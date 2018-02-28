Вторая гумпауза в Восточной Гуте началась с миномётного обстрела со стороны боевиков

Вторая по счёту гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась с миномётного обстрела, осуществлённого боевиками по гуманитарному коридору, открытому для выхода гражданского населения в сторону Дамаска. Напомним, что гуманитарные паузы объявляются после принятого (единогласно) решения Советом безопасности ООН.Гуманитарная пауза продолжится в течение пяти часов. Накануне в ходе первой гумпаузы боевики не позволили покинуть Восточную Гуту ни одному из тысяч проживающих там мирных жителей. Свобода от террористической оккупации гражданского населения явно не входит в круг интересов боевиков. Нужно же за кем-то прятаться...Следует отметить, что в Восточной Гуте находится одна из террористических группировок, действующих в Сирии уже несколько лет, - «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ). Эта группировка, получая оружие, боеприпасы и амуницию из-за рубежа, продолжает именовать себя «сирийской оппозицией». При этом «оппозиция» наносит ежедневные миномётные удары по кварталам Дамаска, а теперь и по гуманитарному коридору, препятствуя выходу тех, за кем террористы находятся как за живым щитом.Очередной миномётный обстрел осуществлён боевиками в районе гуманитарного коридора у населённого пункта районе Эль-Вафидин.