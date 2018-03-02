Экспорт российских вооружений. Февраль 2018 года
Главным контрактом февраля стало подписание с Индонезией соглашения о поставке 11 российских многофункциональных истребителей Су-35. Стоимость этой сделки оценивается в 1,14 миллиарда долларов, из которых 570 миллионов долларов будет покрыто поставками индонезийских сырьевых товаров. Также в феврале «Рособоронэкспорт» отчитался об объемах поставок в Индонезию вооружений за период с 1992 по 2018 гг.
Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35
Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35, об этом в четверг, 15 февраля, со ссылкой на собственные источники в Джакарте сообщило российское информационное агентство «Интерфакс». Подписание данного контракта 16 февраля подтвердил Тоток Сугихарто начальник центра по связям с общественностью Минобороны Индонезии.
Стоимость контракта составляет 1,14 миллиарда долларов, часть из которых покрывается встречными поставками индонезийских товаров, но эта часть контракта индонезийскими источниками никак не детализируется. Ранее в российских СМИ появлялась информация о том, что речь идет ровно о половине заявленной суммы – 570 миллионов долларов, которые собираются покрыть поставками индонезийских сырьевых товаров. Стоит отметить, что данные товары, скорее всего, не будут физически доставляться в нашу страну, а будут затем проданы на бирже.
То, что поставка современной российской авиационной техники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей, ранее говорил и Виктор Кладов, занимающий пост директора по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации «Ростех». По его словам, это означает, что Россия взяла на себя обязательства закупить ряд национальных индонезийских товаров. Кладов отметил, что Индонезия могла бы поставить России каучук, пальмовое масло и иные товары традиционного для нее экспорта.
Как отмечает индонезийская газета «Kompas», соглашение между странами якобы предусматривает передачу Индонезии технологий ремонта истребителей Су-35, для того чтобы их больше не понадобилось отправлять на ремонт в Россию. Тоток Сугихарто сообщил журналистам, что подписанный контракт должен вступить в действие в августе 2018 года, а первые два истребителя Су-35 прибудут в Индонезию уже в августе 2019 года. Следующие 6 самолетов должны быть доставлены к февралю 2020 года, а последние 3 многофункциональных истребителя будут переданы Индонезии в июле 2020 года.
Индонезия приобретает российские истребители для замены собственного парка устаревших американских истребителей Northrop F-5E/F Tiger II, которые состоят на вооружении 14-й эскадрильи ВВС Индонезии, базирующейся на авиационной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява). За данной эскадрильей сегодня номинально числятся 8 истребителей F-5E и 3 истребителя F-5F. Но в действительности, согласно приводимым журналистами газеты «Kompas» словам начальника пресс-службы ВВС Индонезии Джеми Трисонджайя, фактически уже два года данная эскадрилья не имеет в своем составе ни одной летной машины, так как истребители Northrop F-5E/F Tiger II ранее были признаны непригодными для выполнения полетов.
Таким образом, Индонезия стала вторым иностранным покупателем современного российского многофункционального истребителя Су-35 после КНР. Ранее в ноябре 2015 года Пекин приобрел 24 самолета Су-35 (поставки истребителей в Китай начались в декабре 2016 года, к началу 2018 года было поставлено 14 самолетов). Серийное производство многофункциональных истребителей Су-35 ведется Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина (филиал ПАО «Компания «Сухой»).
«Росооборонэкспорт» поставил в Индонезию вооружений на сумму 2,5 миллиарда долларов
«Рособоронэкспорт» отметил высокий уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Индонезией. В период с 1992 по 2018 год Российская Федерация поставила данной республике продукции военного назначения на сумму более 2,5 миллиардов долларов. Об этом сообщает официальный сайт «Ростеха» со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.
