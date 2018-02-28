ВМФ России получит до 2023 года 73 электрические торпеды нового типа

Сейчас речь идет о 73 изделиях. Стоимость такого контракта – 7,2 млрд рублей. Действует он до 2023 года включительно. Первые торпеды планируется поставить для Минобороны РФ в следующем году, но контракт проавансируют уже в этом году, так что серийное производство предприятие начнет до конца года

Контракт долгосрочный, пока он пятилетний. С учетом завершения монтажа оборудования и производства мы надеемся, что предприятие в этом году данные работы завершит. При подтверждении выхода на полную мощность Минобороны вернется к рассмотрению вопроса об увеличении объемов закупок данных изделий

Дагестанский завод "Дагдизель" и Министерство обороны РФ подписали долгосрочный контракт на изготовление для ВМФ России 73 торпед УЭТ-1. Свои подписи под контрактом поставили руководитель департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ контр-адмирал Андрей Вернигора и директор "Дагдизеля" Рауль Ильясов.– цитирует ТАСС заявление начальника Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева.– уточнил он.УЭТ-1 – новая универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она заменит устаревшую самонаводящуюся электрическую торпеду УСЭТ-80.В Минобороны уточнили, что УЭТ-1 - торпеда с большой дальностью хода - до 25 километров, скоростью - до 50 узлов и дальностью обнаружения подводных целей - до 3,5 километров. Кроме того, торпеда может обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд.