18:13 01 марта
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Ситуация в Сирии

Более 20 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор погибли под огнем ВВС западной коалиции. Террористы вернули ряд позиций на севере Идлиба. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В начале дня стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) выбила боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и союзных формирований из населенного пункта Хош ад-Давахира и продолжила продвижение в направлении поселения Шайкуния. Также правительственным войскам удалось зачистить от радикальных исламистов часть города Хараста.


В течение суток радикалы несколько раз открыли огонь по гуманитарному коридору в Восточной Гуте, препятствуя эвакуации мирных жителей из оккупированных боевиками районов.

В северной части провинции Алеппо продолжалось противостояние между протурецкими группировками и курдским альянсом Демократические силы Сирии (SDF). Сирийской свободной армии (ССА) удалось отбить у бойцов курдского ополчения населенные пункты Анкала и Синара.

ВВС западной коалиции вновь нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) на востоке региона. В результате атак погибли 24 мирных жителя.

На севере провинции Идлиб продолжилось противостояние между террористами «ан-Нусры» и формированиями оппозиции. По данным источников, террористы вернули под свой контроль населенный пункт Дейр-Хасан. Напомним, ранее объединенные силы оппозиции выбили «ан-Нусру» из более чем 10 поселений региона. Однако вскоре террористы вернули под свой контроль деревни Атма, Ках, Акирбат и Кафр Люсин.

Расположения правительственных войск САР на юго-западе провинции Хама подверглись атаке боевиков «Джебхат ан-Нусры». Радикалы пытались прорваться к трассе, соединяющей город Саламия и административный центр соседней провинции Хомс. Однако их нападение было успешно отбито бойцами сирийской армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. cniza Сегодня, 09:16
    Напомним, ранее объединенные силы оппозиции выбили «ан-Нусру» из более чем 10 поселений региона. Однако вскоре террористы вернули под свой контроль деревни Атма, Ках, Акирбат и Кафр Люсин.


    Похоже это будет повторяться долго , пока США не уберутся из Сирии.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
      Цитата: cniza
      пока США не уберутся из Сирии

      Матрасы явно не торопятся уходить и бросать своих бармалеев .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:51
        Они оттуда уходить и не собирались , а строят там базы , так что вопросов миллион.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:02
          Цитата: cniza
          так что вопросов миллион

          Вот только с ответами как-то не очень обстоит ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:14
            Только при помощи грамотной политики и их больших потерь , эту задачу можно решить.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
              Цитата: cniza
              Только при помощи грамотной политики и их больших потерь

              Второй вариант мне видится более убедительным . soldier
              bouncyhunter
    2. Scoun Сегодня, 09:42
      Цитата: cniza
      Похоже это будет повторяться долго

      А как по мне так наши затягивают с ударным дроном. (((

      В течение суток радикалы несколько раз открыли огонь по гуманитарному коридору в Восточной Гуте, препятствуя эвакуации мирных жителей

      Таких "миномётчиков" сразу можно было-бы нахлобучивать. Имха.
      Scoun
      1. cniza Сегодня, 09:50
        Таких "миномётчиков" сразу можно было-бы нахлобучивать. Имха.


        Они находятся в жилых кварталах и прикрываются людьми.
        cniza
  2. Yrec Сегодня, 09:17
    Как обычно. На западном фронте без перемен. Идут бои местного значения.
    Yrec
    1. НасРать Сегодня, 09:26
      Перемены есть. Здесь очень сухо рассказано. За Гуту взялись серьезно и то что её зачистят нет сомнений...
      НасРать
      1. Yrec Сегодня, 09:43
        Для этого есть план Б. Боевики рванут баллон с хлором в центре Гуты и обвинят Асада. А самолёты "коалиции" разбомбят штурмовые группы САА. Они об этом недвусмысленно намекнули. Как вам такое?
        Yrec
        1. НасРать Сегодня, 10:08
          Давайте дождемся....., что бы не гадать... wink
          НасРать
          1. Yrec Сегодня, 10:20
            Гы-гы, а чем мы но форуме занимаемся? В гадалок играем. laughing
            Yrec
  3. сибиралт Сегодня, 09:19
    Похоже, статья переведена на русский с какого-то местного источника. Без карты Сирии в ней сложно разобраться.
    сибиралт
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