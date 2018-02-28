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Мэттис: Россия «стремится силой перекроить международные границы»
Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в стремлении перекроить межгосударственные границы с использованием силы, передает ТАСС.
Он подчеркнул приверженность Вашингтона укреплению военных отношений с Черногорией и выразил удовлетворение тем, что республика «стала составной частью НАТО, укрепив трансатлантический союз»
Бошкович, в свою очередь, заметил, что, присоединившись к НАТО, Черногория «успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу».
Напомним, Черногория стала 29-м членом альянса в июне 2017 года. Власти республики провели решение о вступлении в НАТО через контролируемый ими парламент. Оппозиция бойкотировала это заседание. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.
Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности. Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности,сказал Мэттис на встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем.
Он подчеркнул приверженность Вашингтона укреплению военных отношений с Черногорией и выразил удовлетворение тем, что республика «стала составной частью НАТО, укрепив трансатлантический союз»
Бошкович, в свою очередь, заметил, что, присоединившись к НАТО, Черногория «успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу».
Напомним, Черногория стала 29-м членом альянса в июне 2017 года. Власти республики провели решение о вступлении в НАТО через контролируемый ими парламент. Оппозиция бойкотировала это заседание. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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