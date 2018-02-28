17:34 28 февраля
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Китай готовит технологическую базу для создания собственных атомных авианосцев

Китайская пресса сообщает о том, что страна вынашивает планы по созданию технологической базы для строительства собственного атомного авианесущего корабля. В издании Global Times сообщается о том, что о таких планах объявила компания China Shipbuilding Industry Corporation. Также представители компании отмечают, что Китай намерен создать технологии по строительству атомных подводных лодок и подводных беспилотных систем для вооружённых сил страны.

Примечательно, что на сайте компании China Shipbuilding Industry Corporation уже нет фразы об атомных авианосцах, однако многие китайские информационные ресурсы успели опубликовать материал со ссылкой на сайт компании – когда на нём указанная информация ещё была.

Нужно напомнить, что в конце 2017 года в Китае состоялась красочная презентация авианосца «Шаньдун» собственной (китайской) постройки. Речь идёт о проекте авианосцев 001А «пи-пи-ся» (pipixia). На самом деле этот авианесущий крейсер, построенный для КНР, является вариантом копирования российского корабля «Адмирал Кузнецов» советской постройки. Авианосец проекта 001 «pipixia» планируется поставить на вооружение военно-морских сил КНР в 2020 году.


Китай готовит технологическую базу для создания собственных атомных авианосцев


Известно, что Китай занят и созданием следующего авианосца – «Проект 002А», отличием которого станет "электромагнитная катапульта" для самолётов палубного авиазвена.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 25

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  1. АндрейИванов Сегодня, 15:21
    Китай готовит базу для создания собственных атомных авианосцев

    А мы эсминцы Лидер начнем строить ,когда ,как обычно-"жаренный петух" клюнет. Но зато рапортуют рогозины и ко о том,что вот вот,авианосец строить начнем.А чем его прикрывать,обеспечивать на каких кораблях и где строить,а после базировать ни гу-гу...Манагеры,блин.
    АндрейИванов
    1. Чёрный Сегодня, 15:25
      Когда все свои "Пи-пи-си" китайцы предъявят миру ( а они их в обозначенные сроки точно построят, можно не сомневаться) - вот где шоу начнётся.......а пока Китай по всем вопросам воздерживается smile
      Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 15:30
      Китай стоит на морских торговых путях и у него нет Крыма. Но есть деньги и необходимость в авианосцах.
      сибиралт
      1. АндрейИванов Сегодня, 15:38
        Цитата: сибиралт
        Китай стоит на морских торговых путях и у него нет Крыма. Но есть деньги и необходимость в авианосцах.

        А Россия ,блин,где стоит?м. Тремя океанами омывается и занимает одну шестую суши. Или ну его нафиг сильный флот?
        Нам сбалансированный сильный флот куда нужнее чем Китаю. А по факту,мы выше фрегатов,ударные надводные корабли то и не строим. При этом,Китай,худо бедно эсминцы клепает,и авианосцы осваивает...а наш Кузя уже как анахронизм,только мировую общественность смешит.При этом с него даже Граниты сняли. И по итогу,в сухом остатке то что у нас? 4 фрегата индусам продаем(видимо из-за большой русской щедрости),Лидеры не строим,фрегаты строим за тоже время,что матрассы эсминцы клепают. Надводные корабли первого ранга строить когда начнем и главное где? Зато с макетами бегать по выставкам и бить себя пяткой в грудь,это у рогозиных и всей этой компании манагеров ох как здорово получается.
        АндрейИванов
        1. Setrac Сегодня, 17:03
          Цитата: АндрейИванов
          Лидеры не строим,фрегаты строим за тоже время,что матрассы эсминцы клепают.

          Ничего крупнее фрегатов строить не будут (не считая подводного флота). Фуфлыжненькие кстати у матрасов эсминцы.
          Setrac
          1. АндрейИванов Сегодня, 17:16
            Цитата: Setrac
            Ничего крупнее фрегатов строить не будут (не считая подводного флота)

            Это вы так решили или вам Шойгу на мыло скинул сию мысль?
            Цитата: Setrac
            Фуфлыжненькие кстати у матрасов эсминцы.

            Они у них есть и продолжаются строится,включая и немцем,французов и тд...а если еще вспомнить про их союзников в лице японцев,то ваш спич про фуфлыжность выглядит смешно. У нас даже такого не строят(я про класс эсминца).
            АндрейИванов
            1. Setrac Сегодня, 17:21
              Цитата: АндрейИванов
              Это вы так решили или вам Шойгу на мыло скинул сию мысль?

