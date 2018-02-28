05:59 01 марта

Мастер воздушного боя: Су-30 решили в Сирии сразу несколько задач

Су-30 является одним из самых узнаваемых российских самолетов. Будучи глубокой модернизацией легендарного Су-27, эта машина стала во многом революционной. В первую очередь это касается ее боевой эффективности, принимая во внимание ее невысокую стоимость.

Истребители Су-30СМ в Сирии позволяли решать сразу несколько задач. Уничтожали террористов на земле, защищали базу Хмеймим от возможного воздушного нападения, прикрывали бомбардировщики и штурмовики во время выполнения боевых задач.

После сирийской кампании, которая сделала лучшую рекламу русскому оружию, спрос на отечественную авиационную продукцию взлетел. Первым покупателем Су-30СМ стал соседний Казахстан. В ближайшие годы парк этих самолетов в ВВС страны составит 24 единицы. Еще 12 истребителей заказала Беларусь. Всего же на экспорт в разные страны должны уйти почти 500 самолетов этого типа.




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Комментарии 6

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  1. андрей юрьевич Вчера, 18:38
    Мастер воздушного боя: Су-30 решили в Сирии сразу несколько задач
    обожаю наши ВВС, но...какие задачи решили.. пропали
    военные журналисты... вспоминаю " Серпилина"
    андрей юрьевич
    1. Vard Вчера, 20:16
      Кстати эпизод описанный в книге был одни такой на всю войну...
      Vard
  2. mavrus Вчера, 19:02
    Очень уважаю Симонова и его роман, хороший роман. И герой, комбриг Серпилин, очень интересный персонаж и не только тем, что комбриг... Но в 90-е и последующие годы, все "прогрессивные" писатели-бумагомаратели и горе-сценаристы", так наплодили комбригов в Великой Отечественной войне, что в Красной армии столько и до войны-то не было... Типа: у Симонова-то комбриг, а я что рыжий. Но там писатель в роман всю душу вложил... А сегодня, такое ощущение, пишут и снимают только для того, чтобы очередной Коля-с-Уренгоя не заморачивайся, а с их "шедевром" прямо в Бундестаг и попёрся.
    mavrus
  3. АндрейИванов Вчера, 20:56
    Всего же на экспорт в разные страны должны уйти почти 500 самолетов этого типа.

    СУ-30СМ -замечательный истребитель-бомбардировщик. Только помимо ТТХ заказчиков очень радует его цена,с учетом того,чего он может при этом.
    АндрейИванов
  4. FalconD Вчера, 22:19
    Красивый самолёт не может некрасиво летать!)
    FalconD
  5. Victor_B Сегодня, 04:19
    После сирийской кампании, которая сделала лучшую рекламу русскому оружию, спрос на отечественную авиационную продукцию взлетел.
    Вообще-то этот самолет был разработан для Индии и туева хуча их стоит на вооружении именно Индии.
    Сколь мне не изменяет склероз, какой-то наш строевой летчик (не простой, но не испытатель) полетав впервые на нем:"Вылез в глубокой задумчивости с вопросом - почему этой машины нет у нас?"
    И только после этого МО вдруг резко заинтересовалось этой машиной.
    Да, машина замечательная.
    Да, это глубокая модернизация СУ-27.
    Да, она (что необычно для нас) двухместная. (индийская точно. Из принципа не гуглю, просто по памяти)
    Но, она создавалась не для наших ВВС. Под заказ. И только уже выпущенная для индусов попала к нам.
    Victor_B
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