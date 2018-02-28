05:58 01 марта
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Порошенко назвал ключевым вызовом для Украины "войну" с Россией

Президент Украины Петр Порошенко назвал ключевым вызовом для страны "войну" с Россией.

Порошенко назвал ключевым вызовом для Украины "войну" с Россией


Хотел бы поговорить и о чрезвычайно серьезных вызовах, которые стоят перед страной в текущем году. И, безусловно, ключевой из них продолжает оставаться война РФ против Украины. Цена агрессии (для РФ) возрастает благодаря укреплению вооруженных сил Украины и продолжению политики санкций против Москвы. Это, конечно, значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии РФ по всем азимутам, но отнюдь не сводит эту угрозу к нулю. И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боевой способности останется моим главным приоритетом как верховного главнокомандующего ВС Украины
— заявил Порошенко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.


Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике", передает РИА Новости


19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Охотовед 2 Вчера, 18:19
    Петрушка - сегодня прям звезда новостей! Совсем - тронулся! fool Агрессия у него, похожа на Агонию.
    Охотовед 2
    1. himRa Вчера, 18:23
      Странно что не упоминул что украина спасает европу от агрессии России...исписался чтоль!? what
      himRa
      1. Angel_and_Demon Вчера, 18:27
        Цитата: himRa
        Странно что не упоминул что украина спасает

        у психиатра давно проверялся? а ведь президент, нужно срочно на прием
        Angel_and_Demon
        1. Подрезчик Вчера, 18:34
          [q[i][/i]uote]у психиатра давно проверялся? [/quote]
          Они не проверяются.... belay
          Подрезчик
          1. Angel_and_Demon Вчера, 18:36
            Цитата: Подрезчик
            Они не проверяются...

            джентельменам на слово верят?
            Angel_and_Demon
            1. Тралл Вчера, 18:47
              У нас в Беларуси тоже есть беда. Недавно узнали, что колорадского жука на наши креветковые поля насылают одни нехорошие гуманоиды с Альфа-Центавра. Ну и объявили им войну, естественно. Теперь вот ждём пока наши технологии позволят на них напасть. Так что все наши проблемы из-за войны с Альфой и Центаврой, понимаешь wassat
              Тралл
              1. Angel_and_Demon Вчера, 18:50
                Цитата: Тралл
                Так что все наши проблемы из-за войны с Альфой и Центаврой, понимаешь

                знаю - сам записался в добровольцы - жду свой лазерный меч lol
                Angel_and_Demon
                1. cniza Вчера, 21:17
                  Экие вы затейники и вечные странники.
                  cniza
              2. Лелёк Сегодня, 00:06
                Цитата: Тралл
                У нас в Беларуси тоже есть беда.

                hi
                Ну, эта бада - лебеда. А вот в незалежной проблема, так - с ума съехать.

                Лелёк
        2. 210окв Вчера, 18:40
          На профосмотре срежется.Ни одного врача не пройдет.На работу-только дворником.
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: himRa
          Странно что не упоминул что украина спасает

          у психиатра давно проверялся? а ведь президент, нужно срочно на прием
          210окв
          1. Angel_and_Demon Вчера, 18:44
            Цитата: 210окв
            На профосмотре срежется

            на профосмотре у него один врач - проктолог laughing
            Angel_and_Demon
            1. KAV Вчера, 19:23
              Просто идет планомерная подготовка общественного мнения, что война с нами неизбежна. Не более и не менее того. Ибо цель петрушке поставлена давным давно - развязать войну с нами. Он, конечно, долго упирался, но увы, даже самого упрямого осла можно стронуть с места. Вот ему, видимо, и придали хозяева ускорение по вектору движения, путем передачи кинетической энергии от ноги к пятой точке.
              KAV
              1. Angel_and_Demon Вчера, 19:32
                Цитата: KAV
                война с нами неизбежна.

                дембель неизбежен как крах империализма, дембель был уже давно, а империализм.....
                Angel_and_Demon
        3. Svarog Вчера, 19:30
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: himRa
          Странно что не упоминул что украина спасает

          у психиатра давно проверялся? а ведь президент, нужно срочно на прием

          Он лишь зачитывает, что ему американский куратор на ухо шепчет..
          Svarog
          1. Angel_and_Demon Вчера, 19:35
            Цитата: Svarog
            Он лишь зачитывает, что ему американский куратор на ухо шепчет..

