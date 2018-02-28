Мастер воздушного боя: Су-30 решили в Сирии сразу несколько задач

Су-30 является одним из самых узнаваемых российских самолетов. Будучи глубокой модернизацией легендарного Су-27, эта машина стала во многом революционной. В первую очередь это касается ее боевой эффективности, принимая во внимание ее невысокую стоимость.Истребители Су-30СМ в Сирии позволяли решать сразу несколько задач. Уничтожали террористов на земле, защищали базу Хмеймим от возможного воздушного нападения, прикрывали бомбардировщики и штурмовики во время выполнения боевых задач.После сирийской кампании, которая сделала лучшую рекламу русскому оружию, спрос на отечественную авиационную продукцию взлетел. Первым покупателем Су-30СМ стал соседний Казахстан. В ближайшие годы парк этих самолетов в ВВС страны составит 24 единицы. Еще 12 истребителей заказала Беларусь. Всего же на экспорт в разные страны должны уйти почти 500 самолетов этого типа.