              Все существующие (и проектируемые) системы вооружений прекрасно могут нести фрегаты, надобности в более крупных кораблях просто нет (кроме транспортов). Шойгу мне не докладывал, однако это же очевидно.
              Цитата: АндрейИванов
              Они у них есть и продолжаются строится,включая и немцем,французов и тд...а если еще вспомнить про их союзников в лице японцев,то ваш спич про фуфлыжность выглядит смешно. У нас даже такого не строят(я про класс эсминца).

              Эсминец без серьезного противокорабельного вооружения? Но ведь это же просто прекрасно .. для нас, но не для них.
              Setrac
              1. АндрейИванов Сегодня, 17:30
                Цитата: Setrac
                Все существующие (и проектируемые) системы вооружений прекрасно могут нести фрегаты, надобности в более крупных кораблях просто нет (кроме транспортов)

                А мы тупые сидим Нахимова модернизируем,Лидера спроектировали,авианосец вот тоже проект нарисовали.А оказывается чего парится то,если можно спокойно клепать сотнями фрегаты? БОльшей дурости и написать то тяжело.
                Цитата: Setrac
                Эсминец без серьезного противокорабельного вооружения? Но ведь это же просто прекрасно .. для нас, но не для них.

                Они то это учтут...при этом эсминцы у них на конвейере ,а у нас Горшкова не напомните когда сдадут флоту?Я уж молчу про Супер-Горшкова...там даже конь не валялся.
                АндрейИванов
      2. Geisenberg Сегодня, 15:48
        Цитата: сибиралт
        Китай стоит на морских торговых путях и у него нет Крыма. Но есть деньги и необходимость в авианосцах.


        Что-то мелоко ты берёшь ... У Китая есть целое Восточно-Китайское море с насыпными островами. "Пи-пи-сю" они готовят для расширения своих возможностей в этом самом море.
        Geisenberg
  2. Yrec Сегодня, 15:31
    АУГ ооочень сложная и дорогая штука. Одно дело запилить, совсем другое - эксплуатировать и обслуживать. СССР, в своё время, отказался от такого счастья. С другой стороны, Китаю, у которого куча спорных островов, вещь, может, и не бесполезная.
    Yrec
    1. Чёрный Сегодня, 15:35
      Цитата: Yrec
      Китаю, у которого куча спорных островов, вещь, может, и не бесполезная.

      Вот и я про тож...
      Чёрный
    2. АндрейИванов Сегодня, 15:47
      Цитата: Yrec
      СССР, в своё время, отказался от такого счастья

      Серьезно отказался? А ТАРКи проекта 1143 -это что ? При этом ,если говорить об отказе СССР строить чистые авианосцы,давайте вспомним Ульяновск проекта 1143.7. Прям вот отказался СССР?
      Прикрывать наши КУГ с воздуха как собираетесь,уважаемый? Или ну его океанский флот,можно и у своего бережка на Каракуртах тихо сидеть и не пыхтеть?
      АндрейИванов
      1. Yrec Сегодня, 16:15
        А что на 1143 базировалось? СВВП? И много? И где они сейчас? От кого они могут прикрыть? Разве что, от вертолётов. Наши КУГ, точнее недоКУГ, прикрывают сами себя эшелонированной (но недопиленой) ПВО. Наш флот преимущественно каботажный, не до КУГов нам сейчас.
        Yrec
        1. АндрейИванов Сегодня, 16:38
          Цитата: Yrec
          А что на 1143 базировалось?

          Вы на проект 1143.7 гляньте и перестаньте чепуху писать.СССР ни от чего не отказывался,а наоборот,в союзе перешли к постройке полноценного авианосца,а не авианесущего крейсера.И на Ульяновске авиакрыло было не 24 борта,а более 70...
          Цитата: Yrec
          Наши КУГ, точнее недоКУГ, прикрывают сами себя эшелонированной (но недопиленой) ПВО.

          Любая КУГ против АУГ не выстоит в открытом океане слишком долго.И не надо этих глупых заявлений про ПВО КУГ. Оно поглотит часть угроз,но далеко не все. А авианосец с авиакрылом в 90-100 бортов,да еще и с эскортом в виде эсминцев и крейсеров,отправит рыб кормить любую КУГ,на сегодняшний день.
          Цитата: Yrec
          Наш флот преимущественно каботажный, не до КУГов нам сейчас.

