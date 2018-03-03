Броня крылатой пехоты (часть 4-я)

БМД-4

БМД-4М

Машина радиационной и химической разведки РХМ-5

Ранний вариант БТР-МД

Вариант БТР-МД, предъявленный для войсковых испытаний

БТР-МДМ

БТР-МДМ "Ракушка-М" на войсковых испытаниях в ВДВ

МРУ-Д

Рабочие места операторов комплекса "Барнаул-Т"

БМП-2Д патрулирует таджикско-афганскую границу



Бронеавтомобиль К4386 «Тайфун-ВДВ»

По материалам:

http://militaryrussia.ru/blog/topic-828.html

http://www.kbptula.ru/ru/razrabotki-kbp/kompleksy-vooruzheniya-legkobronirovannoj-tekhniki-i-tankov/3uof19

http://modelist-konstruktor.com/bronekollekcziya/boevaya-mashina-desanta-bmd-4

http://army-news.ru/2010/11/bmd-4-i-sprut/

http://vmk.tplants.com/ru/products/ddother/

http://vmk.tplants.com/ru/products/bmm_d/

http://rusplt.ru/sdelano-russkimi/letayuschiy-bronetransporter-btrmdm-rakushka-18869.html

http://army-news.ru/2015/09/razvedyvatelnaya-ximicheskaya-mashina-rxm-5-povozka-d-1/