В 2018 году военно-техническому сотрудничеству между странами исполнилось ровно 60 лет. Переговоры о поставках в Индонезию советского вооружения и военной техники начались в 1957 году. В те годы вооруженные силы Индонезии нуждались в проведении тотальной модернизации, это было необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Первым на экспорт в Индонезию был поставлен внедорожник ГАЗ-69, который в 1957 году сумел выиграть тендер у западных конкурентов. В 1958 году первые 100 автомобилей были поставлены для нужд ВВС Индонезии, а позднее – еще 400 внедорожников уже для сухопутных частей. Эти автомобили еще 1958 года выпуска используются индонезийскими вооруженными силами по сей день.
В 1958 году СССР и Индонезия договорились о поставках в республику десятков учебных истребителей МиГ-15УТИ, а также истребителей МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и транспортных самолетов Ил-14. Помимо этого с непосредственным советским участием был переоснащен индонезийский военно-морской флот. В 1959 году в страну были поставлены 4 эсминца, которые получили индонезийские имена «Санджая», «Султан Искандар Муда», «Савунгалинг» и «Силиванги» и две подлодки проекта 631.
В дальнейшем после распада СССР уже Россия продолжила свое военно-техническое сотрудничество с Индонезией. «В целом, начиная с ноября 1992 года общий объем поставок продукции военного назначения из России в Индонезию составил более 2,5 миллиардов долларов США. За это время индонезийским вооруженным силами были поставлены российские боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80А, автоматы Калашникова «сотой» серии, многофункциональные истребители Су-27СК и Су-27СКМ, Су-30МК и Су-30МК2, боевые вертолеты типа Ми-17 и Ми-35, а также другие образцы вооружений и военной техники», – добавил Александр Михеев. Помимо этого компания «Рособоронэкспорт» на протяжении длительного времени является участником Международной выставки вооружений и военной техники INDO DEFENCE, которая проводится в Джакарте. В ноябре 2018 года «Рособоронэкспорт» вновь выступит на данной выставке организатором единой российской экспозиции.
Ирак получил первые танки Т-90С и, возможно, БМП-3
На иракских интернет-ресурсах начали появляться первые фотографии доставленных в Ирак российских основных боевых танков Т-90С, которые прибыли в страну 15 февраля 2018 года на борту морского транспорта, вышедшего из порта Усть-Луга (Ленинградская область). На опубликованных в сети снимках запечатлен процесс перевозки танков на трейлерах на один из объектов иракской армии в Багдаде, сообщает блог bmpd.
Ранее о сделке между Россией и Ираком о поставке основных боевых танков стало известно из опубликованного годового отчета АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2016 год, в котором среди приоритетных задач на 2017 год было указано начало реализации контракта с иностранным заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии танков Т-90С/СК в количестве 73 штук. В ноябре прошлого года агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, заявляло о том, что РФ реализует контракт на поставку танков Т-90С в Ирак и что «данный контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком».
Также в феврале появилась информация о том, что помимо танков Ирак начал получать и российские боевые машины пехоты – БМП-3. Как сообщает алжирский интернет-ресурс «MenaDefense» в материале «BMP 3 for Iraqi army», армия Ирака получила партию из примерно 10 российских боевых машин пехоты БМП-3, которые шли в пакете с поставкой основных боевых танков Т-90С/СК. Позднее один из иракских источников сообщил о том, что в составе первой партии БМП-3, которые прибыли в Ирак – 19 боевых машин.
Источники алжирского интернет-издания подтвердили, что за первой партией БМП-3 в Ирак будут осуществляться новые поставки. В 2015 году Россия и Ирак заключили контракт на поставку около 500 БМП-3. Так же ресурс пишет о том, что в 2015 году Саудовская Аравия заказала 900 таких боевых машин, однако контракт еще не финализирован. По данным издания «MenaDefense», опыт эксплуатации боевых машин пехоты БМП-3 в ОАЭ привел к разработке модификации «Драгун» с передним расположением двигателя и рампой в задней части боевой машины.
«Вертолеты России» приступили к сертификации «Ансата» в Китае
В условиях неизбежного сокращения гособоронзаказа предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса необходимо наращивать объемы поставок гражданской продукции и продукции двойного назначения, в том числе и на международные рынки. В этом ключе у современного российского легкого двухдвигательного многоцелевого вертолета «Ансат» есть хорошие перспективы, в том числе на китайском рынке.
