18:17 01 марта
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Учебный корабль «Перекоп» совершит плавание вокруг Евразии

В четверг учебный корабль «Перекоп» выйдет из Кронштадта в штурманский поход, в ходе которого ему предстоит преодолеть расстояние около 22 тысяч морских миль (более 41 тыс. км), сообщает пресс-служба Западного округа.

Учебный корабль «Перекоп» совершит плавание вокруг Евразии


Корабль побывает в четырёх океанах и впервые пройдет по Северному морскому пути.


За всё время похода экипаж примет на борт корабля более 500 курсантов двух Санкт-Петербургских, Владивостокского и Балтийского военно-морских вузов, периодически меняя состав будущих морских офицеров, совершая переходы от одного порта к другому,
говорится в релизе.

Кроме того, экипаж совершит 8 деловых заходов в российские и иностранные порты.

Сообщается, что «в ходе морского похода курсантам предстоит пройти практику по штурманским дисциплинам, совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров штурманов».

Также будет проведен ряд тренировок курсантов на современном учебном тренажере «Регель», смонтированном на корабле. По завершении обучения будущие офицеры на борту корабля сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 27

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  1. БЧ-3 Сегодня, 11:44
    Повезло, в мое время только до Бельгии из Кронштадта и обратно дошли laughing
    БЧ-3
    1. Serg65 Сегодня, 11:49
      Цитата: БЧ-3
      в мое время только до Бельгии из Кронштадта и обратно дошли

      bully У нас круиз Кронштадт-Севастополь был.
      Serg65
      1. Галеон Сегодня, 13:18
        А у нас обратно - из Севастополя в Кронштадт fellow hi
        Галеон
        1. Serg65 Сегодня, 13:20
          Цитата: Галеон
          А у нас обратно

          Ну, за счастливую юнность drinks hi
          Serg65
      2. Sasha_Sar Сегодня, 15:32
        Аналогично коллега, август 85 года , на день ВМФ погрузили на "Хасан" на рейде Невы в Ленинграде, ночью в Кронштадт. А через сутки из Кронштадта в Севастополь (Сити), с заходом на 4 дня в Варну. Там ниже про качку и морскую болезнь вспомнили. С выходом в Балтику был шторм, вот где нас "вывернуло мехом наружу". С нами Военно-Медицинская академия шла, так эти "пилюлкины" набрали с собой таблеток и жрали их. Но к "Бискаю" они у них кончились, а мы акклиматизировались, тут началась вторая серия "марлизонского балета". "Мехом наружу" вывернуло уже их. Август, "Средиземка"!!! Все проливы прошли На 8-й "астрономической палубе". До сих пор вспоминаю этот "круиз". А вот послужить пришлось на КСФ.
        Sasha_Sar
  2. Serg65 Сегодня, 11:47
    учебный корабль «Перекоп» выйдет из Кронштадта

    what Старичку уже 42 года, уйма флотского офицерства через него прошло! soldier
    Serg65
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:53
      убывает мой соседушка,вчера приехал манатки собрать и в путь,говорит -"увидимся осенью"))хотя экипаж совсем не сработанный,только 8 фев. окончательно сформировали((
      Ратник с пулеметом
  3. taiga2018 Сегодня, 11:47
    красота!бесплатный морской круиз!
    taiga2018
    1. Serg65 Сегодня, 11:50
      Цитата: taiga2018
      расота!бесплатный морской круиз!

      laughing Ага, токо загорать не дают и девочек с пивом нету! А боцман-цербер спать не даёт recourse
      Serg65
      1. taiga2018 Сегодня, 11:52
        Цитата: Serg65
        токо загорать не дают и девочек с пивом нету!

        чего уж там,ради такого дела согласился бы и потерпеть...
        taiga2018
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:00
        все там бывает,но в меру,когда в Италию заходили,их в Милан на экскурсию возили)) yes
        Ратник с пулеметом
      3. Галеон Сегодня, 13:19
        неужто загорать не дают? У нас этого было до отвала.
        Галеон
        1. Serg65 Сегодня, 13:47
          Цитата: Галеон
          У нас этого было до отвала

          laughing Ну каждому своё!
          До Гибралтару было не до загару, в Средиземке то боевые тревоги, то бункеровка, то шлюпочные гонки в деревне "Селивановка", проливы естественно прошли при закрытых люмиках и дверях а утром уже в 3-й точке напротив Укуевки! На шканцах не позагораешь, только на рострах если в шлюпку залезешь bully
          Serg65
          1. Галеон Сегодня, 16:33
            1984 год. Ходили без заходов, экспрессом, УК "Хасан". Бонусом был проход Мессинским проливом и проливом Бонифачо, между Корсикой и Сардинией. Какие девочки махали нам с катеров в Реджо Ди-Калабрия и Вилла Сан-Джованни! (городки в Мессинском проливе). Офицеры смотрели Олимпиаду на специально выбранном курсе, и просмотр окончился только тогда, когда до итальянских тервод оставалась какая-то пара миль. На шлюпках развлекались у Крита. В море Альборана была такая влажность, что тропичку выжимаешь - с нее капает, а в кубрике мокрый линолеум. А в Ла-Манше встречали день Флота КВН-ом между боевыми сменами. Славное было время! и мы. drinks
            Галеон
    2. Игорь В Сегодня, 13:44
      Цитата: taiga2018
      красота!бесплатный морской круиз!

      По Северному Ледовитом океану! smile
      Игорь В
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:53
    И что я в моряки не пошёл ? Аж завидно... laughing
    КВУ-НСвД
    1. Serg65 Сегодня, 11:56
      Цитата: КВУ-НСвД
      И что я в моряки не пошёл ?

      laughing Когда первый раз в шторм попадаешь то маму вспоминаешь со словами...и зачем ты, мама, меня в моряки отпустила????
      Serg65
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:01
        вспоминаешь,если в этот момент желудок мозгу вспоминать дает)))
        Ратник с пулеметом
        1. Serg65 Сегодня, 12:04
          Цитата: Ратник с пулеметом
          если в этот момент желудок мозгу вспоминать дает)))

          Желудок еще более менее терпимо, а вот когда на боевой пост по открытой палубе пробежать надо. а ещё волну по неопытности не рассчитал....
          За тех кто в море drinks
          Serg65
          1. san4es Сегодня, 13:00
            Цитата: Serg65
            ...За тех кто в море drinks

            soldier

            RussianArms
            Опубликовано: 20 сент. 2017 г.
            san4es
            1. Serg65 Сегодня, 13:11
              hi Приветствуем Александр
              Мне вот интересно, современные кораблеводители без буксиров теперь никак?
              Serg65
              1. san4es Сегодня, 13:41
                hi ...Привет Серёг
                Цитата: Serg65
                ...без буксиров теперь никак?

                ...Да разные бывают...В основном подстраховываются...Хотя, иногда и буксир не поможет
                san4es
                1. Serg65 Сегодня, 14:03
                  Цитата: san4es
                  Хотя, иногда и буксир не поможет

                  Помню когда командиром "Славы" (Москва) Мо.с.каленко стал, так пол Севастополя выбигала полюбоваться на его выкрутасы при швартовке! Влетал на рейд на "полный вперёд", возле Аполоновки осаживал. на против 12-го причала разворачивался на месте. к стеночке подходил матросик с верёвочкой прыг на стеночку на кнехт на кинул и руки в корманы! Всегда швартовался по миноносному!!!
                  Serg65
                  1. san4es Сегодня, 14:24
                    Цитата: Serg65
                    ... разворачивался на месте. к стеночке

                    yes ...С отдачей якоря?
                    матросик с верёвочкой прыг на стеночку на кнехт на кинул

                    ...было такое (лет 25 назад)...сам на практике так делал recourse
                    ..Как в прошлое слетал crying
                    san4es
                    1. Serg65 Сегодня, 14:39
                      Цитата: san4es
                      С отдачей якоря?

                      yes а как же! Разворачивался с помощью подруливающих (они тогда в диковинку были). Подобное и Касатанов на "Очакове" вытворял (естесено без разворотов на месте), тогда это считалось супершиком!!!
                      Serg65
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:59
            за них родимых!!!))) drinks
            Ратник с пулеметом
  5. Маркони41 Сегодня, 13:30
    На ходу еще старина!
    Маркони41
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