18:12 01 марта
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Очередное испытание американской системы ПРО закончилось неудачей

Прошедшее в среду на Гавайских островах испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО) завершились неудачно, передает ТАСС сообщение канала CNN.



Как рассказали источники телеканала, военные пытались с помощью зенитной ракеты, запущенной с земли, «перехватить учебную цель, которая была выпущена с самолета». Попытка провалилась. В Минобороны США выясняют причины неудачи.


При этом Пентагон подтверждает, что учение с применением противоракет SM-3 Block IIA ВМС США было проведены на Гавайях, однако об итогах не сообщает.

По мнению журналистов, командование избегает представлять подробности, чтобы не нагнетать обстановку в связи с обострением отношений с Северной Кореей.

Напомним, в июне 2017 года также закончился неудачей перехват баллистической ракеты у берегов Гавайских островов. Тогда испытывалась ракета SM-3 Block IIA морского базирования. Эсминец John Paul Jones, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, не смог сбить запущенную с острова Кауаи баллистическую ракету средней дальности.

Использованы фотографии: https://regnum.ru / Pacom.mil
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Комментарии 69

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  1. Дормидонт Сегодня, 09:29
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:31
      Опять какой-то компот. smile
      ul_vitalii
      1. Teberii Сегодня, 09:34
        Попытка не пытка, главное нам очень внимательно отслеживать их программу и испытания.
        Teberii
        1. Alex777 Сегодня, 10:14
          Не хотят воевать американские ракеты. laughing
          Alex777
          1. Sirocco Сегодня, 10:30
            Цитата: Alex777
            Не хотят воевать американские ракеты.

            В отличии от ракет американская элита, судя по их поведению спит и видит как бы начать войнушку с нами, и делают все что бы привлечь внимание что их намерения серьезные, думаю все эти испытания, заходы флота в Черное Средиземное моря, это черная метка нам идемонстрация серьезности их намерений, последние заявления Лаврова о тактических ЯБ тому подтверждения. Нехорошие предчувствия.
            Sirocco
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:34
        Чё , будут вопли что мало денег на подготовку испытаний выделили ? lol
        bouncyhunter
        1. Троль Сегодня, 09:39
          На разработку изделия, вполне себе могут быть. Но наверняка не на испытания
          Троль
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
            Цитата: Троль
            На разработку изделия, вполне себе могут быть. Но наверняка не на испытания

            Одно другому не мешает , да и кашу маслом не испортишь . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:58
              Мне кажется , что это спланированная утечка информации для налогоплательщиков и поднятия боязни населения России и других. В общем для нагнетания истерии и получения больших денег.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
                Цитата: cniza
                В общем для нагнетания истерии и получения больших денег.

                Похоже на то , но не факт .
                Цитата: bouncyhunter
                поди пойми что за тараканы у них в чайнике
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:11
                  В их чайниках только муть и пакости.
                  cniza
        2. Partyzan Сегодня, 09:43
          Цитата: bouncyhunter
          Чё , будут вопли что мало денег на подготовку испытаний выделили ?

          Павел привет hi будут вопли - что надо Ына срочно утилизировать, а то великому доминатору хана будет
          Partyzan
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
            Салют ! hi
            Цитата: Partyzan
            будут вопли - что надо Ына срочно утилизировать

            Так эти вопли и не прекращались вроде ... what
            bouncyhunter
            1. Partyzan Сегодня, 09:48
              Цитата: bouncyhunter
              и не прекращались вроде ...

              но не срочно было, т.к. - мы можем все перекрыть и защитить и Японию и ЮК, а теперь как-то.... или хитрый ход полосатых? bully
              Partyzan
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:04
                Цитата: Partyzan
                или хитрый ход полосатых?

                Это не исключено - поди пойми что за тараканы у них в чайнике .
                bouncyhunter
                1. Partyzan Сегодня, 10:18
                  Цитата: bouncyhunter
                  поди пойми что за тараканы у них в чайнике .

