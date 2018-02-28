05:58 01 марта
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ВМФ России получит до 2023 года 73 электрические торпеды нового типа

Дагестанский завод "Дагдизель" и Министерство обороны РФ подписали долгосрочный контракт на изготовление для ВМФ России 73 торпед УЭТ-1. Свои подписи под контрактом поставили руководитель департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ контр-адмирал Андрей Вернигора и директор "Дагдизеля" Рауль Ильясов.

ВМФ России получит до 2023 года 73 электрические торпеды нового типа


Сейчас речь идет о 73 изделиях. Стоимость такого контракта – 7,2 млрд рублей. Действует он до 2023 года включительно. Первые торпеды планируется поставить для Минобороны РФ в следующем году, но контракт проавансируют уже в этом году, так что серийное производство предприятие начнет до конца года
– цитирует ТАСС заявление начальника Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева.


Контракт долгосрочный, пока он пятилетний. С учетом завершения монтажа оборудования и производства мы надеемся, что предприятие в этом году данные работы завершит. При подтверждении выхода на полную мощность Минобороны вернется к рассмотрению вопроса об увеличении объемов закупок данных изделий
– уточнил он.

УЭТ-1 – новая универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она заменит устаревшую самонаводящуюся электрическую торпеду УСЭТ-80.

В Минобороны уточнили, что УЭТ-1 - торпеда с большой дальностью хода - до 25 километров, скоростью - до 50 узлов и дальностью обнаружения подводных целей - до 3,5 километров. Кроме того, торпеда может обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд.


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Комментарии 70

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  1. АндрейИванов Вчера, 17:44
    Когда же Хищника то допилят...
    АндрейИванов
    1. Чичиков Вчера, 17:55
      Цитата: АндрейИванов
      Когда же Хищника то допилят...

      Когда "Чужие" придут! (х/ф "Хищник" против "Чужих").
      Чичиков
      1. АндрейИванов Вчера, 17:59
        Цитата: Чичиков
        Когда "Чужие" придут! (х/ф "Хищник" против "Чужих").


        "С 2013 года коллектив предприятия занимается разработкой, изготовлением опытных образцов и проведением испытаний составной части подводной ракеты, реализующей новые принципы управления пограничным слоем. Создание данного летательного аппарата осуществляется в рамках государственного оборонного заказа на выполнение опытно-конструкторской работы "Хищник".

        В рамках данной работы опубликованы более 20 научных трудов, в том числе 4 научные работы в 2015 году. Оформляются заявки на несколько патентов на полезные модели. В 2015 году были изготовлены первые два опытных образца составной части летательного аппарата, а также проведены стыковочные и лабораторно-стендовые испытания, наземная отработка.

        В конце 2016 года планируется проведение предварительных испытаний составной части подводной ракеты, включая ходовые испытания летательного аппарата, по результатам которых будет проведено присвоение конструкторской документации составной части подводной ракеты литеры "О".

        В рамках данной работы также предприятием разрабатывается РКД и функциональное программное обеспечение, изготавливаются опытные образцы и проводятся испытания технологической контрольно-проверочной аппаратуры ТКПА, предназначенной для проведения регулировок и проверок подводной ракеты в целом и ее составных частей в отдельности.

        Вышеуказанная деятельность ОАО "КБ "Электроприбор" принесла результат, выражающийся в получении в период с 2013 по 2016 гг. предприятиями ОАО "КБ "Электроприбор" (г. Саратов) и ООО "СЭПО-ЗЭМ" (г. Саратов) по указанным выше работам "Самолет-М" и "Хищник" государственных оборонных заказов на сумму более 3 млрд рублей".
        АндрейИванов
      2. Удав КАА Вчера, 21:37
        Цитата: АндрейИванов
        Когда же Хищника то допилят...

        Цитата: Чичиков
        Когда "Чужие" придут!

        Когда "чужие" придут -- поздно будет пить боржоми: почки могут отвалиться!!!
        А чтобы "чужие" не пришли, нужно "своих" получше кормить...
        ("Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую."
        Приписывается французскому императору Наполеону /(1769—1821).
        А еще вспомнились слова отца народов: " Кто вам дал право считать народные деньги, когда речь идет об обороноспособности государства!?" Это к вопросу о 100млн за изделие, но почему-то все пропускают
        С учетом завершения монтажа оборудования и производства...

