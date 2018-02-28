17:33 28 февраля
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МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Из Олимпийского комитета России приходят срочные сообщения о том, что Международный олимпийский комитет восстановил ОКР в правах. Напомним, что ранее в МОК заявили, что российская делегация на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане «в целом не допустила нарушений», и восстановление «возможно в начале марта». Как видно, восстановление в правах ОКР состоялось даже несколько раньше озвученного срока, если эта информация соответствует действительности.

В прессе (газета "Ведомости") появилось заявление представителя Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева:
Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий.


МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России



Между тем, пресс-служба Международного олимпийского комитета пока не опубликовала официального заявления о том, что Олимпийский комитет России после дисквалификации полностью восстановлен в прежних правах. СМИ ссылаются только на заявление Тарпищева.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 48

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  1. Тралл Сегодня, 16:06
    Пойду за это выпью мельдония drinks
    Тралл
    1. Глядя Петрович Сегодня, 16:06
      Цитата: Тралл
      Пойту вытью мельдония

      Вам скорее это подойдет. Поздравляю всех.
      Глядя Петрович
      1. cniza Сегодня, 16:23
        Но судебные разбирательства будут.
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 17:07
          Подойдут следующие соревнования-исключат снова.
          Цитата: cniza
          Но судебные разбирательства будут.
          210окв
          1. Николай Грек Сегодня, 17:15
            Цитата: 210окв
            Подойдут следующие соревнования-исключат снова.
            Цитата: cniza
            Но судебные разбирательства будут.

            с учетом приобретенного негативного опыта, надо готовится заранее+коленки прострелить мутко и жукову!!! feel wassat wassat lol lol lol
            Николай Грек
      2. 210окв Сегодня, 17:06
        Вы что?Большой знаток содержимого этой посуды?
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: Тралл
        Пойту вытью мельдония

        Вам скорее это подойдет. Поздравляю всех.
        210окв
      3. Николай Грек Сегодня, 17:11
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: Тралл
        Пойту вытью мельдония

        Вам скорее это подойдет. Поздравляю всех.

        recourse recourse выпили всё сами и пустые нам подсовываете!!!! what negative negative laughing laughing laughing
        Николай Грек
    2. Чёрный Сегодня, 16:08
      Цитата: Тралл
      Пойду за это выпью мельдония

      Мне оставь ...я ща приду... laughing....А если серьёзно....ща наши чиновники начнут от счастья ушами хлопать и слёзно благодарить МОК, вместо того, что бы по судам этих негодяев затаскать, за недопуск чистых спортсменов....Ждём-с пламеные речи мутьков и жуковых, как они яростно спасли российский спорт...
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 16:10
        Цитата: Чёрный
        Мне оставь ...я ща приду...

        Пол-лукошка копченых снегирей берите с собой smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 16:13
          Цитата: Тралл
          Пол-лукошка копченых снегирей берите с собой

          Понял...у меня ещё ёжики копчённые есть laughing ...ща токо лапти надену..
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 16:14
            Цитата: Чёрный
            ща токо лапти надену..

            балалайка настроена? smile
            Тралл
            1. Чёрный Сегодня, 16:27
              Цитата: Тралл
              балалайка настроена?

              а то...и балалайка настроена, и боярышника пол-бутыли осталось( надо же чем то мельдоний разводить)...вот медведя оседлаю и прискачу...
              Чёрный
            2. vadson Сегодня, 16:29
              не забудьте при выходе из дома плутония оружейного в домашний ввр 100500 подкинуть, прохладно ведь на улице)))
              vadson
              1. Чёрный Сегодня, 16:33
                Цитата: vadson
                не забудьте при выходе из дома плутония оружейного в домашний ввр 100500 подкинуть, прохладно ведь на улице)))

                спасибо что напомнил... wassat
                Чёрный
      2. Валернский Сегодня, 16:42
        Не только ушами хлопать,но будут продолжать на уши лапшу вешать.
        Валернский
      3. свой1970 Сегодня, 17:00
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Тралл
        Пойду за это выпью мельдония

        Мне оставь ...я ща приду... laughing....А если серьёзно....ща наши чиновники начнут от счастья ушами хлопать и слёзно благодарить МОК, вместо того, что бы по судам этих негодяев затаскать, за недопуск чистых спортсменов....Ждём-с пламеные речи мутьков и жуковых, как они яростно спасли российский спорт...
        -иски в суды США биатлонисты уже подали..Ждем...
        свой1970
        1. Николай Грек Сегодня, 17:16
          Цитата: свой1970
          -иски в суды США биатлонисты уже подали..Ждем...