                  ну я тоже не энтомолог request
                  Partyzan
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
                    Это надо к спецам по пожиранию всякой насекомой ползучести . wink
                    bouncyhunter
        3. роман66 Сегодня, 09:43
          да мишень у них... не той системы! Паша! hi
          роман66
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
            Цитата: роман66
            да мишень у них... не той системы!

            Ну ду , ну да : плохому танцору штаны мешают . lol
            bouncyhunter
          2. 210окв Сегодня, 09:51
            Сколько уже времени длится эта эпопея с ПРО?Лет двадцать наверное..Пора бы уже иметь результат..Наверное это как"Ангара" на американский лад..
            Цитата: роман66
            да мишень у них... не той системы! Паша! hi
            210окв
            1. роман66 Сегодня, 09:53
              тут же очень важен первый , теоретический, посыл - если здесь неверно - все дальнейшие метания бесполезны. надо сначала
              роман66
        4. штрафбат Сегодня, 09:48
          $3,1 млрд.уже вбухали, а она не летит laughing wink feel
          штрафбат
          1. роман66 Сегодня, 09:54
            почему же не летит - прекрасно летит
            роман66
          2. bouncyhunter Сегодня, 10:16
            Моё почтение ! love
            Цитата: штрафбат
            $3,1 млрд.уже вбухали, а она не летит

            Летит , но не все тамошние генералы и негоцианты себе дачки на курортах прикупили . wink
            bouncyhunter
    2. The_Lancet Сегодня, 09:31
      Прошедшее в среду на Гавайских островах испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО) завершились неудачно

      Напряжение на Гавайских островах нарастает laughing
      The_Lancet
      1. НасРать Сегодня, 09:36
        Свиньи тоже не сразу чувствуют, когда за ними приходят.... bully

        НасРать
      2. Partyzan Сегодня, 09:44
        Цитата: The_Lancet
        Напряжение на Гавайских островах нарастает

        судя по фото - будет демографический всплекс
        Partyzan
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:48
          Цитата: Partyzan
          Очередное испытание американской системы ПРО закончилось неудачей

          так это только обезьяны в стрессе трахаются...
          андрей юрьевич
          1. Partyzan Сегодня, 09:51
            Цитата: андрей юрьевич
            так это только обезьяны в стрессе трахаются...

            а там - хомосапиенс?
            Partyzan
            1. андрей юрьевич Сегодня, 09:51
              Цитата: Partyzan
              Цитата: андрей юрьевич
              так это только обезьяны в стрессе трахаются...

              а там - хомосапиенс?

              вопрос "на засыпку"... request
              андрей юрьевич
              1. Partyzan Сегодня, 09:52
                Цитата: андрей юрьевич
                вопрос "на засыпку"...

                вот я и выдвинул предположение feel
                Partyzan
                1. андрей юрьевич Сегодня, 09:55
                  Цитата: Partyzan
                  вопрос "на засыпку"...
                  вот я и выдвинул предположение

                  поздравляю, " мы -мыслим,а значит-существуем..." hi
                  андрей юрьевич
                  1. штрафбат Сегодня, 10:00
                    Главное, чтобы действия, эту самую Мысль не опережали.... wink
                    штрафбат
                  2. Partyzan Сегодня, 10:02
                    Цитата: андрей юрьевич
                    " мы -мыслим,а значит-существуем..."

