17:40 28 февраля

Русский спецназ в Сирии: то, что оставалось за кадром

Вступление российской армии в сирийский конфликт стало решающим действием в разгроме самого жестокого врага за последние десятилетия. Врага, который погрузил половину Ближнего Востока в ужасы Средневековья. ИГИЛ пал.

Одну из важнейших ролей в борьбе против террористов играли Силы специальных операций РФ. Именно они выполняли самые опасные и тяжелые задачи на земле.

ССО всегда идут в авангарде. Их умелыми и решительными действиями уничтожены десятки одиозных полевых командиров противника, тем самым не дав им распространить свое влияние как на соседние страны, так и на Россию.


Выполнение этих задач было бы невозможно без применения новейших разработок российского военно-промышленного комплекса. Поставляемые в интересах ССО современные образцы вооружения и военной техники, на практике доказали свою эффективность и превосходства над зарубежными аналогами.



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Комментарии 2

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:58
    Ролик конечно красочный...показывает всего лишь верхушку айсберга.
    Задачи у такого рода войск специфические и люди там специалисты узкого профиля...будем надеяться что их не будут использовать как обычную пехоту для затыкания дыр в обороне при прорыве боевиков позиций САА.
    Тот же ЛЕХА
  2. Васся Вассин Сегодня, 16:38
    Угу-угу-угу. https://vk.com/video-155884986_456239958?list=929
    061b02ea5f46803 особенно покоробила фраза про утилизацию людей, способных менять власть. Хотя, по-факту, ничего этому атаману возразить нечего.
    Васся Вассин
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