Холдинг «Вертолеты России», входящий в состав госкорпорации «Ростех», совместно с представителями Росавиации провел первый этап переговоров с представителями Управления гражданской авиации Китая (СААС). Темой переговоров является сертификация в Поднебесной российского вертолета «Ансат». По итогам состоявшейся встречи стороны выработали порядок дальнейших действий. В самое ближайшее время делегация СААС собирается посетить КВЗ – Казанский вертолетный завод для знакомства с производством новых российских вертолетов, сообщает официальный сайт холдинга. Помимо Китая в настоящий момент холдинг «Вертолеты России» ведет переговоры по сертификации данного типа вертолета в Мексике, Бразилии и Канаде.
По информации холдинга «Вертолеты России», поставка первых вертолетов «Ансат» Китаю запланирована уже в 2018 году. Сообщается, что это будут вертолеты с медицинскими модулями, при этом китайские заказчики проявляют интерес и к другим модификациям российского вертолета. «Именно поэтому нам и нашим коллегам из Китая предстоит проделать еще много работы по сертификации вертолета для китайского рынка», – отметил Андрей Богинский гендиректор холдинга «Вертолеты России».
«Ансат» – легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет, его серийное производство налажено на Казанском вертолетном заводе. Модель вертолета с медицинским модулем прошла сертификацию в мае 2015 года. Сообщается, что данная модель соответствует всем международным стандартам санитарной авиации, обеспечивая возможность спасения человеческой жизни во время транспортировки пострадавших. Согласно выданному сертификату, конструкция многоцелевого вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в пассажирский, так и в грузовой вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В холдинге «Вертолеты России» отмечают, что медицинский «Ансат» обладает рядом серьезных конкурентных преимуществ перед иностранными аналогами в своем классе. В первую очередь – это меньшая стоимость обслуживания, ремонта и обучения. Помимо этого российский вертолет обладает самой вместительной кабиной в своем классе и может развивать высокую скорость полета, что позволяет использовать вертолет при перелетах на достаточно большие расстояния.
Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35
Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35, об этом в четверг, 15 февраля, со ссылкой на собственные источники в Джакарте сообщило российское информационное агентство «Интерфакс». Подписание данного контракта 16 февраля подтвердил Тоток Сугихарто начальник центра по связям с общественностью Минобороны Индонезии.
Стоимость контракта составляет 1,14 миллиарда долларов, часть из которых покрывается встречными поставками индонезийских товаров, но эта часть контракта индонезийскими источниками никак не детализируется. Ранее в российских СМИ появлялась информация о том, что речь идет ровно о половине заявленной суммы – 570 миллионов долларов, которые собираются покрыть поставками индонезийских сырьевых товаров. Стоит отметить, что данные товары, скорее всего, не будут физически доставляться в нашу страну, а будут затем проданы на бирже.
То, что поставка современной российской авиационной техники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей, ранее говорил и Виктор Кладов, занимающий пост директора по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации «Ростех». По его словам, это означает, что Россия взяла на себя обязательства закупить ряд национальных индонезийских товаров. Кладов отметил, что Индонезия могла бы поставить России каучук, пальмовое масло и иные товары традиционного для нее экспорта.
Как отмечает индонезийская газета «Kompas», соглашение между странами якобы предусматривает передачу Индонезии технологий ремонта истребителей Су-35, для того чтобы их больше не понадобилось отправлять на ремонт в Россию. Тоток Сугихарто сообщил журналистам, что подписанный контракт должен вступить в действие в августе 2018 года, а первые два истребителя Су-35 прибудут в Индонезию уже в августе 2019 года. Следующие 6 самолетов должны быть доставлены к февралю 2020 года, а последние 3 многофункциональных истребителя будут переданы Индонезии в июле 2020 года.
