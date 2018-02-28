МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий.

Из Олимпийского комитета России приходят срочные сообщения о том, что Международный олимпийский комитет восстановил ОКР в правах. Напомним, что ранее в МОК заявили, что российская делегация на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане «в целом не допустила нарушений», и восстановление «возможно в начале марта». Как видно, восстановление в правах ОКР состоялось даже несколько раньше озвученного срока, если эта информация соответствует действительности.В прессе (газета "Ведомости" ) появилось заявление представителя Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева:Между тем, пресс-служба Международного олимпийского комитета пока не опубликовала официального заявления о том, что Олимпийский комитет России после дисквалификации полностью восстановлен в прежних правах. СМИ ссылаются только на заявление Тарпищева.