        ИМХО.
        Удав КАА
    2. Артек Вчера, 18:02
      чё то не сусветное,73 торпеды за 7.2млр. рублей,это по 100миллионов рублей за штуку? Однако!
      Артек
      1. mvg Вчера, 18:05
        Однако в математике профи!!! А если калькулятор подключить?
        mvg
        1. андрей юрьевич Вчера, 18:23
          Цитата: Артек
          чё то не сусветное,73 торпеды за 7.2млр. рублей,это по 100миллионов рублей за штуку? Однако!

          щщщас, у тещи(царство ей небесное) счёты в амбаре отрою... в дровах...
          андрей юрьевич
        2. Тикси-3 Вчера, 18:27
          Цитата: mvg
          Однако в математике

          дело не в математике, а в сладких печеньках-обещалках.....сразу до 2035 года надо писать....
          Тикси-3
          1. mvg Вчера, 18:40
            Была хорошая статья на ВО про торпеды. Мы очень сильно отстаем от США, Германии, Италии. Характеристики так себе. Лучше не получилось. Купить бы у немцев лицензию. Веь ПЛ хорошо, но их же вооружить чем то надо. А у нас уровень Второй мировой для американцев.
            mvg
            1. reservist Вчера, 19:38
              Цитата: mvg
              Была хорошая статья на ВО про торпеды.

              эта ?
              topwar.ru/67380-torpeda-wass-black-shark-italiya.
              html
              reservist
              1. mvg Вчера, 19:49
                Нет про Физик и Футляр. Ну и далее, по всем пробежались. Про Акулу там тоже было.
                mvg
                1. reservist Вчера, 20:14
                  про Футляр есть, но без Акулы ... :(
                  topwar.ru/122273-torpeda-ugst-fizik-2-futlyar-zag
                  adochnaya-novinka-rossiyskogo-flota.html
                  topwar.ru/97170-perspektivnaya-torpeda-futlyar-pr
                  ohodit-gosudarstvennye-ispytaniya.html
                  reservist
            2. Удав КАА Вчера, 21:50
              Цитата: mvg
              Лучше не получилось. Купить бы у немцев лицензию
              Немцы однозначно не продадут... А лучше, видимо, пока не получается. Но и этого для подводной охоты за глаза хватит, учитывая дистанции взаимного обнаружения ПЛ-ПЛ.
              Вот только электрическая торпеда может с любой глубины без изменения ТТХ стрелять, чего не скажешь о тепловых...И потом, 500сек держать след -- неплохо, весьма! Раньше 300 было...
              Потом, я не верю, что в открытке наши выложат истинные ТТХ изделия...Это скорее 0,75 от истины...Так что, прогресс есть и это малеха радует... yes
              Удав КАА
      2. ustinov.yuri Вчера, 18:06
        Да Вы математик!
        ustinov.yuri
      3. АнтиFREEZ Вчера, 18:13
        торпеда с большой дальностью хода - до 25 километров

        Цитата: Артек
        по 700миллионов рублей за штуку?


        Я двумя руками за возвравщение "шаражек", жаль что у нас "не 37-й год"(с).
        АнтиFREEZ
        1. андрей юрьевич Вчера, 18:24
          Цитата: АнтиFREEZ
          , жаль что у нас "не 37-й год"(с).

          тут блин ..руки отбил..."за", yes
          андрей юрьевич
        2. Alexey RA Вчера, 18:50
          Судя по таблице, кроме итальянской "чёрной акулы" все остальные электрические торпеды - примерно на уровне нашей: дальность хода 25-28 км на 23-24 узлах (по SST4 дают дальность 28 км). И, кстати, что-то я не вижу 50 узлов у иномарок.
          На Марк 48 можно не смотреть - она тепловая.

