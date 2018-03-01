18:17 01 марта

Почему США так бесятся из-за происходящего под Дамаском?

Сейчас все внимание мировой общественности приковано в пригороду сирийской столицы. В Восточной Гуте сирийская армия, поддерживаемая ВКС России, проводит операцию против прочно засевших там боевиков. Как и в случае с Алеппо, западные СМИ уже начали обвинять "сирийский режим" и российскую армию в уничтожении мирных жителей, проживающих в этом районов. Но важность Восточной Гуты для США и коллективного Запада в целом существенно больше, чем Алеппо.

Этот район находится в непосредственной близости к Дамаску. Если проводить аналогию, то это подмосковные Химки. Находясь так близко к сирийской столице, террористы имеют возможность обстреливать город, включая правительственные учреждения. Не раз под удар попадало и российское посольство.

Более того, прозападные силы сконцентрировали здесь весьма боеспособные силы, которые в любой момент могли начать наступление на Дамаск.




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Комментарии 2

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  1. sib.ataman Сегодня, 09:57
    Мочить как бешенных собак!!! Всех без жалости! И бородатую мразь, и не мене мерзких их учителей и наставников! Хороший террорист-воняющий на солнышке тленом террорист! Че там ВВП говорил(?), где поймали, хоть в сортире, и в сортире мочить!
    sib.ataman
  2. майор147 Сегодня, 14:40
    По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находится уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.

    Теперь уже никто не сомневается, что это месть за русских ребят, которые погибли в результате американского обстрела несколько дней назад.

    Госдеп пытался дозвониться до Москвы, но там никто не отвечает. Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.

    Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становится очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать.

    Источник:
    ИА REX
    майор147
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