Об отречении Николая II Александровича

Некоторые заявляют, что отречение императора Николая II Александровича от «Престола Государства Российскаго» было волевым актом, проявлением личной силы и мужества. Другие же утверждают, что никакого отречения последнего российского императора не было вообще. И всё-таки названное отречение имело место быть. Я предполагаю, что Николай II Александрович всего-навсего испугался, что повторит судьбу своего прапрадеда императора Павла I Петровича, которого заговорщики из его ближайшего окружения ударили по голове табакеркой, а потом додушили шарфом. Поэтому Николай II Александрович счёл для себя за благо просто отречься...Отчего царь-государь в конечном счете отрёкся, отрекаясь от престола? На царствование он был помазан Русской Православной Церковью, согласно учению которой «Священное Миропомазание Царей есть священнодействие, в котором сообщается им благодать Святаго Духа для укрепления в выполнении высшего служения на земле» (из книги: Учение о богослужении православной церкви, составленное протоиереем Церкви Мариинского дворца Дмитрием Соколовым. СПб., 1894, с. 107). Отрекшись от царствования, Николай II Александрович отрекся и от совершённого священнодействия, следовательно — отрекся от Церкви, следовательно — отрекся от православия, следовательно — отрекся от веры, следовательно — отрекся от Христа. Таким образом, Николай II Александрович стал вероотступником и христопродавцем.Я никоим образом не восстаю против РПЦ, причислившей Николая II Александровича к лику святых, а лишь делюсь своими мыслями. Буду рад, если кто-нибудь опровергнет мои утверждения или докажет обратное.Кстати, а почему до сих пор не канонизирован Павел I Петрович?...