http://www.npp-rubin.ru/index.php

https://bmpd.livejournal.com/2763342.html

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201605050923-3kli.htm

https://ok.ru/russian.patriot.rf/topic/67251655044018

http://bmpd.livejournal.com/

http://military-informant.com/

Прекращение в 1997 году серийного производства БМД-3 не означало свёртывания работ по совершенствованию авиадесантируемых бронированных машин. Для повышения боевого потенциала ещё на этапе проектирования БМД-3 предусматривался вариант установки башни с комплексом вооружения от БМП-3. К данной теме вернулись в конце 90-х, и в 2001 году специалистами тульского конструкторского бюро приборостроения (КБП) и совместно с опытным КБ «Волгоградского тракторного» в рамках реализации программы «Бахча-У» на базе корпуса БМД-3 был установлен боевой модуль с 100-мм и 30-мм пушками, а также 7,62-мм пулемётом. Всё вооружение собрано в двухместной башне.В башне в едином стабилизированном блоке размещены: 100-мм орудие 2А70, справа от него — 30-мм автоматическая пушка 2А72, слева — 7,62-мм пулемет ПКТ или ПКТМ. Конструкторам КБП удалось втиснуть разнокалиберное вооружение в достаточно компактную башню. Блок вооружения имеет длину 3943 мм, ширину по цапфам 655 мм, массу 583 кг. Углы наведения по вертикали — от -6 до +60°. Лобовая часть башни усилена стальными броневыми накладками. Между основной алюминиевой и дополнительной стальной бронёй имеется воздушный зазор.100-мм орудие низкой баллистики 2А70 с вертикальным клиновым затвором оснащено автоматом заряжания. Благодаря этому боевая скорострельность составляет 8-10 выстр./мин. Помимо осколочно-фугасных снарядов в боекомплект входят выстрелы ЗУБК23-3 с ПТУР 9М117М1 «Аркан» с тандемной боевой частью. Противотанковый ракетный комплекс с лазерным наведением способен поражать цели на дальности до 5500 м. Толщина пробиваемой гомогенной брони после преодоления динамической защиты – до 750 мм. В боекомплект 100-мм орудия входят выстрелы с осколочно-фугасными снарядами. Поражающая способность осколочно-фугасных гранат 3ОФ32 выстрела ранней модификации 3УОФ17 находилась на уровне осколочно-фугасной гранаты 53-ОФ-412 используемой в 100-мм танковой пушке Д-10Т. В настоящее время для стрелбы из орудия 2А70 может использоваться новый боеприпас 3УОФ19-1 с осколочно-фугасной гранатой 3ОФ70. По сравнению с 3ОФ32 начальная скорость увеличилась с 250 до 355 м/с, а дальность стрельбы с 4000 до 7000 м. Хотя масса новой гранаты снизилась с 18,2 до 15,8 кг, за счёт увеличения коэффициента наполнения и использования более мощного взрывчатого вещества поражающее действие заметно возросло. Увеличение дальности стрельбы осколочно-фугасным снарядом дает возможность поддерживать действия десантников огнем с закрытых позиций.100-мм орудие 2А70 является мощным средством борьбы с бронетехникой, уничтожения укреплений и живой силы противника, сравнимое по эффективности со специализированными самоходными артиллерийскими установками и танковыми орудиями. В боекомплекте 100-мм орудия имеется 34 унитарных снаряда, в том числе четыре выстрела с ПТУР. Параллельно со 100-мм орудием используются 30-мм пушка 2А72 и 7,62-мм пулемёт ПКТМ с боезапасом 350 осколочно-зажигательных и бронебойных снарядов и 2000 патронов. При стрельбе из 30-мм автоматической пушки имеется возможность перехода с одного типа боеприпасов на другой. Дальность стрельбы 30-мм пушки — до 2500 м бронебойным снарядами и до 4000 м — осколочно-зажигательными. Модуль вооружения «Бахча-У» предназначен для поражения не только наземных, но и низколетящих воздушных целей противника.Управление вооружением осуществляется автоматизированной всесуточной системой управления огнем (СУО). Командир машины и наводчик ведут наблюдение за полем боя с помощью мониторов. Для наведения вооружения в распоряжении наводчика имеется всесуточный 12-кратный стабилизированный прицел с оптическим, тепловизионным и дальномерным каналами, и каналом управления ПТУР. Панорамный комбинированный прицел командира с ночным и дальномерным каналами, позволяет выдавать целеуказание наводчику, а также вести прицельную стрельбу всеми видами вооружения, за исключением ПТУР. После наведения оружия на цель задействуется автомат сопровождения целей, объединенный с телевизионным и тепловизионным каналами прицелов. Двухплоскостной стабилизатор вооружения, обеспечивает минимальную скорость наведения 0,02 град./с и максимальную перебросочную скорость 60 град./с. На внешней поверхности башни расположены датчики измеряющие давление, температуру, направление и скорость ветра. Информация с них поступает на баллистический вычислитель. В случае выхода из строя полностью или частично сложных электронных приборов, наводчик-оператор может воспользоваться дублирующим прицелом ППБ-2. Круговой обзор в этом случае обеспечат перископические приборы наблюдения ТНПТ-2. В передней правой части корпуса боевой машины десанта сохранена установка для ручного пулемета РПКС-74, гранатомет АГС-17 демонтирован. По аналогии с БМД-3 сохранены бортовые и кормовые амбразуры для индивидуального оружия десанта.