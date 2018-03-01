18:13 01 марта
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Небензя заверил Совбез, что с террористами в САР никто церемониться не будет

Резолюция ООН 2401 о прекращении боевых действий в Сирии террористов не касается, никто с ними церемониться не будет, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.



Надо понимать, что террористы остаются законной мишенью военных операций, и церемониться с ними не будут,
сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященного гуманитарной ситуации в Сирии.


Напомним, Совет Безопасности недавно принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон прекращения боевых действия и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР, однако террористы продолжают обстрелы.

Российская сторона с 27 февраля ввела в Восточной Гуте ежедневные гуманитарные паузы с 9.00 утра до 14.00 по местному времени. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. 210окв Сегодня, 10:30
    Церемонится?А выпуск в Идлиб боевиков это как?
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 10:34
      Надо понимать, что террористы остаются законной мишенью военных операций, и церемониться с ними не будут,
      ну это ж дипломаты request
      Partyzan
    2. новичок Сегодня, 10:35
      а это Дмитрий, как в том анекдоте: “я вас б...,пордон, баронов по всему миру собирал.“ с бодрым утречком.
      новичок
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
        Гарик , привет ! hi
        террористы остаются законной мишенью военных операций, и церемониться с ними не будут

        Угу , а США с коалицией чем там занимаются ? "Крышуют" бармалеев по полной , ушлёпки . negative
        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 11:53
          Паша, с бодрячком! не только крышуют, так ведь и предоставляют весь комплекс услуг: от оружия, до разведданных.
          новичок
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
            И окончания этому я пока не вижу ... sad
            bouncyhunter
            1. новичок Сегодня, 12:00
              очень жаль, но повозиться придётся, я так думаю. основная проблема_ примутствие янки.
              новичок
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:21
                Цитата: новичок
                основная проблема_ примутствие янки

                Согласен . Уйдут матрасы - можно будет и о мире в Сирии говорить .
                bouncyhunter
    3. YUG64 Сегодня, 10:58
      Цитата: 210окв
      Церемонится?А выпуск в Идлиб боевиков это как?
      Во-первых,взятие Алеппо было очень сложной и важной в политическом смысле задачей.Если бы бармалеев не выпустили - жертв среди жителей Алеппо было бы в разы больше.И - главное:За эти два года в Идлибе бородатые изрядно проредили свои ряды в баттлах за территорию и ресурсы.
      YUG64
  2. новичок Сегодня, 10:32
    асё правильно. под этим соусом мочить всех остальных “воинов демократии Сирии“.
    новичок
    1. Partyzan Сегодня, 10:35
      Цитата: новичок
      мочить всех остальных “воинов демократии Сирии“.

      если бы решились на это - было бы замечательно, и по чаще промахиваться (попадая по полосатым)
      Partyzan
      1. новичок Сегодня, 10:37
        так видать, не хило той гидре конечности мы поотрывали, раз завопили, за телефоны хватались, да и резолюцию по нашему приняли.
        новичок
        1. Partyzan Сегодня, 10:43
          Цитата: новичок
          так видать, не хило той гидре конечности мы поотрывали,

          надо не конечности - а хвост и по самую голову laughing
          Partyzan
          1. новичок Сегодня, 10:47
            скоро так и будет_ или пан, или пропал. так просто наращивание сил в Сирии и Украине не кончится.
            новичок
  3. citlstar Сегодня, 10:38
    Цитата: 210окв
    Церемонится?А выпуск в Идлиб боевиков это как?

    А вывоз штатами на вертолете главарей бандформирований это как?
    citlstar
    1. Дормидонт Сегодня, 10:39
      Наши ближневосточные партнёры своих не бросают
      Дормидонт
      1. citlstar Сегодня, 10:41
        Ну, западный альянс в Сирии я не считаю нашими партнерами, так как они незаконно находятся на территории САР.
        citlstar
    2. seal78 Сегодня, 11:02
      Мне тоже непонятно, что мешало сбивать эти вертолёты. Там же были терористы. А то, что там были и американские инструкторы этих террористов - так нехрен с террористами рядом ошиваться, уж извините.
      seal78
  4. helmi8 Сегодня, 10:39
    Похоже, гуманитарные коридоры в Алеппо ничему не научили... Мирных так и не выпустят, а вот террористы и инструкторы все уйдут... Нужно кроме заявлений еще и делать, то что говоришь. Тогда и толк будет, и уважать-бояться начнут. А от одних обеспокоеностей и заявлений уже изжога...
    helmi8
    1. НасРать Сегодня, 10:47
      Цитата: helmi8
      А от одних обеспокоеностей и заявлений уже изжога...