                    вот то что существуем я ни разу не сомневался laughing
                    Partyzan
                  3. злой партизан Сегодня, 10:27
                    Цитата: андрей юрьевич
                    " мы -мыслим,а значит-существуем..."
                    Не факт... no
                    А как же Кличко? Вроде сам есть, а мозгов нет... what
                    Привет, старпёр! drinks
                    злой партизан
                    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:02
                      Цитата: злой партизан
                      Цитата: андрей юрьевич
                      " мы -мыслим,а значит-существуем..."
                      Не факт... no
                      А как же Кличко? Вроде сам есть, а мозгов нет... what
                      Привет, старпёр! drinks

                      хорошо,когда есть такие друзья,что и враги не нужны...здарова "газпромовец"...wassat
                      андрей юрьевич
      3. 210окв Сегодня, 09:53
        Ну и слава Богу.Люди отдыхают и не замечают Ына..Может все же дело не в нем,а просто перестали обращать на регулярные страшилки из Пентагона?
        Цитата: The_Lancet
        Прошедшее в среду на Гавайских островах испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО) завершились неудачно

        Напряжение на Гавайских островах нарастает laughing
        210окв
      4. Александр War Сегодня, 10:04
        laughing Картинку опять всякие Тут их хваленые СМ-3 показали себя во всей красоте когда ракета КНДР на Японией пролетела
        Александр War
    3. Тралл Сегодня, 09:32
      Понять и простить, а боевых чаек - наградить smile
      Тралл
    4. Владимир16 Сегодня, 09:32
      Время валить матрасов wassat
      Владимир16
      1. НасРать Сегодня, 09:38
        Корейцы и завалят!!! bully
        НасРать
    5. василий50 Сегодня, 09:38
      Я тоже злорадствую.
      Вот только мне кажется что системная ошибка в американских планах на ПРО далеко не случайна. Исправить её невозможно, а начать другую программу США не смогут. Финансы не позволят.
      василий50
      1. jjj Сегодня, 09:41
        Надо Илона Маска пригласить к разработкам. Он им дело поставит
        jjj
        1. Vincent Сегодня, 09:47
          Цитата: jjj
          Надо Илона Маска пригласить к разработкам. Он им дело поставит

          Будет сбивать Теслами?
          Vincent
          1. merlin Сегодня, 12:13
            Многоразовыми Фальконами.
            Еще, видимо, предлагается сделать возвращаемые баллистические ракеты с ЯО, с возвращаемыми боеголовками.
            merlin
    6. Vincent Сегодня, 09:46
      Маячок на мишень забыли прикрутить.
      Vincent
    7. Арон Заави Сегодня, 09:47
      Цитата: Дормидонт
      Мелочь, а приятно

      Дорогу осилит идущий.
      Арон Заави
    8. сибиралт Сегодня, 09:54
      Испытание любой техники, а оружия в частности, всего лишь необходимый этап для её производства и совершенствования. Чему радоваться то? belay
      сибиралт
  2. Akim Сегодня, 09:34
    Эсминец John Paul Jones, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, не смог сбить запущенную с острова Кауаи баллистическую ракету средней дальности

    Зато в кино "Морской бой" как инопланетян громил laughing
    Akim
    1. Александр War Сегодня, 10:28
      Ну так ) всех инопланетян победили laughing Кстати там и ПВО корабля и ПРО показали себя ,как-бы там мягче сказать пробили дно
      Александр War
  3. Vita VKO Сегодня, 09:36
    Очередное доказательство того, что кинетическое поражение баллистической цели имеет серьезные ограничения по скорости и маневренности.
    Vita VKO
  4. gguess Сегодня, 09:37
    Это "новость" относится к 31 января! Непонятно, для чего ее муссируют...
    gguess
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 09:38
    При этом Пентагон подтверждает, что учение с применением противоракет SM-3 Block IIA ВМС США было проведены на Гавайях, однако об итогах не сообщает.
    При этом
    Как рассказали источники телеканала,
    laughing Ну вообще там особисты мышей не ловят lol
    КВУ-НСвД
    1. роман66 Сегодня, 09:42
      им некогда, они отражают атаки русских хакеров!
      роман66
    2. Partyzan Сегодня, 09:46
      Цитата: КВУ-НСвД
      там особисты мышей не ловят

      и даже слона не ловят laughing
      Partyzan
  6. Alexey-74 Сегодня, 09:46
    США испытывают новые ракеты ПРО уже давно. Это понятно, что путем проб и ошибок они в конце концов сделают свою ПРО еще эффективнее. Нашему МО на заметку....
    Alexey-74
    1. merlin Сегодня, 12:16
      Цитата: Alexey-74
      США испытывают новые ракеты ПРО уже давно. Это понятно, что путем проб и ошибок они в конце концов сделают свою ПРО еще эффективнее. Нашему МО на заметку....

