19:26 03 марта

Об отречении Николая II Александровича

Об отречении Николая II Александровича


Некоторые заявляют, что отречение императора Николая II Александровича от «Престола Государства Российскаго» было волевым актом, проявлением личной силы и мужества. Другие же утверждают, что никакого отречения последнего российского императора не было вообще. И всё-таки названное отречение имело место быть. Я предполагаю, что Николай II Александрович всего-навсего испугался, что повторит судьбу своего прапрадеда императора Павла I Петровича, которого заговорщики из его ближайшего окружения ударили по голове табакеркой, а потом додушили шарфом. Поэтому Николай II Александрович счёл для себя за благо просто отречься...




Отчего царь-государь в конечном счете отрёкся, отрекаясь от престола? На царствование он был помазан Русской Православной Церковью, согласно учению которой «Священное Миропомазание Царей есть священнодействие, в котором сообщается им благодать Святаго Духа для укрепления в выполнении высшего служения на земле» (из книги: Учение о богослужении православной церкви, составленное протоиереем Церкви Мариинского дворца Дмитрием Соколовым. СПб., 1894, с. 107). Отрекшись от царствования, Николай II Александрович отрекся и от совершённого священнодействия, следовательно — отрекся от Церкви, следовательно — отрекся от православия, следовательно — отрекся от веры, следовательно — отрекся от Христа. Таким образом, Николай II Александрович стал вероотступником и христопродавцем.

Я никоим образом не восстаю против РПЦ, причислившей Николая II Александровича к лику святых, а лишь делюсь своими мыслями. Буду рад, если кто-нибудь опровергнет мои утверждения или докажет обратное.

Кстати, а почему до сих пор не канонизирован Павел I Петрович?...
Автор: Павел Густерин


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Вопросы о государе-императоре Николае II Александровиче
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 122

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  1. Котище Сегодня, 06:31
    Ну Все приплыли!
    Котище
    1. василий50 Сегодня, 07:16
      Вы не правы.
      Законность-незаконность отречения многим не даёт покоя. Вон деятелей белого движения уже стараются к лику святых приписать. То одного, то другого, а за ними вскрываются то участие в шантаже при отречении, то реки крови пролитой то откровенная служба на чужое государство.
      василий50
      1. уже москвич Сегодня, 09:07
        Цитата: василий50
        Вон деятелей белого движения уже стараются к лику святых приписать.

        Так белое движение вроде как не ставило себе цель восстановления монархии...Или не так?
        уже москвич
        1. lwimu1976 Сегодня, 10:12
          Цитата: василий50
          Вон деятелей белого движения уже стараются к лику святых приписать.

          А почему и нет?К капитализму вернулись!Лидер партии к монархии призывает!Виток!
          (Лично я против.)
          lwimu1976
        2. zoolu350 Сегодня, 15:13
          А для олигархата РФ и прислуживающей ему ЗАО РПЦ не важно что белые хотели восстановить. Они были против красных и следовательно уже святые.
          zoolu350
      2. Alber Сегодня, 14:51
        Цитата: василий50
        Вы не правы.
        Законность-незаконность отречения многим не даёт покоя. Вон деятелей белого движения уже стараются к лику святых приписать. То одного, то другого, а за ними вскрываются то участие в шантаже при отречении, то реки крови пролитой то откровенная служба на чужое государство.

        Цитата: уже москвич
        Так белое движение вроде как не ставило себе цель восстановления монархии...Или не так?

        законность. кровопролитие...
        интересная фамилия у автора: ГУСТЕР ин
        напоминает фамилию одного прохиндея работающего в Советское время на радиостанции "Свобода". Некий Савик ШУСТЕР
        Alber
        1. Павел Густерин Сегодня, 15:27
          Уважаемый Alber,

          спасибо за интерес к моей фамилии. Сразу хочу оговориться, что я не националист.

          Название речной рыбы "густеря", от которого происходит моя фамилия, известно в Верхневолжье, особенно в Ярославской и Горьковской областях. Мой отец - Вячеслав Михайлович - из Ярославской области, отсюда же и фамилия... Дед - Михаил Алексеевич, бабушка - Прасковья Николаевна (Пушкова). Для полноты информации: дед по маме - Павел Петрович Синяков - из крестьян Смоленской губернии, бабушка - Наталья Фроловна (Алексеева) - оттуда же...
          Павел Густерин
          1. Alber Сегодня, 15:34
            Цитата: Павел Густерин
            спасибо за интерес к моей фамилии. Сразу хочу оговориться, что я не националист.

            И вам за биографию )
            Alber
          2. rkkasa 81 Сегодня, 16:38
            Уважаемый... хочу оговориться... и охота вам было оправдываться перед нациком каким-то ?
            rkkasa 81
            1. Павел Густерин Сегодня, 17:07
              Разговаривать надо со всеми: вдруг человек задумается и перестанет обращать внимание на то, как звучат фамилии, или хотя бы обращать на это внимание других...
              Павел Густерин
    2. Зяблицев Сегодня, 08:53
      Царь-тряпка наделал за время своего правления огромное количество ошибок, но самую большую он совершил, когда решил встать во главе армии, назначив себя Верховным, после этого Империя, стоящая на краю пропасти, уверенно сделала шаг вперед...., и это падение уже невозможно было остановить никаким отречением!Это было уже по сути агония агоний и ни вреда,ни пользы подобный шаг не нес для государства! А канонизация - святой, не святой - это политические игры современности, на самом деле к истинной Вере имеющие мало отношения! Высшие иерархи церкви решили просто лизнуть у достаточной большой прослойки либеральной "элиты" находившихся в конце 90-х в эшелонах власти, лично победителя КПСС Бори-алкаша для получения плюшек, ну и на радость страдающим монорхизмом головного мозга, типа барина всея Руси Михалкова, Говорухина, который что то потерял в 1917 году и будущих больных на голову депутатов, имеющих пунктик по Николаю, типа Поклонской! laughing
      Зяблицев
      1. verner1967 Сегодня, 09:41
        Цитата: Зяблицев
        наделал за время своего правления огромное количество ошибок, но самую большую он совершил, когда решил встать во главе армии, назначив себя Верховным

        отрёкся - ошибся, возглавил - опять ошибся.... однако разберитесь, что делать то ему надо было, иксперд.
        verner1967
        1. Зяблицев Сегодня, 10:47
          Зудит похомить? Или за царя-батюшку обидно стало не в моготу? laughing Где Вы у меня увидели противоречие?
          Зяблицев
        2. zoolu350 Сегодня, 15:15
          Николаю № 2 что делать? Подставить его голову под меч самурая, который на него напал.
          zoolu350
      2. Ольгович Сегодня, 11:41
        Цитата: Зяблицев
        назначив себя Верховным, после этого Империя, стоящая на краю пропасти, уверенно сделала шаг вперед.

        После назначения Императора в 1915 г линия фронта практически незыблимо простояла до февраля 1918 г, рухнув ПОСЛЕ 4-х месяцев "правления" лысых интуристов.
        Это факт.
        Лысые туристы привели страну к Русскому Кресту и катастрофе 1991 г.,-не забывайте этого ФАКТА.
        Кстати, брестское ПРЕДАТЕЛЬСТВО-фактически определило СЕГОДНЯШНЮЮ западную границу России--тоже ФАКТ.
        Ольгович
        1. Опер Сегодня, 12:53
          Здравствуйте, Ольгович. Ну вы ведь не глупый человек! Разве это статья?! Какую она несет информацию? Это оскорбление. Открытое, наглое и мерзкое! Говоря проще это плевок к сожалению очередной в Святого Царя Страстотерпца! И посмотрите, как моментально нарисовалась очередь плюнуть, оскорбить... Локтями друг друга расталкивают. чтобы оскорбить похамоватее! Вы никогда не обращали внимание какую иногда ненависть вызывает у некоторых человекоподобных простая небольшая часовенка, которые например строятся сейчас в районах Москвы? Они же часами готовы стоять и подсчитывать кто сколько пожертвовал в маленький ящичек прикрепленный на заборе такой вот церквушки! Имя последнего русского царя вызывает у них просто сатанинскую ненависть причины которой они сами осознать до конца не могут! А причина простая - бесы! И вот то, что я сейчас здесь увидел это именно беснование! Вы и сами видите это, Ольгович! Вы читали работы Ивана Солоневича? Так вот рефреном к ним служат его слова о том, что как же мы здоровые русские православные мужики все это допустили?!?!?! И сам просто на это отвечает не снимая вины и с себя - не евреи, не вся эта разномастная шушера, не иностранные разведки виноваты прежде всего! Виноваты мы сами - русские! Не надо было стыдливо отворачиваться, когда эти подлецы и подонки скабрезные шуточки про Царицу рассказывали! Морду надо было бить! Да так, чтобы было время полежать и подумать долгое время, что нельзя так своим слюнявым ртом шлепать о русском Царе и Царице! Хлопотно это, а может и вообще вредно для здоровья!
          Опер
          1. Ольгович Сегодня, 13:43
            Цитата: Опер
            Здравствуйте, Ольгович. Ну вы ведь не глупый человек! Разве это статья?! Какую она несет информацию? Это оскорбление... это именно беснование! .

