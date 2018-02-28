17:34 28 февраля
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Ростех и Минобороны России усилят работу по предотвращению авиапроисшествий

Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации «Ростех» и Служба безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации заключили соглашение о взаимодействии в вопросах повышения качества и надежности авиационной техники и ее комплектующих, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе корпорации

В рамках подписанного соглашения Служба безопасности полетов ВС РФ обязуется предоставлять Госкорпорации информацию о причинах происшествий, связанных с отказами авиационной техники, а также о выявленных опасных факторах и предлагаемых мерах по их предотвращению. Прямой информационный обмен позволит Ростеху учитывать негативный опыт в дальнейших разработках, усилить контроль качества авиационной техники и в итоге - снизить количество происшествий при ее эксплуатации.

Ростех и Минобороны России усилят работу по предотвращению авиапроисшествий



Со стороны Министерства обороны взаимодействие одобрено Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации. Со стороны Ростеха соглашение подписала дочерняя компания «РТ-Техприемка» - центр компетенции в области управления качеством продукции Корпорации.

Стороны также взяли на себя взаимные обязательства по оказанию информационной и консультационной помощи, обмену опытом, совместному проведению конференций, семинаров и совещаний по вопросам предотвращения негативных событий.

Соглашение устанавливает прямой коммуникационный канал с эксплуатантом авиационной техники и дает возможность из первых рук получать информацию о проблемах качества используемой продукции. Это позволит оперативно реагировать на недостатки авиационной техники, выявленные в ходе эксплуатации, и своевременно принимать меры в целях предотвращения авиапроисшествий и инцидентов
– прокомментировал соглашение генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.

Центр компетенций системы управления качеством Государственной корпорации «Ростех», созданный на базе АО «РТ-Техприёмка», осуществляет контроль за выполнением изготовителями и поставщиками авиационной техники предложений и замечаний Службы безопасности полетов ВС РФ, отраженных в материалах расследования авиационных происшествий, и устранением причин, приведших к неисправности авиационной техники и ее составных частей.

Использованы фотографии: Ростех
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Комментарии 6

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  1. himRa Сегодня, 16:26
    Во время интернета и новых технологий давно было пора сделать эту работу!
    В последнее время замечаю нехватку информации(твердых знаний) во всех областях как это не пародоксално звучит laughing
    himRa
    1. cniza Сегодня, 16:57
      Если честно , я так и не понял для кого эта статья и что хотели сказать или показать.
      cniza
      1. himRa Сегодня, 17:06
        Цитата: cniza
        Если честно , я так и не понял для кого эта статья и что хотели сказать или показать.

        Ну в связи с выявленными многочисленными нарушениями уже после аварий ....пытаются действовать на опережение...похвально,контроль необходим на всех этапах!!!
        himRa
        1. cniza Сегодня, 17:13
          А его что не было ? belay такого быть не может , потому что быть не может.
          cniza
          1. himRa Сегодня, 17:29
            Цитата: cniza
            такого быть не может , потому что быть не может.

            laughing hi
            Не удержался laughing
            himRa
  2. turbris Сегодня, 16:41
    Удивительно, что этого не было сделано 10 лет назад.
    turbris
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