            вы о его способностях слишком хорошего мнения, такому слуху и я бы по завидовал, он просто читает методичку, даже не вдаваясь в суть написанного
            Angel_and_Demon
            1. Svarog Вчера, 19:37
              Цитата: Angel_and_Demon
              вы о его способностях слишком хорошего мнения, такому слуху и я бы по завидовал, он просто читает методичку, даже не вдаваясь в суть написанного

              Не исключаю, что ему орут в ухо laughing и плеткой лупят, что бы материал лучше усваивал laughing
              Svarog
              1. Angel_and_Demon Вчера, 19:40
                Цитата: Svarog
                и плеткой лупят, что бы материал лучше усваивал

                там другая дрессировка - усвоил - стакан, не усвоил - трубы горят, а так как усваивает быстро - то дружит с белочкой
                Angel_and_Demon
                1. cniza Вчера, 21:19
                  Там не стакан уже , там трубопровод стационарный проложен.
                  cniza
                2. Лелёк Сегодня, 00:15
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  там другая дрессировка - усвоил - стакан, не усвоил - трубы горят

                  hi
                  Как говорится: "...не скажу за всю Одессу...", и по поводу "горящих спиртопроводов", а вот по пповоду "лежащих охвицеров ВСУ" дам почитать:

                  Всё по-умному, всё по-умному. negative
                  Лелёк
      2. DEZINTO Вчера, 19:20
        Странно что не упоминул что украина спасает европу

        Просто забыл наверное,.......потом уже в машине ехал и такой - "блиииин! мы же ещё Европу всю спасаем! ладно потом скажу",.."наливай" laughing
        DEZINTO
      3. С.В.Ю Вчера, 20:36
        Ну это и ежу понятно , что Украина спасительница гейропы !
        С.В.Ю
    2. Балу Вчера, 18:26
      Цитата: Охотовед 2
      Петрушка - сегодня прям звезда новостей! Совсем - тронулся! fool Агрессия у него, похожа на Агонию.

      Собственно так оно и есть. Денег нет, хочет воевать. Да один только черноморский флот трижды способен стереть бандерию с лица земли, да и соседям достанется не меньше.
      Украинцы сделали свой выбор-посадили на свою голову потомков предателей и палачей Украины.
      Раз их это устраивает...
      Балу
      1. Svarog Вчера, 19:35
        Цитата: Балу
        Раз их это устраивает...

        Мы ближе к Габону, по доходам на душу населения.. Не нужно Габонцев оскорблять laughing Россия 72 место, Габон 75, Украина 133 место. Она ближе к Папуа - Новая Гвинея hi http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-na-
        dushu-naseleniya-2017
        Svarog
        1. Балу Вчера, 20:08
          Цитата: Svarog
          Мы ближе к Габону,

          Вы в своих расчетах учли пенсионную систему, квартирный вопрос, соцзащиту, здравоохранение, доступность образования, дествией сады, спортивные секции и пр.? winked
          Балу
          1. Svarog Вчера, 20:12
            Цитата: Балу
            Цитата: Svarog
            Мы ближе к Габону,

            Вы в своих расчетах учли пенсионную систему, квартирный вопрос, соцзащиту, здравоохранение, доступность образования, дествией сады, спортивные секции и пр.? winked

            Ах да, думаю если это учесть, то мы ближе к Украине будем laughing
            Svarog
            1. Балу Вчера, 20:17
              Цитата: Svarog
              Ах да, думаю если это учесть, то мы ближе к Украине будем

              Ошибаетесь. Все зависит от репрезентативности рейтингов. Рейтинг . на который вы сослались не учитывает иных факторов. Россия скорее в первой тритцадке, чем рядом с Габоном, и уж точно впереди Молдавии, Румынии, Болгарии и остальных. Просто зацените уровень жизни своих соседей по подъезду. Посмотрите в инете сколько граждан имеют кроме квартиры еще и иное жилье, сколько семей имеют две машины в семье, сколько граждан отдыхает во время отпуска вне постоянного места проживания.
              Ну, понятно о чем я... hi
              Балу
              1. Svarog Вчера, 20:28
                Цитата: Балу
                Ну, понятно о чем я..

                Нет не понятно.. Средний возраст автомобилей в России 14 лет! Квартиры все в ипотеку куплены, население за кредитовано по самое не могу.. не уверен точно в цифрах, но 11 трилл. рублей долг населения перед банками... из них уже более половины это просроченные платежи, а 30% это платежи, которые скорее всего ни когда не отдадут.. И дальше все "веселее"..

