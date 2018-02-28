17:36 28 февраля
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Мэттис: Россия «стремится силой перекроить международные границы»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в стремлении перекроить межгосударственные границы с использованием силы, передает ТАСС.



Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности. Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности,
сказал Мэттис на встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем.


Он подчеркнул приверженность Вашингтона укреплению военных отношений с Черногорией и выразил удовлетворение тем, что республика «стала составной частью НАТО, укрепив трансатлантический союз»

Бошкович, в свою очередь, заметил, что, присоединившись к НАТО, Черногория «успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу».

Напомним, Черногория стала 29-м членом альянса в июне 2017 года. Власти республики провели решение о вступлении в НАТО через контролируемый ими парламент. Оппозиция бойкотировала это заседание. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Alexey-74 Сегодня, 13:27
    Капец просто, куда катиться этот мир???? И кто это говорит - чиновник, страна которого разбомбила и разорвала на клочки единую Югославию, еще смеет говорить в адрес России .....я вообще в шоке.........
    Alexey-74
    1. dorz Сегодня, 13:30
      Чем грандиознее ложь, тем легче в неё верят.
      dorz
      1. cniza Сегодня, 13:33
        США всегда обвиняет нас в своих грехах.
        cniza
        1. Татьяна Сегодня, 13:38
          Мэттис: Россия «стремится силой перекроить международные границы»

          stop г-н Мэттис!
          Да это ЧЬЯ бы "корова" мычала, но только не ВАША! am

          Татьяна
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:02
          сказал Мэттис на встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем.
          а это метис не помнит откуда появилась черногория, какими средствами полосатый партнер делал кройку?
          Angel_and_Demon
      2. Монос Сегодня, 13:48
        Карта Петерса, опубликованная в 2006 году

        Ральф Петерс - бывший сотрудник разведки США.
        Это планы США. И, как вы понимаете, абсолютно мирные. smile
        Монос
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:05
          Цитата: Монос
          Это планы США. И, как вы понимаете, абсолютно мирные.

          а как же, и даже саудиты мирно отдадут свои приморские оазисы и все святые места, им же и пустыни хватит laughing
          Angel_and_Demon
    2. volodya Сегодня, 13:30
      Цитата: Alexey-74
      Капец просто, куда катиться этот мир???? И кто это говорит - чиновник, страна которого разбомбила и разорвала на клочки единую Югославию, еще смеет говорить в адрес России .....я вообще в шоке.........

      volodya
    3. FalconD Сегодня, 13:31
      Ну не пылите! Собака лает - караван идёт!
      FalconD
      1. BerBer Сегодня, 13:34
        Всё правильно, не надо лишних эмоций. Пусть говорят, что хотят, правда за нами.
        BerBer
        1. mig29mks Сегодня, 14:14
          комментировать уже слов-одни слюни))))
          mig29mks
          1. BerBer Сегодня, 14:19
            Надоело повторяться.
            BerBer
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:08
        Цитата: FalconD
        Ну не пылите! Собака лает - караван идёт!

        Angel_and_Demon
    4. Комментарий был удален.
    5. alik85s Сегодня, 13:46
      Цитата: Alexey-74
      Капец просто, куда катиться этот мир???? И кто это говорит - чиновник, страна которого разбомбила и разорвала на клочки единую Югославию, еще смеет говорить в адрес России .....я вообще в шоке.........


      Когда НАТО начало бомбить, единой Югославии не было уже несколько лет (учи историю). А бомбить начали из-за того что сербы в Боснии стали устраивать концлагеря и этнические чистки как в Сребренице
      alik85s
      1. mig29mks Сегодня, 14:20
        сам ты чистка!!!опять несешь дичь тупую!!!
        mig29mks
      2. Setrac Сегодня, 14:48
        Цитата: alik85s
        сербы в Боснии стали устраивать концлагеря и этнические чистки

        Что не было доказано и является вымыслом, в то же время сербов реально загеноцидили под прикрытием НАТО.
        Setrac
        1. alik85s Сегодня, 15:14
          Цитата: Setrac
          Цитата: alik85s
          сербы в Боснии стали устраивать концлагеря и этнические чистки

          Что не было доказано и является вымыслом, в то же время сербов реально загеноцидили под прикрытием НАТО.