По традиции, сохранившейся ещё с советских времён, машину с новым боевым модулем приняли на вооружение в последний день декабря 2004 года. В августе 2005 года первые БМД-4 поступили в 37-й отдельный парашютно-десантный полк (г. Рязань). Однако в процессе опытной войсковой эксплуатации выявилось много недочётов. Основные нарекания были на ненадёжную работу прицельно-обзорной аппаратуры, несовместимость электрооборудования, качество изготовления некоторых деталей. Недостатки проявившиеся на первых машинах устранялись совместными усилиями военных и представителями завода-изготовителя. Выявленные замечания оперативно учитывались, и серийные БМД-4 переданные в 76-ю десантно-штурмовую дивизию (г. Псков) вызывали намного меньше претензий.За исключением боевого отделения, БМД-4 сохранила компоновку БМД-3. В отделении управления по оси машины располагается рабочее место механика-водителя. Справа и слева от него — два универсальных сиденья, на которых при десантировании внутри машины располагаются наводчик и командир машины. На марше эти места занимают два десантника. За боевым находится десантное отделение с тремя сиденьями для десантников, посадка и высадка которых происходит через кормовой десантный люк. Моторно-трансмиссионное отделение занимает заднюю часть корпуса.По сравнению с предыдущей моделью масса БМД-4 в боевом положении увеличилась на 400 кг. На машине установлен всё тот же четырехтактный 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом 2В-06-2 мощностью 450 л.с. Характеристики проходимости, подвижности, и пробег на одной заправке остались на уровне БМД-3.БМД-4 оснащена современным радиостанциями УКВ диапазона Р-168-25У и Р-168-5УВ, обеспечивающими дальность радиосвязи в движении до 20 км. Также предусмотрена установка навигационной аппаратуры ГЛОНАСС с отображением данных на мониторе командира. В командирском варианте БМД-4К предусмотрены дополнительные средства связи и специально оборудованные рабочие места.После принятия на вооружение БМД-4 серийное производство новой машины было налажено на заводе в Волгограде. Однако отсутствие заказов и деятельность «эффективных менеджеров» привели к банкротству предприятия. До прекращения производства в войска успели отправить 14 машин. После банкротства Волгоградского тракторного, всю документацию передали на Курганский машиностроительный завод, где велось производство БМП-3. В Кургане в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ) БМД-4 кардинально переработали и модернизировали, унифицировав по силовой установке, трансмиссии и ходовой части с БМП-3.Корпус БМД-4М выполнен из нового лёгкого сплава с повышенной баллистической стойкостью. Сама форма корпуса изменилась, лобовая часть стала более обтекаемой, что должно способствовать повышению вероятности рикошета при встрече снаряда с бронёй. Верхнюю лобовую и бортовые части корпуса для повышения защищенности усилили модулями керамической брони, а ходовую часть прикрыли дополнительными стальными экранами. Так же путём установки дополнительного экрана на днище, повышена противоминная стойкость.На обновлённой машине установили оппозитный многотопливный двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с, что не только обеспечило повышение подвижности и надежности машины, но и заметно уменьшило габариты моторно-трансмиссионного отделения. Благодаря сокращению объёма МТО вместимость десантного отделения увеличена до 6 человек. Также возрос запас плавучести. Несмотря на увеличение числа перевозимых десантников и значительное повышение защищённости масса машины по сравнению с первоначальным вариантом БМД-4 снижена на 100 кг и составляет 13,5 т. При этом удельная мощность возросла с 33 до 37 л.с./т. Максимальная скорость движения по шоссе у БМД-4Д составляет 70 км/ч. Угол подъёма – 35° . Высота преодолеваемой стенки – 0,7 м. Ширина форсируемого рва – 2 м.