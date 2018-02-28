17:34 28 февраля
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Флагман украинского флота пострадал из-за антироссийских санкций

ВМС Украины оказались заложниками собственных антироссийских санкций. Из-за введенных Киевом ограничительных мер не удалось отремонтировать флагман украинских ВМС фрегат «Гетман Сагайдачный».

Флагман украинского флота пострадал из-за антироссийских санкций


Одесский апелляционный хозяйственный суд отказал по иску иску военного прокурора Южного региона Украины, который требовал оштрафовать «Судостроительный завод им. 61 Коммунара» на 866 тыс. гривен за нарушение условий договора по ремонту дизельных двигателей фрегата «Гетман Сагайдачный». В 2015 году компания приняла двигатели на ремонт, однако не смогла его выполнить.


Из решения Одесского суда стало известно, что двигатель для украинского фрегата «Гетман Сагайдачный» не удалось отремонтировать из-за того, что комплектующие для него можно поставить только из России, однако это запрещено в связи с украинскими санкциями.

Ряд узлов двигателя собирались заменить, однако в связи с тем, что он был изготовлен в 1996 году на заводе «Звезда» в Санкт-Петербурге, приобретение комплектующих оказалось невозможно согласно законам Украины о санкциях против России.

В этом году у фрегата «Гетман Сагайдачный» истекает срок эксплуатации – жизненный цикл корабля сократился из-за низкого финансирования.

Использованы фотографии: http://crimea-news.info/
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Комментарии 15

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  1. Magic Archer Сегодня, 15:46
    Снять всю электронику и вооружение и поставить вместо них танцпол для скачек и жжения шин!И назвать плавучий майдан Украины laughing
    Magic Archer
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:52
      В итоге нагадили себе в карман , все теперь гордость укроповского "флота" на металлолом wassat .
      Spartanez300
      1. Чёрный Сегодня, 15:58
        Снять всю электронику и вооружение и поставить вместо них танцпол для скачек и жжения шин!И назвать плавучий майдан Украины
        Зачем?...Он ещё прибыль принести может. Из " "Сайгака дачного" можно бордель для импортных моряков сделать... wassat ...прям в порту...тут тебе и каюты и трюмы...места - завались... wassat ...Адмиралов шумерских можно швейцарами поставить, благо форма уже есть... wassat Креативненько надо думать, креативненько... wassat
        Чёрный
    2. sgazeev Сегодня, 16:02
      Цитата: Magic Archer
      Снять всю электронику и вооружение и поставить вместо них танцпол для скачек и жжения шин!И назвать плавучий майдан Украины laughing

      Надеюсь сурик найдётся?
      sgazeev
  2. LUCKY777 Сегодня, 15:50
    Там в бортах отверстия есть, можно вёсла примастрячить.
    LUCKY777
    1. Piramidon Сегодня, 16:57
      Цитата: LUCKY777
      Там в бортах отверстия есть, можно вёсла примастрячить.

      Под парусами лучше. Шаровары на мачту и вперед.
      Piramidon
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 15:50
    Да им этот гетман всё равно , что спички для ребёнка . Пусть лучше стоит у причала....Глядишь , может и дождётся настоящих хозяев , если от заброшенности раньше "на ломах" не умрёт .
    КВУ-НСвД
  4. polpot Сегодня, 15:51
    Отморозим уши на зло москалям ,главный украинский лозунг на сегодняшний день
    polpot
  5. АндрейИванов Сегодня, 15:51
    Мда...когда-то гордость черноморского флота великой страны....
    АндрейИванов
  6. demo Сегодня, 15:59
    "Бодливой корове Бог рогов не дал".
    А тут забрал.
    Ну и славненько.
    demo
  7. роман66 Сегодня, 16:00
    соображалки не хватает - десяток моторов от "запорожца" вполне заменят один дизель
    роман66
  8. К-50 Сегодня, 16:55
    В этом году у фрегата «Гетман Сагайдачный» истекает срок эксплуатации – жизненный цикл корабля сократился из-за низкого финансирования.

    Скоро это же произойдёт с самой Уркаиной из-за санкций к России и русофобии. yes
    К-50
  9. taiga2018 Сегодня, 17:06
    так у них оказывается порт и так забит металлоломом,а мы им ещё собирались подкинуть...
    taiga2018
  10. Egorovich Сегодня, 17:23
    Наложить себе в карман большую кучу, это только хохлы так могут. Нет, соврал, еще сюзерены-прибалты такие же.
    Egorovich
  11. Ураган70 Сегодня, 17:33
    Это про сук на котором сидят великоукры и колодец, в который плюют! Браво, сказочной стране! Так держать!
    Ураган70
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