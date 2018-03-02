Тихая радость солдата: винтовка, обвешанная аксессуарами

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В то время как основная задача винтовки состоит в том, чтобы доставить пулю до цели, ее возможности в этом плане значительно повышаются за счет все более расширяющегося ассортимента принадлежностей и аксессуаров, которые крепятся к ней посредством весьма популярной планки Пикатинни.Огромный выбор телескопических прицелов для больших дистанций и коллиматорных прицелов для быстрого захвата целей в ближнем бою дополняется тактическими фонарями, лазерными указателями, приборами подсветки и дальномерами, винтовочными системами управления огнем, подствольными гранатометами и даже средствами управления различным оборудованием, например, радиостанциями.Представитель компании SIG Sauer Кенни Макмиллан отметил, что современная штурмовая винтовка для специальных сил, из семейства МСХ, например, может быть снаряжена коллиматорным прицелом SIG Sauer Romeo4T, лазерным устройством подсветки цели/целеуказателем AN/PEQ-15 от EOTech (L3 Technologies подразделение) и тактическим фонарем от компаний Inforce или SureFire.Несмотря на множество устройств, которые обвешали современную штурмовую винтовку, почетное место пока принадлежит продвинутой оптике, такой как, например, коллиматорный прицел Romeo4T, предназначенный для боя на коротких и средних дистанциях почти при всех условиях освещенности. В нем можно выбрать несколько прицельных сеток, включая Red Dot 1MoA, Ballistic CirclePlex, Red Dot 2MoA и Ballistic Circle Dot (красная точка в центре кольца).«Если бы я хотел вести огонь с высокой точностью, то возможно выбрал бы коллиматорный прицел, но если бы я зачищал помещение или вёл активный поиск, я бы использовал сетку Ballistic Circle Dot, которая проще для прицеливания и с которой можно стрелять с обоими открытыми глазами», - высказал свое мнение Макмиллан.Корпус и основные компоненты прицела, изготовленные из алюминиевого сплава 7075, имеют повышенную прочность и износостойкость. Прицел идет с повышающей планкой 36 мм и дополнительной нижней проставкой 1/3 co-witness, позволяющей видеть в прицеле механические прицельные приспособления немного ниже точки коллиматора. В компании SIG Sauer заявляют о времени работы прицела более 100 тысяч часов, он может работать как от обычных аккумуляторов, так и от солнечных элементов, и способен выдерживать погружение на глубину два метра.Американская компания Holosun также предлагает прицельные системы, которые используют солнечные элементы для работы оптики в самых неблагоприятных условиях освещения, тем самым, увеличивая время работы от батарей. При этом обеспечивается некая избыточность, так как в случае неисправности батареи оптика будет генерировать визирное перекрестье до тех пор пока достаточно света для солнечного элемента. В компании отмечают, что системы, использующие солнечную энергию, являются одним из приоритетных направлений.Представитель компании Holosun Крейг Кук отметил, что в настоящее время компания стремится еще больше повысить уровень избыточности в своей новейшей линейке оптических систем, интегрируя в них заряжаемый от аккумулятора конденсатор. «Если у вас неисправен аккумулятор, а освещенность достаточно низкая, то у вас еще есть 18 часов для работы красной точки, чего хватит до начала следующего дня, когда солнечная батарея начнет заряжать его или вы получите другой аккумулятор». В этих устройствах светодиод начинает мигать, предупреждая оператора, что начинает работу от конденсатора.Компания также представила оптическую систему на базе зеленого светодиода с большей продолжительностью работы от аккумулятора по сравнению с оптикой на базе красного. «Для красного светодиода мы имели около 50000 часов при средних значениях настроек. Впрочем, мы хорошо потрудились над совершенствованием новой технологии, визирная сетка на зеленом светодиоде будет работать сотни тысяч часов».По его словам, в сердце этой возможности лежит патентованная технология LED разработки компании Holosun, которая занимается LED и лазерными компонентами вот уже 25 лет. «Человеческий глаз гораздо лучше различает зеленый свет, чем красный, - заметил он. - С лазерами, работающими в видимой области спектра, все хотят иметь зеленую марку. Мы считаем, что на рынке оптики назрел критический переход».