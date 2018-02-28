17:32 28 февраля
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Экипаж американского EA-18G получил обморожение во время полета

Из-за сбоя системы регулирования температуры в кабине экипаж американского самолета EA-18G Growler подвергся обморожению во время полета, передает Лента.ру сообщение Defense News.



По данным ресурса, инцидент произошел 29 января на высоте 7 600 метров в 90 километрах от Сиэтла.


Сообщается, что «самолет направлялся с базы Уидби-Айленд (штат Вашингтон) на базу Чайна-Лейк (Калифорния), однако время полета кабину заполнил туман, температура упала до минус 30 градусов Цельсия, а приборная доска EA-18G Growler покрылась льдом».

В результате пилот и инженер оказались отрезанными от внешнего мира, не могли отслеживать показания датчиков. Компас тоже отказался работать.

Было принято решение возвращаться. «Направление в пространстве экипаж определял по умным часам от Garmin, сверяя курс с диспетчерами», – говорится в публикации.

В итоге машину удалось посадить в Уидби-Айленд. На руках у членов экипажа появились следы сильного обморожения. Один из них до сих пор проходит лечение, другой вернулся к полетам.

Справка ресурса: «EA-18G Growler создан компанией Boeing на основе истребителя F/A-18 Super Hornet. Машина, предназначенная для радиоэлектронной борьбы, способна нести управляемые ракеты AGM-88 HARM и AIM-120 AMRAAM».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. АлМих Сегодня, 13:49
    Хорошая реклама часам garmin. Летунам повезло, что сделали верную покупку
    АлМих
    1. volodya Сегодня, 13:59
      А мы в шестидесятых до-40 в школу ходили! Если было-41 ,в школу можно было не ходить, мы радовались и бежали играть на улицу! Так что, куда они к нам лезут?
      volodya
      1. Владимир16 Сегодня, 14:05
        Цитата: volodya
        А мы в шестидесятых до-40 в школу ходили!

        Я в восьмидесятые жил таким же распорядком.Младшие классы при 35 дома сидели. Старшие до 40 ходили в школу. В хоккей резались при минус тридцати в свитерах. Живы и здоровы чего и всем желаю hi wink
        Матрасы только сейчас узнали каково Чкалову со товарищи было!
        Владимир16
        1. mig29mks Сегодня, 14:30
          и у нас такое-же детство было)))
          mig29mks
  2. PN Сегодня, 13:49
    Реклама часов Garmin?
    PN
    1. Балу Сегодня, 13:52
      Цитата: PN
      Реклама часов Garmin?

      Реклама русским хакерам
      Балу
  3. Rebus Сегодня, 13:49
    Спирт из антиобледенительной системы выпили? laughing
    Rebus
    1. Балу Сегодня, 15:47
      Цитата: Rebus
      Спирт из антиобледенительной системы выпили? laughing

      Типа того wink
      Балу
  4. bazzbazz Сегодня, 13:54
    Генерал Мороз!
    bazzbazz
    1. шура матросов Сегодня, 14:17
      А нехрен летать высоко, там где холодно. Летайте низенько и у экватора wassat
      шура матросов
      1. Николай Грек Сегодня, 15:45
        Цитата: шура матросов
        А нехрен летать высоко, там где холодно. Летайте низенько и у экватора wassat

        они уже летали низенько!!! negative negative negative

        Если многие инциденты можно списать на ошибки в пилотировании и технические неполадки, то катастрофа, произошедшая в Италии ровно 20 лет назад — в феврале 1998 года, — прямое следствие лихачества американских военных. Самолет радиоэлектронной разведки EA-6B корпуса морской пехоты США выполнял тренировочный полет над южными Альпами неподалеку от города Кавалезе и горнолыжного курорта в Доломитах. Пилоты, которым запрещено снижаться ниже 2000 футов (610 метров), решили покуражиться и нарушили все мыслимые и немыслимые предписания, опустившись до 110 метров. В условиях плохой видимости они не заметили канатную дорогу. Самолет на полной скорости перебил крылом стальные тросы, в результате чего в пропасть рухнул фуникулер с туристами и горнолыжниками. Все 20 человек, находившиеся на подъемнике, погибли.
        Позже, уже в американском суде, летчики объяснили свое преступление желанием "повеселиться" и "поснимать красивые пейзажи". Никто из них особенно не раскаивался. Более того, сразу после катастрофы экипаж уничтожил пленки бортового видеорегистратора. Тем не менее обоих обвиняемых в 1999 году оправдали, ограничившись их увольнением из рядов вооруженных сил, что вызвало негодование европейской общественности. Семьям погибших власти США выплатили денежные компенсации