          Международный трибунал по бывшей Югославии (Гаагский трибунал) тогда что? Хотя Россия его не признает и всегда поливала дерьмом
          alik85s
          1. Setrac Сегодня, 16:47
            Цитата: alik85s
            Международный трибунал по бывшей Югославии (Гаагский трибунал) тогда что?

            Месть героям, противозаконное действие НАТО против Югославии.
            Цитата: alik85s
            Хотя Россия его не признает и всегда поливала дерьмом

            Россия таким не занимается
            Setrac
    6. сибиралт Сегодня, 13:47
      А зачем их перекраивать. Путин сказал, что у России нет границ! winked
      сибиралт
      1. sogdy Сегодня, 14:31
        Цитата: сибиралт
        Путин сказал, что у России нет границ!

        Путин сказал, что "_границы_ РФ нигде не заканчиваются", ибо неохраняемых участков не имеют.
        sogdy
        1. сибиралт Сегодня, 14:36
          Вот когда они закончатся, тогда и будут. lol
          сибиралт
          1. sogdy Сегодня, 15:01
            У Вас претензии к зеленым? И какова причина?
            sogdy
          2. сибиралт Сегодня, 15:04
            А вообще то Путин говорил не о границах, а том где кончается Россия. И сказал, что она - нигде не кончается.
            сибиралт
            1. sogdy Сегодня, 16:11
              Цитата: сибиралт
              вообще то Путин говорил не о границах, а том где кончается Россия.

              ващета, о границах России. Но о претензиях к погранцам Вы так и не сказали.
              "...долго кричал, напился, набил морду - вобщем, ушел от ответа" (с) Записные книжки Ильфа.
              sogdy
  2. Мар.Тира Сегодня, 13:28
    А может наоборот,вернуть,то что забрали у неё,не спросив Соединённые Штаты?
    Мар.Тира
  3. Esoteric Сегодня, 13:29
    Мэттис: Россия «стремится силой перекроить международные границы»

    Приходится. Из США хреновый закройщик... lol
    Esoteric
  4. FalconD Сегодня, 13:30
    Стоит признать, что у России это получается))
    FalconD
  5. verner1967 Сегодня, 13:31
    Если бы не этот алкаш беспалый, который в пьяном угаре в Беловежской пуще договор подписал, сколько ещё жертв можно было избежать.
    verner1967
    1. sogdy Сегодня, 14:50
      Цитата: verner1967
      который в пьяном угаре

      О! Вы там присутствовали?!
      Цитата: verner1967
      в Беловежской пуще договор подписал

      И таки что конкретно Вы имеете против этого Договора? Юридически (и финансово) страны появились только ПОСЛЕ подписания Договора.
      Цитата: verner1967
      сколько ещё жертв можно было избежать

      Скорее, заполучить.
      Юридически СССР начал распад в 1984 году, когда закончился очередной союзный договор с Азербайджаном, Узбекистаном, Киргизией, Арменией и Белоруссией. И деньги в Союзе перестали двигаться. К 1986 начались проблемы с иностранными платежами. И никаких телодвижений по продлению/переподписанию союзных договоров не производилось, ибо это курировалось идеологическим отделом ЦК КПСС, а нект начал роспуск КПСС. К 1992 году могла бы начать распад Федерация.
      sogdy
      1. Sewer Krainiy Сегодня, 15:51
        Бред. Читайте воспоминания Бурбулиса и иже с ним. Как составляли документы о прекращении деятельности СССР, образовании СНГ. Кому беспалый докладывал о развале СССР. Миллионы жертв на совести ельциноидов.... А в отношении распада Федерации - согласен... Как было сказано беспалым - берите свободы кому сколько нужно. Да и теперь бдить нужно, не так все просто.
        Sewer Krainiy
        1. sogdy Сегодня, 16:19
          Цитата: Sewer Krainiy
          Читайте воспоминания Бурбулиса и иже с ним

          А "иже" - это Бжезинский?
          Цитата: Sewer Krainiy
          Как было сказано беспалым - берите свободы кому сколько нужно.