Все большее число оптических устройств получают датчики движения. Компания Holosun не исключение, она также интегрирует в свои устройства акселерометр х/у, который служит в качестве датчика движения, выполняющего функцию «пробуждающего элемента». Это позволяет пользователю выбрать период времени, по истечении которого в случае отсутствия движений оптика отключится для экономии расхода батарей и мгновенно включится при любом движении.В то время как некоторые оптические приборы с функцией автоматического выключения требуют, чтобы пользователь нажал кнопку для включения и затем по определенному алгоритму выбрал предыдущие настройки, функция «пробуждения», разработанная Holosun, позволяет запомнить настройки и возвратиться к ним.Компания на выставке DSEI 2017 также представила несколько военных лазерных прицельных устройств, включая многофункциональное устройство LS420 (фото внизу), в состав которого входят фонарь белого света на 1000 люменов, инфракрасный прибор подсветки и зеленый лазер видимого диапазон; все управление осуществляется одним мембранным переключателем. Как пояснил Кук, «Вы можете настроить с помощью мембранного переключателя необходимую комбинацию регулировок и затем установить устройство на оружие».Помимо концентрации массы возле центра тяжести винтовки системы «всё в одном», подобные вышеупомянутой, освобождают место на планке для других устройств, которые могут понадобиться пользователю, включая, например, вертикальную рукоятку или гранатомет, дополнительный резервный фонарь или даже такие экзотические, как например, акустическая система определения источника выстрела.Немецкая компания Rheinmetall имеет несколько систем в своем портфолио, о которых и рассказал ее представитель Мортен Эвенруд.Впервые на выставке DSEI 2017 компания представила два своих новых изделия: низкопрофильный вариант целеуказателя/прибора подсветки Vario-Ray и линейку фонарей для стрелкового оружия Lumenator.Устройство Vario-Ray LowProfile, как следует из названия, отличается плоским дизайном, что позволяет устанавливать его на винтовку без помех для оптики. При габаритной высоте 34 мм он выступает над планкой Пикатинни всего на 25 мм. Длина устройства 83 мм, ширина 63 мм и масса 155 грамм.Кроме инфракрасного прибора подсветки с электронным увеличением в него также интегрированы два лазерных целеуказателя максимальной мощностью 30 мВт: зеленый или красный лазер видимого диапазона и невидимый для глаза инфракрасный лазер.Как пояснил Эвенруд, снайперское устройство Tac-Ray 1500, разработанное с целью повышения вероятности поражения с первого выстрела, может иметь одновременно до пяти лазеров видимого и невидимого диапазонов разного назначения с максимальной дальностью действия 1500 метров. Эти лазеры выполняют функции дальномера, целеуказателя зеленого или красного света, инфракрасного целеуказателя и фокусируемого инфракрасного прибора подсвета цели; при этом опционально могут интегрироваться идентификатор спешенного солдата или целеуказатель, работающий в коротковолновой ИК-области спектра. Все лазеры выверяются с винтовкой как единая система с помощью маховика ввода поправок с приращением 0,1 тысячной.Дальномер, являясь основным прибором снайпера, включает баллистический вычислитель, в который стрелок вводит метеоданные и данные о боеприпасе. При нажатии снайпером кнопки он измеряет и выводит дальность на OLED-дисплей, а также проецирует прицельную марку в прицел.Целеуказатели дают снайперам дополнительную информацию, указывая цели для других систем вооружения. Для дистанционной работы с лазерами может быть использован спусковой тросик; также поставляются кабели разных цветов для контроля класса безопасности, в соответствии с которым излучают лазеры - 1, 2, 3R или 3В.С целью исключения путаницы лазерные целеуказатели имеют генераторы формы пятна, что позволяет стрелку индивидуализировать его для конкретной цели с дополнительной дифференциацией за счет регулировки частоты повторения импульсов от 1 до 10 ГГц. Оператор может также регулировать яркость всех указателей и прибора подсветки. Прибор подсветки может изменять фокус для генерирования широкого или узкого луча.