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Шойгу направил в ООН разъяснение по Восточной Гуте и Ракке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу по дипломатическим каналам направил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение об инициативах РФ по Восточной Гуте и Ракке, передает РИА Новости.
В понедельник де Мистура заявил, что хотел больше узнать о предложениях российской стороны по различным сирийским темам.
В разъяснении сообщается, что «по поручению президента России Владимира Путина Центр примирения враждующих сторон совместно с сирийскими властями начинает операцию по эвакуации из Восточной Гуты мирного населения, а также больных и раненых».
Для этого, отмечает Шойгу, «с 27 февраля ежедневно с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил (Арбин) вводятся "гуманитарные паузы"». На это время сирийские войска прекращают наносить удары по террористам.
Для пропуска мирных граждан при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца «подготовлен гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин». Кроме того, для жителей «распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск». Также оповещение проводится с помощью громкоговорителей и рассылки смс-сообщений.
В документе особо подчеркивается, что «одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке».
В понедельник де Мистура заявил, что хотел больше узнать о предложениях российской стороны по различным сирийским темам.
Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу по дипломатическим каналам направлено разъяснение специальному представителю генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре о комплексе мероприятий, проводимых по поручению президента России российским Центром примирения враждующих сторон,говорится в релизе Минобороны РФ.
В разъяснении сообщается, что «по поручению президента России Владимира Путина Центр примирения враждующих сторон совместно с сирийскими властями начинает операцию по эвакуации из Восточной Гуты мирного населения, а также больных и раненых».
Для этого, отмечает Шойгу, «с 27 февраля ежедневно с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил (Арбин) вводятся "гуманитарные паузы"». На это время сирийские войска прекращают наносить удары по террористам.
Для пропуска мирных граждан при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца «подготовлен гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин». Кроме того, для жителей «распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск». Также оповещение проводится с помощью громкоговорителей и рассылки смс-сообщений.
В документе особо подчеркивается, что «одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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