          Наш флот на сегодняшний день ориентирован больше на прибрежную зону. Именно ее и укрепляем разными МРК,при этом ставя на все Калибры. Но выйди наша КУГ в открытый океан и начни военные действия против АУГ матрассов,и все закончится очень быстро и не в нашу пользу. При этом Пете около 40 лет,Атлантам тоже по 40.Сарычи уже списывают.И в сухом остатке из новья у нас только фрегаты.
          АндрейИванов
          1. Setrac Сегодня, 17:15
            Цитата: АндрейИванов
            Любая КУГ против АУГ не выстоит в открытом океане слишком долго.И не надо этих глупых заявлений про ПВО КУГ.

            А вы посчитайте водоизмещение АУГ и КУГ. Американский флот демонстрирует количественное превосходство а не качественное.
            Авианосец стоит как двадцать фрегатов типа "Горшкова", плюс сопровождение - ещё десять.
            Цитата: АндрейИванов
            Но выйди наша КУГ в открытый океан и начни военные действия против АУГ матрассов,и все закончится очень быстро и не в нашу пользу.

            Однако это не потому что она - КУГ, а потому что она (КУГ) маленькая.
            Setrac
            1. АндрейИванов Сегодня, 17:26
              Цитата: Setrac
              А вы посчитайте водоизмещение АУГ и КУГ. Американский флот демонстрирует количественное превосходство а не качественное.

              Серьезно? А что ж даже СССР не сподобился создать действующую электромагнитную катапульту для Ульяновска? При этом то и палубник выстругивали сколько у нас,когда у матрассов он уже был? О каком качестве речь? Гляньте на количество тех же АПЛ Вирджиния и наших Ясеней. Они Девственниц каждый 4 год в строй вводят(сейчас уже думают по две в 4 года вводить),а мы Казань допилить не можем.Нахимова сколько уже модернизируем?Уже 4 года,а заявили,до 21 года,то есть 7-8 лет ,после ,года два ходовые,то есть 10 лет.Напомнить сколько СССР с нуля его построил-за 5!лет. Какое качество,уважаемый? У нас откровенная ЖО в теме флота,а вы тут о качестве вещаете.
              Цитата: Setrac
              Однако это не потому что она - КУГ, а потому что она (КУГ) маленькая.

              Да какая бы она ни была. Взять по кораблям в составе группировок равное количество ударных кораблей и КУГ в любом случае утопят.
              АндрейИванов
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 15:37
    Да кто б сомневался , что есть намерение перейти от "пароходов" к "атомоходам" . Это нормальное развитие и зависит лишь от наличия : верфи , кадров , технологий ...Когда эти три звезды сойдутся , то атомный авианосец появится , и зная китайцев , уверен , что быстро...
    КВУ-НСвД
  4. Prahlad Сегодня, 15:39
    главная угроза не США , а Китай!
    Prahlad
    1. Geisenberg Сегодня, 15:49
      Цитата: Prahlad
      главная угроза не США , а Китай!


      Главная угроза бестолковые тролли.
      Geisenberg
      1. роман66 Сегодня, 15:57
        толковые тоже hi
        роман66
  5. холодильник Сегодня, 16:08
    Китай примерно в одно время начал реформы с Россией и где сегодня Китай и где Россия? В вооружении мы конечно супер, а вот во всем остальном слабачки. Китай семимильными шагами идет к державе номер один, предполагаю что у них получится многое.
    холодильник
    1. shans2 Сегодня, 16:20
      удел Китая шить труселя для нескольких миллиардов людей, потеряют богатые рынки сбыта в Европе и США - И ВСЁ...
      shans2
    2. Silvestr Сегодня, 17:31
      Цитата: холодильник
      итай примерно в одно время начал реформы с Россией и где сегодня Китай и где Россия?

      Silvestr
  6. Иеремия Сегодня, 17:10
    Какие все таки молодцы....Несомненно решение больших, глобальных задач доступно только высокорганизованому. некапиталистическому обществу
    Иеремия
  7. Иеремия Сегодня, 17:11
    Цитата: shans2
    удел Китая шить труселя для нескольких миллиардов людей, потеряют богатые рынки сбыта в Европе и США - И ВСЁ...

    Вы на свой комп посмотрите, где он сделан?
    Иеремия
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