18:16 01 марта
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Шойгу направил в ООН разъяснение по Восточной Гуте и Ракке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по дипломатическим каналам направил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение об инициативах РФ по Восточной Гуте и Ракке, передает РИА Новости.

Российская военная полиция в пригороде Дамаска.

В понедельник де Мистура заявил, что хотел больше узнать о предложениях российской стороны по различным сирийским темам.


Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу по дипломатическим каналам направлено разъяснение специальному представителю генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре о комплексе мероприятий, проводимых по поручению президента России российским Центром примирения враждующих сторон,
говорится в релизе Минобороны РФ.

В разъяснении сообщается, что «по поручению президента России Владимира Путина Центр примирения враждующих сторон совместно с сирийскими властями начинает операцию по эвакуации из Восточной Гуты мирного населения, а также больных и раненых».

Для этого, отмечает Шойгу, «с 27 февраля ежедневно с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил (Арбин) вводятся "гуманитарные паузы"». На это время сирийские войска прекращают наносить удары по террористам.

Для пропуска мирных граждан при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца «подготовлен гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин». Кроме того, для жителей «распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск». Также оповещение проводится с помощью громкоговорителей и рассылки смс-сообщений.

В документе особо подчеркивается, что «одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Partyzan Сегодня, 10:14
    В документе особо подчеркивается, что «одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке».
    самое главное вывести из Эт-Танфа, но полосатые не дадут, могут после этого получить нежданчик
    Partyzan
    1. Чёрный Сегодня, 10:17
      Шойгу направил в ООН разъяснение по Восточной Гуте и Ракке
      Им что то разъяснять - всё равно что бисер перед свиньями метать...
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 10:21
        Цитата: Чёрный
        всё равно что бисер перед свиньями метать...

        но наши обозначили laughing
        Partyzan
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
          Тут не "обозначать" , а делать нужно .
          bouncyhunter
          1. Partyzan Сегодня, 10:32
            Цитата: bouncyhunter
            Тут не "обозначать" , а делать нужно .

            с этим я не оспорю - но пока обозначают, и выражают request
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:34
              Цитата: Partyzan
              но пока обозначают, и выражают

              Во-во . Словами матрасов ни в чём не убедишь ... sad
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:40
                Цитата: bouncyhunter
                Тут не "обозначать" , а делать нужно .


                Эти объяснения только для общественности , а действия это для военных и никто ими делиться не будет , ну может только после того как сделали.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:51
                  Цитата: cniza
                  действия это для военных и никто ими делиться не будет , ну может только после того как сделали

                  Всё верно , ждём сообщений об успешно проведённых операциях типа "Пендель матрасам" . wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 13:23
                    Или "розги из оливкового дерева".
                    cniza
      2. сибиралт Сегодня, 10:22
        Ну, ну. США влезли в Сирию без приглашения и как интервенты, да еще спрашивают Россию чем она там занимается. А что остается делать Шойгу, если им не писать очередную "объяснительную". winked
        сибиралт
        1. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:51
          Вот, поддерживаю Ваше мнение!
          И добавлю: что то не слышал "объяснения", со стороны США, когда они ровняли с землей Мосул и Ракку((
          Сибирский цирюльник
      3. 210окв Сегодня, 10:26
        МИД уже как бы дистанцировался,хоть и по дипканалам доведено.Тут более менее понятно Только военные смогут решить проблему.
        Цитата: Чёрный
        Шойгу направил в ООН разъяснение по Восточной Гуте и Ракке
        Им что то разъяснять - всё равно что бисер перед свиньями метать...
        210окв
  2. Teberii Сегодня, 10:16
    Не выпустят , а в гибели мирного населения обвинят как всегда нас.
    Teberii
  3. Yrec Сегодня, 10:18
    Никто не даст это сделать и ООН не поможет. Как я уже упоминал, баллон с хлором всё перечеркнёт.
    Yrec
    1. НасРать Сегодня, 10:28
      Этой ночью Т90 впервые пошли в дело в Гуте.
      Наступление Тигров оказалось результативным, серьезную поддержку оказали ВКС.
      Освобождена Hawsh Dawahra и Al-Shifouniyah перересток, но судя по всему - удержаться в самом поселке не получилось (я про Shifouniyah), но на окраинах закрепились.


      На западе Гуты - в Харасте, тоже кипят дела - там работают РГ и 4 мехдивизия - наступают они сейчас в районе мечети Сайед Мухаммеда заняли ряд зданий и продвигаются вдоль улицы Хараста-Дума. Атакуют и в Садах Харасты - прямо сейчас как раз перемирие- так что пока не воюют...

      НасРать
      1. Yrec Сегодня, 10:42
        Помнится, когда я смотрел кадры подготовки сирийских ШГ нашими спецами перед взятием Алеппо, у меня челюсть отвисла. От 18-летних пацанов до мужиков за 50! Хреново у САА сейчас с мотивированными кадрами. Одних Тигров мало, однозначно. Первую линию ВКС сотрёт, а потом населённые районы пойдут.
        Yrec
        1. НасРать Сегодня, 10:43
          Разделят Гуту на части .. и по частям задавят... К лету разберутся...
          НасРать
          1. Yrec Сегодня, 10:52
            Если дадут.
            Yrec
        2. Bronevick Сегодня, 11:23
          3 тысячи бойцов российских ЧВК и 350 бойцов ССО всегда придут на помощь.
          Bronevick
  4. Alex-a832 Сегодня, 10:32
    В итоге САА совместно с нашими придется в большей степени действовать путём зачистки кварталов с точечными авиаударами по огневым точкам, технике и складам. Жертв среди бойцов САА будет много, но Асад, скорее всего, не решится дать западу почву для его очередных обвинений в массовой гибели штатских. "Ураганами" и другим крупным калибром отработают уже по условно зачищенным районам, из которых выведут гражданских, чтобы "крысам" негде было закрепиться. Задача тяжелая, но выполнимая.
    Alex-a832
  5. taiga2018 Сегодня, 10:35
    если уж давать какие то разъяснения,то точно не де Мистуре,это такой же спецпосланник ООН,как в своё время Ахтисаари спецпредставитель ООН по Югославии в результате "деятельности" которого Косово получило независимость...так же и де Микстура выполняет заказ запада...
    taiga2018
  6. 3officer Сегодня, 10:37
    Пусть лучше сеньор Ди Микстура съездит в Ракку или в Мосул и понюхает там своим европейским носиком,чем пахнет.А почему там запах неприятный,пусть ему генерал Бешеный Пес отпишется.
    3officer
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:58
    А Мистура по привычке включил "дурака" сделав вид, что не знает (не понимает) для чего и зачем. Все эти представители в ООН по Сирии, Украине... занимаются только тем, что периодически делают удивленное лицо и разводят руками. Еще не забывают прикрывать своих "сукиных детей". Беззубая организация при таком громком названии ООН.
    rotmistr60
  8. Опер Сегодня, 11:23
    Цитата: Yrec
    Помнится, когда я смотрел кадры подготовки сирийских ШГ нашими спецами перед взятием Алеппо, у меня челюсть отвисла. От 18-летних пацанов до мужиков за 50! Хреново у САА сейчас с мотивированными кадрами.

    А почему это хреново если от 18 - летних пацанов до мужиков за 50 готовы родину свою защищать?! Как раз с мотивацией то уж точно полный порядок!
    Опер
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