            Здравствуйте, Опер! Согласен с Вами
            Цитата: Опер
            ! И сам просто на это отвечает не снимая вины и с себя - не евреи, не вся эта разномастная шушера, не иностранные разведки виноваты прежде всего! Виноваты мы сами - русские! Не надо было стыдливо отворачиваться, когда эти подлецы и подонки скабрезные шуточки про Царицу рассказывали! Морду надо было бить! Да так, чтобы было время полежать и подумать долгое время, что нельзя так своим слюнявым ртом шлепать о русском Царе и Царице! Хлопотно это, а может и вообще вредно для здоровья!

            И тут согласен. Про своих, известных мне предков, знаю, что честно воевали в Русско-Турецкую, в РЯВ и ВтОВ (прадед инвалид войны) , к катастрофе октября 1917 непричастны...
            Ольгович
            1. Опер Сегодня, 14:11
              Иван Солоневич широко известный на западе и долгое время замалчиваемый у нас публицист, мыслитель, общественный деятель и исторический писатель. Настоящий патриот России. Недавно по ЦТ вышел фильм "Последний рыцарь империи". Удивительная и тяжелая судьба у этого человека и его семьи. Работы его и статьи написаны удивительно просто и доходчиво. Человек писал и размышлял о том свидетелем чему являлся.
              Виноваты конечно во всем прежде мы сами! Морду подлецам надо было бить вовремя! А, что касается моих предков то и они воевали во всех войнах( на сколько мне это известно), которые вела Россия включая и ВОВ. Были среди них и награжденные и репрессированные, но больше раскулаченные. И вот все время меня волновал вопрос - за что?! Ответ получается такой - а вот за то, что семьи были большие! Мужчин было много и много работали и жили не плохо и лошади были в хозяйстве и всякая другая живность и еще и казаки были. Вот в этом и виноваты. Никаких других "преступлений" не совершали!
              Опер
              1. Ольгович Сегодня, 15:12
                Цитата: Опер
                а что?! Ответ получается такой - а вот за то, что семьи были большие! Мужчин было много и много работали и жили не плохо и лошади были в хозяйстве и всякая другая живность и еще и казаки были. Вот в этом и виноваты.

                Да уж , с этим они "справились" хорошо. В отличие от всего другого...
                Ольгович
                1. Опер Сегодня, 16:28
                  Вот товарищ с низу про простой народ переживает. Так и были мои предки в большинстве своем этим простым народом! И у прадедов моих и прапрадедов и по отцовской и по материнской линии было по 5 и 6 и 8 детей! И с голоду ни кто из них не умер слава Богу! И грамотными были и офицерами некоторые стали, хотя и родились они и жили, как потом стали говорить в "тюрьме народов"!
                  Опер
          2. zoolu350 Сегодня, 15:18
            Да пытались ваши Идолы до 1917г. простому народу морду бить. Но народ им головы поотрывал. А то что вы булкохрусты, в данном положении дел виноваты, то сущая правда.
            zoolu350
            1. Ольгович Сегодня, 15:51
              Цитата: zoolu350
              Да пытались ваши Идолы до 1917г. простому народу морду бить.

              Как ВАШИ идолы выморили миллионы простого народа голодом, ссылали миллионами простой народ, расстреливали его же сотнями тысяч , как запретили выбирать, читать-так нигде в мире такого не было.
              Цитата: zoolu350
              А то что вы булкохрусты, в данном положении дел виноваты, то сущая правда.

              Ага, вы , пескохрусты правили, а ВСЕ другие-виноваты. lol fool
              Ольгович
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:32
    Отрекся...ослабил государственную власть до предела не обеспечив безопасность миллионов людей и это в самый ответственный момент когда на кону было существование государства...это конечно было преступление против собственного народа.
    Собственная жизнь Николаю 2 оказалась дороже жизни миллионов других людей ...в итоге он проиграл...погубил себя...погубил собственную семью...погубил целое государство...как мало оказывается нужно сделать чтобы погрузить в хаос и анархию страну и это недостаток политической системы в РОССИИ завязанной на личности одного человека...надо извлекать уроки из этой страницы нашей истории.
    Тот же ЛЕХА
    1. Котище Сегодня, 06:50
      Алексей Вы не в тренде! Надо каятся!

      Нас убеждают в том, что мы потомки клятвопреступников поднявших руку на помазанника божьего! А мы все проникнутся, что грешны не можем. Так что начинайте работать над собой господа изгонять бесса невиновности, непричастности.
      Хотя если честно, за развал Империи - Николая II, я бы сам шлепнул. Только красиво с публичным процессом, по решению суда и по статье "за халатность"!
      Котище
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
        Хотя если честно, за развал Империи - Николая II, я бы сам шлепнул.

        Просматривая историю царствования Николая второго трудно отделаться от мысли что этот человек находился не на своем месте...большинство его действий логически ухудшали следующий его шаг...все талантливые и умные люди из его окружения умирали не своей смертью ...какой то злой рок висел над головой РОМАНОВЫХ и наказание для династии последних Романовых оказалось страшным...никому не пожелаю такой мучительной кончины.
        К сожалению и Русский народ был ввергнут в пучину гражданской братоубийственной войны...но все таки выжили ...назло всему выжили и поднялись с колен.
        Поэтому и сейчас я уверен в своем народе...не смотря на трудности сегодняшнего дня мы все равно выживем.
        Тот же ЛЕХА
      2. Монархист Сегодня, 07:13
        Котище, в какой-то мере согласен: судить Николая2 можно,но у Вас есть машина времени, чтобы крутнуть колёсико на одно или сколько делений и Вы там
        Монархист
        1. Котище Сегодня, 08:05
          Тут без вариантов история не имеет слогательного склонения!
          Эх...... такую Империю - прощелкал!!! Не зрея говорят природа на детях отдыхает.
          Котище
          1. Alber Сегодня, 15:38
            Цитата: Котище
            Тут без вариантов история не имеет слогательного склонения!
            Эх...... такую Империю - прощелкал!!! Не зрея говорят природа на детях отдыхает.

            ну еще один пятноголовый страну СССР прощелкал не хуже. еще и саморазоружился.
            Ан живет под лю..а до сих пор. никто его не расстрелял. как и детей
            Alber
            1. Котище Сегодня, 16:05
              Да Алеберт и еще раз - да! Вы правы на все сто!
              Котище
      3. vlad007 Сегодня, 07:52
        Цитата: Котище
        Хотя если честно, за развал Империи - Николая II, я бы сам шлепнул.

        Про Николая согласен, но расстреляли всю семью! Никакой необходимости расстреливать детей не было и не могло быть!
        vlad007
        1. Котище Сегодня, 08:08
          Семью Николая, прислугу и людей оставшихся с ним до конца - жалко! Как раз если доктора Боткина и прислугу возвели в стратостерпцы - слова против не сказал!!!
          Но Николая II........?
          Котище
        2. zoolu350 Сегодня, 15:22
          Была политическая необходимость. Ими, как объединяющими символами могли бы воспользоваться кто нибудь поумней из белых или Антанта.
          zoolu350
        3. Alber Сегодня, 15:44
          Цитата: vlad007
          Цитата: Котище
          Хотя если честно, за развал Империи - Николая II, я бы сам шлепнул.

          Про Николая согласен, но расстреляли всю семью! Никакой необходимости расстреливать детей не было и не могло быть!

          Это было ритуальное иудейское убийство . Гражданина Романова с семьей и детьми расстреливали, добивали штыками, затем сжигали тела бензином и заливали кислотой сионисты-изуверы
          По приказу Янкеля Мойшевича Свердлова. Исполнители: Янкель Юровский, Шая Голощекин, Белобородов (Вайнбард) и др негодяи.
          Alber
      4. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:36
        Уважаемый Котище, когда речь заходит о всенародном покаянии, то как правило, речь идет о том, что в современной РФ множестов людей:
        а) оправдывают убийство Николая II и его семьи, а равно и действия заговорщиков, сумевших отстранить его от власти;
        б) по всей России улицы городов, да и сами города носят имена убийц царской семьи и палачей нашего народа.
        Цитата: Котище
        Хотя если честно, за развал Империи - Николая II, я бы сам шлепнул.

        То есть, это Император виноват в захвате власти большевиками и поощрении ими разного рода национальных движений? Ничего так, что он отрекался в пользу своего брата, Михаила, стремясь погасить революционный беспорядок? Хорошая у Вас логика--корону отказался принять Михаил, но во всем виноват именно Николай II.
        ПоручикТетеринъ
        1. Котище Сегодня, 10:18
          Уважаемый Поручик!
          Если у купца мыши сожрали зерно и он пошел по миру, виноват кто?
          1. Мыши.
          2. Купец.
          По логике купца естественно мыши, а если объективно то сам купец. Который не обеспечил сохраность зерна. Так и тут купца жалко, мышам сытно, а соседскому коту смешно. Наша беда в том, что последние десятилетия мы грешим на мышей или соседского кота, а купец у нас святой.
          Теперь далее, я живу в области, где закончил свой жизненный путь последний император России. Названа область в честь Я.Свердлова, причастного к гибели царской семьи. РПЦ уже четверть века скет копытами, чтоб область переименовать. А жители против, вопрос почему? Видимо в народной памяти Николай 2, остается виноватым за Империю которой уже нет век. Более того народ самоиндифицирует себя с мышами, либо оставляет за мышами право пустить по миру купца.
          Так что в сухом остатке каждому свое!
          Котище
          1. Ольгович Сегодня, 11:45
            Цитата: Котище
            2. Купец.
            По логике купца естественно мыши, а если объективно то сам купец.

