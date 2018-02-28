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"Алмаз-Антей" создал многозарядные дробовики для беспилотников - истребителей дронов
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал и испытал многозарядные дробовики для беспилотников, предназначенные для борьбы с другими дронами. Об этом в интервью журналу "Воздушно-космический рубеж" рассказал генеральный конструктор концерна Павел Созинов.
По его мнению, такой способ поражения большого количества малых беспилотников был придуман для того, чтобы не тратить дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения сравнительно дешевых летательных аппаратов, коими являются мини- и микро-беспилотники, передает ТАСС.
На сегодняшний день оптимальным способом противодействия таким объектам, с нашей точки зрения, является применение истребителей-беспилотников с использованием в них в качестве оружия даже не мини-ракет и пушек, а обычных многозарядных дробовиков- сказал Созинов.
По его мнению, такой способ поражения большого количества малых беспилотников был придуман для того, чтобы не тратить дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения сравнительно дешевых летательных аппаратов, коими являются мини- и микро-беспилотники, передает ТАСС.
На сегодняшний день мы опробовали подобное техническое решение для двух планеров. Достигнуты очень неплохие результаты и по поражению БЛА, и по устойчивости аппаратов, которые спроектированы под решение этой задачи. Не исключаю, что в ближайшей перспективе мы предложим военным подумать над войсковой эксплуатацией нашей разработки- пояснил Созинов.
Использованы фотографии: ВКО "Алмаз-Антей"
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