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Очередное испытание американской системы ПРО закончилось неудачей
Прошедшее в среду на Гавайских островах испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО) завершились неудачно, передает ТАСС сообщение канала CNN.
Как рассказали источники телеканала, военные пытались с помощью зенитной ракеты, запущенной с земли, «перехватить учебную цель, которая была выпущена с самолета». Попытка провалилась. В Минобороны США выясняют причины неудачи.
При этом Пентагон подтверждает, что учение с применением противоракет SM-3 Block IIA ВМС США было проведены на Гавайях, однако об итогах не сообщает.
По мнению журналистов, командование избегает представлять подробности, чтобы не нагнетать обстановку в связи с обострением отношений с Северной Кореей.
Напомним, в июне 2017 года также закончился неудачей перехват баллистической ракеты у берегов Гавайских островов. Тогда испытывалась ракета SM-3 Block IIA морского базирования. Эсминец John Paul Jones, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, не смог сбить запущенную с острова Кауаи баллистическую ракету средней дальности.
Как рассказали источники телеканала, военные пытались с помощью зенитной ракеты, запущенной с земли, «перехватить учебную цель, которая была выпущена с самолета». Попытка провалилась. В Минобороны США выясняют причины неудачи.
При этом Пентагон подтверждает, что учение с применением противоракет SM-3 Block IIA ВМС США было проведены на Гавайях, однако об итогах не сообщает.
По мнению журналистов, командование избегает представлять подробности, чтобы не нагнетать обстановку в связи с обострением отношений с Северной Кореей.
Напомним, в июне 2017 года также закончился неудачей перехват баллистической ракеты у берегов Гавайских островов. Тогда испытывалась ракета SM-3 Block IIA морского базирования. Эсминец John Paul Jones, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, не смог сбить запущенную с острова Кауаи баллистическую ракету средней дальности.
Использованы фотографии: https://regnum.ru / Pacom.mil
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