Рассказы об оружии. Стальной шлем ПВО: М-38, или "Блокадник"

Шлем Броди образца 1915 года

Готовил большой обзор по стальным шлемам/каскам, и тут позвонил человек после просмотра фильма «Рубеж» с вопросом.Вопрос был о нескольких вроде бы документальных кадрах из фильма, в которых бойцы ПВО были в «каких-то странных касках, похожих на тарелки». И, соответственно, собеседника интересовало, что это: дурь, или?..Или! Это не дурь, это совсем наоборот: добросовестный подход к исторической составляющей кинофильма. Впрочем, о «Рубеже» мы поговорим чуть позже, а пока о странной каске.Итак, перед нами очень интересная частичка военной истории. Стальной шлем бойца ПВО, у которого не было официального названия. В принципе, все его неофициальные названия соответствуют действительности. И «Стальной шлем бойца ПВО», и «М-38», и «Блокадник».Но пойдем по порядку.Выпускался этот шлем на Ленинградском металлическом заводе, ЛМЗ (многие источники именуют завод «металлургическим», но это неправильно).Представлял собой вариацию на тему стального шлема Джона Броди, британского инженера. Шлем Броди был британским ответом на «каску Адриана» (ну не могли подданные королевы ходить во французских касках!) и стоял на вооружении британской армии с 1915 по 1939 годы, а в армии США даже до 1942-го.В СССР шлем был известен еще со времен интервенции, изрядное количество их попало в распоряжение РККА со складов британской армии на севере.В конце 30-х годов в РККА серьезно задумались надо созданием модели стального шлема для частей ПВО и гражданской обороны. Его основное отличие от основного стального шлема бойца РККА заключалось именно в широких полях. И это не просто так было придумано.Основное предназначение шлема – защита головы и плеч бойца ПВО или ГО от осколков и обломков, падавших сверху. Тут стоит отметить, что опыт применения орудий ПВО в Первую Мировую войну показал, что существует вероятность поражения расчетов зенитных батарей своими же осколками, падающими с высоты нескольких сотен или тысяч метров.А m, умноженное на g, никто не отменял.То же самое примерно и в отношении бойцов гражданской обороны. Их основной задачей в будущей войне стала помощь расчетам пожарных, регулировка потоков граждан к бомбоубежищам и тому подобное.В итоге нужен был шлем:1) легче стандартного армейского, рассчитанный на молодежь и женщин;2) с полями для защиты головы и плеч от поражения сверху;3) недорогой в производстве и с возможностью массового выпуска.Английский шлем Броди подходил по всем параметрам. И на ЛМЗ освоили выпуск шлема для бойцов ПВО в 1938 году. Неофициально шлем получил маркировку М-38.Шлем изготавливался из стали толщиной 1,8 мм с шириной козырька-обода 35 мм. Вес шлема составлял 1200 граммов.Производство осуществляли из листового металла путём штамповки, таким образом, чтобы получить каску высокой прочности. Штамповка же позволяла сделать этот несложный в производстве шлем недорогим и массовым.Подшлемник изготавливали из ткани, который крепился к основанию шлема с помощи двух заклепок. Размер подшлемника под голову регулировался с помощи веревки. Подбородник состоял из тряпичного ремня с квадратными хомутах на концах, вторые концы крепились к каске с помощи сварки.На шлем должен был наноситься рисунок-эмблема: звезда по краям которой зенитная пушка с прожектором, в лучах которого силуэт самолета, снизу по центру размещался противогаз.Но зачастую шлем просто красили зеленой или белой краской, в зависимости от времени года.Когда началась блокада Ленинграда, шлем также стали производить в цехах, выпускавших товары народного потребления заводов имени Молотова и Карла Либкнехта вместо кастрюль и тазиков.Естественно, из того металла, который имелся в наличии. Такие шлемы и получили прозвище "Блокадник".Вес шлема, изготовленного из стали «гражданской» номенклатуры упал до 850-950 грамм, защитные качества, соответственно, тоже снизились. Но каски – это, пожалуй, то, о чем на «Большой земле» вряд ли думали в первую очередь.Так что ленинградцы выкручивались, как могли и делали это весьма и весьма успешно.Вполне естественно, что вслед за бойцами ПВО и ГО шлем М-38 стали брать на вооружение ленинградские ополченцы.Шлем ПВО, или М-38, выпускался на предприятиях Ленинграда до середины 1943 года. Точное количество изготовленных изделий неизвестно, но, если верить поисковикам и реконструкторам, даже в наше время можно при определенной удаче на чердаках старых домов найти такой шлем.Да, не шедевр. Да, копия старого английского шлема. Да, делали не из спецсталей, а из того, что было в наличии в блокаду.Тем не менее, «Блокадник» М-38 делал свое дело: защищал головы тех, кого вы видели на снимках.Такая вот частичка нашей истории.