      Примите Гастал wassat :
      НасРать
      1. helmi8 Сегодня, 10:50
        Цитата: НасРать
        Примите Гастал:

        Знаете, если б это помогло решить вопрос - пачками бы ел... smile
        helmi8
  5. Дормидонт Сегодня, 10:39
    Сильно расстроятся наши ближневосточные партнёры
    Дормидонт
  6. taiga2018 Сегодня, 10:39
    да уж,Небензя,как тут не вспомнить Чуркина(царство ему небесное),назначили какого то невнятного дипломатишку,видимо решили чересчур не злить американскую собаку,а то оставили бы на этом посту Сафронкова,который особо не выбирая выражений заткнул как то представителя Лондона...
    taiga2018
    1. Partyzan Сегодня, 10:44
      Цитата: taiga2018
      особо не выбирая выражений заткнул как то представителя Лондона...

      жалко что не ботинком good
      Partyzan
      1. taiga2018 Сегодня, 10:48
        Цитата: Partyzan
        жалко что не ботинком

        просто англосакс вовремя заткнулся и понял,что лучше не нагнетать.а так бы точно отгрёб по полной...
        taiga2018
    2. Ст.пропорщик Сегодня, 15:50
      taiga2018 - это по русски темный лес? Читали стенограммы Совета безопасности в оригинале? То есть Вы отказываете в уме Лаврову, это ведь он кандидата Небензю представлял, как и Чуркина. Не надо словами разбрасываться в адрес специалистов. А то действительно - темный лес.
      Ст.пропорщик
  7. Yrec Сегодня, 10:50
    Нусрята будут "живым щитом" прикрываться. Вплоть до того, что женщин в амбразуры поставят и между ног у них стрелять будут, как Басаев в Будённовске. А нас будут постоянно в эту резолюцию носом тыкать.
    Yrec
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    Все эти прекращения огня, перемирия под какую-нибудь дату способствуют только одному - отдыху и перегруппировке боевиков для дальнейших активных действий. И СБ ООН с подачи Сша с "союзниками" активно этому способствует.
    rotmistr60
  9. Alex-a832 Сегодня, 10:54
    Сейчас действия "умеренной оппозиции" по препятствованию эвакуации штатских тщательно документируются, чтобы их потом представлять в Совбезе с очерндными нашими рроектаии резолюций о признании террористов террористами. Каждый отказ США и его бл..., т.е. вассалов, поддерживать такие резолюции будет афиширован на весь белый свет. Наше средство информационной войны - ставить сша в позу ракообразного и демонстрировать это на весь мир. Это очень эффективно, поэтому матрасы и бесятся, что проигрывают информационную войну.
    Alex-a832
  10. g1washntwn Сегодня, 10:54
    и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами

    Что прям вот так, по Вашингтону?
    g1washntwn
  11. seal78 Сегодня, 11:05
    Также мне непонятно, почему жёстко не ограничить сроками выход всех желающих "мирных" через эти коридоры, а затем просто выжечь там всё что есть ,включая матрасню ? Предупредили же ? Предупредили. Не вышли - ну, сами виноваты.
    seal78
    1. Ююка Сегодня, 11:16
      Цитата: seal78
      Также мне непонятно, почему жёстко не ограничить сроками выход всех желающих "мирных" через эти коридоры, а затем просто выжечь там всё что есть ,включая матрасню ? Предупредили же ? Предупредили. Не вышли - ну, сами виноваты.


      во-первых, там мирных много - без кавычек, во-вторых - нужно иметь свои СМИ по всему миру... да и еще полностью закрыть доступ к информации в этом районе hi
      Ююка
  12. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 11:41
    Стесняюсь спросить - а какую категорию отнести турков, если решая вопрос с курдами-террористами они все-таки мирное население тоже таки убивают?
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Околоточный Сегодня, 15:51
      Стесняюсь спросить - а какую категорию отнести турков

      Можете не стесняться, в "мимопроходящие", таких как раз в клозетах замачивают.
      Околоточный
    2. Ст.пропорщик Сегодня, 15:53
      Ответ очень простой - есть такое гадское понятие - ПОЛИТИКА.
      Ст.пропорщик
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