            Ага, теперь понятно, КТО виноват в невиданной катастрофе 1941-42 гг и невиданных в истории потерях ВОВ! Это -купец и только купец!
            Не так ли? hi
            Ольгович
            1. zoolu350 Сегодня, 15:24
              А Сталин от признания ошибок за 1941 г. и не уклонялся (тост за русский народ).
              zoolu350
              1. Ольгович Сегодня, 15:53
                Цитата: zoolu350
                А Сталин от признания ошибок за 1941 г. и не уклонялся

                И как же он себя наказал lol ?
                Ольгович
                1. zoolu350 Сегодня, 19:06
                  Работал по 20 часов в сутки во время ВОВ исправляя ошибки 1941г. и организуя Победу, а не ворон по деревьям стрелял и обеды устраивал как ваш "великий главнокомандующий" Николай № 2.
                  zoolu350
        2. rkkasa 81 Сегодня, 10:30
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          он отрекался в пользу своего брата, Михаила, стремясь погасить революционный беспорядок... корону отказался принять Михаил, но во всем виноват именно Николай II

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          не вина Николая II, что его брат оказался настолько малодушен

          В реальности, в отличии от больных фантазий монархистов, назначение на серьезную должность, автоматически подразумевает под собой :
          1 Выбор подходящего кандидата на должность и оценка его способностей; оценка последствий этого назначения для того дела, той должности, куда он назначается; обсуждение кандидата с приближенными итд итп.
          Причем все это должно быть сделано загодя, а не в последний момент.
          2 Прощупывание кандидата, какие у него мнения-пожелания-настроения.
          А тут, Коля подмахивает какую-то бумажку, и все - царь-император теперь Миша.

          Цитата: Ольгович
          лысого туриста-террориста и иже с ним, призывавшего взрывать и обливать кислотой полицейских и солдат-не за что судить?

          Вшивый опять о бане...
          Специально для слоупоков - статья про отречение Н-2.

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Николай II не ослаблял государственную власть, напротив, пока он был у власти государственный механизм Империи работал как часы

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          ему на стол клали телеграммы

          "Хорошие" же часы, из-за телеграмм поломалися laughing
          rkkasa 81
          1. Ольгович Сегодня, 11:53
            Цитата: rkkasa 81
            Вшивый опять о бане...

            кого чего болит, тот-о том (о бане) и говорит". yes Так что понимаю ВАС. .
            Дополнение из Черномырдина:
            "У кого чешется — чешите в другом месте." hi lol
            Ольгович
      5. Ольгович Сегодня, 09:25
        Цитата: Котище
        Хотя если честно, за развал Империи - Николая II, я бы сам шлепнул. Только красиво с публичным процессом, по решению суда и по статье "за халатность"!

        Знакомая песня:" в изнасиловании виновата сама изнасилованная, а в убийстве-сам "провокатор" убиенный". lol
        А лысого туриста-террориста и иже с ним, призывавшего взрывать и обливать кислотой полицейских и солдат-не за что судить? hi
        Ольгович
    2. Монархист Сегодня, 07:06
      Леха, нам сейчас рассуждать:"преступление против собственного народа",а тогда: Николай Александрович был любящим сыном и верным подкаблучником. Он не знает,что с его семьей и некого можно положиться. У Самсонова было об этом.
      Монархист
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:10
        а тогда: Николай Александрович был любящим сыном и верным подкаблучником.

        По человечески мне жаль его семью да и его самого...безвольный, бесхарактерный,доверчивый.
        Но за его спиной были судьбы миллионов наших предков которые каждый день боролись за свое выживание...вот о чем надо было думать Николаю второму...если человек находится на государственной службе никаких колебаний и трусости не должно быть...только голый расчет и интерес в пользу государства которому служишь.
        Тот же ЛЕХА
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:01
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Но за его спиной были судьбы миллионов наших предков

          Именно! Своей слабовольностью и мягкостью он погубил великую страну. Не имел он право на слабовольность. hi
          Ингвар 72
          1. ротмистр Сегодня, 09:58
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Но за его спиной были судьбы миллионов наших предков

            Именно! Своей слабовольностью и мягкостью он погубил великую страну. Не имел он право на слабовольность. hi

            Не просто погубил страну, а из-за его слабости разразилась гражданская война, которая унесла жизни миллионов людей и Россия лишилась огромных территорий.
            ротмистр
    3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:45
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Отрекся...ослабил государственную власть до предела

      Уважаемый Алексей, Николай II не ослаблял государственную власть, напротив, пока он был у власти государственный механизм Империи работал как часы.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      в самый ответственный момент когда на кону было существование государства

      Он сделал шаг, который виделся ему в тех условиях единственно верным. Поймите, ему на стол клали телеграммы, в которых говорилось, что из-за тягот войны восстает весь тыл, что нужна иная фигура на троне, чтобы утихомирить восставших. И Николай Александрович, после долгих размышлений подписал-таки бумагу, передававшую трон его брату--Михаилу Александровичу. И не вина Николая II, что его брат оказался настолько малодушен, что вместо принятия власти заявил о том, что мол, этот вопрос должно решать учредительное собрание.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Собственная жизнь Николаю 2 оказалась дороже жизни миллионов других людей

      Как раз-таки наоборот. Если бы собственная жизнь Николаю Александровичу была дороже, то он поехал бы в Петербург в сопровождении Георгиевского батальона охраны Ставки, а по пути расстреливал бы любых мятежных солдат и офицеров. Но он этого не сделал. Он не желал разгорания в тылу братубийственной бойни, которая могла бы пустить прахом усилия русских солдат и офицеров на фронте. Он, знаете ли в отличие от большевиков за свою власть не цеплялся и готов был собой пожертововать ради России.
      ПоручикТетеринъ
      1. BAI Сегодня, 08:58
        он поехал бы в Петербург в сопровождении Георгиевского батальона охраны Ставки,

        В сопровождении какого батальона?
        Приведем цитату из воспоминаний Татьяны Мельник-Боткиной, дочери лейб-медика Е. Боткина:
        Внезапно мы увидели казаков из личного эскорта Его Величества. Они проехали мимо, великолепные, как всегда, только на их шапках, на красивой форме и на гривах коней — всюду были красные кокарды и красные банты! Они проезжали мимо, улыбаясь пестрой толпе. Я была возмущена. Они, право же, заслуживали виселицы. Бесконечное доверие и необычайный комфорт, которым они пользовались на Царской службе, — как за один день все это можно было забыть!?
        BAI
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:11
          Уважаемый BAI, казаки конвоя--это подразделение довоенного времени. В годы Второй Отечественной для охраны Ставки был сформирован батальон, укомплекотованный исключительно Георгиевскими кавалерами. http://www.historymania.info/view_post.php?id=128
          Батальон отчаянных сорвиголов, обязанных лично Императору несением почетной службы вдали от фронта.
          ПоручикТетеринъ
          1. BAI Сегодня, 09:48
            1.Речь идет о событиях марта 1917- конец войны. Казаки эскорта переобулись в воздухе за один день.И льгот,по словам дочери Боткина, у них было выше крыши. Чем георгиевский батальон лучше? Ведь недаром, Корнилов заменил ВСЮ царскую охрану на людей,лично преданных ему - Корнилову,а не царю.
            2. А на счет этого батальона,очевидно можно отнести и эти слова Татьяны Мельник-Боткиной, дочери лейб-медика Е. Боткина:
            Происходящее было жутким. Солдаты с криками грабили лавки и магазины, начиная всегда там, где были вино и водка. Уже с раннего утра солдаты были совершенно пьяны. Неужели это были те же самые люди, которыми мы восхищались несколько месяцев тому назад? Теперь это была банда воров, оборванных, нахальных, зверей.
            BAI
            1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:27
              Вы сказали самое главное—речь идёт о событиях марта 1917 года. Один Император уже отрекся, а его преемник не принял власть. Смысл казакам лейб-конвоя сохранять свои регалии? Императора нет, чей они после предательства Михаила конвой?
              А вот про Георгиевский батальон я бы советовал Вам почитать повнимательнее. Это были фронтовики, а не расхлябанные бездействием тыловые запасные части.
              ПоручикТетеринъ
              1. BAI Сегодня, 14:05
                А почему тогда Корнилов их заменил?
                BAI
    4. Ольгович Сегодня, 09:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Собственная жизнь Николаю 2 оказалась дороже жизни миллионов других людей ...в итоге он проиграл...погубил себя...погубил собственную семью...погубил целое государство.

      КАК отречение могло увеличить шансы ....на жизнь?! belay fool
      Они падали до нуля и Император это прекрасно понимал. Это была его осознанная жертва во имя Победы и единства народа.
      Отречения он не подписывал, а потом, когда Манифест был опубликован, не стал его оспаривать по одной единственной причине: чтобы избежать братоубийственной войны, ослабляющей армию и народ в условиях агрессии грозного врага.

