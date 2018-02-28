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Российская ОСВ-96 стала любимым оружием сирийских спецназовцев
Изображение одной из самых мощных снайперских винтовок сирийского конфликта вновь появилось в интернете, сообщает Российская газета.
Это оружие используется сирийским спецназом с самого начала кровопролитного конфликта. Бойцы ценят разработку тульских оружейников за высокую точность и исключительную надежность.
Впервые информация о винтовке появилась в середине 1990-х. Ее первоначальное обозначение В-94. Затем винтовка была доработана и под названием ОСВ-96 «Взломщик» принята на вооружение МВД РФ.
Минобороны Сирии закупило это оружие еще до начала гражданской войны, однако первые сообщения об ОСВ-96 стали поступать только летом 2012 году. В это время шли бои в городе Хаффа.
«Кстати, именно во время уличных боев эта винтовка продемонстрировала свои исключительные качества. Мощная 12,7-мм пуля на дистанции в 1 км без труда пробивала стены домов, за которыми пытались укрыться вражеские снайперы. Другие открыто расположенные цели уничтожались на расстоянии в 1,8 км», – говорится в материале.
Скорострельность винтовки – 10 выстрелов в минуту, емкость магазина – 5 патронов, вес без оптики – 11,7 кг. Для стрельбы в темное время суток имеется ночной прицел.
Это оружие используется сирийским спецназом с самого начала кровопролитного конфликта. Бойцы ценят разработку тульских оружейников за высокую точность и исключительную надежность.
Впервые информация о винтовке появилась в середине 1990-х. Ее первоначальное обозначение В-94. Затем винтовка была доработана и под названием ОСВ-96 «Взломщик» принята на вооружение МВД РФ.
Минобороны Сирии закупило это оружие еще до начала гражданской войны, однако первые сообщения об ОСВ-96 стали поступать только летом 2012 году. В это время шли бои в городе Хаффа.
«Кстати, именно во время уличных боев эта винтовка продемонстрировала свои исключительные качества. Мощная 12,7-мм пуля на дистанции в 1 км без труда пробивала стены домов, за которыми пытались укрыться вражеские снайперы. Другие открыто расположенные цели уничтожались на расстоянии в 1,8 км», – говорится в материале.
Скорострельность винтовки – 10 выстрелов в минуту, емкость магазина – 5 патронов, вес без оптики – 11,7 кг. Для стрельбы в темное время суток имеется ночной прицел.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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