Если противник оснащен очками ночного видения, то стандартные лазерные целеуказатели и приборы подсветки ИК-диапазона становятся для него видимыми. Поэтому он может легко определить позицию оператора и то, куда он направил луч. На помощь приходят опциональный указатель, работающий в диапазоне SWIR (дальняя [коротковолновая] ИК-область спектра), так как его можно увидеть только через SWIR-камеры.Лазерные устройства идентификации DSID обеспечивают ограниченные возможности идентификации личного состава и техники, поскольку установленные совместимые лазерные отражатели могут быть видны противнику с очками ночного видения.Кроме планки Пикатинни устройство Tac-Ray 1500 может устанавливаться на винтовку посредством других направляющих; питается оно от одной батарейки формата CR123, например, Duracell CR17345.Компания Rheinmetall предлагает свое семейство фонарей Lumenator для стрелкового оружия в качестве дополнения к новому лазерному модулю LowProfile. Фонари предлагаются на выбор с разными ламповыми головками мощностью до 700 люменов и разными формами луча для настройки фонаря под конкретную задачу.Фонари Lumenator длиной 122 мм питаются от двух трехвольтовых батареек CR123, которые обеспечивают около часа работы на полной мощности.Помимо планки Пикатинни, при помощи которой фонарь крепятся к винтовке, имеется возможность переноски его в руке или в качестве резервного в чехле на поясе.Хотя фонарь Lumenator является отдельным устройством, он может подсоединяться к лазерному модулю LowProfile. Это позволяет получить дополнительные режимы, включая режим постоянного света и режим постепенного уменьшения силы света, при этом оба устройства имеют центральную кнопку, которая одновременно выключает лазерный модуль и фонарь.Компания Rheinmetall разработала также прицельную систему Multi-Ray 500 (MR500) для 40-мм подствольных гранатометов, например, гранатомета Heckler & Koch M320, выбранного американской армией. Эта комбинация продвигается в рамках программы разработки «Прицельной системы гранатометчика» (Grenadier Sighting System), целью которой является обеспечение солдат улучшенными возможностями применения в ночных условиях низкоскоростных гранат с большей точностью на увеличенных дистанциях.Американское подразделение компании Rheinmetall Defence, American Rheinmetall Systems, недавно объявило о том, что поставило 20 таких систем для войсковых испытаний и оценки и ждет отзывов для внесения изменений в конструкцию на втором этапе разработки.Rheinmetall описывает MR500 так: «Крепимая система управления огнем с ручной регулировкой, разработанная для низко- и среднескоростных гранат и запускаемых с плеча ракет, которая повышает вероятность попадания с первого выстрела на всех дальностях при минимизации времени захвата цели и расхода боеприпасов».MR500 может подсоединяться либо к лазерному дальномеру, например, Тас-Ray или Vario-Ray. либо дистанция до цели может вводиться вручную. Используя данные по дальности и баллистическую таблицу, соответствующему выбранному боеприпасу, система MR500 рассчитывает необходимый вертикальный угол гранатомета (посредством винтовки, к которой он прикреплен), в то время как стрелок наводит на цель при помощи коллиматорного прицела, установленного наверху устройства.Устройство MR500 массой 300 грамм с питанием от элемента CR123 может хранить в памяти до 32 разных баллистических таблиц, позволяя оператору с помощью переключателя выбирать между любыми двумя. Это устройство, способное программировать гранаты воздушного подрыва, также включает инфракрасный целеуказатель/прибор подсветки.Впрочем, современный рынок аксессуаров не ограничивается оптикой, лазерными модулями и системами управления огнем. Расширяется спрос также и на другие сенсорные системы, включая системы определения источника выстрела (gunshot locating system). Компания MetraVib, например, разработала свою винтовочную систему Pearl, которая уже стоит на вооружении нескольких армий. Эта акустическая система использует набор из четырех микрофонов для расчета направления по азимуту, с которого прилетел сверхзвуковой боеприпас.Устройство массой 450 грамм, напоминающее большой микрофон тележурналиста, крепится к одной из боковых планок винтовки. Для расчета направления выстрела устройство сначала измеряет ударную волну, а затем звук выстрела, после чего с помощью светодиодов представляет информацию стрелку.