      И фронт стоял практически незыблемо с 1915 г до февраля 1918 , рухнул он после 4-
      х месячного правления большевиков, демобилизовавших армию....в условиях войны. fool
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      погубил целое государство


      Погубили государство большевики, захватившие силой власть : превратили Россию-победительницу в государство-ИЗГОЙ на многие десятилетия , предав огромные жертвы России в ВтОВ, а их правление закончилось катастрофой 1991 и Русским Крестом. И это всего за 70 лет! fool
      Ольгович
    5. avt Сегодня, 11:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Отрекся...

      bully Кто ? Когда? Ну неужели трудно внима-а-а-ательно почитать ЧТО на фотке написано ? Николашка был конечно сильно пьющий , но не и как МАНИФЕСТЫ пишут , знал.Это неуклюжая попытка выскочить из западни , которая в итоге -да
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Собственная жизнь Николаю 2 оказалась дороже жизни миллионов других людей ...в итоге он проиграл...погубил себя...погубил собственную семью...погубил целое государство...как мало оказывается нужно сделать чтобы погрузить в хаос и анархию страну

      Он ДАЛ заговорщикам шанс для подлога , на его фоне Паша№1 РЕАЛЬНЫЙ мученик -умер на посту , хотя имел шанс слиться в пользу сына , как это недоразумение . Не по Сеньке Шапка Мономаха оказалась - придавила.А всего то и делов то было , после убийства Гришки судить убийц , как уголовников - в кандалы на каторгу не разбирая сословной принадлежности , да повесить Алексеева с Гучковым в Крыму и тех адресатов, которым Гучков телеграмму отбил ОТКРЫТЫМ текстом -,,Старик согласен." После вербовки Алексеева.И все-е-е-е-е! Остальные как крысы бы по норкам затаились.Но теперь его трусость и глупость царебожики естественно на большевиков списывают - монархическое дерьмо , оно вроде как и не дерьмо , а елей для них.История правда над Россией/СССР прошлась прям по марксовой спирали - 1991 правящая элита бездарно прогадила СССР как под копирку !Уж если и устраивать суд над верхушкой КПСС, то исключительно как над предателями типа власовцев.Молодцы китайцы - урок горби выучили чётко и Тянь Ань Мынь провели решительно и без оглядки, мавзолей Мао стыдливо тряпочками не завешивают , но в тоже время период,,банды четырёх"- пик репрессий , называют вот почти дословно- период феодализма с элементами фашизма .
      avt
  3. Комментарий был удален.
  4. Монархист Сегодня, 07:43
    Уважаемый автор, о причинах приведших к отречению государя уже столько написано и сказано, что уже не возможно новое придумать. Неменьше сказано на тему:" Ленин немецкий шпион".
    По поводу Вашего утверждения:"отрекся то совершенного священодействия, следовательно -отрекся от Церкви, следовательно -отрекся от веры, следовательно -отрекся от православия, следовательно- отрекся то Христа",что называется:" притянуто за уши". Законы РИ предусматривали возможность добровольно передать власть другому лицу. Как Вы , вероятно, знаете: Александру 1 первому должен был наследовать Константин,а он отрекся и после Александра императором стал Николай 1. И заметьте подобное отречение признавала и Царьков, следовательно- не является отречением от Веры. Николай 2 был глубоко религиозный человек и не мог совершить подобного святотатства.
    Почему не канонезируют Павла1? Рекомендую Вам подобный вопрос адресовать местному благочинному. А вообще- то в церкви к вопросу канонизации подходят очень осторожно.
    Монархист
    1. Павел Густерин Сегодня, 08:06
      Монархист, читайте, пожалуйста, внимательнее: в случае с Николаем II речь идет об отказе от священнодействия, а Константин Павлович не был помазан на царство и не был коронован. Он был врио главы государства.

      Цитата: Монархист
      Николай 2 был глубоко религиозный человек и не мог совершить подобного святотатства.


      Вы отрицаете очевидное.

      Цитата: Монархист
      Уважаемый автор, о причинах приведших к отречению государя уже столько написано и сказано, что уже не возможно новое придумать. Неменьше сказано на тему:" Ленин немецкий шпион".


      Да я и без Вас знаю, сколько чего написано на поднятую мной тему.

      А зачем Вы сюда приплели про Ленина? Я эту тему не поднимал никогда.

      Вашу глупость о канонИзации Павла I и благочинном даже не комментирую...
      Павел Густерин
    2. Котище Сегодня, 08:11
      Давайте поставим точку в вопросе святости Николая 2. Все таки он не святой, а стратотерпец (пострадавший за веру).
      Котище
      1. BAI Сегодня, 08:51
        (пострадавший за веру)

        И когда он за нее пострадал? Кто и когда заставлял его отречься от христианства?
        BAI
        1. Котище Сегодня, 10:24
          Уважаемый Бал это не моя позиция, а позиция РПЦ.
          Святым Николай 2 признан Руской православной церквью за рубежем.
          Котище
  5. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:29
    Автор сознательно или же, находясь в заблуждении лжет. Николай Александрович подписывал бумагу об отречении, находясь под влиянием сообщений о том, что в тылу воюющей армии начались беспорядки и откровенный хаос. Жизнью своей он может быть и пожертвовал бы бестрепетно и безо всяких сомнений, но вот жертвовать Россией, обесценить усилия миллионов ее солдат и офицеров ради своей власти? На это он был не способен.
    ПоручикТетеринъ
    1. Павел Густерин Сегодня, 09:05
      Какой он глава государства и верховный главнокомандующий, если бросил всё, "находясь под влиянием сообщений о том, что в тылу воюющей армии начались беспорядки и откровенный хаос"?

      Николай II испугался за себя и решил избежать ответственности за то, до чего довел государство. А что дальше будет с этим государством, его меньше всего интересовало. Так трусливый часовой бежит со своего поста, когда ему послышится какой-то шорох, а что дальше будет с охраняемым объектом - да пропади он...
      Павел Густерин
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:21
        Уважаемый господин Густерин, Вы вероятнее всего заблуждаетесь. Николай II не «бросил все», а пожертвовал своей властью ради сохранения мира в стране. Вы хоть понимаете, насколько страшна Гражданская война в стране воюющей с внешним врагом?
        Повторюсь, у Императора создавали впечатление того, что страна на грани гражданской войны и ей нужен новый глава государства для достижения компромисса. Николай Россию и усилия русских людей ценил больше, чем себя и власть.
        Цитата: Павел Густерин

        Николай II испугался за себя и решил избежать ответственности за то, до чего довел государство..

        Если бы испугался за себя, то власть отдавал бы не Михаилу, в Думе. В обмен на гарантии неприкосновенности. И да, хотелось бы узнать, до чего «довёл» страну Николай Александрович? До остановки немецкого наступления? Или может до того, что в Петрограде по карточкам только лишь сахар выдавали, в отличие от голодающей Германии?
        ПоручикТетеринъ
        1. Павел Густерин Сегодня, 11:16
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Николай II не «бросил все», а пожертвовал своей властью ради сохранения мира в стране. Вы хоть понимаете, насколько страшна Гражданская война в стране воюющей с внешним врагом?


          Ну, и как, своим отречением обеспечил "сохранение мира в стране"? Вы вообще понимаете природу власти? Николай II как раз и должен был ее использовать, чтобы предотвратить гражданскую войну.

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          у Императора создавали впечатление того, что страна на грани гражданской войны и ей нужен новый глава государства для достижения компромисса.


          Это что за власть, которой создают какое-то там "впечатление"? Если такой впечатлительный, застрелись как офицер...

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Николай Россию и усилия русских людей ценил больше, чем себя и власть.


          Это просто смешно, если вспомнить Кровавое воскресенье и Ленский расстрел.

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Если бы испугался за себя, то власть отдавал бы не Михаилу


          Как ему сказали, так и сделал!

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          И да, хотелось бы узнать, до чего «довёл» страну Николай Александрович?


          Довел до того, что стало возможно отречение, чего не было в истории Российской империи. Дворцовые перевороты - да, но не отречение...
          Павел Густерин
    2. avt Сегодня, 11:57
      Поручик
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      сознательно или же, находясь в заблуждении лжет.

      Поскольку Николашка ,,Кровавый"отнюдь не
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      подписывал бумагу об отречении, находясь под влиянием сообщений о том, что в тылу воюющей армии начались беспорядки и откровенный хаос.
      , а находясь в руках заговорщиков пытался чтобы его как то вытащили генералы и Алексеев в частности, а силовую составляющую - арест на станции ,,Дно" обеспечивал генерал Рузский с ведома и одобрения нач генштаба Алексева , который ВТОРОЕ письмо Николашки о дезавуировании первого , по его же словам -,,положил в карман".

      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Жизнью своей он может быть и пожертвовал бы бестрепетно и безо всяких сомнений, но вот жертвовать Россией, обесценить усилия миллионов ее солдат и офицеров ради своей власти?

      Последнее о чём он думал , так это о судьбе России . Только о себе и семье взятой под арест заговорщиками .Практически Николашка ,когда Рузский
      Ты, когда пистолет он навёл на тебя, не про совесть думал свою, не про долг чекиста, не про товарищей своих убитых, а про свои пятьдесят тысяч, про домик в Жаворонках с коровой и кабанчиком.
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      На это он был не способен.

