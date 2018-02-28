Русский спецназ в Сирии: то, что оставалось за кадром

Вступление российской армии в сирийский конфликт стало решающим действием в разгроме самого жестокого врага за последние десятилетия. Врага, который погрузил половину Ближнего Востока в ужасы Средневековья. ИГИЛ пал.Одну из важнейших ролей в борьбе против террористов играли Силы специальных операций РФ. Именно они выполняли самые опасные и тяжелые задачи на земле.ССО всегда идут в авангарде. Их умелыми и решительными действиями уничтожены десятки одиозных полевых командиров противника, тем самым не дав им распространить свое влияние как на соседние страны, так и на Россию.Выполнение этих задач было бы невозможно без применения новейших разработок российского военно-промышленного комплекса. Поставляемые в интересах ССО современные образцы вооружения и военной техники, на практике доказали свою эффективность и превосходства над зарубежными аналогами.