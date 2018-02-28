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Китай готовит технологическую базу для создания собственных атомных авианосцев
Китайская пресса сообщает о том, что страна вынашивает планы по созданию технологической базы для строительства собственного атомного авианесущего корабля. В издании Global Times сообщается о том, что о таких планах объявила компания China Shipbuilding Industry Corporation. Также представители компании отмечают, что Китай намерен создать технологии по строительству атомных подводных лодок и подводных беспилотных систем для вооружённых сил страны.
Примечательно, что на сайте компании China Shipbuilding Industry Corporation уже нет фразы об атомных авианосцах, однако многие китайские информационные ресурсы успели опубликовать материал со ссылкой на сайт компании – когда на нём указанная информация ещё была.
Нужно напомнить, что в конце 2017 года в Китае состоялась красочная презентация авианосца «Шаньдун» собственной (китайской) постройки. Речь идёт о проекте авианосцев 001А «пи-пи-ся» (pipixia). На самом деле этот авианесущий крейсер, построенный для КНР, является вариантом копирования российского корабля «Адмирал Кузнецов» советской постройки. Авианосец проекта 001 «pipixia» планируется поставить на вооружение военно-морских сил КНР в 2020 году.
Известно, что Китай занят и созданием следующего авианосца – «Проект 002А», отличием которого станет "электромагнитная катапульта" для самолётов палубного авиазвена.
Примечательно, что на сайте компании China Shipbuilding Industry Corporation уже нет фразы об атомных авианосцах, однако многие китайские информационные ресурсы успели опубликовать материал со ссылкой на сайт компании – когда на нём указанная информация ещё была.
Нужно напомнить, что в конце 2017 года в Китае состоялась красочная презентация авианосца «Шаньдун» собственной (китайской) постройки. Речь идёт о проекте авианосцев 001А «пи-пи-ся» (pipixia). На самом деле этот авианесущий крейсер, построенный для КНР, является вариантом копирования российского корабля «Адмирал Кузнецов» советской постройки. Авианосец проекта 001 «pipixia» планируется поставить на вооружение военно-морских сил КНР в 2020 году.
Известно, что Китай занят и созданием следующего авианосца – «Проект 002А», отличием которого станет "электромагнитная катапульта" для самолётов палубного авиазвена.
Использованы фотографии: Facebook
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