      Государством править ? Да. Как был полковником , так полковником и остался.
      Цитата: Павел Густерин
      Так трусливый часовой бежит со своего поста, когда ему послышится какой-то шорох, а что дальше будет с охраняемым объектом - да пропади он...

      good Николашка напрочь забыл , что по факту рождения и волею судьбы работа у него была - стоять до последнего и если надо - умереть , но на посту. А у него умишка хватило только в анкетке писать про то что он ,,хозяин Земли Русской".А по факту даже не арендатор , так - мимо проходил.
      avt
  6. lwimu1976 Сегодня, 08:46
    1916
    1-го января. Пятница.

    Выспался хорошо. В 10 час. поехал к обедне, затем был доклад. После завтрака отписывался от телеграмм. Погулял в садике, день стоял хороший при 5° мороза. Занимался бумагами до обеда. Вечером читал.
    2-го января. Суббота

    Спал отлично по обыкновению в Могилеве. Доклад был недлинный. После завтрака читал. Погулял от 3-х до 4 ч. Писал Аликс. Отвечал на последние новогодние телеграммы. После обеда поиграл с Ниловым, Граббе и Мордовин[овым] в домино.
    3-го января. Воскресенье

    Ночью бушевала снежная буря; сад и двор были засыпаны снегом. В 10 час. поехал к обедне. Пришел с доклада вовремя к завтраку. Писал и погулял; очистил дорожку от снега. Зачитывался англ. книгой. Бумаги опоздали, прочел их до обеда. Вечером поиграл в кости.
    4-го января. Понедельник

    Мороз увеличился, по временам шел снег. Доклад был непродолжительный. Вероятно вследствие заносов поезд из Петрограда не пришел и у меня бумаг сегодня не было. Писал, гулял и читал с увлечением ту же книгу. Вечером поиграл в кости.
    5-го января. Вторник

    Проснулся с 15° морозом и солнечным утром. Пошел к докладу в 10 ч. и затем в церковь к водосвятию. Около 12 ч. о. Шавельский пришел в дом и окропил все помещения. После завтрака принял доклад Шаховского. Пришлось прочесть двойную порцию бумаг, т. к. два фельдъегеря приехало из-за снежных заносов вчера. Вечером играл в домино и затем окончил интересную книгу «A millionaire qirl».
    6-го января. Крещение Господне

    Утром было 15° мороза, в полдень 7°, а во время моей прогулки 5°. После чая отправился к архиерейской службе в церкви, откуда крестный ход спустился к Днепру с правой стороны моста. Все части гарнизона стояли шпалерами, батарея произвела салют в 101 выстрел и аэропланы летали над головами. Погода была тихая приятная. В 11½ был уже в штабе на докладе. Читал до прогулки и писал после. Вечером [играл] в кости.

    Он так любил природу!
    lwimu1976
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:19
      Уважаемый, слова "читал" и "писал" в этих дневниках обозначают работу с текущей гражданской и военной документацией--приказы, отчеты, распоряжения, доклады--то, из чего складывается повседневная работа главы государства. Если мне не верите, то почитайте Мультатули или воспоминания тех, кто работал с Импеатором в Ставке.
      ПоручикТетеринъ
      1. lwimu1976 Сегодня, 09:50
        2-го января. Суббота
        Отвечал на последние новогодние телеграммы.
        4-го января. Понедельник
        Доклад был непродолжительный. Вероятно вследствие заносов поезд из Петрограда не пришел и у меня бумаг сегодня не было. Писал, гулял и читал с увлечением ту же книгу. Вечером поиграл в кости.
        Я Вам Верю! Цитаты из дневников Николая II Александровича.
        Читал вслух. (Документы вестимо.)
        lwimu1976
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:24
          Заметьте, что здесь речь идёт именно о книге. А в других записях—нет. И чтение книги увязывается с тем, что поезд с бумагами не доехал до Ставки.
          ПоручикТетеринъ
          1. lwimu1976 Сегодня, 11:35
            Бумаги второстепенное!Основное погода,чай,церковь,жена,дети,зрелища.
            1916г.
            24-го января. Воскресенье

            Окончил бумаги к 10 час. и поехал со всеми дочерьми в город. Утро было солнечное при 5° мороза. Отправились к Ксении по случаю ее именин. Мамá приехала вскоре после. Были у обедни. Завтракали со всеми детьми, Николаем, Сергеем и фрейлинами. Посидел до 2¼ и затем вернулся в Царское Село с Марией и Анастасией. Обошел весь парк. Родионов пил у нас чай. Принял А. С. Боткина. Занимался до и после обеда. От 10 ч. читал книгу вслух.
            30-го января. Суббота

            Ночевали на ст. Сиротино. К 11 час. подошли к ст. Дрисса. Тут находились: Эверт, Смирнов — ком. 1-й армией и в поч. кар. эскадрон 14-го драг. Малороссийского полка. Место смотра в¾ версты. На нем участвовали: 1-й конный корпус Орановского — 8-я, 14-я кав. и Сибирская казачья дивизии, 1-я и 2-я самокатные роты и батальон от полков новой 124-й пех. дивизии. Все части представились в прекрасном виде, конский состав в отличных телах. Одежда и снаряжение прямо щеголевато. Накормил начальство разнообразной закуской. В 4 ч. уехал на прежнюю ночную стоянку ст. Сиротино. Приехал фельдъегерь. Вечером поиграл в кости.

            Где хоть одно решение и приказание по прочитанным документам?
            lwimu1976
  7. BAI Сегодня, 08:49
    Кстати, а почему до сих пор не канонизирован Павел I Петрович?.

    Потому что он убит доблестными дворянами,которые при коронации присягали ему на верность, а Николай - убит безбожниками-коммунистами, при пособничестве РПЦ.
    BAI
    1. Павел Густерин Сегодня, 10:40
      Сарказм принимаю, но насчет "пособничества РПЦ" сомневаюсь. По-моему, голословное утверждение.
      Павел Густерин
      1. BAI Сегодня, 14:21
        пособничества РПЦ" сомневаюсь

        Зря сомневаетесь. Давно уже всплыл следующий факт:
        Царской охране,назначенной временным правительством, задолжали зарплату за несколько месяцев.И охрана (рядовые чины и царские офицеры) заявила: "Отдадим царя тому,кто заплатит долги". Монархисты скинулись,набрали требуемую сумму и предали местному епископу для выкупа. А тот запросил благословления патриарха. А Тихон его не дал. Деньги исчезли, а царя выкупили большевики и под своей охраной увезли в Екатеринбург. Дальнейшее - всем хорошо известно. Вот так РПЦ поучаствовала в этом деле.
        BAI
    2. avt Сегодня, 14:57
      Цитата: BAI
      убит безбожниками-коммунистами, при пособничестве РПЦ.

      wassat bully Это типа он , ну как ГЛАВА РПЦ того времени убился головой об стенку что ли ??! Тогда -да , сходится - ,,помазанника божия " ухайдакал ....сам,, помазанник божий" но как глава церкви. bully Вы часом про взрывы , про пожары ноту ТАСС сочинять не пробовали ?Судя по
      Цитата: BAI
      Царской охране,назначенной временным правительством, задолжали зарплату за несколько месяцев.И охрана (рядовые чины и царские офицеры) заявила: "Отдадим царя тому,кто заплатит долги". Монархисты скинулись,набрали требуемую сумму и предали местному епископу для выкупа. А тот запросил благословления патриарха. А Тихон его не дал.

      если санитары не зафиксируют , то у вас получится. bully Когда отпустит...если отпустит ... ищите и обрящите у Сироткина к примеру - Временное правительство договорилось с ближайшими родственниками Николашки , отправить его в Бритию. Даже ВЕЩИ в запечетанных кофрах переслали вперёд . Бритые родственники вещички взяли, а Николашку брать отказались , только из Крыма мамашу вывезли , ну а виноваты......естес-с-с-сно
      Цитата: BAI
      а царя выкупили большевики и под своей охраной увезли в Екатеринбург.

      Ну и
      Цитата: BAI
      Дальнейшее - всем хорошо известно

      Ага - Радзинский с майором КГБ закопали останки человеческие и ,,чудесным образом" в нужное время их,,обнаружили . Аккурат когда по времени ПРЯМЫХ наследников имкщества дома Романовых , которым распоряжался Николашка и его прямые потомки, в живых не должно уже было быть в силу времени. Быстренько откопали , быстренько закопали стопочкой в Петропавловке и....поехали бабки делить , после избрания нового типа,,главы дома Романовых". bully
      Цитата: BAI
      . Вот так РПЦ поучаствовала в этом деле.
      Вот РПЦ , точно зная судьбу семьи , как раз в этом и не участвовала и ДО СИХ ПОР не признала останки .
      avt
  8. XII легион Сегодня, 08:59
    На царствование он был помазан Русской Православной Церковью, согласно учению которой «Священное Миропомазание Царей есть священнодействие, в котором сообщается им благодать Святаго Духа для укрепления в выполнении высшего служения на земле»

    Отречение было невозможно - и фактически, и юридически
    А раз акт отречения недействителен, то в России до сих пор монархия
    Вывод из сей "статьи" только такой
    XII легион
    1. Павел Густерин Сегодня, 09:25
      XII легион, в Ваших словах нет логики, только абсурдные утверждения. Отсюда - сделанный Вами смешной вывод, что " России до сих пор монархия".

