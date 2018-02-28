Порошенко назвал ключевым вызовом для Украины "войну" с Россией

Хотел бы поговорить и о чрезвычайно серьезных вызовах, которые стоят перед страной в текущем году. И, безусловно, ключевой из них продолжает оставаться война РФ против Украины. Цена агрессии (для РФ) возрастает благодаря укреплению вооруженных сил Украины и продолжению политики санкций против Москвы. Это, конечно, значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии РФ по всем азимутам, но отнюдь не сводит эту угрозу к нулю. И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боевой способности останется моим главным приоритетом как верховного главнокомандующего ВС Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал ключевым вызовом для страны "войну" с Россией.— заявил Порошенко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике", передает РИА Новости