Индонезия приобретает российские истребители для замены собственного парка устаревших американских истребителей Northrop F-5E/F Tiger II, которые состоят на вооружении 14-й эскадрильи ВВС Индонезии, базирующейся на авиационной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява). За данной эскадрильей сегодня номинально числятся 8 истребителей F-5E и 3 истребителя F-5F. Но в действительности, согласно приводимым журналистами газеты «Kompas» словам начальника пресс-службы ВВС Индонезии Джеми Трисонджайя, фактически уже два года данная эскадрилья не имеет в своем составе ни одной летной машины, так как истребители Northrop F-5E/F Tiger II ранее были признаны непригодными для выполнения полетов.
Таким образом, Индонезия стала вторым иностранным покупателем современного российского многофункционального истребителя Су-35 после КНР. Ранее в ноябре 2015 года Пекин приобрел 24 самолета Су-35 (поставки истребителей в Китай начались в декабре 2016 года, к началу 2018 года было поставлено 14 самолетов). Серийное производство многофункциональных истребителей Су-35 ведется Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина (филиал ПАО «Компания «Сухой»).
«Росооборонэкспорт» поставил в Индонезию вооружений на сумму 2,5 миллиарда долларов
«Рособоронэкспорт» отметил высокий уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Индонезией. В период с 1992 по 2018 год Российская Федерация поставила данной республике продукции военного назначения на сумму более 2,5 миллиардов долларов. Об этом сообщает официальный сайт «Ростеха» со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.
В 2018 году военно-техническому сотрудничеству между странами исполнилось ровно 60 лет. Переговоры о поставках в Индонезию советского вооружения и военной техники начались в 1957 году. В те годы вооруженные силы Индонезии нуждались в проведении тотальной модернизации, это было необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Первым на экспорт в Индонезию был поставлен внедорожник ГАЗ-69, который в 1957 году сумел выиграть тендер у западных конкурентов. В 1958 году первые 100 автомобилей были поставлены для нужд ВВС Индонезии, а позднее – еще 400 внедорожников уже для сухопутных частей. Эти автомобили еще 1958 года выпуска используются индонезийскими вооруженными силами по сей день.
БМП-3Ф Корпуса морской пехоты Индонезии
В 1958 году СССР и Индонезия договорились о поставках в республику десятков учебных истребителей МиГ-15УТИ, а также истребителей МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и транспортных самолетов Ил-14. Помимо этого с непосредственным советским участием был переоснащен индонезийский военно-морской флот. В 1959 году в страну были поставлены 4 эсминца, которые получили индонезийские имена «Санджая», «Султан Искандар Муда», «Савунгалинг» и «Силиванги» и две подлодки проекта 631.
В дальнейшем после распада СССР уже Россия продолжила свое военно-техническое сотрудничество с Индонезией. «В целом, начиная с ноября 1992 года общий объем поставок продукции военного назначения из России в Индонезию составил более 2,5 миллиардов долларов США. За это время индонезийским вооруженным силами были поставлены российские боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80А, автоматы Калашникова «сотой» серии, многофункциональные истребители Су-27СК и Су-27СКМ, Су-30МК и Су-30МК2, боевые вертолеты типа Ми-17 и Ми-35, а также другие образцы вооружений и военной техники», – добавил Александр Михеев. Помимо этого компания «Рособоронэкспорт» на протяжении длительного времени является участником Международной выставки вооружений и военной техники INDO DEFENCE, которая проводится в Джакарте. В ноябре 2018 года «Рособоронэкспорт» вновь выступит на данной выставке организатором единой российской экспозиции.
Ирак получил первые танки Т-90С и, возможно, БМП-3
На иракских интернет-ресурсах начали появляться первые фотографии доставленных в Ирак российских основных боевых танков Т-90С, которые прибыли в страну 15 февраля 2018 года на борту морского транспорта, вышедшего из порта Усть-Луга (Ленинградская область). На опубликованных в сети снимках запечатлен процесс перевозки танков на трейлерах на один из объектов иракской армии в Багдаде, сообщает блог bmpd.