      Если отречение при помазании на царство не предполагалось, это не значит, что Николай II не мог этого совершить. Тем более, это есть факт.
      Павел Густерин
      1. XII легион Сегодня, 09:37
        Почему так уж и абсурдных ?
        не больше абсурдны чем утверждения иных лиц
        Я как раз пытался действовать логически.
        Если действо осуществить невозможно в силу того что это невозможно вследствие отсутствия не только механизма реализации, но и самой возможности (которая и не закладывалась) - значит при всем желании заинтересованных лиц этого действа нет. И юридически сохраняется Статус Кво.
        Отсюда и сделал
        смешной вывод, что " России до сих пор монархия".

        Может Россия до сих пор и мается, что 100 лет живет в такой пограничной ситуации.
        Это как в венчании супругов. Небесный венец снять НЕВОЗМОЖНО даже при расторжении светского брака. Даже благословение священника на второй брак не снимает первый венец с ранее обвенчанного лица.
        Может скажете и эта параллель смешная, но суть венчания (что на царство, что в браке) в общем-то одна.
        XII легион
        1. Павел Густерин Сегодня, 10:00
          Цитата: XII легион
          Если действо осуществить невозможно в силу того что это невозможно вследствие отсутствия не только механизма реализации, но и самой возможности (которая и не закладывалась) - значит при всем желании заинтересованных лиц этого действа нет.

          XII легион, следуя Вашей логике, все самоубийцы до сих пор живы: никто не готовил "механизм реализации" их "действа"...
          Павел Густерин
          1. XII легион Сегодня, 10:05
            Вы сравниваете несравнимые вещи
            Не того порядка
            Я говорю о юридических и фактических действиях, предусмотренных для живых людей.
            XII легион
            1. Павел Густерин Сегодня, 10:17
              УК оперирует понятием "самоубийство", которое является "фактическим действием". Кстати, любой самоубийца когда-то был живым. Или Вы сомневаетесь?

              Прямая аналогия: отречение Николая II стало политическим самоубийством, на которое он пошел, чтобы спасти свою шкуру.
              Павел Густерин
              1. XII легион Сегодня, 10:25
                Самоубийство предусмотрено в УК, а отречение императора не предусматривалось.
                Тем более что Небесный Венец снять НЕВОЗМОЖНО - даже при очень большом желании.
                XII легион
                1. Павел Густерин Сегодня, 11:47
                  В УК предусмотрено не самоубийство, а доведение до самоубийства, а это не одно и то же. Вот Николая II приближенные и подвели к отречению, то есть к политическому самоубийству...

                  Цитата: XII легион
                  Небесный Венец снять НЕВОЗМОЖНО - даже при очень большом желании.


                  А "Небесный Венец" никто и не снимал. Николай II от него просто отрекся. Крещение тоже отменить невозможно, но от веры некоторые отрекаются...
                  Павел Густерин
                  1. XII легион Сегодня, 11:55
                    Разумеется
                    доведение до самоубийства

                    В этой части думал Вы меня поняли
                    Николай НЕ МОГ отречься от венца - ни по земным, ни по небесным законам
                    XII легион
                    1. Павел Густерин Сегодня, 12:03
                      По законам отречься не мог, но отрекся по факту.

                      Люди тоже не могут по закону совершать преступления (закон предусматривает преступления, а не предоставляет право их совершать), но преступления совершаются...
                      Павел Густерин
                      1. XII легион Сегодня, 12:11
                        Короче говоря, я Вам пояснил
                        Что юридической силы отречение не имеет - Венец НЕ СНИМАЕТСЯ.
                        По факту можно делать все что угодно - хоть на ушах стоять или штаны на голову одевать.
                        А Венец снять невозможно - соверши какие угодно преступления, подпиши какие угодно отречения.
                        XII легион
              2. Павел Густерин Сегодня, 11:52
                Интересно, думал ли он о своей душе в момент отречения?
                Павел Густерин
                1. XII легион Сегодня, 12:01
                  Это можно узнать только во время спиритсеанса
                  Кстати при доведении до самоубийства этот нюанс
                  любой самоубийца когда-то был живым.
                  ни к чему - привлекается к ответственности ведь субъект, который жив-здоров и довел другого человека
                  XII легион
                2. Fenrir49 Сегодня, 14:01
                  Цитата: Павел Густерин
                  Интересно, думал ли он о своей душе в момент отречения?

                  Вы лучше о своей душе подумайте, а с душой Царя Николая Церковь уже вполне определилась. И это является достаточным основанием для всех православных христиан, чтобы почитать Николая Александровича.
                  Тут непонятно другое - какое дело неправославным до нашего святого? Это вообще внутреннее дело Церкви, к которой Вы отношения, по всей очевидности, не имеете.
                  А раз так, то проходите мимо...
                  Fenrir49
            2. Павел Густерин Сегодня, 10:32
              УК оперирует понятием "самоубийство", которое является "фактическим действием". Кстати, все самоубийцы были когда-то живы. Или Вы сомневаетесь?

              Прямая аналогия: отречением Николай II совершил политическое самоубийство, спасая свою шкуру. Интересно, думал ли он в момент отречения о своей душе?
              Павел Густерин
            3. Котище Сегодня, 10:32
              Как не парадоксально Цезарь (Легион) Вы правы, более того Вы не первый делаете подобные выводы.
              Исходя из римской правовой системы и церковных канонов вывод закономерен и очевиден. Так что.....
              Котище
              1. XII легион Сегодня, 10:44
                Вы знаете, уважаемый Котище, я столкнулся с вопросом развенчания на практике.
                Ситуация однозначна.
                Ну а то что не позволено рядовому человеку, немыслимо для Императора. От царской порфиры освобождает только смерть.
                И кстати Павел это прекрасно понимал, предпочтя именно смерть. Этим он открыл дорогу своему сыну (который к сожалению сам участвовал в отцеубийстве).
                А Николай закрыл дорогу - и не только сыну, но и всей династии. Лучше бы в том вагоне смерть принял. И тогда все было бы по другому.
                А еще лучше - использовал опрос командующих фронтами и флотами лишь для того чтобы освободить их от должности, заменив способными командармами. И повесив Рузского прямо возле поезда.
                Но нет, в демократию во время войны играли - со всеми вытекающими последствиями.
                XII легион
  9. lwimu1976 Сегодня, 09:03
    Цитата: Монархист
    Котище, в какой-то мере согласен: судить Николая2 можно,но у Вас есть машина времени, чтобы крутнуть колёсико на одно или сколько делений и Вы там

    Пожалуй попробую! 101г. назад!

    1917г.
    2-го марта. Четверг

    Утром пришёл Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, т. к. с ним борется соц[иал]-дем[ократическая] партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот[орыми] я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!
    3-го марта. Пятница

    Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в Могилёв. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9½ перебрался в дом. Алексеев пришёл с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четырехвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость! В Петрограде беспорядки прекратились — лишь бы так продолжалось дальше.
    4-го марта. Суббота

    Спал хорошо. В 10 ч. пришёл добрый Алек. Затем пошёл к докладу. К 12 час. поехал на платформу встретить дорогую мам'а, прибывшую из Киева. Повёз её к себе и завтракал с нею и нашими. Долго сидели и разговаривали. Сегодня, наконец, получил две телеграммы от дорогой Аликс. Погулял. Погода была отвратительная — холод и метель. После чая принял Алексеева и Фредерикса. К 8 час. поехал к обеду к мам'а и просидел с нею до 11 ч.

    И Спал хорошо.!!!
    lwimu1976
  10. BAI Сегодня, 09:10
    Отчего царь-государь в конечном счете отрёкся, отрекаясь от престола?

    А куда ему было деваться?
    5 (18) марта Временное правительство назначает командующим Петроградским гарнизоном генерала Л. Г. Корнилова, взамен арестованного Хабалова, на которого и повесили все обвинения в стрельбе на улицах столицы и многочисленных жертвах революции.

    В этот же день Корнилов объявляет семью бывшего императора арестованной и наводит порядок в гарнизоне:

    «...Генерал установил строгий порядок смены караулов, определил режим содержания во дворце, добился того, что караульная служба осуществлялась только под контролем штаба округа, а не местных самочинных комитетов и советов. Переводя режим охраны в ведение штаба Петроградского военного округа, Корнилов, по существу, спасал Царскую Семью и от бессудных действий и самочинных решений взбунтовавшегося местного гарнизона».
    Вместе с А.И. Гучковым, лидером думских «октябристов», в ночь с 5 на 6 марта Корнилов посетил Александру Федоровну, затем генерал вышел к свитским и сообщил:

    «...Господа, вот новый комендант. С этого момента Государыня, по постановлению Совета Министров Временного правительства, считается арестованной. Кто хочет остаться и разделить участь арестованной, пусть остается. Но решайте это сейчас же. Потом во дворец уже не впущу».

    После этих событий за Лавром Корниловым установилась прочная репутация «революционного» генерала, но он сделал главное: заменил предыдущую охрану семьи бывшего царя на верных ему лично людей и не допустил возможного самосуда.

