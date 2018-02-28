17:40 28 февраля
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Сергей Лавров: США готовят европейцев к применению тактического ЯО против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Женеве (Швейцария) на международной конференции по разоружению высказался по поводу ядерной доктрины США. По словам Сергея Лаврова, размещение Соединёнными Штатами тактических ядерных зарядов в странах Европы по определению не может вести к разоружению.

Заявление главы МИД России приводит ИА ТАСС:
Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой совместных ядерных миссий. В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.


Напомним, что тактические ядерные боеголовки (формат - авиабомбы) американского происхождения находятся, например, на территории авиабаз в Германии. При этом США объявили о том, что собираются полностью заменить имеющийся арсенал тактических ядерных вооружений на своих базах в ФРГ на их модернизированные версии (B61-12).


По словам Сергея Лаврова, такое положение вещей нельзя считать «просто рудиментом холодной войны».

Сергей Лавров: США готовят европейцев к применению тактического ЯО против России


Глава внешнеполитического ведомства:
Это явно агрессивная позиция США.

Использованы фотографии: Википедия
21

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Комментарии 25

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  1. Чёрный Сегодня, 14:53
    На этом фоне Украина решила вернуть себе статус ядерной державы... и построила на своей территории могильник для радиоактивных отходов из Европы и США. laughing
    Чёрный
    1. Lek38 Сегодня, 15:03
      Да слышал самое глупое что можно было сделать ,для страны которая видела трагедию Чернобыля .
      Это создать там же место хранения для радиоактивных отходов (чужих радиактивов).
      Это как же нужно не любить свой народ ,политики будь они не ладны .
      Это не смешно .
      Пысы Хотелось бы прочитать статью о том где хранятся радиоактивные вещества в той же Украине ,России и в Европе .С Россией всё понятно страна великая по территории, а как с этим справляются Иран,Украина и Европейские страны .
      Lek38
      1. maxim947 Сегодня, 15:11
        ..тактические ядерные боеголовки американского происхождения находятся на территории авиабаз в Германии..

        И самолеты - разведчики разлетались вдоль наших границ, все это не может не настораживать...
        maxim947
        1. 210окв Сегодня, 15:14
          Готовят камикадзе.Ну конечно,не самим же гореть в ядерном огне.Ошибаются,гибнуть в этом случае будем ВСЕ.
          210окв
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:17
            Цитата: 210окв
            Готовят камикадзе.Ну конечно,не самим же гореть в ядерном огне.Ошибаются,гибнуть в этом случае будем ВСЕ.

            это мы понимаем - а у них доктрина превентивного удара, Задорнов правильно говорил
            Angel_and_Demon
      2. Николай Фёдоров Сегодня, 15:16
        Цитата: Lek38
        Хотелось бы прочитать статью о том где хранятся радиоактивные вещества в той же Украине ,России и в Европе .С Россией всё понятно страна великая по территории, а как с этим справляются Иран,Украина и Европейские страны .

        Неужели всё понятно с Россией? И что из того, что мы - великая по территории страна? У нас вдруг решили ставить ядерные могильники в лесной глуши и засунуть их поглубже под толщу гор?! У нас обычно подобные объекты ставят возле городов-миллионников, т.к. на этих объектах ещё и работать требуется.
        Николай Фёдоров
      3. Huumi Сегодня, 16:27
        Она сама уже ничего не решает.Все уже решено за Украину в соответствующих департаментах
        Huumi
    2. gippernano Сегодня, 15:52
      А американцы на что расчитывают я так и не пойму? Типо маленькой бомбочкой по нам ударят, а мы скажем, да как же им сатаной отвечать то?, ведь у этих бедолаг все побережье снесет одной раккетой,-((( и не станем в них сатаной пуляться? Я ведь правильно думаю, что на такую малышку,- грибы выростут во всех сталицах нато и их союзников. Или я чето не понимаю?
      gippernano
  2. seos Сегодня, 15:06
    И тут возникает вопрос, и почему у нас так мало ТЯО? Может из за ого нас с говном все кому не лень мешают?
    Эксперты называют сумму в 1000 шт в РФ ... для безопасности надо в 10 раз больше...
    seos
    1. Piramidon Сегодня, 15:10
      Цитата: seos
      почему у нас так мало ТЯО? Эксперты называют сумму в 1000 шт в РФ