«Посредством очень простого интерфейса в задней части устройства вы получаете информацию об азимуте и угле места, система показывает в каком направлении вы должны перемещать оружие для того, чтобы выровнять его в одну линию с угрозой», - рассказал представитель компании Metravib Жан Деланной.Индикаторная панель состоит из набора светодиодов в задней части устройства, которые горят красным и указывают «влево/вправо» и «вверх/вниз» относительно центрального светодиода, загорающегося зеленым при наведении оружия в правильном направлении.«Впрочем, приоритет солдата, как правило, заключается в занятии укрытия, а для этого очень важна информация, откуда был сделан выстрел, - отметил Деланной. - Быстро глянув на дисплей, вы знаете с какого направления прилетела угроза, таким образом, вы можете занять безопасную позицию».Когда все светодиоды становятся зелеными и начинают мигать, солдат знает, что угроза находится в поле зрения оптики, поскольку система обеспечивает точность +/-7,5°, выдавая данные в течение секунды.Идея заключается не в том, чтобы немедленно ответить огнем при индикации светодиодов устройства Pearl, а в том, чтобы удостовериться, что угроза находится в поле зрения оптики, подтвердить ее визуально и ответить прицельным огнем.«Наш подход - закрепить устройство на оружии для того, чтобы максимально упростить работу с ним», - сказал Деланной. Альтернативным, носимым на теле системам необходимы дополнительные дисплеи, возможно с индикатором в виде часового циферблата. «При этом очень сложно связать то, что вы видите на вашем дисплее-часах и направление, в котором вы должны повернуть оружие для выравнивания в одну линию с угрозой, тогда как наша система интуитивна и очень проста в эксплуатации».льшая часть систем определения источника выстрела Pearl стоит на вооружении специальных сил. Как правило, выдается по одной системе на взвод или патрульную группу, хотя в ее состав входит соединительный кабель для подключения к солдатской боевой экипировке, например, французской FELIN, так что информация может распределяться среди других абонентов автоматически. От двух литиевых аккумуляторов АА устройство Pearl может работать непрерывно в течение 12 часов.На очереди разработка дополнительного дисплея для вывода оценочной дальности до угрозы, поскольку устройство Pearl уже сегодня вычисляет эти данные, но пока не показывает их.Существует технология, которая могла бы сделать системы определения выстрела неэффективными. Это, конечно же, глушители, они уменьшают громкость звука вылетающей из ствола пули, что в комбинации с дозвуковым боеприпасом значительно затрудняет определение источника выстрела и при этом повышает уровень владения обстановкой и предотвращает риск частичной потери слуха. В связи с этим наметилась тенденция развертывать их не только в специальных подразделениях, с которыми глушители, как правило, ассоциируются.Компания Oceania Defence на лондонской выставке DSEI 2017 представила несколько глушителей для штурмовых и снайперских винтовок, а также пистолеты, сделав акцент на том, что при их изготовлении использовалась 3Д-печать из порошковых материалов на основе никелевых сплавов семейства Inconel и титана. Традиционно глушители изготавливаются либо из стали, либо из алюминиевых сплавов; это зависит от того, какие требования предъявляет выполняемая задача, прочность или небольшой вес.Представитель компании пояснил, что традиционные методы производства, включая обработку на станках с ЧПУ, ограничивают сложность формы и расположения внутренних каналов и отражателей, которая может быть достигнута, тогда как аддитивные технологии, например, 3Д-печать, предоставляют здесь полную свободу.Для упрощенных задач с акцентом на бесшумность и уменьшенный вес, но с высокой вероятностью применения автоматического огня, лучше подходит глушитель из титана, так как весит меньше стандартного глушителя. А тем кто, ожидает «небольшое боевое столкновение» и для кого масса не критична, лучше использовать глушитель, изготовленный из сплава Inconel.