Сравнительные испытания БМД-4М с БМД-4 продемонстрировали существенное превосходство модернизированной машины, и командование ВДВ изъявило желание приобрести 200 единиц. Однако этим планам воспрепятствовало руководство Министерства обороны РФ. По состоянию на март 2010 года средства десантирования машины отсутствовали, а проект был заморожен. Первый заместитель министра обороны РФ В. А. Поповкин заявил, что БМД-4М, кроме партии предназначенной для испытаний в ВДВ не поступали, и Министерство обороны отказывается от их дальнейших закупок. Положение изменилось после прихода нового министра, машина была официально принята на вооружение в декабре 2012 года.В 2015 году БМД-4М начала поступать в войска. Как следует из сообщений СМИ, первая партия БМД-4М прибыла в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2017 году в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской дивизии ВДВ поступила 31 машина — первый батальонный комплект БМД-4М.В конце 2017 года 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ в Омске получил 10 БМД-4М. В этом году БМД-4М планируется укомплектовать два батальона 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Ульяновске.В 2002 году в рамках ОКР «Повозка» в специальном КБ ВГТЗ была создана бронированная машина радиационной и химической разведки, предназначенная для ведения радиационной, химической и биологической разведки подразделениями ВДВ или морской пехоты. Машина способна десантироваться с самолётов военно-транспортной авиации, с помощью существующих парашютных систем и добираться до берега вплавь при выходе с десантного корабля. Действовать в условиях применения оружия массового поражения в сложных топографических, метеорологических условиях, днём и ночью. Благодаря имеющемуся на борту оборудованию РХМ-5 обеспечивает экипажу высокую защищенность от последствий использования противником оружия массового поражения.В комплекте специального оборудования РБХМ-5 имеются газосигнализаторы и измерители мощности дозы (ИМД). Очистка воздуха внутри машины производится фильтрационной воздушной установкой повышенной производительности. Датчики размещенные снаружи машины фиксируют гамма-излучение, после чего система специальной защиты при ядерном взрыве обеспечивает автоматическую герметизацию корпуса, отключение основных цепей питания и двигателя на время прохождения ударной волны. Для снижения дозы облучения экипажа при работе радиационного заражения на полу отделения управления и среднего отделения установлены комбинированные защитные противорадиационные экраны. Внутри герметичного корпуса имеются баллоны танкового дегазационного комплекта, предназначенного для дегазации шасси машины. Наличие ёмкостей для питьевой воды, запасов продовольствия и биотуалета, позволяет экипажу не покидать машину в условиях действий на зараженной местности. Для ориентирования на местности и прокладки маршрута используется аппаратура инерциальной и спутниковой навигации системы ГЛОНАСС. Машина также оборудована современными средствами обработки и передачи данных, установкой запуска сигналов химической тревоги, радиостанциями Р-163-50У и Р-163-УП, а также аппаратурой засекречивания информации Т-236-В. Для самообороны на крыше вращающейся командирской башенки установлена пулеметная установка калибра 7,62-мм с дистанционным управлением и внешним питанием. По бортам рубки размещены шесть дымовых гранатометов «Туча».Внешне машина отличается от БМД-3 (БМД-4) формой корпуса. Для размещения специальной аппаратуры к крыше корпуса приварена многогранная сварная бронерубка возвышающаяся на 350 мм. В рубке находятся рабочие места командира и старшего химика, а также размещена специальная аппаратура и имеются заборные и выходные отверстия для взятия воздушных и аэрозольных проб из атмосферы.Машина радиационной и химической разведки может быть десантирована парашютным способом с четырьмя членами боевого расчета внутри. Возможна транспортировка РХМ-5 на внешней подвеске вертолета Ми-26. Масса в боевом положении — 13,2 т, а ходовые характеристики в целом аналогичны базовой машине.В 2009 году РХМ-5 прошла испытания в тульской 106-й воздушно десантной дивизии. Согласно информации опубликованной на сайте «Концерна Тракторные заводы», сборка РХМ-5 с 2012 года ведётся на производственных мощностях ОАО «Завод Тула». Однако количество выпущенных машин очень невелико, по данным The Military Balance 2017 в войска поставлено всего 6 РХМ-5. Они используются в подразделениях радиационной, химической, биологической защиты 76-й десантно-штурмовой и 106-й воздушно-десантной дивизий.