          Кстати, а ВМФ заказал точно УЭТ-1, а не УЭТ-1Э "Ихтиозавр"?
          По некоторым тактико-техническим характеристикам "Ихтиозавр" действительно превосходит торпеду "Гидроприбора". Речь идет в частности о большей дальности хода (максимальный показатель торпеды "Дагдизеля" – 25 км против 18 км у ТЭ2-02), более высокой скорости (50 узлов против 48) и лучшей дальности обнаружения подводных целей (до 3,5 км против 1,5).
          © bmpd
          Alexey RA
          1. mvg Вчера, 19:03
            Это, если сравнивать современные российские и Мк48
            К примеру, современная американская дистанционно-управляемая торпеда большой дальности Mk-48 разработанная для поражения скоростных подводных и надводных целей способна развивать скорость до 55 и 40 узлов на дистанциях в 38 и 50 километров соответственно (оцените при этом возможности отечественной торпеды ТЭ-2 45 и 32 узла на дальностях 15 и 25 км). Американская торпеда оборудована системой многократной атаки, которая срабатывает при потере торпедой цели. Торпеда способна самостоятельно обнаружить, осуществить захват и атаковать цель. Электронная начинка торпеды настроена таким образом, что позволяет поражать подводные лодки противника в районе командного поста, расположенного за торпедным отсеком.
            П.С.: Только чисто теоретически электрические торпеды безопаснее. А вот по ТТХ проигрывают.
            ТТХ торпед ТЭ2, «Физик», «Футляр», Mark 48 (США), DM2A4ER (ФРГ), Black Shark (Италия)

            Длина, м: 7,9 — 7,2 — н/д — 5,8 — 8,4 — 5,9

            Масса, кг: 2400 — 1980 — н/д — 1363 — н/д — 1363

            Масса БЧ, кг: 300 — 300 — н/д — 300 — 260 — 250

            Максимальная дальность, км: 25 — 50 — 60 — 60 — 140 — 70

            Длина кабеля телеуправления, км: 25 — 25 — н/д — 30 — 100 — 60

            Максимальная скорость, узлы: 45 — 50 — 65 — 60 — 50 — 52
            mvg
            1. Alexey RA Вчера, 19:16
              Цитата: mvg
              Это, если сравнивать современные российские и Мк48
              К примеру, современная американская дистанционно-управляемая торпеда большой дальности Mk-48 разработанная для поражения скоростных подводных и надводных целей способна развивать скорость до 55 и 40 узлов на дистанциях в 38 и 50 километров соответственно (оцените при этом возможности отечественной торпеды ТЭ-2 45 и 32 узла на дальностях 15 и 25 км).

              А почему Вы сравниваете западную тепловую и отечественную электрическую торпеду? Никто же не сравнивает Марк 48 с толстой перекисной или со "шквалом". smile
              Alexey RA
              1. mvg Вчера, 19:46
                Толстых уже нет, Шквала тоже (13 км и без рулежки). Не понимаю, если нет нормальных и недорогих батареек, зачем нам электрика? 25 км, это надо атаковать с 10 км.. а это уже очень критично. Современные ПЛУР (RUM-139 VL-Asroc) на 40 км летают и дальше, и на 10 км ПЛ обнаружат корабли охранения. Очень опасно.
                Если есть нормальные перекисно-водородные движетели, зачем придумывать велосипед? Да еще и дорогой.
                П.С.: Теряется самое главное - скрытность.
                mvg
                1. Удав КАА Вчера, 22:10
                  Цитата: mvg
                  нормальные перекисно-водородные движетели,

