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Ситуация в Сирии
Более 20 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор погибли под огнем ВВС западной коалиции. Террористы вернули ряд позиций на севере Идлиба. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В начале дня стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) выбила боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и союзных формирований из населенного пункта Хош ад-Давахира и продолжила продвижение в направлении поселения Шайкуния. Также правительственным войскам удалось зачистить от радикальных исламистов часть города Хараста.
В течение суток радикалы несколько раз открыли огонь по гуманитарному коридору в Восточной Гуте, препятствуя эвакуации мирных жителей из оккупированных боевиками районов.
В северной части провинции Алеппо продолжалось противостояние между протурецкими группировками и курдским альянсом Демократические силы Сирии (SDF). Сирийской свободной армии (ССА) удалось отбить у бойцов курдского ополчения населенные пункты Анкала и Синара.
ВВС западной коалиции вновь нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) на востоке региона. В результате атак погибли 24 мирных жителя.
На севере провинции Идлиб продолжилось противостояние между террористами «ан-Нусры» и формированиями оппозиции. По данным источников, террористы вернули под свой контроль населенный пункт Дейр-Хасан. Напомним, ранее объединенные силы оппозиции выбили «ан-Нусру» из более чем 10 поселений региона. Однако вскоре террористы вернули под свой контроль деревни Атма, Ках, Акирбат и Кафр Люсин.
Расположения правительственных войск САР на юго-западе провинции Хама подверглись атаке боевиков «Джебхат ан-Нусры». Радикалы пытались прорваться к трассе, соединяющей город Саламия и административный центр соседней провинции Хомс. Однако их нападение было успешно отбито бойцами сирийской армии.
В начале дня стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) выбила боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и союзных формирований из населенного пункта Хош ад-Давахира и продолжила продвижение в направлении поселения Шайкуния. Также правительственным войскам удалось зачистить от радикальных исламистов часть города Хараста.
В течение суток радикалы несколько раз открыли огонь по гуманитарному коридору в Восточной Гуте, препятствуя эвакуации мирных жителей из оккупированных боевиками районов.
В северной части провинции Алеппо продолжалось противостояние между протурецкими группировками и курдским альянсом Демократические силы Сирии (SDF). Сирийской свободной армии (ССА) удалось отбить у бойцов курдского ополчения населенные пункты Анкала и Синара.
ВВС западной коалиции вновь нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) на востоке региона. В результате атак погибли 24 мирных жителя.
На севере провинции Идлиб продолжилось противостояние между террористами «ан-Нусры» и формированиями оппозиции. По данным источников, террористы вернули под свой контроль населенный пункт Дейр-Хасан. Напомним, ранее объединенные силы оппозиции выбили «ан-Нусру» из более чем 10 поселений региона. Однако вскоре террористы вернули под свой контроль деревни Атма, Ках, Акирбат и Кафр Люсин.
Расположения правительственных войск САР на юго-западе провинции Хама подверглись атаке боевиков «Джебхат ан-Нусры». Радикалы пытались прорваться к трассе, соединяющей город Саламия и административный центр соседней провинции Хомс. Однако их нападение было успешно отбито бойцами сирийской армии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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