                Цитата: Балу
                Просто зацените уровень жизни своих соседей по подъезду

                У меня в подъезде постоянно расклеивают долги по ЖКХ, 70% в моем подъезде должны денег, самый большой долг около 200т , в среднем 30 т. руб..
                Так, что не в первой тридцатке это точно.
                Svarog
                1. Балу Вчера, 20:38
                  Я простой врач, жена тоже, оба работающие пенсионеры, живем в своей квартире, оплачиваем детям кредит за машину, ипотеку, перестраиваем домик в деревне. Заначка есть, но только на похороны. За границей не отдыхал, да и не тянет. Знаю коллег которые в год по несколько раз отдыхают по путевкам, в т.ч. за границей. В детстве кружки, секции, библиотеки. В институте учился и работал как все. После института по большей части 2-3 дежурства в неделю, днем на полную катушку, потом с работы на работу- но не я один такой. Сейчас молодежь тоже на нескольких работах. Так ведь работа есть! В Габоне как с работой? Не вижу смысла спорить. Как говорил мой покойный бабай: "Кто работает, тот человек, кто не работает...." того лично мне просто жаль. В РТ на одного официального безработного месяц назад на очередной регулярной ярмарке вакансий 4 предложения, в т.ч. и для специалистов с высшим образованием. hi Ах да, машина? Степка, 7 лет, отечественная сборка. Проехал больше 100 тыс., замена опорных подшипников, масла, фильтры, предохранители. В целом доволен, багажник маловат. Но для города-самый то. Менять не собираюсь, зачем? Ездит и пусть возит дальше.
                  Балу
                  1. Svarog Вчера, 21:11
                    Цитата: Балу
                    Я простой врач, жена тоже, оба работающие пенсионеры, живем в своей квартире, оплачиваем детям кредит за машину

                    Вы просто хороший человек, который при этом имеет хорошее образование и воспитание.. Но то, что вас все устраивает, мне не понятно..

                    Цитата: Балу
                    РТ на одного официального безработного месяц назад на очередной регулярной ярмарке вакансий 4 предложения, в т.ч. и для специалистов с высшим образованием.

                    Да но ЗП на этих ярмарках вы видели? В среднем 11т, 15, 20, есть 35 т, но это вахта..
                    При том, то ЖКХ от 5000р, садик 3800 и.тд не знаю, что вам в этом всем нравится.. Но мне это все очень не нравится, учитывая, что мы живем в самой богатой стране мира..
                    Svarog
                    1. Балу Вчера, 23:02
                      SvarogДа но ЗП на этих ярмарках вы видели? В среднем 11т, 15, 20, есть 35 т, но это вахта..

                      Центр занятости РТ на 31.01.18:Воспитатель от 15000 до 25 тыс.,Оператор выдувного полуавтомата от 30000 до 32000,Главный инженер проекта от 30000, Бетонщик от 30000 г Арматурщик от 30000, Фармацевт от 25000, Менеджер от 25000, Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов от 20000 до 25000, Начальник отдела (по маркетингу и сбыту продукции) от 50000, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда-4 разряда от 30000, Главный инженер проекта от 50000,Судебный пристав от 20000,Повар от 25000 до 35000, Слесарь по ремонту автомобилей от 12000 до 50000, Водитель автомобиля от 45000,Инженер по охране труда от 28000 до 41700,Инженер по надзору за строительством от 35000, Дворник от 23000,Штукатур от 25000 до 35000,Плотник от 25000 до 35000, Фельдшер от 23500, Электрогазосварщик от 50000 до 60000, Швея от 30000, Товаровед от 30000 до 60000,Токарь 3 разряда-5 разряда от 30000 до 32000. Чего-то нет там вахты. Все вакансии Казань, и это только навскидку по 1 не с каждой страницы вакансий наугад. Конечно, имеет значение квалификация и образование. Кто ищет тот находит. Хотя некоторым не нужна удочка, они все рыбу ждут.
                      Балу
    3. Strashila Вчера, 18:28
      Просто бЭлочка.
      Strashila
    4. volodya Вчера, 18:36
      Цитата: Охотовед 2
      Агрессия у него, похожа на Агонию.

      Так ведь понимает, чем дело может кончится!
      volodya
      1. андрей юрьевич Вчера, 18:43
        Порошенко назвал ключевым вызовом для Украины "войну" с Россией
        да- да петро, и удар по России,непременно нанесите с моря, всем флотом, и главное, ударными подводными лодками.... и Россия,сразу погрузится во мрак,и пойдёт сдаваться,на милость победителю,неся в руках шматы сала....чтоб прополоскать горло...
        андрей юрьевич
        1. Angel_and_Demon Вчера, 19:36
          Цитата: андрей юрьевич
          и удар по России,непременно нанесите с моря, всем флотом, и главное, ударными подводными лодками....