          А это с какой целью переврали? "Тонкости вторичного перевода"?
          "Берите суверинитета сколько сможете, сколько способны удержать" (с) - это и был поворот от дела рук Горбачева, к тому, к чему медленно, но идем.
          sogdy
  6. Geonezis Сегодня, 13:34
    И это говорит самая миролюбивая демократическая страна в мире, которая за последние двадцать лет разнесла в пух и прах Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию, Югославию и Украину. Да, наглость не порок- жить помогает.
    Geonezis
  7. iouris Сегодня, 13:34
    Россия силой перекроила свои собственные границы.
    iouris
  8. Zubr Сегодня, 13:36
    Ага весь наш генштаб с ластиками и карандашами, ночей не спит, каждый день доклад верховному.....=))))
    Zubr
  9. Романенко Сегодня, 13:42
    Чем кумушек считать трудиться....
    Романенко
  10. rpuropuu Сегодня, 13:49
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в стремлении перекроить межгосударственные границы с использованием силы,
    И это говорит тип, государство которого захватило у Сербии кусок территории и своих "нерабов" из Японии подталкивает к конфронтации по поводу "Северных территорий" belay
    rpuropuu
  11. Yrec Сегодня, 13:50
    Интересно, этому клоуну кто-нибудь верит? Исключая великих укров, конечно.
    Yrec
  12. Балу Сегодня, 13:50
    Россия стремится к добрососедским взаимовыгодным отношениям даже с такими террористическими странами типа США, не позволяя неоколониального передела сфер влияния и уничтожая террористов..
    Балу
  13. Azazelo Сегодня, 13:52
    Лицемерию этих уродов просто нет предела....
    Azazelo
  14. rpuropuu Сегодня, 13:59
    Цитата: alik85s
    Цитата: Alexey-74
    Капец просто, куда катиться этот мир???? И кто это говорит - чиновник, страна которого разбомбила и разорвала на клочки единую Югославию, еще смеет говорить в адрес России .....я вообще в шоке.........


    Когда НАТО начало бомбить, единой Югославии не было уже несколько лет (учи историю). А бомбить начали из-за того что сербы в Боснии стали устраивать концлагеря и этнические чистки как в Сребренице

    С Сребриницей до сих пор не все очевидно:
    Находясь в окружении сербских войск, мусульманские отряды из Сребреницы зачастую предпринимали рейды по близлежащим сербским населённым пунктам. Вооружённые отряды в таких нападениях сопровождали группы беженцев (так называемые «серб. торбари»), которые хватали все необходимое для жизни и убивали сербов, не успевавших убежать

    А на счет концлагерей... Это Вы про фотографию худых людей за колючей проволокой? Которая как оказалось была постановочной? belay
    rpuropuu
  15. ASG7 Сегодня, 14:03
    Что то тут попахивает паникой. Уже которая публикация про озабоченность США за сутки. Так что же такого в Сирии произошло, чего мы не знаем?
    ASG7
  16. Altona Сегодня, 14:04
    Черногория конечно сильно укрепила НАТО. Всем своим военным оркестром и батальоном охраны.
    Altona
  17. Ураган70 Сегодня, 14:17
    Мэттиса в центр передержки бродячих Мэттисов, навечно! Их по-моему зомбируют с детства, что они эти мантры даже во сне твердят!
    Ураган70
  18. Ураган70 Сегодня, 14:26
    Цитата: Alexey-74
    Капец просто, куда катиться этот мир???? И кто это говорит - чиновник, страна которого разбомбила и разорвала на клочки единую Югославию, еще смеет говорить в адрес России .....я вообще в шоке.........

    Ну так как и говорили их учителя, что если постоянно говорить человеку что белое это черное, то человек поверит! Они это и делают, но не в состоянии понять, что мир уже изменился и матрасия не доминирует... Ну не позволяет им что то это понять и как то переориентироваться, привыкли брать нахрапом и все... На КНДР и Сирии мозг у них дал трещину, а понятия, что можно пойти в обход нет на генном уровне! Не слыхали поговорку про умного и гору... Это судьба потомков сброда со всей Европы, убийц, пиратов, воров и насильников! Ну да тесные связи с сионизмом, которые обостряют всю гадость в их натуре!
    Ураган70
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