      Интересно, каких "экспертов" запустили в арсеналы и разрешили все пересчитать?
      Piramidon
    2. просто экспл Сегодня, 15:15
      какие эксперты и 1000шт чего ?
      если про тактические заряды , то их емнип было под 30 тыс.
      просто экспл
  3. просто экспл Сегодня, 15:16
    да уже давно писали что штаты хотят что бы Россия воевала с Европой , но ее что бы это не затронуло .
    типа европа вдарит амеровской тактикой , но стратегическое в ход пускаться не будет , мол Россия должна подумать , пропустить ли по себе 10 по 10 ктонн , или ответить штатам и получить в нагрузку сотни по сотням ктонн .
    просто экспл
  4. krops777 Сегодня, 15:16
    Сергей Лавров: США готовят европейцев к применению тактического ЯО против России


    Американские горячие головы постоянно нужно охлаждать, эти дурни с их уровнем образования могут подвести мир к третьей мировой, ядерной войне.
    krops777
  5. К-50 Сегодня, 15:19
    Неужели пин дос сы как всегда надеются отсидеться за океаном? belay
    какие наивные!!! fool am
    Любой удар по нашей территории несёт в себе и ответку. Не важно тактическим или стратегическим оружием. "Ответка" будет по-русски, со всей нашей ненавистью и "дури". Дабы раз и навсегда отбить охоту к нам соваться!!! am
    К-50
    1. dm_Россия Сегодня, 15:26
      раз и навсегда отбить охоту к нам соваться!!!

      у них память короткая для раз и навсегда. Историю из них ни кто не помнит.
      dm_Россия
      1. gukoyan Сегодня, 15:41
        Ответка?))
        Ну-ну, ситуация в Сирии показала как наши могут ответить, турки только помидорами отделались, а теперь чуть ли не друганы)
        gukoyan
  6. Николай Фёдоров Сегодня, 15:20
    А почему бы нашим спецам не заняться обучением белорусских ВС обращению с тактическим ядерным оружием? Естественно, с последующим размещением запасов этого оружия на территории Белоруссии (естественно, с контролем РФ)...
    Николай Фёдоров
    1. К-50 Сегодня, 15:34
      Цитата: Николай Фёдоров
      А почему бы нашим спецам не заняться обучением белорусских ВС обращению с тактическим ядерным оружием?

      Может потому что они и так умеют? feel laughing
      А что на складах лежит то ни нам, ни супостату знать не положено. yes
      К-50
  7. demo Сегодня, 15:22
    Заявление главы МИД России приводит ИА ТАСС:
    Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой совместных ядерных миссий. В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.
    По словам Сергея Лаврова, такое положение вещей нельзя считать «просто рудиментом холодной войны».
    Сергей Лавров: США готовят европейцев к применению тактического ЯО против России
    Глава внешнеполитического ведомства:
    Это явно агрессивная позиция США.


    ЭТО ЧТО? ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ?
    Это дипломатичное блеяние.
    Как блеяли югославы, ливийцы, сирийцы, а ранее ливанцы, вьетнамцы, корейцы.

