"Алмаз-Антей" создал многозарядные дробовики для беспилотников - истребителей дронов

На сегодняшний день оптимальным способом противодействия таким объектам, с нашей точки зрения, является применение истребителей-беспилотников с использованием в них в качестве оружия даже не мини-ракет и пушек, а обычных многозарядных дробовиков

На сегодняшний день мы опробовали подобное техническое решение для двух планеров. Достигнуты очень неплохие результаты и по поражению БЛА, и по устойчивости аппаратов, которые спроектированы под решение этой задачи. Не исключаю, что в ближайшей перспективе мы предложим военным подумать над войсковой эксплуатацией нашей разработки

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал и испытал многозарядные дробовики для беспилотников, предназначенные для борьбы с другими дронами. Об этом в интервью журналу "Воздушно-космический рубеж" рассказал генеральный конструктор концерна Павел Созинов.- сказал Созинов.По его мнению, такой способ поражения большого количества малых беспилотников был придуман для того, чтобы не тратить дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения сравнительно дешевых летательных аппаратов, коими являются мини- и микро-беспилотники, передает ТАСС.- пояснил Созинов.