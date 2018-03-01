18:18 01 марта

Сирийская ПВО открыла огонь по самолетам США

Обстановка в сирийский провинции Дейр-эз-Зор остается напряженной уже почти месяц. Спустя три недели после попытки вернуть под контроль Дамаска нефтяные поля и нефтеперерабатывающий завод, просирийские силы не продвинулись ни на метр. Однако, утром 27 февраля был осуществлен "рывок" в направлении ГПЗ Коноко, результатом которого стал кратковременный бой с курдскими подразделениями.

Как сообщают местные источники, в ответ на эту атаку самолеты коалиции США нанесли удар по сирийским силам. Те, в свою очередь, осуществили запуски зенитных ракет по истребителям.

Ни одна из сторон пока не прокомментировала данный инцидент. Однако, эти сообщения представляются довольно логичными: США как и раньше очерчивают "красную линию", за которую сирийцам не стоит переходить, а проправительственные силы, наученные горьким опытом, начали применять противовоздушные зенитные системы против угрожающих им самолетов.




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Комментарии 9

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  1. Silvestr Сегодня, 11:03
    открыла и не попала. Есть ли ПВО или были ли самолеты?
    Silvestr
    1. Vladimir 5 Сегодня, 11:44
      Главным должно выступить Сирийское правительство и потребовать от США и прочих непрошенных удалиться из Сирии, одновременно с обращением в ООН и прочие мировые организации. Сирийское правительство должно проводить мировую громогласную компанию о защите сирийской территории от интервенций.. Заодно прикрыть средствами ПВО и ВВС свои действия (РФ должно поставлять современные средства ПВО) , как под Дер-ез- Зором. Россия , как союзник Сирийского правительства, должно обеспечивать прикрытие сирийских сил на территории Сирии о Израильских бомбардировок и прочих интервенций.. Дипломатическое поле борьбы за Сирию провалено МИД-ом РФ, и такие провалы стали постоянными, значит МИД РФ не работает а только оправдывается, когда агрессоры действовуют наступательно и без соглавсия Сирийского правительства и поддержки ООН.
      Vladimir 5
  2. синоби Сегодня, 12:28
    Ну вот мы и подошли к той черте после которой может начаться мировая война.
    синоби
  3. Xscorpion Сегодня, 12:44
    Цитата: Silvestr
    открыла и не попала. Есть ли ПВО или были ли самолеты?


    Местные источники доверия не вызывают.Но с одной стороны,американцам и так повод не нужен,чтобы что то разбомбить,а если представить ситуацию,что их самолеты обстреляли с земли сирийские ПВО и не попали,то они бы уже давно утюжили бы с воздуха позиции ПВО Сирии,плюс Трамп уже бы слюной брызгал на весь мир и кричал о том ,что их мирные демократические самолеты обстрелял кровавый режим Асада.Но с другой стороны,если инцидент был,и хотя бы одна сирийская ракета хотя бы просто повредила один американский самолет,то подобную информацию всеми силами старались бы скрыть.Потому что негоже признавать ,что высокотехнологическим самолетам США может угрожать допотопная пво Сирии.
    Xscorpion
  4. медведик Сегодня, 14:19
    Это было демонстративное предупреждение. Сирия показала что терять больше нечего. Что они готовы идти до конца. Если учесть что ни один шаг они не могут делать самостоятельно, выходит ВВП бросил открытый вызов амерам и ко. Ход коалиции будем посмотреть.
    медведик
  5. майор147 Сегодня, 14:40
    По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находится уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.
    Теперь уже никто не сомневается, что это месть за русских ребят, которые погибли в результате американского обстрела несколько дней назад.
    Госдеп пытался дозвониться до Москвы, но там никто не отвечает. Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.
    Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становится очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать.
    Источник:
    ИА REX
    майор147
    1. avatar123 Сегодня, 16:27
      это сколько же взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте нужно, чтоб 2000 равномерно размазанных по территории людей уничтожить?
      avatar123
      1. ланс Сегодня, 16:53
        еще со времен вов 1тн тротила 10врагов. 1000 термобаров сделают свое дело.
        ланс
  6. Алекс Архипов Сегодня, 16:51
    Так ни в кого не попали, а жаль.
    Алекс Архипов
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