    Заявление должно быть коротким.
    Как выстрел.
    Пример.
    На дестабилизирующие и провоцирующие шаги американской военщины мы заявляем следующее.
    В случае начала военных действий оставляем за собой право применить по территории США превентивный удар всеми имеющимися в нашем распоряжении ядерными средствами сдерживания.
    Нашим правительством определены следующие цели с общим количеством проживающего там населения:
    1 Нью-Йорк (Нью-Йорк) 8,491,079
    2 Лос-Анджелес (Калифорния) 3,928,864
    3 Чикаго (Иллинойс) 2,722,389
    4 Хьюстон (Техас) 2,239,558
    5 Филадельфия (Пенсильвания) 1,560,297
    6 Финикс (Аризона) 1,537,058
    7 Сан-Антонио (Техас) 1,436,697
    8 Сан-Диего (Калифорния) 1,381,069
    9 Даллас (Техас) 1,281,047
    10 Сан-Хосе (Калифорния) 1,015,785
    11 Остин (Техас) 912,791
    12 Джэксонвилл (Флорида) 853,382
    13 Сан-Франциско (Калифорния) 852,469
    14 Индианаполис (Индиана) 848,788
    15 Коламбус (Огайо) 835,957
    16 Форт-Уэрт (Техас) 812,238
    17 Шарлотт (Северная Каролина) 809,958
    18 Детройт (Мичиган) 680,250
    19 Эль-Пасо (Техас) 679,036
    20 Сиэтл (Вашингтон) 668,342
    21 Денвер (Колорадо) 663,862
    22 Вашингтон (округ Колумбия) 658,893
    23 Мемфис (Теннесси) 656,861
    24 Бостон (Массачусетс) 655,884
    25 Нэшвилл (Теннесси) 644,014
    26 Балтимор (Мэриленд) 622,793
    27 Оклахома-Сити (Оклахома) 620,602
    28 Портленд (Орегон) 619,360
    29 Лас-Вегас (Невада) 613,599
    30 Луисвилл (Кентукки) 612,780
    31 Милуоки (Висконсин) 599,642
    32 Альбукерке (Нью-Мексико) 557,169
    33 Тусон (Аризона) 527,972
    34 Фресно (Калифорния) 515,986
    35 Сакраменто (Калифорния) 485,199
    36 Лонг-Бич (Калифорния) 473,577
    37 Канзас-Сити (Миссури) 470,800
    38 Меса (Аризона) 464,704
    39 Атланта (Джорджия) 456,002
    40 Вирджиния-Бич (Вирджиния) 450,980
    41 Омаха (Небраска) 446,599
    42 Колорадо-Спрингс (Колорадо) 445,830
    43 Роли (Северная Каролина) 439,896
    44 Майами (Флорида) 430,332
    45 Окленд (Калифорния) 413,775
    46 Миннеаполис (Миннесота) 407,207
    47 Талса (Оклахома) 399,682
    48 Кливленд (Огайо) 389,521
    49 Уичито (Канзас) 388,413
    50 Новый Орлеан (Луизиана) 384,320
    51 Арлингтон (Техас) 383,204
    52 Бейкерсфилд (Калифорния) 368,759
    53 Тампа (Флорида) 358,699
    54 Аврора (Колорадо) 353,108
    55 Гонолулу (Гавайи) 350,399
    56 Анахайм (Калифорния) 346,997
    57 Санта-Ана (Калифорния) 334,909
    58 Корпус-Кристи (Техас) 320,434
    59 Риверсайд (Калифорния) 319,504
    60 Сент-Луис (Миссури) 317,419
    61 Лексингтон (Кентукки) 310,797
    62 Питтсбург (Пенсильвания) 305,412
    63 Стоктон (Калифорния) 302,389
    64 Анкоридж (Аляска) 301,010
    65 Цинциннати (Огайо) 298,165
    66 Сент-Пол (Миннесота) 297,640
    67 Гринсборо (Северная Каролина) 282,586
    68 Толедо (Огайо) 281,031
    69 Ньюарк (Нью-Джерси) 280,579
    70 Плано (Техас) 278,480
    71 Хендерсон (Невада) 277,440
    72 Линкольн (Небраска) 272,996
    73 Орландо (Флорида) 262,372
    74 Джерси-Сити (Нью-Джерси) 262,146
    75 Чула-Виста (Калифорния) 260,988
    76 Баффало (Нью-Йорк) 258,703
    77 Форт-Уэйн (Индиана) 258,522
    78 Чандлер (Аризона) 254,276
    79 Сент-Питерсберг (Флорида) 253,693
    80 Ларедо (Техас) 252,309
    81 Дарем (Северная Каролина) 251,893
    82 Ирвайн (Калифорния) 248,531
    83 Мэдисон (Висконсин) 245,691
    84 Норфолк (Вирджиния) 245,428
    85 Лаббок (Техас) 243,839
    86 Гилберт (Аризона) 239,277
    87 Уинстон-Сейлем (Северная Каролина) 239,269
    88 Глендейл (Калифорния) 237,517
    89 Рино (Невада) 236,995
    90 Хайалиа (Флорида) 235,563
    91 Гарленд (Техас) 235,501
    92 Чесапик (Виргиния) 233,371
    93 Ирвинг (Техас) 232,406
    94 Северный Лас-Вегас (Невада) 230,788
    95 Скоттсдейл (Аризона) 230,512
    96 Батон-Руж (Луизиана) 228,895
    97 Фримонт (Калифорния) 228,758
    98 Ринд (Виргиния) 217,853
    99 Бойсе (Айдахо) 216,282
    100 Сан-Бернардино (Калифорния) 215,213