                  Пара ремарок.
                  Перекисно-водородные -- машины внутреннего сгорания -- ДВИГАТЕЛИ (!), а не движители -- это то, что "упирается в воду" На МК-48 -- водомет с импиллерами, на других --соосные винты...
                  Цитата: mvg
                  нет нормальных и недорогих батареек, зачем нам электрика?
                  Батарея конечно вещь дорогая, особенно из драгмета...Но с большой глубины только "Электрика" стреляет...Это основное вооружение лодок против лодок, не считая ПЛУРО.
                  Цитата: mvg
                  25 км, это надо атаковать с 10 км...и на 10 км ПЛ обнаружат корабли охранения.
                  А это уже вопросы тактики. Выиди из полосы поиска, забрось ТО в кильватер (всего-то нужно определить сторону движения цели) и потихонечку сваливай на кормовые КУ...
                  НО здесь опасность напороться на вертушки, РГАБы и прочую хрень...Так что, вы правы:
                  Очень опасно.
                  Лучше сидеть дома, и по телеку смотреть про героические будни подплава. yes
                  Удав КАА
          2. Григорий_45 Вчера, 23:20
            Цитата: Alexey RA
            Кстати, а ВМФ заказал точно УЭТ-1, а не УЭТ-1Э "Ихтиозавр"?

            По-видимому, нужно читать именно УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр"), изделие от "Гидроприбора" носит обозначение УЭТТ, или ТЭ-2 (ТЭ-2-03 с системой электрического ввода стрельбовых данных)
            Григорий_45
      4. reservist Вчера, 19:44
        Цитата: Артек
        ... это по 100миллионов рублей за штуку? Однако!

        на торпеду F21 ценник вроде бы от 2.3 млн евро начинается ...
        если 100 млн. рублей перевести в евры, то выходит, что ДагДизель просто демпингует ...
        reservist
        1. ЗВО Вчера, 20:54
          Цитата: reservist
          Цитата: Артек
          ... это по 100миллионов рублей за штуку? Однако!

          на торпеду F21 ценник вроде бы от 2.3 млн евро начинается ...
          если 100 млн. рублей перевести в евры, то выходит, что ДагДизель просто демпингует ...


          А зарплаты. Стоимость энергии - у нас западная? В еврах?

          Может все потому. что Дагестан - самое коррумпированное место на этой планете?
          ЗВО
          1. Григорий_45 Вчера, 23:13
            Цитата: ЗВО
            Может все потому. что Дагестан - самое коррумпированное место на этой планете?

            ну, не самое..) Индусы имеют все шансы не отдать первое место)
            Григорий_45
      5. Александр русский Вчера, 19:50
        Я тоже об этом подумал. Золотые торпеды.
        Александр русский
      6. svd-73 Вчера, 22:09
        это по 100миллионов рублей за штуку? Однако
        Еще недовно наше МО за такие деньги Т-90 покупать не желал-дорого.
        svd-73
    3. Romario_Argo Вчера, 18:04
      Когда же Хищника то допилят...

      Хищник это ракетная торпеда, типа ВА-111 Шквал но уже 2-го поколения с наличием ГСН и возможностью маневрирования.
      Romario_Argo
      1. Григорий_45 Вчера, 23:11
        Цитата: Romario_Argo
        Хищник это ракетная торпеда, типа ВА-111 Шквал но уже 2-го поколения с наличием ГСН и возможностью маневрирования.

        откуда дровишки про самонаведение? Технические подробности проекта пока не появлялись в официальных публикациях. Такая ситуация способствует появлению различных домыслов и спекуляций. Я, вот, к примеру встревал в уважаемых источниках только то, что работают над дальностью хода и увеличивают глубину применения ракеты-торпеды. О самонаведении (или телеуправлении) речи даже не шло.
        Григорий_45
    4. Григорий_45 Вчера, 23:34
      Цитата: АндрейИванов
      Когда же Хищника то допилят

      даже если его дальность относительно "Шквала" повысят каким-то чудесным образом вдвое (в чем я сомневаюсь), этого все равно крайне мало. Не понимаю я столь трепетного отношения к неуправляемым торпедам, которые к тому же гремят как пустая консервная банка по асфальту
      Григорий_45
  2. faterdom Вчера, 18:18
    Цитата: Артек
    чё то не сусветное,73 торпеды за 7.2млр. рублей,это по 100миллионов рублей за штуку? Однако!