          по летним играм в Рио тоже подали в суды!!!
          Николай Грек
        2. антивирус Сегодня, 17:20
          да. теперь только все начинается.
          НАДО ГНАТЬ "ДРУЗЕЙ" ПОДАЛЬШЕ, ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ И уважали.
          ВАДА на очереди и гл-- есть спонсоры западных "чемпионов"-легальных "больных"!!!!!!! эти фирмы надо гнобить и их место надо занять нашим( импортозамещение) или Китай-Индия.
          Фишер получил рекламу на ОИ18 и это в последний раз!!!
          ТОГДА ПОБЕДА! а не из гг..оо ..вылезли, утерлись и опять в братскую семью демократий проситься...
          антивирус
    3. Венд Сегодня, 16:21
      МОК пытается спасти остатки положительного имиджа.
      Венд
      1. Тралл Сегодня, 16:22
        Трампа избрали - и МОК закроем smile
        Тралл
    4. сибиралт Сегодня, 16:37
      По ящику уже выступил Жуков и поздравил себя с вступлением в олимпийскую семью.
      сибиралт
      1. Николай Грек Сегодня, 17:18
        Цитата: сибиралт
        По ящику уже выступил Жуков и поздравил себя с вступлением в олимпийскую семью.

        прально...он подписал ужасающие условия допуска наших в "Корею"...терь условия сняты!!! laughing laughing laughing
        Николай Грек
    5. антивирус Сегодня, 17:15
      слишком хорошее сердце -угроза печени
      антивирус
    6. Starover_Z Сегодня, 17:23
      заявление представителя Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева:
      Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий.

      Ну да, спорсмены "чистые" и у МОК нет нареканий - ПОСЛЕ Олимпиады, на которую всех наших спортсменов, претендующих на ЗОЛОТО НЕ ДОПУСТИЛИ !
      Наоборот, надо сейчас по каждому недопущенному подавать в суд ! И не пачкой, а с временными промежутками ! Чтобы тот МОК трясло до следующей Олимпиады или дольше !!!
      Starover_Z
  2. Лесс Сегодня, 16:07
    Как видно, восстановление в правах ОКР состоялось даже несколько раньше озвученного срока,
    Запахло жареным?
    Лесс
  3. himRa Сегодня, 16:07
    Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий.

    Заявления Тарпищева конечно радуют но есть еще ВАДА и процесс сильно политизирован!
    himRa
    1. Николай Грек Сегодня, 17:19
      Цитата: himRa
      Заявления Тарпищева конечно радуют но есть еще ВАДА и процесс сильно политизирован!

      вада уже мутит для отстранения России от приема будущих соревнований!!! am am am
      Николай Грек
  4. ALLxANDr Сегодня, 16:10
    Не вижу причин для МОК снова забрать это членство перед следующей олимпиадой. И начнется как всегда с Родченкова, потом ВАДА подхватит новый скандал... но а дальше все по накатанной.

    Следует ли радоваться? Наверное скорее всего нет. Надо уже сегодня готовиться к подобному сценарию.
    ALLxANDr
    1. Кент0001 Сегодня, 16:20
      А другог сценария уже не будет больше от слова НИКОГДА.
      Кент0001
    2. Николай Грек Сегодня, 17:21
      Цитата: ALLxANDr
      Не вижу причин для МОК снова забрать это членство перед следующей олимпиадой. И начнется как всегда с Родченкова, потом ВАДА подхватит новый скандал... но а дальше все по накатанной

      думаю, не прокатит, так как родченков уже использованное изделие!!! request request request вот если всплывет новый родченков с новыми фактами не из прошлого, а из четырехлетнего предолимпийского периода, вот тогда дааааааааа!!! request request request
      Николай Грек
  5. Bulrumeb Сегодня, 16:14
    восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий

    свежо предание, да верится с трудом. Никто еще ничего официально не подтвердил. Снова поманили осла морковкой, причем уже не в первый раз. Восстановят, исключат и каждый раз будете МОКу по 15 млн. отстегивать?
    Bulrumeb
  6. Vard Сегодня, 16:16
    Ой спасибо! Дождались милости ....
    Vard
  7. Кент0001 Сегодня, 16:19
    Ну да, поглумились как хотели, указали нам наше реальное место в мировом "табеле о рангах", а теперь бабло на взносы нужно, вот и восстановили,...а мы, а мы-то как рады.
    Кент0001
  8. senima56 Сегодня, 16:21
    Ура! Неужели МуДко в отставку подал?!
    senima56
  9. 16112014nk Сегодня, 16:22
    Через пару лет, к следующим ОИ, опять исключат. А потом опять включат. Игра такая у МОК появилась - за включение-исключение каждый раз заплатить надо.
    16112014nk
  10. Avis-bis Сегодня, 16:45
    Второе совпадение. Прошла Летняя ОИ — сразу восстановили Шарапову. Прошла Зимняя — восстановили РФ.
    Ну, надо же какие совпадения!..
    Avis-bis
  11. turbris Сегодня, 16:47
    И что нам теперь им в ноги поклониться? Теперь пусть МОК ответит за победителей Олимпиады астматиков-норвежцев, за политическую структуру WADA в своем составе и за все остальное. Надо способствовать переизбранию МОК и если этого не случится, то понизить свое участие в олимпийском движении до уровня спортсменов-любителей.
    turbris
  12. АндрейИванов Сегодня, 16:47
    Из Олимпийского комитета России приходят срочные сообщения о том, что Международный олимпийский комитет восстановил ОКР в правах.

    После Олимпиады. Унизили,морально отымели ,а теперь дали денег на такси... Прям классика жанра.
    АндрейИванов
  13. Теренин Сегодня, 16:52
    Что то с трудом вериться этим пройдохам... no обязательно обманут.
    Теренин
  14. Стас Снежин Сегодня, 16:57
    А теперь, демонстративно самим отчалить от помойки МОК,
    и больше не связываться с этим шоу..
    Стас Снежин
  15. jeka424 Сегодня, 17:00
    До следующих игр
    jeka424
  16. Egorovich Сегодня, 17:06
    Ну вот осталось только Родченкова повесить, ВАДА разогнать, Мутко на Соловки загнать, а в остальном все хорошо, наверное.
    Egorovich
    1. turbris Сегодня, 17:13
      Круто, но справедливо.... am
      turbris
  17. Горный стрелок Сегодня, 17:13
    За это (если правда) стоит и коньячку... Выпьем и снова нальем...
    Горный стрелок
  18. Васся Вассин Сегодня, 17:14
    Унижения достаточно? А не послать ли на три больших буквы это комитет, его комитетчиков, и всю эту оЛИМПИаду?
    Васся Вассин
  19. BAI Сегодня, 17:14
    МОК на все пойдет лишь бы судов не было - ведь придется открыто объяснять свою позицию. Сейчас ведь пауза намечается длинная. Тем у кого эта "олимпиада" была последней можно судиться без последствий. Но чиновники не дадут этого сделать.
    BAI
  20. Ураган70 Сегодня, 17:27
    "...у МОК нет никаких нареканий..." сказал друг ЕБНа Тарпищев и низко раскланявшись, шаркнул ножкой... А между тем народу противно и мерзко в отличие от таких вот...
    Ураган70
  21. faterdom Сегодня, 17:33
    Вот радость-то!!! Слушаю Жукова, который объясняет как это здорово, и не пойму - кому здорово? Ему лично? А нам-то что с того? Почему не упоминают, что 15 лямов на прокорм Валы все-таки проплатили, хотя это наглеж ни на чем реально не основанный!
    Должно быть: что Жукову здорово, то Баху - не здорово, как минимум. А нам говорят, что им обоим здорово! Еще один лучший немец года выискался? Лучше бы японцем себя возомнил. И сепукку сделал!
    faterdom
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