    7 марта, в ставке в Могилеве, полковника Н. Романова (чина отрекшегося императора никто не лишал, он остался в прежнем звании) арестовывают думские депутаты Бубликов, Вершинин, Грибунин и Калинин. Николай отправляется поездом в Царское и также остается в заключении в Александровском дворце...

    Николая еще в марте 1917 могли расстрелять,причем не большевики,их еще не было.
    BAI
  11. antiexpert Сегодня, 09:20
    Я предполагаю, что Николай II Александрович всего-навсего испугался, что повторит судьбу своего прапрадеда императора Павла I Петровича, которого заговорщики из его ближайшего окружения ударили по голове табакеркой, а потом додушили шарфом. Поэтому Николай II Александрович счёл для себя за благо просто отречься...

    Этот неумный человек не учил историю, не знал, что происходит с монархами, которые отрекаются? Он думал, что его не будут убивать? Ну, да, ага ))) Список, кстати отрёкшихся, зачётный )))
    antiexpert
  12. Ольгович Сегодня, 10:38
    Отрекшись от царствования, Николай II Александрович отрекся и от совершённого священнодействия, следовательно — отрекся от Церкви, следовательно — отрекся от православия, следовательно — отрекся от веры, следовательно — отрекся от Христа. Таким образом, Николай II Александрович стал вероотступником и христопродавцем..
    belay
    Автор, а сколько миллионов разведенных Вы превратили Вашей "логикой" в "христопродавцев", "предавших " тайну венчания? lol

    "Логическая" цепочка напоминает другую, не менее, логическую" :
    -Рыбонька, Вы выходите?
    "Тааак, рыбонька-значит щука, щука, значит зубастая, зубастая-значит собака, собака-значит самка собаки!!"
    -Товарищи, он меня самкой собаки обозвал!!    !
    yes lol
    Ольгович
    1. Павел Густерин Сегодня, 11:31
      Ольгович,

      Во-первых, не существует "тайны" венчания, а совершается таинство венчания (брака).

      Во-вторых, церковный развод не я придумал. Я вижу, что Вы не имеете о нем никакого представления, поэтому к Вашему сведению

      http://www.pravoslavie.ru/75902.html
      Павел Густерин
      1. Ольгович Сегодня, 12:08
        Цитата: Павел Густерин
        Во-первых, не существует "тайны" венчания, а совершается таинство венчания (брака).

        Имел ввиду именно таинство, Ваше замечание верно.
        Цитата: Павел Густерин
        Во-вторых, церковный развод не я придумал. Я вижу, что Вы не имеете о нем никакого представления, поэтому к Вашему сведению

        Я вижу , что Вы, давая рекомендации, сами не разбираетесь в вопросе абсолютно, давая к моему сведению какой-то... бред о.... грузинских разводах.
        Чтобы Вы разобрались в том, чего не понимаете, прочтите это : http://www.pravoslavie.ru/65220.html
        Ольгович
        1. Павел Густерин Сегодня, 12:26
          Сайт pravoslavie.ru "бред" не публикует. Вы сами это подтверждаете, приводя ссылку на этот же сайт...
          Павел Густерин
          1. Ольгович Сегодня, 13:45
            Цитата: Павел Густерин
            айт pravoslavie.ru "бред" не публикует.

            Да, неуместное слово.
            но зачем мне-частные грузинские истории? request
            Ольгович
  13. Павел Густерин Сегодня, 12:24
    XII легион,
    Вы путаете "юридическую силу" и силу сакральную: священнодействие вообще не может иметь юридической силы, НИКАК.
    Павел Густерин
  14. sib.ataman Сегодня, 12:49
    Ну что, можно поздравить Павла! Он нашел для себя еще одну сторону вопроса об отречении, который, казалось бы, уже терт перетерт на семь рядов со всех сторон, никем не освещенную. Ай браво! Ай молодец! Партбилетик-то греет сердчишко в кармане?

    Что эта фотокопия подтверждает? Что царь собственноручно одним пальцем нашлепал сию бумажку на машинке? Или подмахнул не глядя, что подсунули "заботливые" царедворцы? Или это такой же вещдок, как и приказ Сталина о расстреле польских офицеров в Катыни из "секретного" пакета генсека из секретного сейфа? За последние 100 лет таких вот "вещдоков" по любому вопросу нашей истории, по которому, так же, имеются вопросы, наплодилось несметное количество! И все они являются и появляются с одной единственной целью-убедить нас в том, что мы убогие, дикие, без вины но виноватые, постоянно должны на каждом шагу не менее 7 раз на дню каяться, и густо-густо посыпать голову пеплом, а рожу мазать сажей, и не будет нам не покоя и не радости, а один сплошной остров невезения! Ну забугорным христопродавцам понятно,после таких обращений ВВП к федсобранию, сам ч**т оттдал приказ не жалеть дерьма и помоев! А вы, Павел, что на службе у них состоите? В штатном расписании госдепа строчку занимаете? И клятву верности Бафомету приносили? И посвящение проходили с прочисткой пятой чакры и раздвиганием булок?
    Сия прокламация по самой своей форме составления, несмотря на вышпренний штиль, и датированная мартом (а нам всю жизнь втирали, что ревлюция была февральской! Теперь понятно почему 8 марта всенародный праздник-оказывается царь отрекся!), наглядно говорит о том, что она не может являться государственным нормативно-правовым актом (особенно для тех, кто хоть немного знаком с государственным, т. е. казенным делопроизводством). А другого документа, юридически по форме верно составленного, ни одна нотариальная контора, даже в Одессе, к рассмотрению не примет, не говоря уже о канцелярии двора ЕИВ! Так что, сия фальшивка, состряпанная на коленке задним числом где-то в прихожей, или на худой конец где-то на Малой Арнаутской, и подброшенная в серую папочку уездного архива, с цель обелить клятвопреступников, совершивших за спиной царя госпереворот, и желающих всю вину и ответственность за это свалить но него самого, мол, не виноватая я-он сам отрекся! Таких "добровольных отречений" за последние 100 лет в разных концах света приходилось наблюдать мировому сообществу столько раз, как в латиноамериканской мыльной опере серий! И все он выглядят, как под копирку, только писаки разные!
    Кстати, даже в этой бумажке торчат уши от реальных событий-царь передал престол брату, а не выставил его на аукцион. А иначе как представлять ее реальным документом?
    sib.ataman
    1. Павел Густерин Сегодня, 13:04
      sib.ataman,

      статья не об иллюстрации, а о религиозной стороне дела...

      Так где же опровержение по сути изложенного в статье?
      Павел Густерин
  15. Павел Густерин Сегодня, 12:51
    XII легион,
    кстати, Вы согласились, что Николай II своим отречением совершил преступление

    Цитата: XII легион
    А Венец снять невозможно - соверши какие угодно преступления, подпиши какие угодно отречения.
    Павел Густерин
  16. datura23 Сегодня, 13:03
    Господин автор-->автор-->автор , показал Полную невежественость в богословском ключе, статья = пуку в лужу.
    datura23
    1. Павел Густерин Сегодня, 13:20
      datura23,

      Я в статье и прошу опровергнуть мои утверждения или доказать обратное! Так где же Ваши доказательства. Или Вы не можете опровергнуть "Полную невежественность"?

      А для того, что написали Вы, вообще никакой богословской подготовки не требуется: это мог написать и 5-классник...
      Павел Густерин
      1. datura23 Сегодня, 17:20
        очевидно, из статьи , что ее таки
        писал
        5- ти классник, мсье вы просите, (якобы), полемизировать с вами, однако Цель того , что вы несёте - не поиск Истины ( да кому она на х.. ер нужна), а очередной повод накакать на Нашу Историю и оправдать тем самым происки Врага , а потому Вы и сами - Враг! Желаю Вам скорой кончины, ибо не грех .
        datura23
        1. Павел Густерин Сегодня, 17:39
          datura23,

          лучшего признания моей правоты, чем Ваша бессильная злоба, и быть не может :)))
          Павел Густерин
          1. datura23 Сегодня, 18:15
            нужна вам будет ваша правота , когда предстанете перед Богом? Он спросит вас где те таланты , что Я дал тебе , а вы ему - я выяснил, что Царь ненастоящщщщий!!! Ну не смешно?
            datura23
  17. Fenrir49 Сегодня, 13:52
    Кстати, а почему до сих пор не канонизирован Павел I Петрович?..