    Общее количество жителей указанных городов около 38 миллионов человек.
    Дополнительно целями для превентивных ударов будут являться военные базы, морские порты, аэродромы, плотины водохранилищ, АЭС и ГЭС, а также зона расположения Йеллоустонского вулкана.
    Все европейские страны, разместившие на своей территории ядерные заряды, так же в виде профилактики будут подвергнуты превентивному удару.
    Особо заявляем.
    Места, куда собираются перебраться поджигатели войны - Новая Зеландия, будут подвергнуты ракетно-бомбовым ударам самыми мощными из имеющихся у нас в наличии.
    Фух.
    Вот это заявление.
    А далее?
    Надо извиниться пред народностью маури.
    demo
    1. котовский Сегодня, 16:08
      Позовите санитара,у вас обострение.. laughing
      котовский
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 16:51
      Цитата: demo
      Заявление главы МИД России приводит ИА ТАСС:
      Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой совместных ядерных миссий. В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.
      По словам Сергея Лаврова, такое положение вещей нельзя считать «просто рудиментом холодной войны».
      Сергей Лавров: США готовят европейцев к применению тактического ЯО против России
      Глава внешнеполитического ведомства:
      Это явно агрессивная позиция США.
      ЭТО ЧТО? ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ?
      Это дипломатичное блеяние.
      Как блеяли югославы, ливийцы, сирийцы, а ранее ливанцы, вьетнамцы, корейцы.

      Заявление должно быть коротким.
      Как выстрел.
      Пример.
      На дестабилизирующие и провоцирующие шаги американской военщины мы заявляем следующее.
      В случае начала военных действий оставляем за собой право применить по территории США превентивный удар всеми имеющимися в нашем распоряжении ядерными средствами сдерживания....бла-бла-бла...Все европейские страны, разместившие на своей территории ядерные заряды, так же в виде профилактики будут подвергнуты превентивному удару.

      Больной, вы хотели покороче. У меня все санитары уже уснули, пока слушали...
      Хотя общий смысл верен. Соглашусь, пожалуй...
      Николай Фёдоров
  8. Berkut24 Сегодня, 15:25
    Может, пора официально опубликовать список наших целей в Европе с пояснениями почему именно по ним будет наносится ядерный удар? Глядишь, кто-то и подумает нахрена им чужая база.
    Berkut24
  9. Леонид Дымов Сегодня, 15:26
    Тактическое ядерное оружие нужно размещать на границе со странами НАТО (Польша, Прибалтика) прежде всего нам, независимо от того, будут ли это делать наши бывшие "партнеры" по Варшавскому договору. "Партнеры" должны обязательно ответить ядерным заражением за свое предательство в случае III-й Мировой войны. Обстреливать соседей ядерными снарядами из Искандеров нет смысла, разве что по базам США и ПРО.
    Леонид Дымов
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:53
      Цитата: Леонид Дымов
      Тактическое ядерное оружие нужно размещать на границе со странами НАТО (Польша, Прибалтика) прежде всего нам, независимо от того, будут ли это делать наши бывшие "партнеры" по Варшавскому договору. "Партнеры" должны обязательно ответить ядерным заражением за свое предательство в случае III-й Мировой войны. Обстреливать соседей ядерными снарядами из Искандеров нет смысла, разве что по базам США и ПРО.

      Вообще-то Искандер - это не пушка laughing и снарядами он стрелять не умеет.
      Николай Фёдоров
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 16:45
    США готовят европейцев к применению тактического ЯО против России

    то есть готовят их к смертушке?.. Ну и сами пусть готовятся....
    КОТ БАЮН
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