Ранее о сделке между Россией и Ираком о поставке основных боевых танков стало известно из опубликованного годового отчета АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2016 год, в котором среди приоритетных задач на 2017 год было указано начало реализации контракта с иностранным заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии танков Т-90С/СК в количестве 73 штук. В ноябре прошлого года агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, заявляло о том, что РФ реализует контракт на поставку танков Т-90С в Ирак и что «данный контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком».
Также в феврале появилась информация о том, что помимо танков Ирак начал получать и российские боевые машины пехоты – БМП-3. Как сообщает алжирский интернет-ресурс «MenaDefense» в материале «BMP 3 for Iraqi army», армия Ирака получила партию из примерно 10 российских боевых машин пехоты БМП-3, которые шли в пакете с поставкой основных боевых танков Т-90С/СК. Позднее один из иракских источников сообщил о том, что в составе первой партии БМП-3, которые прибыли в Ирак – 19 боевых машин.
Источники алжирского интернет-издания подтвердили, что за первой партией БМП-3 в Ирак будут осуществляться новые поставки. В 2015 году Россия и Ирак заключили контракт на поставку около 500 БМП-3. Так же ресурс пишет о том, что в 2015 году Саудовская Аравия заказала 900 таких боевых машин, однако контракт еще не финализирован. По данным издания «MenaDefense», опыт эксплуатации боевых машин пехоты БМП-3 в ОАЭ привел к разработке модификации «Драгун» с передним расположением двигателя и рампой в задней части боевой машины.
«Вертолеты России» приступили к сертификации «Ансата» в Китае
В условиях неизбежного сокращения гособоронзаказа предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса необходимо наращивать объемы поставок гражданской продукции и продукции двойного назначения, в том числе и на международные рынки. В этом ключе у современного российского легкого двухдвигательного многоцелевого вертолета «Ансат» есть хорошие перспективы, в том числе на китайском рынке.
Холдинг «Вертолеты России», входящий в состав госкорпорации «Ростех», совместно с представителями Росавиации провел первый этап переговоров с представителями Управления гражданской авиации Китая (СААС). Темой переговоров является сертификация в Поднебесной российского вертолета «Ансат». По итогам состоявшейся встречи стороны выработали порядок дальнейших действий. В самое ближайшее время делегация СААС собирается посетить КВЗ – Казанский вертолетный завод для знакомства с производством новых российских вертолетов, сообщает официальный сайт холдинга. Помимо Китая в настоящий момент холдинг «Вертолеты России» ведет переговоры по сертификации данного типа вертолета в Мексике, Бразилии и Канаде.
По информации холдинга «Вертолеты России», поставка первых вертолетов «Ансат» Китаю запланирована уже в 2018 году. Сообщается, что это будут вертолеты с медицинскими модулями, при этом китайские заказчики проявляют интерес и к другим модификациям российского вертолета. «Именно поэтому нам и нашим коллегам из Китая предстоит проделать еще много работы по сертификации вертолета для китайского рынка», – отметил Андрей Богинский гендиректор холдинга «Вертолеты России».
«Ансат» – легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет, его серийное производство налажено на Казанском вертолетном заводе. Модель вертолета с медицинским модулем прошла сертификацию в мае 2015 года. Сообщается, что данная модель соответствует всем международным стандартам санитарной авиации, обеспечивая возможность спасения человеческой жизни во время транспортировки пострадавших. Согласно выданному сертификату, конструкция многоцелевого вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в пассажирский, так и в грузовой вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В холдинге «Вертолеты России» отмечают, что медицинский «Ансат» обладает рядом серьезных конкурентных преимуществ перед иностранными аналогами в своем классе. В первую очередь – это меньшая стоимость обслуживания, ремонта и обучения. Помимо этого российский вертолет обладает самой вместительной кабиной в своем классе и может развивать высокую скорость полета, что позволяет использовать вертолет при перелетах на достаточно большие расстояния.
Автор: Юферев Сергей
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