Компания выложила на YouTube видео, в котором демонстрируется надежность ее глушителей при прохождении теста на «окунание» или стойкость к резким перепадам температуры. На видео ведется огонь в автоматическом режиме из нескольких магазинов, сменяемых в быстрой последовательности, до тех пор пока глушитель не становится ярко-красным, затем достаточно долго ждут пока красный цвет не поблекнет и затем погружают его в ведро с водой примерно наполовину, вытаскивают, позволяют воде внутри глушителя выкипеть и затем отстреливают еще пару патронов. «Мало глушителей могут пережить такое, большинство разрушится», - заметил представитель компании.Большая часть глушителей имеют расчетный срок службы, измеряемый в выстрелах. Он зависит от материала, калибра и мощности боеприпаса и того, предназначен он для автоматического режима или нет. Компания Oceania неофициально измеряет срок службы своих глушителей из Inconel в стволах, принимая во внимание, что винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором калибра .308 (7.62x51 мм) может пережить три ствола, тогда как винтовка калибра .338 (8.6x70 мм) скорее всего переживет два ствола. Во время следующих испытаний компания должна «износить» глушитель из Inconel на винтовке калибра .223 (5.56x45 мм).К сентябрю 2017 года из самого интенсивно используемого экземпляра было сделано порядка 7000 выстрелов, он выдержал семь погружений в воду и пережил новый ствол, на который был прикручен. В компании ожидают, что он переживет и второй ствол.Глушители не делают винтовки абсолютно бесшумными, но они сокращают дистанцию, с которой их можно услышать, а также позволяют солдатам стрелять без устройств защиты органов слуха, что улучшает процесс общения между ними и повышает уровень владения обстановкой.Компания Oceania, используя технологию 3Д-печати Selective Laser Sintering (селективное лазерное спекание), изготавливает свои титановые глушители из порошка Ti6AI4V grade 5, состоящего из 90% титана, 6% алюминия и 4% ванадия, позволяющего получить полностью монолитную структуру, имеющую максимальную прочность при минимальной массе. Такой глушитель весит 164 грамма, имеет длину 165 мм, внешний диаметр 39 мм и выступает за дульный срез на 130 мм.Новейший глушитель компании 556-20 Samson, идущий на смену модели 556-45 с бльшим диаметром, имеет поперечнопоточную конструкцию и предназначен для установки под Samson или подобные направляющие на винтовках типа AR-15. Этот глушитель предназначен для работы с полуавтоматическим короткоствольным оружием со стволами длиной вплоть до 12,5 дюймов и отличается утолщенным дефлектором.Компания провела предварительные тесты уровня звукового давления с использованием винтовки AR-15 от канадской компании NEA. Винтовка имела ствол длиной 14.5 дюймов, огонь велся патронами М193 с пулями весом 3,564 грамма и начальной скоростью 910 м/с.Было отстреляно пять контрольных выстрелов без глушителя, микрофон был расположен на высоте 1,6 метра над землей и в 1 метре слева от дульного среза, средний уровень шума составил 166 дБ. Затем было сделано 10 выстрелов с глушителем 556-20 Samson с микрофоном в прежнем положении, средний уровень звукового давления составил 134 дБ. Это достаточно большое снижение, поскольку децибел величина логарифмическая, а не линейная.Третий тест из 10 выстрелов был проведен с микрофоном, расположенным примерно в 50 мм от уха стрелка, при этом уровень звукового давления составил 136 дБ.Проверка уровня звука возле уха стрелка важна по очевидным причинам, а большее значение в децибелах объясняется тем, что окно для выбрасывания стреляных гильз - еще один источник звука при стрельбе, поскольку некоторое количество газов выходят через него во время цикла стрельбы - находится ближе к уху стрелка.Идентичный по конструкции глушитель 556 Ratchet Lock из сплава Inconel тяжелее, но поддерживает то, что производитель называет «экстремальные сценарии ведения огня и полностью автоматический режим». В компании Oceania подчеркнули, что этот глушитель лучше всего работает на полуавтоматических винтовках с регулируемыми газовыми поршнями.В настоящее время быстро расширяется ассортимент дополнительных систем и аксессуаров к стрелковому оружию, повышается их качество и характеристики. Они превращают то, что было когда-то простым оружием в сложную, высокотехнологичную, универсальную и высокоточную платформу, но при этом усложняют выбор, перед которым стоят закупочные организации по всему миру.