    Хотелось бы спросить автора, Павла Густерина, - Вы с какой целью задаёте данный вопрос?
    Ежели Вы православный христианин, то должны знать, что в Церкви присутствует строжайшая субординация и святость Николая Александровича признана на Соборе высшими иерархами Церкви. В связи с этим всем мирянам и священнослужителям, причисляющим себя к Соборной и Апостольской Русской Православной Церкви остаётся принять этот факт как данность - без всяких "если", "зачем", "почему". И тем более ни в коем случае не выносить данный вопрос на обсуждение нехристей, которыми кишит данный сайт.
    Ежели автор не христианин,что вполне очевидно и вытекает из предыдущего абзаца,то хочется опять же спросить - какое вам дело до того, кого наша Церковь признала святым? Ведь это внутреннее дело христиан, и Вы имеете к этому такое же отношение и понятия, как к вопросу правомочности выбора нового Далай-Ламы.
    Вам самим то не кажется глупым лезть в сферу, к которой Вы не имеете отношения и где Вы ни шиша не смыслите, и при этом делать какие-то предположения или утверждения?
    Fenrir49
    1. Павел Густерин Сегодня, 15:01
      Fenrir49,

      я не отрицаю авторитет РПЦ, о чем и говорю в статье. Я хочу получить ответы на свои вопросы. Если Вы не можете дать эти ответы, то и не путайтесь под ногами...
      Павел Густерин
      1. Fenrir49 Сегодня, 15:14
        Цитата: Павел Густерин
        Я хочу получить ответы на свои вопросы. Если Вы не можете дать эти ответы,

        Вы не ответы хотите получить, а обидеть верующих и набросить субстанции на вентилятор. Ответы же на данные вопросы надо искать не на Военном обозрении, а обратившись к православному священнику на каком-либо соответствующем форуме.
        И перед тем, как задавать вопросы такого рода, надо хотя бы приблизительно понимать, что есть святость в христианском понимании, потому что подозреваю, что Вы полагаете, что святость - это навроде ордена Героя соц. труда.
        И авторитет РПЦ тут не причём - это глупый реверанс, потому что вы либо к ней принадлежите и считаете учение Церкви истинным, либо попы обманщики и авторитет дутый. Третьего не дано.
        Fenrir49
        1. Павел Густерин Сегодня, 15:36
          Fenrir49,

          так вот и объясните мне и остальным читателям, а то Вы только нападаете с нелепыми обвинениями.

          Кроме того, о каком священнике Вы говорите, если на уровне Священного Синода разобраться не могут с останками царской семьи и со всеми сопутствующими вопросами?
          Павел Густерин
          1. Fenrir49 Сегодня, 15:55
            Цитата: Павел Густерин
            так вот и объясните мне и остальным читателям, а то Вы только нападаете с нелепыми обвинениями.

            А что объяснять то? Любому человеку, имеющему понятия о русской истории и религии всё должно быть ясно как день.
            Канонизация Николая имеет почти точную аналогию в истории с канонизацией первых русских святых - Бориса и Глеба. Борис был успешным военачальником, имевшим под рукой войско, с которым ходил воевать кочевников. Войско любило Бориса и поддерживало. И, если бы он моргнул глазом, то дружина изрубила бы в мелкую капусту Святополка и его окружение.
            Но Борис предпочёл не поднимать оружие против брата и безропотно подставил голову под ножи убийц.
            Такая же тема и с Николаем - видя, что окружение и народ забыло свои обязанности перед императором и не желая становиться причиной всенародной бойни, он безропотно ушёл с поста. То что в дальнейшем бойня всё-таки состоялась - это уже сугубо народный выбор.
            Имел право? Да он на всё имел право, так как был абсолютный властелин и был и остаётся неподсуден кому-либо. Поэтому когда шавки лают на помазанника Божия - они шавки и есть и понятия никакого не имеют.
            Можно провести аналогию с Христом, который также будучи всемогущим, безропотно позволил себя убить.
            Вот поэтому Николая и канонизировали.
            Цитата: Павел Густерин
            Вы говорите, если на уровне Священного Синода разобраться не могут с останками царской семьи и со всеми сопутствующими вопросами?

            Все сопутствующие вопросы решены только у покойников, у всех же остальных их всегда полно.
            Может Вам на патриаршество выдвинуться, ежели Вы так хорошо все недостатки видите? Ну или письмо написать в энтот самый Синод? Далай ламе заодно подскажите, как ему с китайцами всё разрулить...
            Fenrir49
            1. Павел Густерин Сегодня, 17:28
              Fenrir49

              Во-первых, я без Вас разберусь, что мне делать, а чего не делать.

              Во-вторых, Вы неверно излагаете обстоятельства убиения св. Бориса: на момент убийства войско уже покинуло его.

              В-третьих, аналогия между Христом и Николаем II - кощунственна, т.к. Христос знал, что идет на смерть, а Николай II хотел смерти избежать, также как и ответственности за результаты своего правления. Очень удобная позиция - заявлять, что народ царю достался не тот или о чем-то там забыл. А другого не было! И до сих пор народ помнит Николая Кровавого.

              В-четвертых, в истории РПЦ уже был случай деканонизации...
              Павел Густерин
              1. datura23 Сегодня, 17:34
                откуда тебе знать чего он хотел , удали статью пока зубы выпадать не стали, добрый совет
                datura23
                1. Павел Густерин Сегодня, 17:57
                  datura23,

                  вот оно и проявилось - хамское мурло...
                  Павел Густерин
                  1. datura23 Сегодня, 18:02
                    Бакенбарды за аксельбанты не цепляются? Канада ждет.
                    datura23
                2. HanTengri Сегодня, 18:35
                  Цитата: datura23
                  откуда тебе знать чего он хотел , удали статью пока зубы выпадать не стали, добрый совет

                  Магия вуду? laughing Да уж! "Смирение", "доброта" и "человеколюбие" из больных грехом царебожия и "православием" головного мозга брызжет, во все стороны, со страшной силой! lol
                  HanTengri
  18. sib.ataman Сегодня, 13:53
    Так полагаю, Павел, что иллюстрация выступает в роли отвлекающего маневра? Привязать ее к сути вашего утверждения никаким скотчем не получится! Однако, если внимательно вникать в логику моего комента, то не требуется и семи пядей во лбу-и двух хватит! Если бумажка фальшивка, то о каком отречении речь идет вообще? Случившийся госпереворот задним числом можно обозвать как угодно-хоть Марлезонский балет. О таинстве и святости хорошо калякать ерзая на мягком диване в теплой квартирке, прихлебывая слакий кофий! А по сути, у царя никто и не спрашивал чего он там передал, отрекал, преступал. Чтоб не выглядеть в глазах Гейроп и полосатых матрасов бандитами с большой дороги - царя под арест подальше с глаз долой, а задним числом слепили мульку про отречения! А Вы ему теперь шьете белыми нитками отреченья от канонов! Лихо! Так обычно наперсточники вертят, выдавая мираж за истину!
    sib.ataman
  19. Ua3qhp Сегодня, 13:57
    Цитата: avt
    Поручик
    Цитата: ПоручикТетеринъ
    сознательно или же, находясь в заблуждении лжет.

    Поскольку Николашка ,,Кровавый"отнюдь не
    Цитата: ПоручикТетеринъ
    подписывал бумагу об отречении, находясь под влиянием сообщений о том, что в тылу воюющей армии начались беспорядки и откровенный хаос.
    , а находясь в руках заговорщиков пытался чтобы его как то вытащили генералы и Алексеев в частности, а силовую составляющую - арест на станции ,,Дно" обеспечивал генерал Рузский с ведома и одобрения нач генштаба Алексева , который ВТОРОЕ письмо Николашки о дезавуировании первого , по его же словам -,,положил в карман".

    Цитата: ПоручикТетеринъ
    Жизнью своей он может быть и пожертвовал бы бестрепетно и безо всяких сомнений, но вот жертвовать Россией, обесценить усилия миллионов ее солдат и офицеров ради своей власти?

    Последнее о чём он думал , так это о судьбе России . Только о себе и семье взятой под арест заговорщиками .Практически Николашка ,когда Рузский
    Ты, когда пистолет он навёл на тебя, не про совесть думал свою, не про долг чекиста, не про товарищей своих убитых, а про свои пятьдесят тысяч, про домик в Жаворонках с коровой и кабанчиком.
    Цитата: ПоручикТетеринъ
    На это он был не способен.

    Государством править ? Да. Как был полковником , так полковником и остался.
    Цитата: Павел Густерин
    Так трусливый часовой бежит со своего поста, когда ему послышится какой-то шорох, а что дальше будет с охраняемым объектом - да пропади он...

    good Николашка напрочь забыл , что по факту рождения и волею судьбы работа у него была - стоять до последнего и если надо - умереть , но на посту. А у него умишка хватило только в анкетке писать про то что он ,,хозяин Земли Русской".А по факту даже не арендатор , так - мимо проходил.

    Именно так, цари которые кровавые и ужасные, а так же великие, умирают в своей кровати.
    А то, что всю семью уничтожили, то это издержки работы царем. Если у власти, то все тебе, а при смене правящей фамилии -всех наследников в расход, чтобы небыло претенднтов и смуты.
    А РПЦ она всегда готова лизнуть ради текущего момента.
    Ua3qhp
  20. Серж Горелый Сегодня, 17:10
    Николай Романофф, на секундочку, отрёкся в статусе Верховного Главнокомандующего, во время войны. Семью его жалко НО - по делу Чикотило невинно расстреляли 6 человек. Их тоже к лику Святых надо причислить?
    Серж Горелый
    1. datura23 Сегодня, 17:23
      они за Веру(Во Христа) были убиты?
      datura23
      1. HanTengri Сегодня, 18:48
        Цитата: datura23
        они за Веру(Во Христа) были убиты?

        А гражданина Романова, с семьей, видимо, именно из-за нее к стенке прислонили! wassat
        HanTengri
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