Не так давно появилась информация, что на базе БМД-4М создаётся мобильный авиатранспортабельный комплекс ПВО малой дальности «Птицелов». Большую проблему при разработчике авиадесантируемого ЗРК представляет сохранность достаточно хрупких узлов, электронно-оптических схем и блоков комплекса, ведь приземление многотонной машины на парашютах мягким можно назвать лишь условно. Скорость снижения тормозной парашют хоть и гасит, однако приземление с высоты всегда сопровождается серьезным ударом о грунт, поэтому все жизненно важные узлы и агрегаты в обязательном порядке защищаются и усиливаются.Подробности проекта не известны, однако в прошлом в Тульском конструкторском бюро приборостроения на базе БПП-3 и БМД-3 проектировали ЗРК с использованием элементов ЗРПК «Панцирь-С». В ряде источников говориться, что новый противовоздушный комплекс для ВДВ будет создан на основе ЗРК «Сосна» с лазерным наведением ЗУР. Согласно информации предоставленной ФГУП «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» бикалиберная ЗУР «Сосна-Р» имеет максимальную дальность пуска до 10 км, высоту поражаемых целей 0,002–5 км. Также возможна стрельба по наземным целям. Обнаружение воздушных целей на дальности до 30 км происходит обзорной оптоэлектронной станцией, которая не демаскирует себя радиочастотным излучением.После принятия на вооружение БМД-3, в рамках ОКР «Ракушка» военные выдали техзадание на создание на базе этой машины десантного бронетранспортёра. Однако в силу отсутствия финансирования новый плавающий гусеничный бронетранспортёр БТР-МД был воплощен в металле с большой задержкой. По аналогии с БТР-Д новый авиадесантируемый бронетранспортёр отличался от базовой БМД-3 увеличенными габаритами корпуса и отсутствием башни. Но в отличие от БТР-Д в связи с достаточными внутренними объёмами, корпус машины удлинять не стали. При этом по сравнению с БМД-3 корпус бронетранспортера стал выше на 470 мм.Бронетранспортёр БТР-МД, появившийся во второй половине 90-х, скомпонован по схеме с задним расположением МТО и передним отделением управления. Корпус машины сварен из броневых легкосплавных листов обеспечивающих противопульную защиту. Лобовая броня держит пули крупнокалиберного 12,7-мм пулемёта, а бортовая выдерживает обстрел 7,62-мм винтовочными. В средней передней части корпуса находится отделение управления с рабочим местом механика-водителя с тремя перископическими приборами наблюдения ТНПО-170А. На первом варианте машины башенка командира с пулеметной установкой была в правой части, а курсовой пулемёт в левой.На более поздней модификации бронетранспортёра слева от механика-водителя смонтирована поворотная командирская башенка с прибором наблюдения ТКН-ЗМБ, осветителем ОУ-ЗГА, перископическими приборами наблюдения ТНПТ-1 и ТНПО-170А. Наверху башенки размещена установка дистанционно управляемого 7,62-мм пулемета ПКТМ с наружной системой питания и прицелом 1П67М. Огонь из пулемёта можно вести без выхода из заброневого пространства. Сиденье командира машины связано с верхним погоном башенки и вращается вместе с ней. Справа от механика-водителя размещена шаровая установка с перископическим прицелом-прибором наблюдения ТНПП-220А. В курсовой установке может быть размещён 5,45-мм ручной пулемёт РПКС-74 или автомат АКС-74. В верхней части лобового листа корпуса крепятся два блока гранатометов системы постановки дымовой завесы «Туча». В крыше бронетранспортёра имеется большое количество люков, позволяющих десанту и экипажу быстро загружаться в машину и покидать ее в любых условиях. В передней части верхнего броневого листа вырезаны три отдельных круглых люка. Еще два, прямоугольные, расположены над сиденьями для десанта и открываются вверх и вбок. Кормовой люк, открывающийся вверх может использоваться как бронированный щиток, под прикрытием которого десант имеет возможнось вести огонь из личного оружия по ходу движения.В бортах средней части корпуса и в кормовом люке имеются три амбразуры с бронезаслонками для стрельбы из индивидуального оружия десанта. В средней части бронетранспортёра по бортам размещены кресла со складными спинками для десантников. Еще два одноместных кресла установлены с обеих сторон от рабочего места механика-водителя. В общей сложности в машине оборудованы места для перевозки 13 десантников с личным оружием. Кроме того вдоль бортов имеются кронштейны для перевозки носилок с раненными. Внутренне пространство БТР-МД может использоваться для перевозки различных грузов (ящиков с боеприпасами, емкостей с горючим, контейнеров с вооружением и специальной аппаратурой), для чего внутри десантного отсека имеются крепёжные устройства в виде привязных ремней с замками. Двигатель, трансмиссия, ходовая часть и органы управления БТР-МД в основном заимствованы с БМД-3. Изменяемый клиренс от 100 мм (минимальный) до 500 мм (максимальный). Боевая масса машины – 13,2 т. Характеристики подвижности и проходимость также примерно соответствуют БМД-3.