      Предлагаете МО РФ принимать на вооружение образцы до прохождения испытаний?
      merlin
  7. Комментарий был удален.
  8. Andrea Сегодня, 10:06
    Чего?Не выходит каменный цветок? lol и это без РЭБ и ложных целей! request
    Andrea
  9. Александр War Сегодня, 10:08
    Короче опять распилили бабло на СМ-3 , laughing янки только компьютерные видео показывать со своими СМ-3 смотрите не имеющих аналогов в мире ракете ПРО опять все в молоко laughing
    Александр War
  10. Старый26 Сегодня, 10:18
    Испытания на то и испытания, чтобы отработать новую системы. мы же из любого неудачного испытания американцев тут же делаем далеко идущие выводы.Любая такая система достаточно сложна и тем более новая ракета обычно дает отрицательные результаты. Плюс лишь в том, что постановка этйо системы на вооружение может сдвинуться на год-другой враво. Но в любом случае это произойдет и нам необходимо принимать аналогичные меры, Однако мы только говорим о нашей будущей системе С-500, которая будет обладать возможностями "Иджис".
    Старый26
    1. Александр War Сегодня, 10:24
      Так у нас испытания ,а у матрасников все компьютерная анимация laughing на которой их СМ-3 уже все посбивала laughing научились у евреев laughing
      Александр War
    2. merlin Сегодня, 12:22
      Цитата: Старый26
      Плюс лишь в том, что постановка этйо системы на вооружение может сдвинуться на год-другой враво.

      В том-том весь цимес ситуации - ракета уже принята на вооружение. Т.е. штаты приняли на вооружение сырую ракету, после всего пары пусков, а теперь уже лет 15 пытаются ее допилить в процессе эксплуатации. А Вы говорите у нас распилы и откаты?
      merlin
  11. мерцание Сегодня, 10:29
    «перехватить учебную цель, которая была выпущена с самолета». Попытка провалилась.
    А если бы им удалось сбить не учебную цель, а самолет, то назвали бы попытку удачной?
    мерцание
  12. seregatara1969 Сегодня, 10:30
    зато сирены оповещения работают хорошо
    seregatara1969
  13. Старый26 Сегодня, 10:49
    Цитата: Александр War
    Так у нас испытания ,а у матрасников все компьютерная анимация laughing на которой их СМ-3 уже все посбивала laughing научились у евреев laughing

    Значит тогда наших специалистов надо лишить воинских званий и закатать на нары лет на 15. Врут гады, вводят правительство и президента в заблуждение. Ибо они в отличии от вас утверждают, что это испытание, а не аннимация. А оказывается аннимация...ну-ну. Других то д.ур.акими не стоит считать. тем более своего противника
    Старый26
  14. Пленник Сегодня, 10:52
    А Голливуд куда смотрит? Пригласить голливудских спецов и срочно переснять!
    Пленник
  15. котовский Сегодня, 11:41
    Ну все..Придется гаваи Киму отдать.. laughing
    котовский
  16. SarS Сегодня, 11:57
    Меня лично волнует вопросы: Кто все таки сбил три баллистические ракеты, выпущенные по Гуаму с подводной лодки 13-го февраля и чья это была субмарина?
    Именно на эти пуски сработала американская автоматическая система предупреждения .
    Подводная лодка-провокатор скорее всего была израильская (у тов Ына таких лодок нет, американцы по себе вряд ли стали палить (хотя прицинденты были), англичане, французы, немцы - отпадают.
    SarS
  17. Горный стрелок Сегодня, 14:04
    Ну, за санкции.
    Горный стрелок
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