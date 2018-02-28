17:32 28 февраля
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"Алмаз-Антей" создал многозарядные дробовики для беспилотников - истребителей дронов

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал и испытал многозарядные дробовики для беспилотников, предназначенные для борьбы с другими дронами. Об этом в интервью журналу "Воздушно-космический рубеж" рассказал генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

На сегодняшний день оптимальным способом противодействия таким объектам, с нашей точки зрения, является применение истребителей-беспилотников с использованием в них в качестве оружия даже не мини-ракет и пушек, а обычных многозарядных дробовиков
- сказал Созинов.

"Алмаз-Антей" создал многозарядные дробовики для беспилотников - истребителей дронов



По его мнению, такой способ поражения большого количества малых беспилотников был придуман для того, чтобы не тратить дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения сравнительно дешевых летательных аппаратов, коими являются мини- и микро-беспилотники, передает ТАСС.

На сегодняшний день мы опробовали подобное техническое решение для двух планеров. Достигнуты очень неплохие результаты и по поражению БЛА, и по устойчивости аппаратов, которые спроектированы под решение этой задачи. Не исключаю, что в ближайшей перспективе мы предложим военным подумать над войсковой эксплуатацией нашей разработки
- пояснил Созинов.

Использованы фотографии: ВКО "Алмаз-Антей"
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Комментарии 23

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  1. himRa Сегодня, 16:35
    по поражению БЛА, и по устойчивости аппаратов, которые спроектированы под решение этой задачи
    Вариант конечно не плохой но надо его обнаружить на подходе и достаточно близко(100метров) подойти...
    himRa
    1. сибиралт Сегодня, 16:39
      За сто метров, это ж какая должна быть дробь? belay
      сибиралт
      1. himRa Сегодня, 16:51
        Цитата: сибиралт
        За сто метров, это ж какая должна быть дробь? belay

        Облако мелкой дроби,как я полагаю...
        100 метров это максимально по аналогии со стрельбой по уткам...например утке хватает 2-3 дробины
        himRa
        1. cniza Сегодня, 17:07
          Звучит очень сомнительно , но думаю что этот "дробовик" не совсем простой и стреляет не совсем дробью.
          cniza
          1. himRa Сегодня, 17:28
            Цитата: cniza
            не совсем простой и стреляет не совсем дробью

            Тоже на это надеюсь,хотя надо признать что эффективной системы борьбы с дронами пока нет
            himRa
      2. demo Сегодня, 16:56
        Картечью их, картечью.
        Это как вариант
        demo
        1. himRa Сегодня, 17:00
          Цитата: demo
          Картечью их, картечью.
          Это как вариант

          Хе,хе ....там еще идет речь о остойчивости самого атакующего дрона....должен он хоть примерно прицелится а в паре с РЭБ и дроби хватит...
          himRa
      3. Балу Сегодня, 17:21
        Цитата: сибиралт
        За сто метров, это ж какая должна быть дробь? belay

        Вот я тоже об этом подумал. Может все таки это должен быть какой-нибудь более сложный аппарат с автоматической наводкой и специальными боеприпасами типа кассетных, которые опять таки по сигналу с земли на определенной с земли высоте и взрывались, создавая завесу. В Сирии панцирь неплохо справился, теперь пусть будет "Зонтик"или "Шапокляк", т.е. более компактная и маневренная система? Хотя я в этом профан, сильно не ругайте. feel
        Балу
      4. андрей юрьевич Сегодня, 17:21
        Цитата: сибиралт
        За сто метров, это ж какая должна быть дробь? belay
        центробой "жевело" и пенсионер,которому нечего терять... полетели ! и очередью,с "протяжкой" веером...как дал ...! wassat
        андрей юрьевич
    2. Sirocco Сегодня, 17:06
      Цитата: himRa
      Вариант конечно не плохой но надо его обнаружить на подходе и достаточно близко(100метров) подойти...

      Думаю 100 метров дробью это никак. Тут картечь 0000 нужна, расстояние 50 - 70 метров, ну и калибр 6. тогда будет всем счастье. Но отдача с такого ствола, убойная))))
      Sirocco
    3. 44Серега44 Сегодня, 17:25
      может брать расчет не прямого выстрела, а сверху вниз?
      44Серега44
  2. turbris Сегодня, 16:38
    Малогабаритные дроны могут стать большой проблемой для для любого вооруженного конфликта и поэтому такие наработки очень своевременны.
    turbris
    1. АндрейИванов Сегодня, 16:46
      Цитата: turbris
      Малогабаритные дроны могут стать большой проблемой для для любого вооруженного конфликта и поэтому такие наработки очень своевременны.

      Пока,самое эффективное оружие против мини-дронов -это комплексы РЭБ .Все остальное имеет право на жизнь,но проблему полностью не решит.
      АндрейИванов
    2. Vita VKO Сегодня, 17:17
      Цитата: turbris
      такие наработки очень своевременны

      При условии если их доведут до ума. Концепция хорошая, но процесс наведения и поражения нужно во первых автоматизировать, а во вторых сократить подлетное время и время реакции системы до возможностей поражения на безопасных дистанциях от линии боевого соприкосновения. Мало ли какая начинка будет у это беспилотника запущенного террористами, начиная от обычной взрывчатки и заканчивая ОМП.
      Vita VKO
  3. AVA77 Сегодня, 16:39
    Уток, мелкой дробью гонять самое то laughing
    AVA77
    1. seregatara1969 Сегодня, 16:48
      ну и часового снять тоже подойдёт замечательно
      seregatara1969
      1. Piramidon Сегодня, 16:54
        Цитата: seregatara1969
        ну и часового снять тоже подойдёт замечательно

        Крупной солью зарядить и можно оппозицию на митингах разгонять.
        Piramidon
        1. майор Юрик Сегодня, 17:14
          Цитата: Piramidon
          Цитата: seregatara1969
          ну и часового снять тоже подойдёт замечательно

          Крупной солью зарядить и можно оппозицию на митингах разгонять.

          А Вы затейник,Степан! wassat
          майор Юрик
  4. taiga2018 Сегодня, 16:42
    сирийский опыт заставил озаботится?
    taiga2018
    1. Meckajiuhe Сегодня, 16:48
      Это очень хорошо,когда опыт преобразуется в решения.
      Meckajiuhe
  5. Ураган70 Сегодня, 17:08
    Цитата: demo
    Картечью их, картечью.
    Это как вариант

    Надо шрапнелью! Калибр дробовика не менее 30 мм и шрапнелью! История движется по спирали! Вспомните легионы-когорты-колонны! Шрапнель по ним самое то!
    Ураган70
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:19
    Беспилотники - источники радиоизлучения. Как маячки. По ним и будут наводиться дроны - истребители.
    Горный стрелок
  7. Симон Сегодня, 17:23
    Цитата: Sirocco
    Цитата: himRa
    Вариант конечно не плохой но надо его обнаружить на подходе и достаточно близко(100метров) подойти...

    Думаю 100 метров дробью это никак. Тут картечь 0000 нужна, расстояние 50 - 70 метров, ну и калибр 6. тогда будет всем счастье. Но отдача с такого ствола, убойная))))

    Заряд пороха то же значение имеет. 100 метров - это хорошее расстояние. Арасстреливаться будет, как праздничная ракета. Заряд вылетит и на определенной высоте взорвется, и дробь разлетится "шаром" в разные стороны.
    Симон
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