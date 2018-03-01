Сирийская ПВО открыла огонь по самолетам США

Обстановка в сирийский провинции Дейр-эз-Зор остается напряженной уже почти месяц. Спустя три недели после попытки вернуть под контроль Дамаска нефтяные поля и нефтеперерабатывающий завод, просирийские силы не продвинулись ни на метр. Однако, утром 27 февраля был осуществлен "рывок" в направлении ГПЗ Коноко, результатом которого стал кратковременный бой с курдскими подразделениями.Как сообщают местные источники, в ответ на эту атаку самолеты коалиции США нанесли удар по сирийским силам. Те, в свою очередь, осуществили запуски зенитных ракет по истребителям.Ни одна из сторон пока не прокомментировала данный инцидент. Однако, эти сообщения представляются довольно логичными: США как и раньше очерчивают "красную линию", за которую сирийцам не стоит переходить, а проправительственные силы, наученные горьким опытом, начали применять противовоздушные зенитные системы против угрожающих им самолетов.