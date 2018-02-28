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Экипаж американского EA-18G получил обморожение во время полета
Из-за сбоя системы регулирования температуры в кабине экипаж американского самолета EA-18G Growler подвергся обморожению во время полета, передает Лента.ру сообщение Defense News.
По данным ресурса, инцидент произошел 29 января на высоте 7 600 метров в 90 километрах от Сиэтла.
Сообщается, что «самолет направлялся с базы Уидби-Айленд (штат Вашингтон) на базу Чайна-Лейк (Калифорния), однако время полета кабину заполнил туман, температура упала до минус 30 градусов Цельсия, а приборная доска EA-18G Growler покрылась льдом».
В результате пилот и инженер оказались отрезанными от внешнего мира, не могли отслеживать показания датчиков. Компас тоже отказался работать.
Было принято решение возвращаться. «Направление в пространстве экипаж определял по умным часам от Garmin, сверяя курс с диспетчерами», – говорится в публикации.
В итоге машину удалось посадить в Уидби-Айленд. На руках у членов экипажа появились следы сильного обморожения. Один из них до сих пор проходит лечение, другой вернулся к полетам.
Справка ресурса: «EA-18G Growler создан компанией Boeing на основе истребителя F/A-18 Super Hornet. Машина, предназначенная для радиоэлектронной борьбы, способна нести управляемые ракеты AGM-88 HARM и AIM-120 AMRAAM».
По данным ресурса, инцидент произошел 29 января на высоте 7 600 метров в 90 километрах от Сиэтла.
Сообщается, что «самолет направлялся с базы Уидби-Айленд (штат Вашингтон) на базу Чайна-Лейк (Калифорния), однако время полета кабину заполнил туман, температура упала до минус 30 градусов Цельсия, а приборная доска EA-18G Growler покрылась льдом».
В результате пилот и инженер оказались отрезанными от внешнего мира, не могли отслеживать показания датчиков. Компас тоже отказался работать.
Было принято решение возвращаться. «Направление в пространстве экипаж определял по умным часам от Garmin, сверяя курс с диспетчерами», – говорится в публикации.
В итоге машину удалось посадить в Уидби-Айленд. На руках у членов экипажа появились следы сильного обморожения. Один из них до сих пор проходит лечение, другой вернулся к полетам.
Справка ресурса: «EA-18G Growler создан компанией Boeing на основе истребителя F/A-18 Super Hornet. Машина, предназначенная для радиоэлектронной борьбы, способна нести управляемые ракеты AGM-88 HARM и AIM-120 AMRAAM».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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