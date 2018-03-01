Почему США так бесятся из-за происходящего под Дамаском?

Сейчас все внимание мировой общественности приковано в пригороду сирийской столицы. В Восточной Гуте сирийская армия, поддерживаемая ВКС России, проводит операцию против прочно засевших там боевиков. Как и в случае с Алеппо, западные СМИ уже начали обвинять "сирийский режим" и российскую армию в уничтожении мирных жителей, проживающих в этом районов. Но важность Восточной Гуты для США и коллективного Запада в целом существенно больше, чем Алеппо.Этот район находится в непосредственной близости к Дамаску. Если проводить аналогию, то это подмосковные Химки. Находясь так близко к сирийской столице, террористы имеют возможность обстреливать город, включая правительственные учреждения. Не раз под удар попадало и российское посольство.Более того, прозападные силы сконцентрировали здесь весьма боеспособные силы, которые в любой момент могли начать наступление на Дамаск.