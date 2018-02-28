Западные СМИ: США не могли не знать о контактах курдских отрядов с Асадом

Представитель "сирийской свободной армии" в районе Аазаза

Курдские СМИ пишут о том, что турецкая авиация продолжила наносить удары по населённым пунктам на севере Сирии, несмотря на объявленный при поддержке Совбезом ООН режим тишины. Курды сообщают о том, что Турция использовала ударные вертолёты для обстрелов территории в районе населённого пункта Джендерес. Также этот район подвергся миномётному обстрелу со стороны так называемой «сирийской свободной армии», поддерживаемой Турцией.Между тем, в самой Турции активно обсуждается статья в западном издании Daily Beast, где сообщается о контактах курдских вооружённых формирований не только с американскими военными инструкторами, но и сирийскими правительственными войсками. В материале говорится, что координация действий курдских отрядов из состава так называемых Сирийских демократических сил осуществляется из района Иракского Курдистана – с базы у города Кандиль. Отмечено, что США не могли не знать того, что отряды СДС собирались просить о военной помощи сирийские правительственные силы. Напомним, что отряды САА несколько дней назад вошли в Африн.Сообщается о контратаках курдских вооружённых формирований на позиции турецкой армии. Так, используется тактика партизанских атак отрядами, состоящими из женщин. Одна из таких атак была осуществлена в районе населённого пункта Аазаз (Сирия). Командование курдскими отрядами заявляет, что в ходе атаки были убиты не менее 8 турецких военных и членов т.н. «сирийской свободной армии». Анкара о гибели военнослужащих в районе Аазаза не сообщает.