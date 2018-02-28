17:41 28 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Минобороны РФ назвало фарсом заявление о химатаках сирийских властей в Восточной Гуте

Заявления Великобритании и США о химическом оружии, якобы применяемом Дамаском против мирных жителей в Восточной Гуте, являются "пошлым фарсом", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения, на этот раз в Восточной Гуте, давно превратились в пошлый фарс
- сказал Конашенков.

Минобороны РФ назвало фарсом заявление о химатаках сирийских властей в Восточной Гуте



Так представитель Минобороны РФ прокомментировал заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о готовности Великобритании нанести удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения.

По его словам, обвинения в применении химоружия в свое время было использовано для начала американо-британской операции в Ираке

Только тогда главными доказательствами была пробирка с белым порошком главы госдепа США Колина Пауэлла и фальшивый доклад британских спецслужб, поддержанный премьером Великобритании Тони Блэром
- сказал Конашенков.

По итогам агрессии 2003 года США и Великобритании в Ираке ни одного доказательства наличия химоружия там найдено не было. Более того, в результате специального расследования конгресса США и британского парламента все представленные тогда американскими и английскими спецслужбами в докладах якобы "факты" наличия химоружия в Ираке официально были признаны ложными
- отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что в результате этих действий в Ираке появилась террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Ранее Джонсон заявил, что если будет доказано применение химического оружия против мирного населения, то «его страна может начать наносить удары по правительственным силам в Сирии».

Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США выдвигают абсурдные претензии к правительству Сирии относительно инцидентов с химоружием. По его словам, Москва ожидает дополнительных вбросов о якобы применении химического оружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:12
    Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения, на этот раз в Восточной Гуте, давно превратились в пошлый фарс
    ну надо же туда белых касок направить, как то же своих вывозить надо?
    Angel_and_Demon
    1. Vard Сегодня, 16:15
      Ох уж эти дипломатические выражения.. Надо как у у нас в детстве... Врете вы все... И уши у вас холодные...
      Vard
      1. Чёрный Сегодня, 16:40
        Нужна пробирка и посты в фейсбуке, без этого в ООН не верят, хотя....
        Чёрный
        1. DMB_95 Сегодня, 16:50
          Цитата: Чёрный
          Нужна пробирка и посты в фейсбуке, без этого в ООН не верят, хотя....

          От подобных "доказательств" даже Д.Бонд в гробу ворочается . Современные иностранные дипломаты совсем отучились мозг включать .
          DMB_95
  2. dm_Россия Сегодня, 16:16
    Идеи, требующие жертв, на самом деле требуют лишения своих носителей.
    Пусть они свои идеи ударов по правительственным силам поглубже в себя затолкают. и пробкой заткнут чтоб не вылилось.
    dm_Россия
  3. dojjdik Сегодня, 16:16
    пусть нанесет по израилю этот самый "удар"- у диктатора нетаньяху не ток химическое но и ядерное оружие есть; так что можно нанести двойной удар
    dojjdik
  4. silberwolf88 Сегодня, 16:20
    Ох уж эти враки ... лихорадочные поиски того ... что позволит побомбить Асада ... и главное оправдать своё незаконное вторжение на территорию Сирии ...
    silberwolf88
  5. Лесс Сегодня, 16:22
    Мне кажется, что если представитель Минобороны РФ заявит о возможных ударах по Великобритании в случае применения в Сирии химоружия, то тема применения химоружия в Сирии будет закрыта моментально и навсегда. Потом можно будет сказать что представитель Минобороны оговорился или думал, что микрофон выключен... В общем Лавров нашёл бы "отмазку".
    Лесс
  6. 1536 Сегодня, 16:42
    Да обвинить надо коалицию в Сирии во главе с США в применении химического, бактериологического, радиологического, ядерного, политического, информационного, психического, наркологического и алкоголического оружия, и дело с концом. Они свой вентилятор направили на нас, собирают г..но со всего мира и бросают его на этот прибор, а мы только и знаем, что утираемся. Ну, какое оружие против такого вражеского вентилятора? Наш супервентилятор с нашим же супер дерьмом.
    1536
  7. Громобой Сегодня, 16:43
    Ну, надо же,"пошлым фарсом" назвал!И всё...Значит удары по войскам Асада дело времени.А надо бы жёсткий ультиматум по защите союзника,какие меры будут предприняты для защиты наземных группировок союзных нам войск(ведь союзник нам Асад или как...?).Мягко,очень мягко ответил на практически недвусмысленное заявление британского министра.
    Громобой
  8. taiga2018 Сегодня, 16:48
    прикрыть террористов в Восточной Гуте-это главная задача запада на данном этапе,потому что они единственная и последняя возможность сместить президента Асада...
    taiga2018
  9. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 17:13
    Чего уж церемониться, он же не дипломат, а военный! Надо прямо сказать - "наглая лож" и пусть обтекают.
    Viktor.N.Aleksandrov.
  10. Ураган70 Сегодня, 17:18
    Обменялись щелбанами! Только Борька ляпнул это где? А наш Конашенков где? Нашим журналюгам, от которых матрасия и ее рабы отгородились железным занавесом и не пускают слово молвить? Про слова мелкобрита сколько россиян слышало? А про слова Конашенкова в мире кто слышал? СССР вспоминаю с тоской...
    Ураган70
  11. kaban7 Сегодня, 17:20
    Козлячий выводок!
    kaban7
Картина дня