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Порошенко назвал ключевым вызовом для Украины "войну" с Россией
Президент Украины Петр Порошенко назвал ключевым вызовом для страны "войну" с Россией.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике", передает РИА Новости
Хотел бы поговорить и о чрезвычайно серьезных вызовах, которые стоят перед страной в текущем году. И, безусловно, ключевой из них продолжает оставаться война РФ против Украины. Цена агрессии (для РФ) возрастает благодаря укреплению вооруженных сил Украины и продолжению политики санкций против Москвы. Это, конечно, значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии РФ по всем азимутам, но отнюдь не сводит эту угрозу к нулю. И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боевой способности останется моим главным приоритетом как верховного главнокомандующего ВС Украины— заявил Порошенко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике", передает РИА Новости
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