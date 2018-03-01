Учебный корабль «Перекоп» совершит плавание вокруг Евразии

За всё время похода экипаж примет на борт корабля более 500 курсантов двух Санкт-Петербургских, Владивостокского и Балтийского военно-морских вузов, периодически меняя состав будущих морских офицеров, совершая переходы от одного порта к другому,

В четверг учебный корабль «Перекоп» выйдет из Кронштадта в штурманский поход, в ходе которого ему предстоит преодолеть расстояние около 22 тысяч морских миль (более 41 тыс. км), сообщает пресс-служба Западного округа.Корабль побывает в четырёх океанах и впервые пройдет по Северному морскому пути.говорится в релизе.Кроме того, экипаж совершит 8 деловых заходов в российские и иностранные порты.Сообщается, что «в ходе морского похода курсантам предстоит пройти практику по штурманским дисциплинам, совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров штурманов».Также будет проведен ряд тренировок курсантов на современном учебном тренажере «Регель», смонтированном на корабле. По завершении обучения будущие офицеры на борту корабля сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам, добавили в пресс-службе.