    Там одного серебра десятками килограмм. Пока ничего более энергоемкого чем батарейки из серебра не придумано.
    faterdom
    1. андрей юрьевич Вчера, 18:31
      Цитата: faterdom
      Там одного серебра десятками килограмм

      папа поймал такого " несуна" с кг серебра на проходной, (папа мент бывший,правильный) дети,сопли-слёзы и молитвы.... отпустил короче...слиток подкинул к складу,сказал : "делов не знаю..." уже два года,как отца похоронил,а эта история, не выходит из головы....мужик мой папа...
      андрей юрьевич
    2. Vlad.by Вчера, 18:42
      Вообще то речь идет о пятилетнем долгосрочном контракте на 7 ярдов.
      А первая партия по контракту - всего 73 изделия.
      Смешались в кучу, кони, люди....
      Vlad.by
      1. reservist Вчера, 18:56
        вот первую партию и будут 5 лет делать ...
        а в цене похоже учли инфляцию и увеличение налогов на ближайшую пятилетку ...
        reservist
        1. Vlad.by Вчера, 18:57
          ну вам из резерва то куда как виднее...
          Vlad.by
          1. reservist Вчера, 19:09
            ну ТАСС наверно ещё в "желтую" прессу записывать рано ...
            tass.ru/armiya-i-opk/4995113
            reservist
    3. Удав КАА Вчера, 22:26
      Цитата: faterdom
      Пока ничего более энергоемкого чем батарейки из серебра не придумано.

      Есть: литий-ионные, а скоро им на смену придут магниевые с модифицированным материалом на пентаоксиде ванадия. Они в 5 раз лучше ЛИАБ из-за низкой стоимости, большей емкости, долговечности и безопасности. Одна печаль: рожают их в Техасском университете американцы индусского происхождения...
      Кстати, ЛИАБ оказались взрывоопасными в морских условиях... yes
      Удав КАА
  3. Симон Вчера, 18:20
    В Минобороны уточнили, что УЭТ-1 - торпеда с большой дальностью хода - до 25 километров, скоростью - до 50 узлов и дальностью обнаружения подводных целей - до 3,5 километров. Кроме того, торпеда может обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд. --- Во, нормально! Выпускай эту торпеду, а она сама будет гонятся за вражескими кораблями в океане! wink good
    Симон
  4. Симон Вчера, 18:23
    Цитата: АнтиFREEZ
    торпеда с большой дальностью хода - до 25 километров

    Цитата: Артек
    по 700миллионов рублей за штуку?


    Я двумя руками за возвравщение "шаражек", жаль что у нас "не 37-й год"(с).

    Да, как не вспомнишь СТАЛИНА !
    Симон
  5. Зефр Вчера, 18:24
    1 штука = 100 миллионов рублей?
    Кхм... Я правильно считаю?
    Зефр
    1. Esoteric Вчера, 18:31
      Цитата: Зефр
      Кхм... Я правильно считаю?

      Правильно! yes good Ещё можешь посчитать сколько торпед по одной в месяц выпустят согласно этого контракта до конца 2023 года... belay wassat
      Esoteric
      1. reservist Вчера, 19:01
        за 5 лет по одной в месяц 73 штуки не успеют сделать, с учетом монтажа/наладки нового оборудования и т.д. примерно одна штука в три недели выходит ...
        reservist
    2. reservist Вчера, 19:18
      тут в соседней заметке озвучена цена 4-х фрегатов - 3 млрд. "вечнозеленых" ...
      цена 4-х торпед в "мертвых американских президентах" выйдет примерно 6.6 млн "вечнозеленых"
      соотношение цены фрегата к торпеде получается примерно где-то 45 к 1
      reservist
  6. Радио-няня Вчера, 18:28
    как-то не внимательно читаем..... увидели кол-во и ценнкик и "фсе пропало",.. но по сути в этот ценник входит и коечто еще?!
    Радио-няня
    1. просто экспл Вчера, 18:48
      а что именно ?
      просто экспл
    2. ty60 Вчера, 18:56
      НИОКР обязательно,производство оснастки и оборудования для отладки ГСН и всего остального,включая заявленное управление пограничным слоем.Все это входит в цену изделия.Испытания,доводка.Доп оборудование по итогам-удешевление лишь в процессе серийного производства
      ty60
      1. Григорий_45 Вчера, 20:11
        Ни НИОКР, ни ОКР, ни испытания в стоимость конечного изделия не входят (они никогда не входят в стоимость образцов военной продукции). Эти этапы МО закрывает отдельно. По сути, покупая КД (конструкторскую документацию) на торпеды, оно и оплатило эти этапы. Если к стоимости этих "золотым" торпед приплюсовать еще стоимость ОКР, боюсь, инфаркт хватить может от увиденной суммы
        Григорий_45
      2. ЗВО Вчера, 21:27
        Цитата: ty60
        НИОКР обязательно,производство оснастки и оборудования для отладки ГСН и всего остального,включая заявленное управление пограничным слоем.Все это входит в цену изделия.Испытания,доводка.Доп оборудование по итогам-удешевление лишь в процессе серийного производства


