Мэттис: Россия «стремится силой перекроить международные границы»

Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности. Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности,

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в стремлении перекроить межгосударственные границы с использованием силы, передает ТАСС сказал Мэттис на встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем.Он подчеркнул приверженность Вашингтона укреплению военных отношений с Черногорией и выразил удовлетворение тем, что республика «стала составной частью НАТО, укрепив трансатлантический союз»Бошкович, в свою очередь, заметил, что, присоединившись к НАТО, Черногория «успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу».Напомним, Черногория стала 29-м членом альянса в июне 2017 года. Власти республики провели решение о вступлении в НАТО через контролируемый ими парламент. Оппозиция бойкотировала это заседание. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.