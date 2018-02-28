17:32 28 февраля
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Российская ОСВ-96 стала любимым оружием сирийских спецназовцев

Изображение одной из самых мощных снайперских винтовок сирийского конфликта вновь появилось в интернете, сообщает Российская газета.

Российская ОСВ-96 стала любимым оружием сирийских спецназовцев


Это оружие используется сирийским спецназом с самого начала кровопролитного конфликта. Бойцы ценят разработку тульских оружейников за высокую точность и исключительную надежность.


Впервые информация о винтовке появилась в середине 1990-х. Ее первоначальное обозначение В-94. Затем винтовка была доработана и под названием ОСВ-96 «Взломщик» принята на вооружение МВД РФ.

Минобороны Сирии закупило это оружие еще до начала гражданской войны, однако первые сообщения об ОСВ-96 стали поступать только летом 2012 году. В это время шли бои в городе Хаффа.



«Кстати, именно во время уличных боев эта винтовка продемонстрировала свои исключительные качества. Мощная 12,7-мм пуля на дистанции в 1 км без труда пробивала стены домов, за которыми пытались укрыться вражеские снайперы. Другие открыто расположенные цели уничтожались на расстоянии в 1,8 км», – говорится в материале.

Скорострельность винтовки – 10 выстрелов в минуту, емкость магазина – 5 патронов, вес без оптики – 11,7 кг. Для стрельбы в темное время суток имеется ночной прицел.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 14:12
    Дарённому коню, как известно, зубы не смотрят....
    Чёрный
    1. Govorun Сегодня, 14:17
      У них такого дареного,что есть с чем сравнивать...
      Govorun
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:18
      Цитата: Чёрный
      ОСВ-96 «Взломщик»

      ну почему? характеристики очень даже
      Angel_and_Demon
  2. максим1987 Сегодня, 14:18
    Цитата: Чёрный
    Минобороны Сирии закупило это оружие еще до начала гражданской войны


    лишь бы быстрее ляпнуть что-нибудь?

    максим1987
    1. андрсон Сегодня, 14:52
      пиар статья
      андрсон
  3. Incvizitor Сегодня, 14:20
    Интересно что с "ВССК"? Что то её давно не видно, не забросили?
    Incvizitor
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:37
      ВССК расшифровывается, как Винтовка Снайперская Специальная Крупнокалиберная. Помимо ВССК существуют еще аббревиатура ВКС, расшифровывается как Винтовка крупнокалиберная Снайперская. Принята на вооружение 11 мая 2004 года. Военным и МВД поставляется под индексом ГРАУ-6С8. Так же винтовка встречается под обозночением СВ-1367.
      ВССК «Выхлоп»-это комплекс бесшумного оружия: бесшумная 12,7-мм винтовка и специальные патроны для нее. Была разработана центральным конструкторским бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) в г. Туле. Тактико-технические характеристики для создания винтовки были даны Центром Специального Назначения (ЦСН ФСБ) в 2002 году. Впервые был представлен публике на выставке «Интерполитех» в 2005 году. Стоит на вооружение только в ФСБ. По некоторым данным винтовка использовалась во время военного конфликта на Донбассе, отзывов о боевом применение в данном регионе не имеется-только фото.
      Angel_and_Demon
      1. PSih2097 Сегодня, 16:46
        Цитата: Incvizitor
        Интересно что с "ВССК"? Что то её давно не видно, не забросили?

        тот же винторез, только калибром побольше стоит на вооружении ЦСН Комитета.
        PSih2097
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:19
          она для более коротких дистанций
          Angel_and_Demon
  4. san4es Сегодня, 15:28
    ОСВ-96 стала любимым оружием сирийских спецназовцев

    ...и бармалеев б... am

    10 окт. 2012 г.
    san4es
    1. Салют Сегодня, 15:57
      со спины, не так интересно
      Салют
      1. san4es Сегодня, 16:09
        Цитата: Салют
        со спины, не так интересно

        ...А с фронта не долго wink
        Есть с фланга...самострел 23 мм
        san4es
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