          какими лодками - у них страшнее - волчья стая
          Angel_and_Demon
        2. Лелёк Сегодня, 00:33
          Цитата: андрей юрьевич
          ... удар по России,непременно нанесите с моря, всем флотом, и главное, ударными подводными лодками.

          hi
          На свой надувной флот надёжи нет, весь расчёт на кукловода - придёт на своих заморских коробках и покажет этой противной России кузькину мать. Однако...:
          Лелёк
  2. Rusland Вчера, 18:22
    Надеюсь зубная карта на него имеется, а то по одной башке его точно не распознают.
    Rusland
  3. лаврентий павлович Вчера, 18:25
    Как будет визжать Поросенок, когда наша армия будет освобождать Киев.
    лаврентий павлович
    1. himRa Вчера, 18:30
      Лауэрентий,умерла так умерла!макс.опустить в каменный век операцией по принуждению к миру!и ...пусть живут как хотят...
      himRa
      1. ul_vitalii Вчера, 18:37
        Добрый вечер hi Такие заявления, похожие на взбадривание самого себя, только это и ускорят.
        ul_vitalii
    2. Ныробский Вчера, 22:30
      Цитата: лаврентий павлович
      Как будет визжать Поросенок, когда наша армия будет освобождать Киев.
      НЕ будет он визжать, с чего вы взяли? Он традиционно нажравшись горилки будет мычать, до самого плена. А вот в СИЗО, да - повизжит от души.
      Ныробский
  4. Strashila Вчера, 18:27
    Что они потребляют, если крышу сносит... Нидерланды просто отдыхают.
    Strashila
    1. Angel_and_Demon Вчера, 18:35
      Цитата: Strashila
      Что они потребляют,

      Angel_and_Demon
    2. Александр 3 Вчера, 18:41
      Я ранее говорил что петрушке надо для успокоения нервов и организма съездить к Трампу и покурить у него трубку мира,потом в Европу ,ну с Меркель не получится.Мне кажется ВВП откажется что бы он у него курил,он не любит курящих.
      Александр 3
  5. Симон Вчера, 18:31
    И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. --- А есть ли на Украине армия? Там только одна бандеровская сволочь!
    Симон
  6. Волька Вчера, 18:42
    однако петушок поет...
    Волька
  7. prior Вчера, 18:44
    В стране придурков главный при.дурок выдал очередную дурость.
    prior
  8. Berkut24 Вчера, 18:45
    Для Украины всегда и во все времена главной угрозой была собственная "элита", т. е. петухи, громче всех орущие на сельских сходках и не умеющие больше ничего делать.
    Berkut24
  9. СКАД Вчера, 18:47
    Вопрос,а кто тогда выборци,если голосовали за это уе...ище.
    СКАД
    1. С.В.Ю Вчера, 20:41
      Всё правильно ! КАКОВ ПОП таков и приход !
      С.В.Ю
  10. Клебер Вчера, 18:47
    Мдя ... Петра штормило ...
    Клебер
  11. Клебер Вчера, 18:50
    Цитата: Симон
    И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. --- А есть ли на Украине армия? Там только одна бандеровская сволочь!

    Пока только вооружённые силы ... которым до армии как до Пекина на четвереньках
    Клебер
  12. APASUS Вчера, 19:00
    Кто то покусал всех президентов Украины ,они как заведенные :
    APASUS
  13. Proton Вчера, 19:01
    Опять война с Россией laughing какая по счету,у нас уже войск нет с ними бодаться. laughing
    Proton
  14. идунавы Вчера, 19:13
    Не дает ему (пети) покоя "слава" сакишвили,и хочет(но не может решиться пока) повторить его "подвиг" в Абхазии и Осетии.
    идунавы
  15. Алексей N Вчера, 19:18
    Вообще информашка кроме вопросов "кто "и "что","когда" должна ответить на вопрос "где".
    Где это он сегодня наговорил столько херни, что весь интернет забит, а народ ржет , аки кони.
    На RT тоже молчат:
    Президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Пётр Порошенко заявил, что его жизнь — не сахар.

    «Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар», — приводит телеканал «112 Украина» слова Порошенко.

    Также он пожаловался на уменьшение собственных доходов.

    «Могу отметить, что когда я избирался президентом, мои доходы были намного большими, чем это есть сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику», — сказал он.

