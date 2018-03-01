Небензя заверил Совбез, что с террористами в САР никто церемониться не будет

Надо понимать, что террористы остаются законной мишенью военных операций, и церемониться с ними не будут,

Резолюция ООН 2401 о прекращении боевых действий в Сирии террористов не касается, никто с ними церемониться не будет, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященного гуманитарной ситуации в Сирии.Напомним, Совет Безопасности недавно принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон прекращения боевых действия и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР, однако террористы продолжают обстрелы.Российская сторона с 27 февраля ввела в Восточной Гуте ежедневные гуманитарные паузы с 9.00 утра до 14.00 по местному времени. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами».