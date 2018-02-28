Минобороны РФ назвало фарсом заявление о химатаках сирийских властей в Восточной Гуте

Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения, на этот раз в Восточной Гуте, давно превратились в пошлый фарс

Только тогда главными доказательствами была пробирка с белым порошком главы госдепа США Колина Пауэлла и фальшивый доклад британских спецслужб, поддержанный премьером Великобритании Тони Блэром

По итогам агрессии 2003 года США и Великобритании в Ираке ни одного доказательства наличия химоружия там найдено не было. Более того, в результате специального расследования конгресса США и британского парламента все представленные тогда американскими и английскими спецслужбами в докладах якобы "факты" наличия химоружия в Ираке официально были признаны ложными

Заявления Великобритании и США о химическом оружии, якобы применяемом Дамаском против мирных жителей в Восточной Гуте, являются "пошлым фарсом", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.- сказал Конашенков.Так представитель Минобороны РФ прокомментировал заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о готовности Великобритании нанести удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения.По его словам, обвинения в применении химоружия в свое время было использовано для начала американо-британской операции в Ираке- сказал Конашенков.- отметил официальный представитель Минобороны РФ.Он отметил, что в результате этих действий в Ираке появилась террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).Ранее Джонсон заявил, что если будет доказано применение химического оружия против мирного населения, то «его страна может начать наносить удары по правительственным силам в Сирии».Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США выдвигают абсурдные претензии к правительству Сирии относительно инцидентов с химоружием. По его словам, Москва ожидает дополнительных вбросов о якобы применении химического оружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии, передает "Интерфакс"