В связи с банкротством Волгоградского тракторного в 2005 году перспективы десантного бронетранспортера нового поколения зависли в воздухе. Базой для модернизированного БТР-МДМ, созданного по теме «Ракушка-У», стала БМД-4М, разработанная в Кургане. Визуально отличить волгоградский БТР-МД от курганского БТР-МДМ с первого взгляда сложно. Общая компоновка, внешние очертания, вооружение и численность десанта у них остались прежними. Основные различия — в двигательной установке и трансмиссии. Волгоградский БТР-МД имеет двигатель мощностью 450 л.с. и ходовую часть от БМД-3, а курганский БТР-МДМ — унаследовал мотор в 500 л.с. и трансмиссию от БМД-4М, что даёт ему большую удельную мощность. Ходовая часть и гусеницы курганской машины имеют больший ресурс, а днище усиленно для большей противоминной стойкости. Средства связи и навигации также заимствованы с БМД-4М. Наиболее заметными внешними отличиями бронетранспортёров собранных в Волгограде и Кургане является иная форма опорных катков. На курганской машине амбразура с курсовым пулемётом перенесена ближе к правому краю, а верхняя пулемётная установка несколько упрощена.Первая партия из 12 БТР-МДМ была передана ВДВ в марте 2015 года. Согласно данным The Military Balance 2017 в войсках имеется всего 12 десантных бронетранспортёров, отечественные источники говорят о том, что таких машин может быть более 60 единиц. В 2015 году представители МО РФ заявляли, что ВДВ должны получить не менее 200 новых бронетранспортёров и машин на их базе.БТР-МДМ изначально разрабатывался как универсальная платформа, на основе которой можно легко создать специальные авиадесантируемые машины различного назначения. До стадии официального принятия на вооружение и поставок в войска удалось довести санитарные машины.Бронированная десантная медицинская машина (ОКР «Травматизм») создана в двух вариантах БММ-Д1 и БММ-Д2. Бронированный санитарный транспортер БММ-Д1 предназначен для розыска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь с оказанием им первой медицинской помощи. Внутри БММ-Д1 имеется 6 мест для перевозки лежачих раненых, или 11 мест для перевозки сидя. На машине имеется лебёдка и кран для извлечения раненых и пострадавших из бронетехники и труднодоступных складок местности.Бронированная машина медицинского взвода БММ-Д2 предназначена для проведения мероприятий по оказанию доврачебной или первой врачебной помощи по неотложным показаниям и оборудована каркасной палаткой на 6 раненых. Время развертывания пункта оказания экстренной помощи, с каркасной палаткой не более 30 минут.Также в источниках упоминается мобильный перевязочный пункт БММ-Д3, созданный на основе удлинённой базы с дополнительным опорным катком. Но о принятии на вооружение этой машины информации пока не имеется.Для управления действиями противовоздушных подразделений воздушно-десантных войск предназначена машина МРУ-Д из состава комплекта средств автоматизации ПВО тактического звена «Барнаул-Т».В верхней части машины находится антенно-аппаратный модуль РЛС обнаружения воздушных целей 1Л122-1 с опорно-поворотным устройством и четыре радиоантенны средств связи. Отделение управления не отличается от базового БТР-МД, однако командирская башенка лишена пулеметной установки. Возможность размещения ручного пулемета РПКС-74 в правой части лобового листа сохранена. В среднем отделении размещена радиолокационная и связная аппаратура, а также имеются рабочие места для двух операторов. Фазированная антенная решетка на марше складывается внутрь машины. Для обеспечения работы аппаратуры в корме на левой надгусеничной полке установлен компактный дизель-электрический генератор.В распоряжении каждого оператора имеется автоматизированное рабочее место на основе ПЭВМ. Трехкоординатная импульсно-когерентная РЛС 1Л122-1 работающая в дециметровом диапазоне обеспечивает обнаружение, определение координат и сопровождение воздушных целей на дальности до 40 км и на высоте до 10 км. Станция оборудована аппаратурой определения государственной принадлежности и может функционировать в условиях постановки противником активных и пассивных помех.