        https://ria.ru/defense_safety/20180224/1515133796
        .html
        Николай Грек
  5. okko077 Сегодня, 13:54
    Ну ладно, Лента.ру и Defense News это болтуны...А вот глупости на сайте в виде: Из-за сбоя системы регулирования температуры в кабине - повторять не надо...Ясно, что произошла разгерметизация кабины, а вот причину точно назвать сразу трудно... У нас технический сайт или ?
    okko077
  6. ul_vitalii Сегодня, 13:55
    Кто-то слил сценарий этой рекламы. Туман, приборы, покрытые инеем, летчик после выписки, а на руках часы... smile
    ul_vitalii
  7. san4es Сегодня, 13:57
    ...однако время полета кабину заполнил туман

    wassat laughing

    На законцовках плоскостей крыла самолета EA-18G смонтированы приемные антенны комплекса РЭБ AN/ALQ-218(V2); антенны данной системы также установлены с обоих бортов в носовой части фюзеляжа, в районе отсеков двигателей и в хвостовой части фюзеляжа, обеспечивая прием электромагнитных сигналов под любым ракурсом. Вместо пушки установлен комплекс постановки помех системам радиосвязи Рэйтеон AN/ALQ-227(V)1 CCS (Communications Countermeasures Stsyem). Комплекс AN/ALQ-227(V)1 способен обнаруживать и определять параметры радиопередач, в то время как "глушение" радиосвязи выполняется широкополосным низкочастотным передатчиком AN/ALQ-99. Размещенные в контейнерах передатчики ALQ-99 разработаны для самолетов "Проулер"
    san4es
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:14
      Цитата: san4es
      ...однако время полета кабину заполнил туман

      Angel_and_Demon
      1. Балу Сегодня, 15:48
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: san4es
        ...однако время полета кабину заполнил туман


        Пусть с памперсами теперь летают.
        Балу
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:58
          Цитата: Балу
          Пусть с памперсами теперь летают.

          ну вы садист laughing у них ниже -8 они уже у норвегов замерзали - а тут -30, примерзнет все напрочь feel
          Angel_and_Demon
          1. Балу Сегодня, 17:05
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Балу
            Пусть с памперсами теперь летают.

            ну вы садист laughing у них ниже -8 они уже у норвегов замерзали - а тут -30, примерзнет все напрочь feel

            Пус laughing ть сдаются, пока не поздно
            Балу
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:16
              ну я только за good drinks
              Angel_and_Demon
  8. FalconD Сегодня, 13:57
    Летчики частенько по нештатным навигаторам летают..есть такой грех...
    В некоторых случаях - это благо
    FalconD
    1. Berkut154 Сегодня, 17:18
      Жаьь что наши на Ан-148 не смогли даже штатным навигатором воспользоваться, часы Гармин это высший пилотаж видимо...
      Berkut154
  9. Ураган70 Сегодня, 14:08
    Дополнительную печку с помпой+ Вебасто или наш Бинар им в помощь!!!
    Ураган70
  10. Strashila Сегодня, 14:09
    В 80-е гражданские диспетчера завели на посадку стратегический бомбардировщик у которого над бескрайними просторами тайги отказало оборудование... ни каких Гарминов и остального пупер оборудования... экипаж сообщал положение солнца и диспетчера ориентировали его чтоб он попал в зону их действия.
    Strashila
  11. Ураган70 Сегодня, 14:14
    Цитата: Rebus
    Спирт из антиобледенительной системы выпили? laughing

    Летели и вместо того, чтобы делом заниматься порнуху смотрели! Кровь из тела ушла в .... в... корень... и они обморозились! Вывод: не фиг полосатым онанистам в воздухе делать, в бары, в бары с девками идите, они как цель легче и неподвижнее!
    Ураган70
  12. rpuropuu Сегодня, 14:17
    Из-за сбоя системы регулирования температуры в кабине экипаж американского самолета EA-18G Growler подвергся обморожению во время полета
    Тут явно прослеживается рука кремля! yes Очевидно же что это Русские хакеры good Так как именно морозами и холодами, Русские побеждают врагов, чем не доказательство laughing
    rpuropuu
  13. Злой 55 Сегодня, 14:40
    Ну хоть на несколько минут узнали и увидели, как живёт народ России..
    Злой 55
  14. Alex-a832 Сегодня, 14:43
    Это сколько же при -30 они на 7 тысячах болтаис , чтобы обморожение заработать. Снизились бы до трёхсот - там теплее, ведь над своей территорией летели. Если разгерметизация со сквознячком - тогда понятно, там и нескольких минут хватит. Сам как-то лицо обиорозил при -35 и ветре 20м/сек.
    Короче, тоже считаю, что версия про неисправность системы отопления - выдумка для публики.
    Alex-a832
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