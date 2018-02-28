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Минобороны РФ назвало фарсом заявление о химатаках сирийских властей в Восточной Гуте
Заявления Великобритании и США о химическом оружии, якобы применяемом Дамаском против мирных жителей в Восточной Гуте, являются "пошлым фарсом", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Так представитель Минобороны РФ прокомментировал заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о готовности Великобритании нанести удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения.
По его словам, обвинения в применении химоружия в свое время было использовано для начала американо-британской операции в Ираке
Он отметил, что в результате этих действий в Ираке появилась террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Ранее Джонсон заявил, что если будет доказано применение химического оружия против мирного населения, то «его страна может начать наносить удары по правительственным силам в Сирии».
Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США выдвигают абсурдные претензии к правительству Сирии относительно инцидентов с химоружием. По его словам, Москва ожидает дополнительных вбросов о якобы применении химического оружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии, передает "Интерфакс"
Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения, на этот раз в Восточной Гуте, давно превратились в пошлый фарс- сказал Конашенков.
Так представитель Минобороны РФ прокомментировал заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о готовности Великобритании нанести удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения.
По его словам, обвинения в применении химоружия в свое время было использовано для начала американо-британской операции в Ираке
Только тогда главными доказательствами была пробирка с белым порошком главы госдепа США Колина Пауэлла и фальшивый доклад британских спецслужб, поддержанный премьером Великобритании Тони Блэром- сказал Конашенков.
По итогам агрессии 2003 года США и Великобритании в Ираке ни одного доказательства наличия химоружия там найдено не было. Более того, в результате специального расследования конгресса США и британского парламента все представленные тогда американскими и английскими спецслужбами в докладах якобы "факты" наличия химоружия в Ираке официально были признаны ложными- отметил официальный представитель Минобороны РФ.
Он отметил, что в результате этих действий в Ираке появилась террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Ранее Джонсон заявил, что если будет доказано применение химического оружия против мирного населения, то «его страна может начать наносить удары по правительственным силам в Сирии».
Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США выдвигают абсурдные претензии к правительству Сирии относительно инцидентов с химоружием. По его словам, Москва ожидает дополнительных вбросов о якобы применении химического оружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии, передает "Интерфакс"
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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