        Извините. но это только в загнивающих капстанах.
        У нас в стране - Госзаказ по 44 или 223 ФЗ.
        только по факту каждой строки.
        ЗВО
    3. Григорий_45 Вчера, 20:20
      Цитата: Радио-няня
      но по сути в этот ценник входит и коечто еще?!

      Расскажите нам, что еще в него входит. Очень интересно будет послушать)
      Григорий_45
  7. МОЯ МЫСЛЬ Вчера, 18:43
    Не дороговато для торпед ?
    МОЯ МЫСЛЬ
    1. purple Вчера, 18:56
      Сейчас речь идет о 73 изделиях. Стоимость такого контракта – 7,2 млрд рублей. Действует он до 2023 года включительно.

      где тут речь о 100 млн за штуку?может это первый этап только 73 штуки
      purple
      1. МОЯ МЫСЛЬ Вчера, 18:59
        [quote=purple][quote]Сейчас речь идет о 73 изделиях. Стоимость такого контракта – 7,2 млрд рублей. [/quote]
        Здесь и идет
        МОЯ МЫСЛЬ
      2. МОЯ МЫСЛЬ Вчера, 19:06
        68320000 рублей цена ракеты тамогавк блок 4 а тут торпеда
        МОЯ МЫСЛЬ
        1. Вадим237 Сегодня, 00:39
          Тайфун У - 60 миллионов рублей штука, платформа Армата - 250 миллионов, минимум, Су 34 - миллиард рублей, вертолёт Ка 52 - 900 миллионов рублей, ракета Вихрь 1 - 6 миллионов рублей, Су 35 - 2 миллиарда рублей, Су 57 - 3800 миллионов рублей, ракета 3М14 - 56 миллионов рублей, экипировка Ратник 2 - полный комплект 2 миллиона рублей, РПГ 30 100000 рублей, ПТРК Корнет - 812000 за выстрел, ПЗРК Верба - 2800000 рублей комплект - ракета - пусковая, управляемая мина Смельчак М 1200000 рублей, Ту 160 - 17 миллиардов рублей. Торпеда со стоимостью под 100 миллионов - не удивляет.
          Вадим237
    2. user1212 Вчера, 20:07
      Цитата: МОЯ МЫСЛЬ
      Не дороговато для торпед ?

      А что вас смущает? 48 ADCAP в 88 году обходилась матрасам в 3.5 млн$ за шт х 56 руб (курс $) = 196 млн руб. Это, замечу, в серийном производстве, а не за 73 штуки
      user1212
      1. ЗВО Вчера, 21:50
        Цитата: user1212
        Цитата: МОЯ МЫСЛЬ
        Не дороговато для торпед ?

        А что вас смущает? 48 ADCAP в 88 году обходилась матрасам в 3.5 млн$ за шт х 56 руб (курс $) = 196 млн руб. Это, замечу, в серийном производстве, а не за 73 штуки


        Вы можете привести свои источники?

        Потому. что по факту выглядит так.
        Модель Мк.6
        У нее цена 2 млн долларов за штуку.
        3 млн - было заплачено за порядка 300 торпед. у которых производитель обещал поддерживать на пике (т.е. модернизировать за свой счет) торпеды много-много лет... ближайшие 20 или 30...

