17:36 28 февраля
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Вторая гумпауза в Восточной Гуте началась с миномётного обстрела со стороны боевиков

Вторая по счёту гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась с миномётного обстрела, осуществлённого боевиками по гуманитарному коридору, открытому для выхода гражданского населения в сторону Дамаска. Напомним, что гуманитарные паузы объявляются после принятого (единогласно) решения Советом безопасности ООН.

Гуманитарная пауза продолжится в течение пяти часов. Накануне в ходе первой гумпаузы боевики не позволили покинуть Восточную Гуту ни одному из тысяч проживающих там мирных жителей. Свобода от террористической оккупации гражданского населения явно не входит в круг интересов боевиков. Нужно же за кем-то прятаться...

Вторая гумпауза в Восточной Гуте началась с миномётного обстрела со стороны боевиков



Следует отметить, что в Восточной Гуте находится одна из террористических группировок, действующих в Сирии уже несколько лет, - «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ). Эта группировка, получая оружие, боеприпасы и амуницию из-за рубежа, продолжает именовать себя «сирийской оппозицией». При этом «оппозиция» наносит ежедневные миномётные удары по кварталам Дамаска, а теперь и по гуманитарному коридору, препятствуя выходу тех, за кем террористы находятся как за живым щитом.

Очередной миномётный обстрел осуществлён боевиками в районе гуманитарного коридора у населённого пункта районе Эль-Вафидин.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:52
    И вторая и третья... к сожалению бандюги не дадут выйти населению из района Восточная Гута.
    a.s.zzz888
    1. Shurik70 Сегодня, 12:54
      Не смотря на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Сирии, подконтрольные США боевики обстреливают Восточную Гуту, блокируют мирным жителям выход из зоны боевых действий, не дают проехать гуманитарным грузам.
      Вывод - США обвинят Россию в гуманитарной катастрофе
      Shurik70
      1. НасРать Сегодня, 13:02
        Цитата: Shurik70

        Вывод - США обвинят Россию в гуманитарной катастрофе




        НасРать
      2. Татьяна Сегодня, 13:09
        Вторая по счёту гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась с миномётного обстрела, осуществлённого боевиками по гуманитарному коридору, открытому для выхода гражданского населения в сторону Дамаска. Напомним, что гуманитарные паузы объявляются после принятого (единогласно) решения Советом безопасности ООН.
        Всё, как всегда! Те же самые политические "грабли" в СБ ООН, о которых дипломатически предупреждала Запад российская сторона!
        Татьяна
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:14
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    3. красноярск Сегодня, 14:00
      Цитата: a.s.zzz888
      И вторая и третья... к сожалению бандюги не дадут выйти населению из района Восточная Гута.

      Чем больше я читаю сообщений из Сирии, тем больше меня гложет червь сомнения. А на той ли мы стороне? Почему возник передо мной этот вопрос? Ну не верю я в то, что без поддержки народа бандюки так долго и так результативно, без авиации, противостоят войскам Асада. Какую бы помощ США ни оказывала бандюкам, но все равно без поддержки народа они так долго не противостояли бы регулярным войскам Асада. Войска Асада малочисленны? Почему? Бандюки многочисленны? Почему? Только ли потому, что имеют поддержку со стороны добровольцев - исламистов? Как относятся жители Восточной Гуты к нашим ВКС, а значит и к России, после нанесения ракетно-бомбовых ударов? Я понимаю, что это - война. Очень хочется верить, что мы на правильной стороне. Я всего лишь задаю вопросы. Поэтому не надо обвинять меня в чем либо ином.
      красноярск
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:55
    Эта группировка, получая оружие, боеприпасы и амуницию из-за рубежа, продолжает
    и на долго запасов хватит?
    Angel_and_Demon
    1. шура матросов Сегодня, 13:33
      Думаете им не идут поставки до сих пор? Чисто физически невозможно перекрыть все лазейки для поставок - всегда найдутся сочуствующие, идейные и всякого рода 'гуманитарные спасатели'.
      шура матросов
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:37
        Цитата: шура матросов
        Чисто физически невозможно перекрыть все лазейки для поставок

        лазейки нет, согласен, но не автоколоннами и авиа доставкой, так что теперь много не постреляют, все в мире имеет свойство заканчиваться
        Angel_and_Demon
  3. Влад Морозов Сегодня, 12:58
    Долго нас будут мордой в грязь опускать?! Бить бармалеев до конца!
    Влад Морозов
  4. Yrec Сегодня, 13:00
    Да надо "Солнцепёком" прожечь коридор в укреплениях боевиков пошире, вот и получится вполне работоспособный гумкоридор. А обвинить в этом бабахов, мол, у них БК на позиции сдетонировал.
    Yrec
  5. My_Log_In Сегодня, 13:17
    почему нельзя "накрыть" позиции миномётчиков? Приборы артиллерийской разведки сложнее СУ-57?
    My_Log_In
  6. юра яковлев Сегодня, 13:26
    Неужели не послать ответку? Обязательно сопли жевать? Так этого никто не оценит.
    юра яковлев
  7. Radikal Сегодня, 13:53
    Цитата: Татьяна
    Вторая по счёту гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась с миномётного обстрела, осуществлённого боевиками по гуманитарному коридору, открытому для выхода гражданского населения в сторону Дамаска. Напомним, что гуманитарные паузы объявляются после принятого (единогласно) решения Советом безопасности ООН.
    Всё, как всегда! Те же самые политические "грабли" в СБ ООН, о которых дипломатически предупреждала Запад российская сторона!

    А что - Россию кто-то заставлял подписывать эту резолюцию? winked Сначала раструбили про готовящуюся операцию на весь мир в Восточной Гуте, тем самым переполошили матрасников, и их шоблу, а те срочно созвали СБ ООН , как же -"гуманитарная "катастрофа в Гуте (наших, то биш ихних собираются "мочить"), ну а наши взяли и "подмахнули", заведомо зная для чего эта "гуманитарная" пауза, и чем она обычно сопровождается и заканчивается - гибелью мирного населения! Так что "грабли" на всех одни! sad
    Radikal
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:03
    А дать минометчикам "по мозгам" не по феньшую? Поднять беспилотник, и "краснополем"... wassat
    Горный стрелок
  9. kaschey Сегодня, 14:17
    "Вторая по счёту гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась с миномётного обстрела, осуществлённого боевиками по гуманитарному коридору"
    Говорите, обстрел осуществлен боевиками?
    Сравнять с землей верхушку.
    kaschey
  10. NKVD Сегодня, 14:54
    Ничему не научила первая чеченская кампания.Сколько уже по граблям прошлись
    NKVD
  11. котовский Сегодня, 15:51
    Не на той стороне..Разбомбить..Одни сдаться готовы,вторым неважно кого но лишь бы разбомбить...
    Имейте хоть малость уважения к тем кто вас защищает.
    Медведева вон лучше попинайте,жкх вспомните.. hi
    котовский
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