антей» российской авиации

Согласно древнегреческий мифологии Антей - сын Посейдона, великан, обладавший непоборимой силой. Советский военно-транспортный самолет Ан-22 в полной мере соответствует такому названию. Он является самым большим турбовинтовым самолетом в мире.

А-22 "Антей" предназначен для транспортировки тяжелых и крупногабаритных грузов, военной техники, а также десантирования личного состава. Максимальный перевозимый вес - 60 тонн.

Несмотря на то, что эксплуатация этих самолетов началась еще в конце 1960-х годов, он до сих пор состоит на вооружении ВКС РФ.


На базе "Антея" было создано две весьма интересных модификации.

Ан-22ПЛО - противолодочный самолет стратегического назначения. Его особенностью было то, что работу силовых установок обеспечивал ядерный реактор. Предполагалось, что дальность полета такого Ан-22 составит почти 30 тысяч километров.

Ан-22Р - носитель ракетного комплекса большой дальности, несущий три ракеты Р-27.



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Комментарии 3

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  1. Romka47 Сегодня, 12:30
    Машина класс конечно!! А вот вопрос, если самолет с ядерной силовой установкой, шлепнется не дай Бог, это же будет заражение, типа маленького Чернобыля, или как ?
    Romka47
    1. Avis-bis Сегодня, 13:22
      Цитата: Romka47
      Машина класс конечно!! А вот вопрос, если самолет с ядерной силовой установкой, шлепнется не дай Бог, это же будет заражение, типа маленького Чернобыля, или как ?

      Не переживайте, не "шлёпнется" — аффтырь просто не дождался, когда отпустит, но сел корябать статью. Не было создано таких модификаций, обе остались на бумаге, включая "ядерные".
      "Атомные" самолёты летали у Туполева (на базе Ту-95) и у амеров — на базе Б-36. Других примеров, вроде, нет.
      Согласно древнегреческий мифологии Антей - сын Посейдона, великан, обладавший непоборимой силой. Советский военно-транспортный самолет Ан-22 в полной мере соответствует такому названию.

      Не соответствует (и здесь я не могу понять логики Олега Константиновича): Антей, отрываясь от земли, терял силы. Самолёт — наоборот.
      Avis-bis
  2. Romka47 Сегодня, 14:35
    Цитата: Avis-bis
    Согласно древнегреческий мифологии Антей - сын Посейдона, великан, обладавший непоборимой силой. Советский военно-транспортный самолет Ан-22 в полной мере соответствует такому названию.
    Не соответствует (и здесь я не могу понять логики Олега Константиновича): Антей, отрываясь от земли, терял силы. Самолёт — наоборот.


    Хорошо вы заметили, прекрасный пример знаний.
    Romka47
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