Согласно рекламным проспектам ОАО ОАО «НПП "Рубин"» комплект средств автоматизации и управления тактического звена «Барнаул-Т» позволяет оперативно настраиваться под имеющихся в наличии силы и средства любой организационно-штатной структуры тактических формирований подразделений противовоздушной обороны. Однако полная реализация возможностей машины МРУ-Д предназначенной для обнаружения воздушных целей, выдачи целеуказания и управления боевой работой средств ПВО в ВДВ в настоящее время не возможна, ввиду отсутствия в войсках авиадесантируемых зенитно-ракетных комплексов на мобильном шасси. В данный момент основным средством защиты десантных подразделений от ударов с воздуха являются ПЗРК «Игла и «Верба».По всей видимости, машина МРУ-Д проходит этап испытаний, так как нет никакой информации о принятии её на вооружение в ВДВ. В феврале 2017 года в пресс-службе МО РФ опубликовали информацию, что в ходе учений ВДВ в Псковской области была впервые задействованы новейшие комплексы управления «Барнаул-Т». Однако на каком шасси данные комплексы размещены, не сказано.В ходе боевых действий в Афганистане выявилось, что БМД-1 весьма уязвимы при подрывах на минах. В связи с этим во второй половине 80-х в частях ВДВ входивших в состав «ограниченного контингента» все лёгкие десантные машины с алюминиевой бронёй заменили БТР-70, БТР-80 и БМП-2Д. Первый танковый батальон, имевший на вооружении 22 Т-62 был сформирован в 1984 году в составе 103-й воздушно-десантной дивизии.С целью повышения защищённости от противотанковых кумулятивных гранат и бронебойных 12,7-мм пуль БМП-2Д оснастили дополнительными стальными экранами на бортах корпуса, крепящимися на болтах на некотором расстоянии от основной брони, стальными фальшбортами, закрывающими ходовую часть, а также бронеплитой, смонтированной под рабочими местами механика-водителя и старшего стрелка. Боекомплект спаренного с пушкой пулемета увеличился до 3000 патронов. В результате всех этих изменений масса машины возросла, вследствие чего она утратила возможность плавать, что впрочем, в горно-пустынных условиях Афганистана не имело никакого значения. В дальнейшем эта практика была продолжена, так в десантно-штурмовых бригадах подчиняющихся командующему военным округом один батальон вооружался тяжелой армейской бронетехникой.В 2015 году было объявлено, что в российских ВДВ началось формирование отдельных танковых рот. Уже в первой половине 2016 года в две десантно-штурмовые дивизии (7-ю и 76-ю) и четыре десантно-штурмовые бригады (11-ю, 31-ю, 56-ю и 83-ю) начали поступать танки Т-72Б3 — модернизированные на УВЗ машины с новыми комплексами управления огнем, улучшенной броневой защитой и форсированными двигателями. На основе отдельных рот впоследствии планируется создавать танковые батальоны. В 2018 году отдельные танковые батальоны должны быть сформированы в 76-й десантно-штурмовой дивизии, в 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и в одной из десантно-штурмовых бригад.По всей видимости, командование ВДВ решило таким образом усилить огневую мощь десанта в наступлении и повысить боевую устойчивость в обороне. В прошлом танки придавались как средство усиления десантным подразделениям в Афганистане и в двух чеченских кампаниях. Что, в общем, было оправдано при использовании десантников в качестве элитной мотопехоты. Однако при высокой огневой мощи и хорошей защищённости Т-72Б3 весит 46 т и не может десантироваться парашютным способом. Даже во времена СССР не было достаточного количества военно-транспортных самолётов способных одновременно обеспечить переброску всей техники имевшейся в ВДВ. В настоящее время основная часть Ан-12 выведена из эксплуатации, а оставшиеся заканчивают свой жизненный цикл и используются во вспомогательных целях. В строю имеется около сотни Ил-76, два А-22 и двенадцать Ан-124. Военно-транспортные Ил-76 и Ан-22 могут взять на борт по одному танку, а Ан-124 – два. Значительная часть самолётов ВТА имеет ресурс близкий к предельному или нуждается в капитальном ремонте.Доставка танков Т-72Б3 осуществляется только посадочным способом на аэродром с твёрдым покрытием. Понятно, что экстренно перебросить в заданный район с помощью военно-транспортной авиации в наших современных условиях можно весьма ограниченное количество тяжелой бронетехники.В 2009 году для защиты от ударов с воздуха, в соединения ВДВ начали поступать мобильные ЗРК малой дальности «Стрела-10М3». В 2014-2015 году подразделения противовоздушной обороны получили более 30 модернизированных зенитно-ракетных комплексов ближнего радиуса действия «Стрела-10МН».