    Также глава Украины сказал, что «не носит розовые очки» и знает все проблемы Украины.

    Ранее Порошенко признал отсутствие улучшения жизни граждан Украины и заявил, что ездил в отпуск на Мальдивы под своей фамилией.

    Алексей N
    1. СКАД Вчера, 21:55
      Да,подтверждаю жизнь Вальцмана -не сахар.Шоколад.
      СКАД
  16. sabakina Вчера, 19:30
    Интересно, сколько лет воевать он ещё будет?
    sabakina
    1. ul_vitalii Вчера, 20:33
      hi Такими темпами не на долго его хватит. Фронтовые 100гр. принимает по поводу и без повода, с регулярным постоянством. smile
      ul_vitalii
  17. мерцание Вчера, 19:48
    Порошенко мог бы шантажировать запад тем, что может начать войну с Россией и тут же капитулировать.
    мерцание
  18. Туз Бубен Вчера, 19:51
    Так я не понял, надо уже в военкомат идти, или мы опять на войну не заявимся ?
    Туз Бубен
  19. Васян1971 Вчера, 19:59
    "... Это, конечно, значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии РФ по ВСЕМ азимутам..."
    Это, типа Россия на Австралию попрёт?
    "... И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы."
    Это, типа Украина опять спасёт мир?
    Васян1971
  20. Zacvasetskiy Вчера, 20:22
    Господа, срочно вызывайте экзорциста!!! wassat
    Zacvasetskiy
  21. Suhow Вчера, 20:57
    Всетаки вооружение и тд с неба не падают,значит их кто-то поставляет....это по поводу вмешательства.А в остальном пейса действительно несет чушь,ВСУ конечно укрепили,но ВС РФ ее раскатают,да и при нормальном отношении далеко не каждый пойдет воевать за нациков и порося.Далее ,а американцы и ко не лезут в Украину,да от этого уже смердит,чуть что -сразу к матрасам-заступитесь,поругайте и тд.,и это даже не по внешним вопросам,а по внутренним.
    Suhow
  22. -=ANTRAX=- Вчера, 21:47
    а чего вы ожидали от крестящихся жидов. теперь я видел всё...
    -=ANTRAX=-
  23. Дормидонт Вчера, 22:51
    Баклан позорный. Парашник и ложка у него с дыркой
    Дормидонт
  24. Nikoha.2010 Вчера, 22:54
    Хватит стебаться над Порошенко! Все умницы! Жалко до ужаса Гиви и Моторолу! Так красиво всё начиналось, а сейчас знакомые говорят, что гуманитарно помощь воруют!
    Nikoha.2010
  25. Nikoha.2010 Вчера, 23:01
    Да успокойтесь уже! Я не поеду!
    Nikoha.2010
  26. CooL_SnipeR Вчера, 23:36
    Вызови, придем и "в сортире замочим" (с) В наши ВС я верю, в отличи от тебя
    CooL_SnipeR
    1. трассер Сегодня, 00:42
      По обыкновению "долго запрягаем", но как подтвердил крым " очень быстро ездим". Надо будет еще раз подтвердим.
      Мужик нормальный вообще только с началом драки просыпается. Но вот тогда" держите меня семеро".
      У друга сын в ополчениии воевал, я его сопливым капризуном помню, а с батей его нам равных мало было , мы первые шли, остальные за нами. Сын его тоже чести нашей не уронил. Сплюнуть хочется и сказать этой заплывшей морде в глаза, " Ну , что , давай suka."
      трассер
  27. SarS Сегодня, 03:58
    Все смеетесь? А ничего смешного нет. Юдо- хохлы (руководство) готовят армию, оболванивают население. А наши доблестные власти поставляют украм ГСМ, газ, уголь , запчасти и тд.
    SarS
  28. anjey Сегодня, 04:47
    вот такие марионетки п-ры,как парашенко и разжигают войны,эта козлятина так запрограммирована госдепом,ему по х украинский народ по обе стороны баррикад...,ему поставленны задачи стравить,пролить кровь,втянуть украину и россию в междуусобную войну...
    и он падла бздит а погань творит....,слихвой отрабатывает серебрянники кровавые...
    anjey
  29. LeonidL Сегодня, 05:11
    Попрошенко неадекват - то все кричит об агрессии России против укакины, то заявляет, что "Цена агрессии (для РФ) возрастает"... Создается впечатление, что он ждет, но никак не дождется этой самой агрессии. ... Ох, что будет когда дождется!
    LeonidL
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