        А 3.5 млн - стоит комплект модернизации (до уровня 7) торпед 8-х годов для иностранных государств....
        ЗВО
        1. user1212 Сегодня, 04:08
          https://fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/mk-48.
          htm
          user1212
  8. gig334 Вчера, 18:57
    Торпеды из золота что ли? или автор статьи что-то перепутал?
    gig334
    1. reservist Вчера, 19:50
      батарея вроде из оксида серебра должна быть ...
      reservist
  9. Proton Вчера, 19:06
    Я че то не понял,7 млрд,это на 73 торпеды или вместе с оборудованием ,что монтируют laughing what Как то несерьезно по ~ 14,5 торпед в год собирать за эти деньги
    Proton
  10. Every Вчера, 19:16
    Цитата: faterdom
    Цитата: Артек
    чё то не сусветное,73 торпеды за 7.2млр. рублей,это по 100миллионов рублей за штуку? Однако!

    Там одного серебра десятками килограмм. Пока ничего более энергоемкого чем батарейки из серебра не придумано.

    Есть такое выражение "она у вас, что золотая?".
    Вот теперь можно смело отвечать: - "Ну - почти. Серебряная."
    Как видно есть куда расти.
    Охр@неть торпедка. 100 млн. руб. за единицу.
    Здесь волей неволей согласишься с:

    Цитата: АнтиFREEZ

    Я двумя руками за возвравщение "шаражек", жаль что у нас "не 37-й год"(с).

    При Сталине за такую разработку, руки бы оторвали и вставили бы обратно в плечи.
    Every
  11. Комментарий был удален.
  12. танк66 Вчера, 19:39
    В запрошлом году час проразглядывал в питерском В- Морском музее торпеду времён японской войны.Бь,само совершенство.Чтоб её воссоздать - сейчас потребуется полляма зелени. Кстати тоже электрическая, два винта на одном валу ,вращающихся в противоход.
    когда на табличке прочел,что при Цусиме наши выпустили таких штук 20 ,а япошки около 250 /могу слегка соврать/ посочувствовал эскадре Рожественского.
    танк66
    1. reservist Вчера, 20:06
      Цитата: танк66
      а япошки около 250 /могу слегка соврать/

      на wargaming'е пишут, что 350 ...
      reservist
      1. user1212 Вчера, 20:12
        Цитата: reservist
        на wargaming'е пишут, что 350 ...

        Они могут. В warships боекомплект бесконечный laughing
        user1212
        1. reservist Вчера, 20:29
          ну если только в одной ночной атаке на Порт-Артур'скую эскадру японцы выпустили около 70 торпед, то цифра в пару-тройку сотен за всё Цусимское сражение не кажется такой уж неправдоподобной ...
          если на миноносце тех времен могло быть до 4-х трехтрубных торпедных аппаратов, а миноносцев у японцев было около пяти десятков ...
          reservist
  13. Васян1971 Вчера, 20:11
    Да ладна! Надеются они! За ПЯТЬ лет(!) цельных 73 (семдесят три) торпеды! За 7,2 лярда!
    Четырнадцать с половиной штук в год! Бойтесь АУГи и прочие замволты!
    ПыСы. Как-то, в конце прошлого века, отравился я серьёзно на Новый год "шампанским" производства "Дагвино". Вы меня извините, но к "Дагдизелю" подозрение испытываю.
    Васян1971
    1. reservist Вчера, 20:40
      А шампанское то точно не "левак" было ?
      Дагестанский портвейн и коньяк (ну не скажу чтоб уж очень понравилось, но нормально) попадались, а вот шампанское что-то нет ...
      reservist
      1. Васян1971 Вчера, 20:45
        Я же говорю: "конец прошлого века". Возможно всё! Времена такие были...
        Да и сейчас как-то стрёмно бывает. http://www.fontanka.ru/2016/11/24/130/
        Васян1971
  14. Geisenberg Вчера, 21:47
    Чёт не понял ... 1 торпеда 100млн рублей ??? Танк дешевле стоит ....
    Geisenberg
    1. user1212 Сегодня, 04:21
      Цитата: Geisenberg
      Чёт не понял ... 1 торпеда 100млн рублей ??? Танк дешевле стоит ....

      Какой танк дешевле 2 млн$?
      user1212
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