В состав модернизированного мобильного ЗРК введена тепловизионная система, автомат захвата и сопровождения цели и блок сканирования. Благодаря доработанной аппаратной части, комплекс может эффективно действовать в тёмное время суток и в сложных метеоусловиях. Многоспектральная ГСН зенитной ракеты имеет три приемника: инфракрасный (с охлаждением), фотоконтрастный и помеховый с логической выборкой цели на фоне оптических помех по траекторным и спектральным признакам. Это повышает вероятность поражения цели и помехозащищённость. Масса машины в боевом положении – около 13 т, что делает возможность доставки ЗРК «Стрела-10МН» самолётами военно-транспортной авиации. Однако, как и танки Т-72 все модификации ЗРК «Стрела-10» можно десантировать только посадочным способом.На прошедшей в октябре 2017 года выставке «Интерполитех» была представлена новейшая российская бронемашина «Тайфун ВДВ». Как следует из названия, броневик специально адаптирован для потребностей воздушно-десантных войск и в будущем должен десантироваться парашютным способом с использованием существующих высадочных средств. Работы по данному бронеавтомобилю начались в 2015 году в рамках ОКР «Тайфун». Планировалось создать десантируемый бронеавтомобиль общей массой порядка 11 т с колесной формулой 4х4 вместимостью до восьми человек. Всего через пять месяцев после подписания контракта на создание перспективной машины, в марте 2016 года на испытания вышел первый прототип получивший обозначение К4386 «Тайфун-ВДВ».Перспективный бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», в отличие от предыдущих машин своего семейства, не оснащается рамой для установки основных агрегатов, а имеет несущий броневой корпус. Это решение позволило добиться сокращения массы примерно на 2 тонны и уменьшить габариты, что в свою очередь даёт возможность увеличить грузоподъемность машины и устанавливать на неё более серьезное вооружение или другие необходимые системы. Снижение массы также улучшает проходимость автомобиля по бездорожью.Бронеавтомобиль имеет капотную компоновку, отделение управления не отделено от десантного перегородкой. Металлическая броня и прозрачные бронестёкла защищают агрегаты машины и находящихся внутри десантников от пуль калибра 7,62-мм. Имеется возможность повышения защищённости за счёт установки дополнительных панелей из керамической и полимерной брони. Кресла экипажа и десанта имеют амортизацию обеспечивающую поглощение части энергии взрыва под колесом или днищем корпуса.На бронеавтомобиле проходящем испытания и представленном 2 июня 2016 года командующему ВДВ В.А. Шаманову установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм пушкой и 7,62 – мм пулемётом. На модуле также размещены мортирки для постановки дымовой завесы.Под бронированным капотом корпуса прототипа устанавливался дизельный двигатель мощностью 350 л.с. компании Cummins, изготовляемый по лицензии в России. Однако из заявлений сделанных представителями разработчика, на бронеавтомобиле в будущем предполагается использовать мотор и элементы подвески, чьё производство на 100% локализовано в России. Имеющийся двигатель позволяет бронемашине массой 11 т разгоняться до 105 км/ч и преодолевать на одной заправке по шоссе 1200 км.В существующем виде бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» представляет собой боевую машину, способную транспортировать десантников с вооружением, а также поддерживать их огнем пушки и пулемета. В будущем на базе данной машины могут быть созданы другие варианты: носители ПТРК и ЗРК, командирские, связные и санитарные машины. В 2017 году К4386 «Тайфун-ВДВ» проходил заключительные испытания предшествующие принятию его на вооружение. Ожидается, что серийное производство броневика начнётся в 2019 году.В завершение обзора, посвящённого бронированной технике отечественных ВДВ, хочется отметить, что в нашей стране, несмотря на потери, связанные с «оптимизацией» и «реформированием» вооруженных сил, отсутствием финансирования, передачей в частные руки и вследствие этого банкротством ряда оборонных предприятий, всё ещё возможно создание и серийное строительство самых совершенных десантных машин. Это внушает надежду на то, что наши воздушно-десантные войска и впредь останутся самыми мощными аэромобильными силами в мире. Но для этого, помимо оснащения их совершенной бронированной авидесантируемой техникой, необходимо возрождать парк военно-транспортной авиации, что без смены внутреннего политического курса и перехода на устойчивые темпы экономического роста невозможно.