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Сергей Лавров: США готовят европейцев к применению тактического ЯО против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Женеве (Швейцария) на международной конференции по разоружению высказался по поводу ядерной доктрины США. По словам Сергея Лаврова, размещение Соединёнными Штатами тактических ядерных зарядов в странах Европы по определению не может вести к разоружению.
Заявление главы МИД России приводит ИА ТАСС:
Напомним, что тактические ядерные боеголовки (формат - авиабомбы) американского происхождения находятся, например, на территории авиабаз в Германии. При этом США объявили о том, что собираются полностью заменить имеющийся арсенал тактических ядерных вооружений на своих базах в ФРГ на их модернизированные версии (B61-12).
По словам Сергея Лаврова, такое положение вещей нельзя считать «просто рудиментом холодной войны».
Глава внешнеполитического ведомства:
Заявление главы МИД России приводит ИА ТАСС:
Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой совместных ядерных миссий. В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.
Напомним, что тактические ядерные боеголовки (формат - авиабомбы) американского происхождения находятся, например, на территории авиабаз в Германии. При этом США объявили о том, что собираются полностью заменить имеющийся арсенал тактических ядерных вооружений на своих базах в ФРГ на их модернизированные версии (B61-12).
По словам Сергея Лаврова, такое положение вещей нельзя считать «просто рудиментом холодной войны».
Глава внешнеполитического ведомства:
Это явно агрессивная позиция США.
Использованы фотографии: Википедия
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